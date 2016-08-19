منزل العمر بطراز أمريكي

إن الطراز الأمريكي في البناء قد ألهم الكثيرين على مر الزمن في محاكاته حتى في البلاد التي تبعد عن أمريكا بمسافات كبيرة ويختلف مناخها عن مناخ أمريكا.

فشكل الطراز الأمريكي المميز ذو الأسقف الهرمية العالية يمثل عاملًا جذابًا لمن يريد أن يضفي على بيته هذه البصمة الأمريكية العصرية والأنيقة في آن واحد.

واليوم نتناول أحد المنازل في تركيا والذي استلهم مصممه المعماري NUUN MİMARLIK من الطراز الأمريكي الحداثي معظم تكويناته فأصبح منزلًا أمريكيًا ولكن على أرض تركية ..فهيا بنا نتجول داخل هذا المنزل: