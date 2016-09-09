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9 أفكار عصرية لغرف نوم شبابية

shereen gouda shereen gouda
Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design غرفة نوم
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مع تعدد الحضارات و مراجع الأنماط دائماً ما يكون منا من يبحث عن كل ما هو جديد و مختلف، و مع الأبتكارات الرائعة التي يعرضها لنا بيوت التصميم التي تريد مواكبة هذا الطلب نتعرض يومياً إلى كل ما هو مستحدث و فريد من حيث فكرة التصميم و أسلوب التنفيذ. فإن كنت أيضاً تبحث عن فكرة جديدة تعكس شخصيتك الفريدة من خلال ديكور منزل فلا تبحث بعيداً فنحن جئناك بأفكار عديدة لغرف نوم مختلفة تماماً عن كل ما نراه في البيوت. الغرف تعبر عن الروح الشبابية التي تحب دائماً أن تتحدى و تكسر القيود المتعارف عليها من قبل الجميع لتكون كل غرفة منفردة بعناصرها و أسلوبها العصري في إيجاد حلول مختلفة لتناسب أحتياج الفرد مننا. لنرى معاً كيف توصل مصمموا العالم الحديث لمثل هذه التصاميم لغرف النوم الحديثة…

1- أسلوب تخزين مختلف

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

يمكنك أضافة لمسة شبابة بخلق مساحة مختلفة لتخزين ملابسك، فقد أستعان المصمم هنا بالستائر لتكون وحدها العازل بين مكان تخزين الملابس وغرفة النوم وهذا أسلوب يوفر كثير من المساحة والتكاليف.

تابع هذا المقال إن كنت تبحث عن أفكار عديدة لمساحة تخزين الملابس!

2- جناح متكامل

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

ما يجعل هذا التصميم يتصدر القائمة هو أحتواء الغرفة على كل العناصر التي تجعل من غرفة النوم جناح لمعيشة في تميزخيالي، فكل ما قد يحتاجه الفرد منا لحياة هنيئة ومريحة متواجد في هذه الغرفة. السرير على سبيل المثال أو جناح النوم في أبعد ركن في الغرفة لنوم عميق ولكن لعدم الشعور بالإنعزال التام يوجد شباك بمساحة هائلة ليبعث ضوء طبيعي ويوفر أطلالة طبيعية لراحة نفسية. أما غرفة المعيشة فهي تتصدر الغرفة ليكون ترتيب الأثاث موجه في أتجاه التلفاز، و الدمج بين الأريكة والأرجوحة يجعلك تشعر أنك في أجازة يومية فمن منا لا يحب العودة للروح المرحة في طفولته؟ لاحظ أيضاً أكتمال المشهد الشبابي بالتراس العصري المختلف. كل هذه العناصر يحتويها سقف أنسيابي الشكل فريد من نوعه ليكون هو العنصر الرابط بين المساحتين. ألست تتمنى ضاء أجازة في مثل هذا الترف؟

3- أحتواء التجاليد الخشبية

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة نوم
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

التجاليد الخشبية المحيطة بالسرير هنا بجانب الأرفف ذات الأضاءات المتميزة يجتمعان ليكونوا غرفة نوم شبابية و عصرية بالدرحة الأولى فمن غير المعتاد رؤية الخشب كعنصر أساسي في الحوائط، عند أضافة الألوان الهادئة أصبحت غرفة النوم متزنة.

4- التلاعب بالمستويات

apartment V-21, VALENTIROV&PARTNERS VALENTIROV&PARTNERS غرفة نوم
VALENTIROV&amp;PARTNERS

apartment V-21

VALENTIROV&PARTNERS
VALENTIROV&amp;PARTNERS
VALENTIROV&PARTNERS

يعد هذا التصميم فريد و ذكي لكون أنفرادة المصمم بخلق مساحات لم تكن متاحة عند قراره ببناء حائط مزدوج الأستحدامات، فهو من جهة الباب يصنع مدخلاً لتمهيدنا للغرفة و لخلق خصوصية للسرير، و من جهة أخرى يحتوي مساحة السرير والتلفاز أما لمزيد من الذكاء فالحائط المزيف يعتبر أيضاً وحدة مكتبة. أراد المصمم أن يضيف مزيد من التميز والدفئ لمساحة السرير برفعه في مستوى أعلى و بهذا توصل إلى غرفة نوم قمة في الحداثة والأنفراد.

5- النوم في عزلة تامة

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT غرفة نوم
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

لمن يحب النوم في أنعزال تام ويفضل الخصوصية عن وجود غرفة متكاملة سيكون هذا التصميم مثالي.

6- الشفافية التامة

Transversal Expression, Susanna Cots Interior Design Susanna Cots Interior Design غرفة نوم
Susanna Cots Interior Design

Transversal Expression

Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design
Susanna Cots Interior Design

المصممة SUSANNA COTS INTERIOR DESIGN أعتمدت على الشفافية بين الحمام وغرفة النوم لتتخطى مساوئ المساحة الصغيرة.

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7- أثاث بروح آسيوي فريد

Un Oasis de Vivienda: Casa para Parejas Jóvenes con Psicina, Arte y más , FANSTUDIO__Architecture & Design FANSTUDIO__Architecture & Design غرفة نوم
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design

FANSTUDIO__Architecture & Design
FANSTUDIO__Architecture &amp; Design
FANSTUDIO__Architecture & Design

الطابع الآسيوي دائماً ما يتميز بأناقته وبساطته ولكن إن وضع في محتوى جريء سيضيف مزيد من الجرأة مثل هذا التصميم، فمع بساطة السرير إلا أن الغرفة ككل تعبر عن الجرأة الشبابية بين الجدارية الحجرية المميزة وأمتزاج الألوان بين الأحمر والرمادي والأبيض.

8- ترف المنتجعات

Chalet Atamisque, Bórmida & Yanzón arquitectos Bórmida & Yanzón arquitectos غرفة نوم
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos

Bórmida & Yanzón arquitectos
Bórmida &amp; Yanzón arquitectos
Bórmida & Yanzón arquitectos

مثل الفنادق التي تتسم بالفخامة أتى إلينا المصمم بفكرة غاية في الجرأة والترف حين جعل الدش جزء لا يتجزء من الغرفة بلا فواصل لكي يتحقق في غرفة واحدة جميع سبل الأسترخاء.

9- التلاعب بالألوان كافي أحياناً

Oriental Chic, Viterbo Interior design Viterbo Interior design غرفة نوم
Viterbo Interior design

Oriental Chic

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

أحياناً يكون أختيار لون مفعم بالحيوية في غرفة النوم هو عنصر كافي جداً لتحويل التصميم من ممل ومعتاد إلى غرفة فريدة من نوعها و هذا هو ما تم فعله في هذه الغرفة، فقد أستعان المصمم باللون الأخضر الفستقي ومزجه بين الحائط وغطاء السرير مع قليل من الأكسسوارات ليعطي غرفة النوم التقليدية بعد شبابي وجريء.

سلالم غريبة لكن جميلة
من بين كل هذه التصميم ما هي الغرفة التي نالت أعجابك؟

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