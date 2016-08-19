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منزل العمر بطراز أمريكي

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K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK بلكونة أو شرفة
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إن الطراز الأمريكي في البناء قد ألهم الكثيرين على مر الزمن في محاكاته حتى في البلاد التي تبعد عن أمريكا بمسافات كبيرة ويختلف مناخها عن مناخ أمريكا.

فشكل الطراز الأمريكي المميز ذو الأسقف الهرمية العالية يمثل عاملًا جذابًا لمن يريد أن يضفي على بيته هذه البصمة الأمريكية العصرية والأنيقة في آن واحد.

واليوم نتناول أحد المنازل في تركيا والذي استلهم مصممه المعماري NUUN MİMARLIK من الطراز الأمريكي الحداثي معظم تكويناته فأصبح منزلًا أمريكيًا ولكن على أرض تركية ..فهيا بنا نتجول داخل هذا المنزل:

المنزل من الخارج

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK مرآب~ كراج
NUUN MİMARLIK

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

إذا نظرنا إلى المنزل من الخارج فإننا لانستطيع أن نعرف بسهولة أن هذا المنزل يقع في تركيا، فالطراز الأمريكي الغالب عليه منذ الوهلة الأولى قد يوهمنا أنه في أمريكا وليس في تركيا.

فنجد أن السقف اتخذ الشكل الجمالوني المميز للمنازل الأمريكية مع القرميد ذو اللون الباهت و الجمالونات الصغيرة البارزة من الجمالون الكبير مع طلاء أطراف الجمالون باللون الأبيض العصري وطلاء أطر النوافذ بنفس اللون أيضًا لتحقيق التناسق التصميمي في الواجهات، ثم نجد باب المرآب وقد اتخذ نفس اللون الأبيض العصري وقد صنع من الصاج المنزلق مع الممرات التي كسيت بقطع الرخام الطبيعي حتى تتناسب مع الطبيعة الخلابة حول المنزل.

الواجهة الرئيسية

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK بلكونة أو شرفة
NUUN MİMARLIK

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

في الواجهة الرئيسية أول مايلفت انتباهنا هي مساحات الزجاج الكبيرة عن طريق الشبابيك و أبواب التراسات الكثيرة في الواجهة مما يدل على العصرية في التصميم وقد اتخذت الشبابيك الشكل المستطيل العادي دون تقوسات في الأعلى حتى تتناسب مع التصميم العصري الأمريكي وجاءت معظم الشبابيك بكامل الارتفاع مع استخدام درابزينات من الحديد المطلي باللون البني ، كما أن الجدار الذي بني حتى ارتفاع التراس بالدور الأرضي والذي استخدم فيه الحجر الطبيعي ذو اللون الباهت قد أعطى للمنزل أناقة وتميز.

حول المدفأة

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
NUUN MİMARLIK

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

في الداخل نرى أن الفكرة الرئيسية قد تطبقت بشكل عصري جميل ، فالفكرة الرئيسية هي استنباط الطابع الأمريكي فنجد أن المصمم قد استخدم المدفأة كعنصر رئيسي في الفراغات الداخلية ولكنه ، وقد جعل الحائط المجاور لها والذي يحمل التلفاز عليه من الحجر الطبيعي ذو اللون الرمادي العصري الهادئ ، وقد أكمل التصميم بالأرضية الخشبية القاتمة اللون مع الدرج الرخامي الأبيض والمقاعد العصرية ذات الألوان المبهجة .

غرفة المعيشة العصرية

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
NUUN MİMARLIK

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

في غرفة المعيشة لجأ المصمم إلى المعالجة العصرية التي يغلب عليها العملية والبساطة في آن واحد حتى يوفر الراحة والجمال المطلوبين ، فقد استخدم المقاعد البسيطة الشكل الوثيرة ذات الألوان المناسبة للطبيعة من الأخضر والأسود والطاولات الخشبية الفاتحة وقد ساعد على هذا المظهر الحديث وجود الشبابيك ذات المساحات الواسعة من الزجاج والتى تسمح بالتواصل مع الطبيعة الجميلة في الخارج.

كما أنه اكتفى من الطراز الأمريكي في فراغ غرفة المعيشة بالسقف الجمالوني الظاهر من الداخل بدعاماته الخشبية المميزة.

غرفة الطعام

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK غرفة السفرةديكورات واكسسوارات
NUUN MİMARLIK

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

من أهم السمات المطلوبة في غرفة الطعام هي أن تكون بسيطة التصميم حتى توفر الراحة لمستخدميها وهذا ما حققه المصمم بنجاح عندما اختار لغرفة الطعام وحدتي الإضاءة البسيطتين هاتين مع الشكل المميز لهما وقد وضع تحتهما غرفة الطعام الخشبية البسيطة والأنيقة أيضًا وقد رصت حولها مقاعد السفرة ذات الألوان العصرية المبهجة.

المطبخ الحديث

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK مطبخألواح المطبخ
NUUN MİMARLIK

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

اختار المصمم للمطبخ أيضًا الطراز الحديث والعملي وذلك لأن المطبخ من الفراغات التي تتطلب العملية بشكل كبير، فنراه استخدم اللون الأبيض للرخام والحوائط والشبابيك وقد أكمل العصرية باستخدام البراد ذو اللون الفضي اللامع وكسر حدة الألوان الفاتحة بلون الخشب المستخدم في الخزانات والذي جاء قاتم اللون أنيق الشكل.

غرفة النوم البيضاء

K.M EVİ, SAKARYA, NUUN MİMARLIK NUUN MİMARLIK غرفة نومأسرة نوم
NUUN MİMARLIK

NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK
NUUN MİMARLIK

في غرفة النوم أيضًا نجد أن المصمم اختار لها الشكل العصري الجميل مع الاكتفاء للتعبير عن الطراز الأمريكي بشكل السقف المائل الجرئ والذي طلاه باللون الأبيض أيضًا ، ونجده لم يكتف باللون الأبيض فقد استخدم اللون الوردي الباهت والذي استخدم في الواجهة مع الخشب القاتم اللون في الأرضية والحائط المقابل للسرير وقائم السرير الخلفي فجاءت الغرفة رومانسية أمريكية عصرية بشكل جذاب وأنيق.

وهنا تجد تصاميم مثالية لنوم عميق وهادئ

10 أفكار لأبواب مختلفة لمنزلك
أي الفراغات في هذا المنزل شعرت أنها تعبر عن الطراز الأمريكي أكثر؟ شاركنا بوجهة نظرك

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