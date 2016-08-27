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10 أفكار لتحويل فناء بيتك إلى جنة

Marwa Hasan Marwa Hasan
PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
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إمتلاك حديقة في بيتك هو إمتياز لا يحظي به الكثيرين فالمحظوظون هم من يمكنهم الإستمتاع بقضاء أوقات ساحرة وسط الخضرة. ولكن هذا المقال للجميع سواء من لديه حديقة أو من ليس لديه، فمن يعرف متي ستكون لديك حديقتك الخاصة وبالأخص بعد إطلاعك علي الأفكار المعروضة ها هنا. لذا فدعنا نخبرك أكثر عن طرق تزيين الحديقة وكيفية تجميل المساحة الخارجية لبيتك مع إعطاءك العديد من الأمثلة والإختيارات المفضلة لنا والتي نأمل أن تحوذ علي إعجابكم..

1.راحة تامة

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حديقة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

ماذا إذا قمت بوضع سريران في الفناء كاللذان في الصورة؟ لا شك أنك ستحصل علي راحة مطلقة وإن كان هذا سيجعل التخلص من صحبة الأصدقاء أمراً صعباً!

2.خضرة ودفء

Campinas Decor, Garden Light Garden Light حديقة
Garden Light

Garden Light
Garden Light
Garden Light

مما لا شك فيه أن وجود مدفأة في فناءك يمنحه لمسة خاصة فبالإضافة إلي ما توفره من دفء فإنها تشكل عامل جذب يجمع الأهل والأصدقاء في حلقة سمر ساحرة.

​3.فناء أسيوي

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

إذا كان فناءك صغيراً فلا زال بإمكانك أن تجعله رائعاً بإستخدام تصميم من وحي السلام النفسي (zen) ببساطة لا تتطب الكثير من الإنفاق فكل ما تحتاجه من خامات هو الخشب، الحجارة و الشجيرات الصغيرة بالإضافة إلي بعض العناصر الأسيوية .

​4.حائط أخضر

PAISAGISMO: JARDINS VERTICAIS BY MC3, MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores حديقة
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores
MC3 Arquitetura . Paisagismo . Interiores

أحد الخيارات الرائعة والمودرن هو تركيب حائط أخضر في فناءك وليس من الضروري أن يكون بالخارج فهو مناسب أيضاً للداخل حيث أنه يتلائم مع أي حائط ليضفي عليه شخصية فريدة.

5.البامبو الشامخ

CAROLCO 2, GF ARQUITECTOS GF ARQUITECTOS حديقة بوص/ بامبو
GF ARQUITECTOS

GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS
GF ARQUITECTOS

أحد الخيارات المفضلة في تصميم الحدائق المودرن هو البامبو لأنه لا يتطلب عناية خاصة فقط عليك بريه بإنتظام وزرعه في أصص عميقة. من مميزات البامبو أنه خفيف الوزن، غريب المنظر بشكل جذاب وعندما ينمو بشكل كافي يشكل حائطاً أخضر يمنحك الزينة والخصوصية.

6.حديقة مصغرة

Referenzen II, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH حديقة حجر
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

نري هنا فكرة هائلة لحديقة في قلب صخرة مثالية لفناء صغير كان أو كبير بالداخل أو بالخارج لخلق حديقة مصغرة في منزلك أو مكتبك.

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7.حائط فخم

Residência Jardim Avelino, LAM Arquitetura | Interiores LAM Arquitetura | Interiores حديقة
LAM Arquitetura | Interiores

LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores
LAM Arquitetura | Interiores

هناك العديد من الطرق لتغطية حوائط فناءك لمنحها المظهر المودرن وإحداها الحجارة التي دائماً ما تمنح إحساساً بالفخامة، تماماً كما في الفنادق فلا تتردد في إستخدامها. يمكنك أيضاً إختيار ما يروق لك من مختلف الأحجام والألوان و التصميمات المتاحة.

8.أثاث مريح

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd حديقة
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

ستبدو حديقتك أقرب إلي المستوي الفندقي كلما زاد إهتمامك بخلق مساحة تساعد علي الإسترخاء سواء قمت بالإستعانة ببعض الأسرة ، الأرجوحة الشبكية (الهاموك) أو بعض الأثاث المريح كما في الصورة حيت يمكنك الجلوس و قضاء أمسيتك في إسترخاء تام مع الإستمتاع بإحتساء مشروبك المفضل.

​9.اللعب بالأرضيات

Apartamento na Foz do Douro, GRAU.ZERO Arquitectura GRAU.ZERO Arquitectura حديقة
GRAU.ZERO Arquitectura

GRAU.ZERO Arquitectura
GRAU.ZERO Arquitectura
GRAU.ZERO Arquitectura

يمكنك إستخدام أرضيات أو أسطح متفاوتة لتحديد المساحات المختلفة في حديقتك وهو ما يعد خياراً رائع ومودرن، فبإستخدام خامات كالخشب، الفخار، النجيلة والحصى يمكنك خلق تباين مبهر كما في الصورة.

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​10.المدخل المبهر

Casa Mo, FGO Arquitectura FGO Arquitectura ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج بوص/ بامبو Wood effect
FGO Arquitectura

FGO Arquitectura
FGO Arquitectura
FGO Arquitectura

أخيرا وليس آخرا فلا تنسي أن تجعل مدخل حديقتك جذاباً ومودرن ليكون أول وأخر إنطباع يتكون لدي ضيوفك.

نتمني أن تكون الأفكار والصور التي إستعرضناها معاً اليوم قد ألهمتك لتجميل فناءك فببعض الأفكار البسيطة.

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