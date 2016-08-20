بيت العمر .. رائع الديكورات

في الطراز الريفي خاصة في المكسيك تعتبر المدفأة عنصرًا رئيسيًا في التصميم الداخلى، وهو مانستطيع أن نلحظه هنا، فقد استخدم المصمم المدفأة كعنصر جذب يجمع حوله قطع الأثاث بشكل بديع .

ونجد هنا أن المصمم اختار للتصميم الداخلي ألا ينفصل عن التصميم الخارجي الريفي الحداثي، فنجد أن المدفأة نفسها صنعت من الحجر الطبيعي مع استخدام أرضية من الخشب الطبيعي ذو التجزيعات المميزة و الطاولة الخشبية على شكل بيضاوي حداثي مع المقاعد المكسوة بالجلد العصري الجميل.