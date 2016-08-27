10 أفكار لتحويل فناء بيتك إلى جنة

إمتلاك حديقة في بيتك هو إمتياز لا يحظي به الكثيرين فالمحظوظون هم من يمكنهم الإستمتاع بقضاء أوقات ساحرة وسط الخضرة. ولكن هذا المقال للجميع سواء من لديه حديقة أو من ليس لديه، فمن يعرف متي ستكون لديك حديقتك الخاصة وبالأخص بعد إطلاعك علي الأفكار المعروضة ها هنا. لذا فدعنا نخبرك أكثر عن طرق تزيين الحديقة وكيفية تجميل المساحة الخارجية لبيتك مع إعطاءك العديد من الأمثلة والإختيارات المفضلة لنا والتي نأمل أن تحوذ علي إعجابكم..
ماذا إذا قمت بوضع سريران في الفناء كاللذان في الصورة؟ لا شك أنك ستحصل علي راحة مطلقة وإن كان هذا سيجعل التخلص من صحبة الأصدقاء أمراً صعباً!
مما لا شك فيه أن وجود مدفأة في فناءك يمنحه لمسة خاصة فبالإضافة إلي ما توفره من دفء فإنها تشكل عامل جذب يجمع الأهل والأصدقاء في حلقة سمر ساحرة.
إذا كان فناءك صغيراً فلا زال بإمكانك أن تجعله رائعاً بإستخدام تصميم من وحي السلام النفسي (zen) ببساطة لا تتطب الكثير من الإنفاق فكل ما تحتاجه من خامات هو الخشب، الحجارة و الشجيرات الصغيرة بالإضافة إلي بعض العناصر الأسيوية .
أحد الخيارات الرائعة والمودرن هو تركيب حائط أخضر في فناءك وليس من الضروري أن يكون بالخارج فهو مناسب أيضاً للداخل حيث أنه يتلائم مع أي حائط ليضفي عليه شخصية فريدة.
أحد الخيارات المفضلة في تصميم الحدائق المودرن هو البامبو لأنه لا يتطلب عناية خاصة فقط عليك بريه بإنتظام وزرعه في أصص عميقة. من مميزات البامبو أنه خفيف الوزن، غريب المنظر بشكل جذاب وعندما ينمو بشكل كافي يشكل حائطاً أخضر يمنحك الزينة والخصوصية.
نري هنا فكرة هائلة لحديقة في قلب صخرة مثالية لفناء صغير كان أو كبير بالداخل أو بالخارج لخلق حديقة مصغرة في منزلك أو مكتبك.
هناك العديد من الطرق لتغطية حوائط فناءك لمنحها المظهر المودرن وإحداها الحجارة التي دائماً ما تمنح إحساساً بالفخامة، تماماً كما في الفنادق فلا تتردد في إستخدامها. يمكنك أيضاً إختيار ما يروق لك من مختلف الأحجام والألوان و التصميمات المتاحة.
ستبدو حديقتك أقرب إلي المستوي الفندقي كلما زاد إهتمامك بخلق مساحة تساعد علي الإسترخاء سواء قمت بالإستعانة ببعض الأسرة ، الأرجوحة الشبكية (الهاموك) أو بعض الأثاث المريح كما في الصورة حيت يمكنك الجلوس و قضاء أمسيتك في إسترخاء تام مع الإستمتاع بإحتساء مشروبك المفضل.
يمكنك إستخدام أرضيات أو أسطح متفاوتة لتحديد المساحات المختلفة في حديقتك وهو ما يعد خياراً رائع ومودرن، فبإستخدام خامات كالخشب، الفخار، النجيلة والحصى يمكنك خلق تباين مبهر كما في الصورة.
إقرأ أيضاً 12 فكرة عصرية لعرض النباتات في حديقتك
أخيرا وليس آخرا فلا تنسي أن تجعل مدخل حديقتك جذاباً ومودرن ليكون أول وأخر إنطباع يتكون لدي ضيوفك.
نتمني أن تكون الأفكار والصور التي إستعرضناها معاً اليوم قد ألهمتك لتجميل فناءك فببعض الأفكار البسيطة.