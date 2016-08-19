منزل العمر بطراز أمريكي

إن الطراز الأمريكي في البناء قد ألهم الكثيرين على مر الزمن في محاكاته حتى في البلاد التي تبعد عن أمريكا بمسافات كبيرة ويختلف مناخها عن مناخ أمريكا.
فشكل الطراز الأمريكي المميز ذو الأسقف الهرمية العالية يمثل عاملًا جذابًا لمن يريد أن يضفي على بيته هذه البصمة الأمريكية العصرية والأنيقة في آن واحد.
واليوم نتناول أحد المنازل في تركيا والذي استلهم مصممه المعماري NUUN MİMARLIK من الطراز الأمريكي الحداثي معظم تكويناته فأصبح منزلًا أمريكيًا ولكن على أرض تركية ..فهيا بنا نتجول داخل هذا المنزل:
إذا نظرنا إلى المنزل من الخارج فإننا لانستطيع أن نعرف بسهولة أن هذا المنزل يقع في تركيا، فالطراز الأمريكي الغالب عليه منذ الوهلة الأولى قد يوهمنا أنه في أمريكا وليس في تركيا.
فنجد أن السقف اتخذ الشكل الجمالوني المميز للمنازل الأمريكية مع القرميد ذو اللون الباهت و الجمالونات الصغيرة البارزة من الجمالون الكبير مع طلاء أطراف الجمالون باللون الأبيض العصري وطلاء أطر النوافذ بنفس اللون أيضًا لتحقيق التناسق التصميمي في الواجهات، ثم نجد باب المرآب وقد اتخذ نفس اللون الأبيض العصري وقد صنع من الصاج المنزلق مع الممرات التي كسيت بقطع الرخام الطبيعي حتى تتناسب مع الطبيعة الخلابة حول المنزل.
في الواجهة الرئيسية أول مايلفت انتباهنا هي مساحات الزجاج الكبيرة عن طريق الشبابيك و أبواب التراسات الكثيرة في الواجهة مما يدل على العصرية في التصميم وقد اتخذت الشبابيك الشكل المستطيل العادي دون تقوسات في الأعلى حتى تتناسب مع التصميم العصري الأمريكي وجاءت معظم الشبابيك بكامل الارتفاع مع استخدام درابزينات من الحديد المطلي باللون البني ، كما أن الجدار الذي بني حتى ارتفاع التراس بالدور الأرضي والذي استخدم فيه الحجر الطبيعي ذو اللون الباهت قد أعطى للمنزل أناقة وتميز.
في الداخل نرى أن الفكرة الرئيسية قد تطبقت بشكل عصري جميل ، فالفكرة الرئيسية هي استنباط الطابع الأمريكي فنجد أن المصمم قد استخدم المدفأة كعنصر رئيسي في الفراغات الداخلية ولكنه ، وقد جعل الحائط المجاور لها والذي يحمل التلفاز عليه من الحجر الطبيعي ذو اللون الرمادي العصري الهادئ ، وقد أكمل التصميم بالأرضية الخشبية القاتمة اللون مع الدرج الرخامي الأبيض والمقاعد العصرية ذات الألوان المبهجة .
في غرفة المعيشة لجأ المصمم إلى المعالجة العصرية التي يغلب عليها العملية والبساطة في آن واحد حتى يوفر الراحة والجمال المطلوبين ، فقد استخدم المقاعد البسيطة الشكل الوثيرة ذات الألوان المناسبة للطبيعة من الأخضر والأسود والطاولات الخشبية الفاتحة وقد ساعد على هذا المظهر الحديث وجود الشبابيك ذات المساحات الواسعة من الزجاج والتى تسمح بالتواصل مع الطبيعة الجميلة في الخارج.
كما أنه اكتفى من الطراز الأمريكي في فراغ غرفة المعيشة بالسقف الجمالوني الظاهر من الداخل بدعاماته الخشبية المميزة.
من أهم السمات المطلوبة في غرفة الطعام هي أن تكون بسيطة التصميم حتى توفر الراحة لمستخدميها وهذا ما حققه المصمم بنجاح عندما اختار لغرفة الطعام وحدتي الإضاءة البسيطتين هاتين مع الشكل المميز لهما وقد وضع تحتهما غرفة الطعام الخشبية البسيطة والأنيقة أيضًا وقد رصت حولها مقاعد السفرة ذات الألوان العصرية المبهجة.
اختار المصمم للمطبخ أيضًا الطراز الحديث والعملي وذلك لأن المطبخ من الفراغات التي تتطلب العملية بشكل كبير، فنراه استخدم اللون الأبيض للرخام والحوائط والشبابيك وقد أكمل العصرية باستخدام البراد ذو اللون الفضي اللامع وكسر حدة الألوان الفاتحة بلون الخشب المستخدم في الخزانات والذي جاء قاتم اللون أنيق الشكل.
في غرفة النوم أيضًا نجد أن المصمم اختار لها الشكل العصري الجميل مع الاكتفاء للتعبير عن الطراز الأمريكي بشكل السقف المائل الجرئ والذي طلاه باللون الأبيض أيضًا ، ونجده لم يكتف باللون الأبيض فقد استخدم اللون الوردي الباهت والذي استخدم في الواجهة مع الخشب القاتم اللون في الأرضية والحائط المقابل للسرير وقائم السرير الخلفي فجاءت الغرفة رومانسية أمريكية عصرية بشكل جذاب وأنيق.
وهنا تجد تصاميم مثالية لنوم عميق وهادئ