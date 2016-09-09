9 أفكار عصرية لغرف نوم شبابية

مع تعدد الحضارات و مراجع الأنماط دائماً ما يكون منا من يبحث عن كل ما هو جديد و مختلف، و مع الأبتكارات الرائعة التي يعرضها لنا بيوت التصميم التي تريد مواكبة هذا الطلب نتعرض يومياً إلى كل ما هو مستحدث و فريد من حيث فكرة التصميم و أسلوب التنفيذ. فإن كنت أيضاً تبحث عن فكرة جديدة تعكس شخصيتك الفريدة من خلال ديكور منزل فلا تبحث بعيداً فنحن جئناك بأفكار عديدة لغرف نوم مختلفة تماماً عن كل ما نراه في البيوت. الغرف تعبر عن الروح الشبابية التي تحب دائماً أن تتحدى و تكسر القيود المتعارف عليها من قبل الجميع لتكون كل غرفة منفردة بعناصرها و أسلوبها العصري في إيجاد حلول مختلفة لتناسب أحتياج الفرد مننا. لنرى معاً كيف توصل مصمموا العالم الحديث لمثل هذه التصاميم لغرف النوم الحديثة…
يمكنك أضافة لمسة شبابة بخلق مساحة مختلفة لتخزين ملابسك، فقد أستعان المصمم هنا بالستائر لتكون وحدها العازل بين مكان تخزين الملابس وغرفة النوم وهذا أسلوب يوفر كثير من المساحة والتكاليف.
تابع هذا المقال إن كنت تبحث عن أفكار عديدة لمساحة تخزين الملابس!
ما يجعل هذا التصميم يتصدر القائمة هو أحتواء الغرفة على كل العناصر التي تجعل من غرفة النوم جناح لمعيشة في تميزخيالي، فكل ما قد يحتاجه الفرد منا لحياة هنيئة ومريحة متواجد في هذه الغرفة. السرير على سبيل المثال أو جناح النوم في أبعد ركن في الغرفة لنوم عميق ولكن لعدم الشعور بالإنعزال التام يوجد شباك بمساحة هائلة ليبعث ضوء طبيعي ويوفر أطلالة طبيعية لراحة نفسية. أما غرفة المعيشة فهي تتصدر الغرفة ليكون ترتيب الأثاث موجه في أتجاه التلفاز، و الدمج بين الأريكة والأرجوحة يجعلك تشعر أنك في أجازة يومية فمن منا لا يحب العودة للروح المرحة في طفولته؟ لاحظ أيضاً أكتمال المشهد الشبابي بالتراس العصري المختلف. كل هذه العناصر يحتويها سقف أنسيابي الشكل فريد من نوعه ليكون هو العنصر الرابط بين المساحتين. ألست تتمنى ضاء أجازة في مثل هذا الترف؟
التجاليد الخشبية المحيطة بالسرير هنا بجانب الأرفف ذات الأضاءات المتميزة يجتمعان ليكونوا غرفة نوم شبابية و عصرية بالدرحة الأولى فمن غير المعتاد رؤية الخشب كعنصر أساسي في الحوائط، عند أضافة الألوان الهادئة أصبحت غرفة النوم متزنة.
يعد هذا التصميم فريد و ذكي لكون أنفرادة المصمم بخلق مساحات لم تكن متاحة عند قراره ببناء حائط مزدوج الأستحدامات، فهو من جهة الباب يصنع مدخلاً لتمهيدنا للغرفة و لخلق خصوصية للسرير، و من جهة أخرى يحتوي مساحة السرير والتلفاز أما لمزيد من الذكاء فالحائط المزيف يعتبر أيضاً وحدة مكتبة. أراد المصمم أن يضيف مزيد من التميز والدفئ لمساحة السرير برفعه في مستوى أعلى و بهذا توصل إلى غرفة نوم قمة في الحداثة والأنفراد.
لمن يحب النوم في أنعزال تام ويفضل الخصوصية عن وجود غرفة متكاملة سيكون هذا التصميم مثالي.
المصممة SUSANNA COTS INTERIOR DESIGN أعتمدت على الشفافية بين الحمام وغرفة النوم لتتخطى مساوئ المساحة الصغيرة.
الطابع الآسيوي دائماً ما يتميز بأناقته وبساطته ولكن إن وضع في محتوى جريء سيضيف مزيد من الجرأة مثل هذا التصميم، فمع بساطة السرير إلا أن الغرفة ككل تعبر عن الجرأة الشبابية بين الجدارية الحجرية المميزة وأمتزاج الألوان بين الأحمر والرمادي والأبيض.
مثل الفنادق التي تتسم بالفخامة أتى إلينا المصمم بفكرة غاية في الجرأة والترف حين جعل الدش جزء لا يتجزء من الغرفة بلا فواصل لكي يتحقق في غرفة واحدة جميع سبل الأسترخاء.
أحياناً يكون أختيار لون مفعم بالحيوية في غرفة النوم هو عنصر كافي جداً لتحويل التصميم من ممل ومعتاد إلى غرفة فريدة من نوعها و هذا هو ما تم فعله في هذه الغرفة، فقد أستعان المصمم باللون الأخضر الفستقي ومزجه بين الحائط وغطاء السرير مع قليل من الأكسسوارات ليعطي غرفة النوم التقليدية بعد شبابي وجريء.