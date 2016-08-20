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بيت العمر .. رائع الديكورات

آية علم الدين آية علم الدين
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يقع المنزل الذي سوف نتناوله اليوم والذي صممه المصمم ICAZBALCETA ARQUITECTURA Y DISEÑO في المكسيك وتحديدًا في مدينة مونتيري الخلابة التي تقع على جبال سييرا مادري بالمكسيك .. وقد استلهم من الطبيعية الخلابة حول المنزل الفكرة الرئيسية والمواد الطبيعية المستخدمة في هذا المنزل.

المنزل يمثل تحفة معمارية وسط الجبال كما نرى ويحمل الطابع الريفي الحداثي المتميز كما سوف نستعرض:

المنزل من الخارج

homify منازل
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عند النظر للمنزل من الخارج وتحديدًا عند المدخل نجد أن المدخل قد اتخذ تصميمًا مميزًا عن طريق جدار مرتفع من الحجر الطبيعي ذو الألوان التي تعبر عن الطبيعة الخلابة المحيطة به ، وقد طليت بقية واجهة المنزل من الخارج باللون الأبيض العصري مع كسر وحدة اللون بكتلة رفيعة بارزة من اللون البني الداكن تمثل سقف الدور الأرضي والمدخل.

ولتصميم مدخل متميز لمنزلك يمكنك الاطلاع على هذا الموضوع

الواجهة الرئيسية

homify منازل
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في الواجهة الرئيسية نستطيع أن نتبين ملامح المنزل بشكل أكبر فنجد الجزء الأيمن وقد غطاه القرميد الأحمر الجميل والذي يرجع للطراز الريفي مع مدخنة المدفأة التي تتخلله والجدار المرتفع الذي يظهر بشكل عمودي على الواجهة ليعطيها تأثيرًا بصريًا مميزًا، كل هذه العناصر مع الأجزاء الخشبية في السور الأمامي للمنزل مع باب المنزل المصنوع من الخشب والزجاج بشكل ريفي عصري قد أكمل االصورة الرائعة للمنزل من الخارج.

الجسر الموصل للمدخل

homify منازل
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لأن المنزل منشأ على جزء من الجبل فقد اختلفت مستويات ارتفاع أجزاؤه مما جعل بناء هذا الجسر عند المدخل ضروره والذي ألهم المصمم بتصميمه على نحو متناغم مع الطبيعة والطراز المطلوبين للمنزل ، فقد جعله من الحجر والخشب الطبيعيين مع استخدام الخشب الطبيعي على سجيته بالتجزيعات المميزة في الباب الرئيسي وتطعيمه بالحليات النحاسية الجميلة التي أعطت انطباعًا بالأصالة و الريفية.

مستوبات الواجهة المختلفة

homify منازل
homify

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مستويات المنزل المختلفة الناتجة عن الجبل جعلت لواجهة المنزل شكلًا ساحرًا فقد انعكست هذه المستويات عليها مما خلق كتلًا مختلفة متنوعة الظل و مختلفة الارتفاعات، كما أن استخدام المواد الطبيعية كالحجر والخشب مع الحديد لدرابزينات التراسات مع اللون الأبيض العصري مع قليل من الأسود جعل التباين في الواجهة إيجابيًا وأنيقًا .

المدفأة كعنصر رئيسي في الداخل

homify غرفة المعيشة
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في الطراز الريفي خاصة في المكسيك تعتبر المدفأة عنصرًا رئيسيًا في التصميم الداخلى، وهو مانستطيع أن نلحظه هنا، فقد استخدم المصمم المدفأة كعنصر جذب يجمع حوله قطع الأثاث بشكل بديع .

ونجد هنا أن المصمم اختار للتصميم الداخلي ألا ينفصل عن التصميم الخارجي الريفي الحداثي، فنجد أن المدفأة نفسها صنعت من الحجر الطبيعي مع استخدام أرضية من الخشب الطبيعي ذو التجزيعات المميزة و الطاولة الخشبية على شكل بيضاوي حداثي مع المقاعد المكسوة بالجلد العصري الجميل.

غرفة الطعام

homify غرفة السفرة
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homify
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أما في غرفة الطعام فإننا نستطيع أن نلمس العصرية المميزة لها منذ أول وهلة، فالمقاعد البيضاء العصرية الجميلة وشكل الطاولة الدائري البسيط مع وحدة الإضاءة الحديثة كل هذه سمات للعصرية مع لمسة من الريفية الممثلة في الأرضية الخشبية مع السقف ذو ألواح الخشب و الطاولة التي صنعت من الخشب أيضًا.

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الألوان الدافئة

homify غرفة السفرة
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اللمسة الريفية في غرفة الطعام جاءت عن طريق استخدام الألوان الدافئة أيضًا مثل البني الفاتح والأصفر ولون الخشب الطبيعي المميز مع مزجهم بالأبيض في المقاعد والحوائط و الزجاج في الشبابيك التى تطل بها غرفة الطعام على الحديقة الداخلية.

المطبخ الخلاب

homify مطبخ
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homify
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في المطبخ كانت العصرية هي الغالبة أيضًا مع لمسة من رومانسية الريف وبساطته، فنجد أن الطاولة الرخامية البسيطة التي توسطت المطبخ لم تجعل منه مطبخًا عاديًا وإنما مطبخًا عمليًا ، مع استخدام الألوان الدافئة في المقاعد المحيطة بالطاولة والتي تلائمت بشكل جميل مع لون الخزانات الخشبية و الزجاج المطل على الطبيعة الساحرة في الخارج.

السلم الداخلي وحديقة داخلية

homify بلكونة أو شرفة
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homify
homify
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في الداخل أيضًا قد استخدم هذا السلم لربط المستويين الأرضي والأول وقد جاء السلم عمليًا عن طريق استخدام الحديد المشغول في درابزينه أما الخشب المستخدم في درجات السلم نفسه فقد أكملت اللمسة الريفية التي أعطتها الأرضية الخشبية ، وكما اختار المصمم للداخل هذه الحديقة الصغيرة المحاطة بالزجاج والتي جعلت التصميم الداخلي ذو أناقة خاصة ووفرت منظرًا داخليًا ساحرًا يكمل السحر الآتي من الخارج.

المكتبة الداخلية

homify مكتب عمل أو دراسة
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homify
homify
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في الداخل أيضًا وجدنا هذا الكنز الكامن في مكتبة داخلية ضخمة تطل على الطبيعة الخلابة وتوفر جلسة ممتعة لمحبي القراءة والتأمل على طاولة من الخشب الطبيعي و الكتب تحيط بهم من الجانبين لتشاركهم هذه اللحظات الرائعة.

حمام السباحة في الخارج

homify منازل
homify

homify
homify
homify

ولإكمال المتعة والترفيه في هذا المنزل المتكامل ذو الطبيعة الساحرة كان لابد من تواجد حمام سباحة جميل ومميز كالذي نراه هنا فنجد حوائطه من الحجر الطبيعي و الحشائش الخضراء تحيطه من كل اتجاه مع استخدام السلالم للربط بينه وبين مستويات المنزل المختلفة والتي جعلت من الشكل الخارجي للمنزل لوحة فنية خلابة.

منزل ال 70 متر مربع بأفكار أستثنائية
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