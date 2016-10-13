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كيفية جعل منزلك فخم وراقي بإستخدام الجلد في الديكور

آية علم الدين آية علم الدين
Nacy Style, （株）工房スタンリーズ （株）工房スタンリーズ غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد Grey
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الجلد، هذه المادة ذات الفخامة والأناقة الخاصة ، التي ما إن أدخلت على شئ حتى أعطته تميزًا ورونقًا خاصًا .. ولكن ترى كيف يمكننا استخدامها في ديكورات المنزل بشكل جمالي يضيف للتصميم لا يقلل منه ويجعل الفراغ المتواجد فيه فراغًا محببًا؟

سوف نجيب عن هذا السؤال الهام في هذا الموضوع، فللجلد أشكال ومراحل تطور في الصناعة منها ما يستخدم في الأثاث ومنها مايستخدم في التصميم الداخلي للمنزل في الحوائط والأرضيات مثلًا ومنها العديد من الأنواع والأشكال سوف نتعرف عليهم الآن ..فهيا بنا كي نرى عالم الجلود الفاخر:

الجلد في خلفية السرير

Arthur Tall Faux Leather Bed homify غرفة نومأسرة نوم
homify

Arthur Tall Faux Leather Bed

homify
homify
homify

أما في غرف النوم فإن الفرصة لاستخدام الجلود بشكل فريد وجذاب كبيرة عن طريق استخدامه في تجليد خلفية السرير مع إظهاره بشكل الوسادة الوثيرة ذات الأزرار المنمقة وتبطينه بالإسفنج المريح لنحصل على تصميم لاينسى لسرير غرفة النوم.

الجلد في أثاث غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من الطبيعي أن يستخدم الجلد الذي يعبر عن الفخامة والرقي في التصميم في أكثر فراغ يستقبل فيه الزائرين ويحتاج لإظهار رقي الاختيارات الديكورية والأثاث المريح ، فالجلد الناعم ذو الألوان الأنيقة من الأسود والجملي مع استخدام أرضيات خشبية وزجاج ذا إطارات سوداء يضفي على غرفة المعيشة لمحة من الوقار المقترن بالأناقة والذوق الرفيع.

قطعة واحدة من الجلد تضفي لمسة ساحرة على المكان

Remodelación de Salón y Entrada de una Hermosa Vivienda Unifamiliar, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com غرفة المعيشة
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

ليس من الضروري أبدًا استخدام الجلد في جميع مقاعد وقطع أثاث المنزل، بل يمكننا عن طريق استخدام قطعة واحدة مميزة التصميم كهذا الكرسي ذو الشكل الغير معتاد من الجلد الجملي والذي اتخذت حوافه إطارًا من الجلد السميك و قاعدته المعدنية مطلية باللون النحاسي الجميل ، مع وضعه أمام حائط من اللون البترولي المميز وتزيين الحائط بالبراويز التي تحمل نفس ألوان المقعد، وبهذا نكون قد حصلنا على فراغ مميز يحمل من فخامة الجلد وتناسق بقية المواد المستخدمة معه الكثير.

الجلد في الستائر

Belgravia 2 TLA Studio
TLA Studio

Belgravia 2

TLA Studio
TLA Studio
TLA Studio

ليس من المألوف استخدام الجلد في الستائر، حيث أن الستائر دومًا تحتاج إلى قماش رقيق شفاف، ولكن هذا في حالة استخدامها للزينة وللحجب الجزئي البسيط للضوء، أما في حالة ستائر الحجب الكلي للضوء أو ما يسمى ستائر الإعتام فإن الجلد المعالج بحيث يكون منسابًا هو أكثر الحلول فخامة ورقيًا في التصميم خاصة وإن كان هذا الجلد مستخدم في الأثاث أيضًا لتحقيق تناسق رائع في الفراغ.

الخشب المكسو بالجلد..قطعة أثاث فريدة

Vintage Leather Storage Cabinet, Locus Habitat Locus Habitat غرفة المعيشةمخزن
Locus Habitat

Vintage Leather Storage Cabinet

Locus Habitat
Locus Habitat
Locus Habitat

من الجيد اقتناء قطعة أثاث فريدة لتوضع في ركن خاص بالمنزل، ولهذا الغرض بالذات يمكنك استخدام الجلد لكسوة خشب الأثاث فيعطيه فخامة وتميز خاصين، فهنا في وحدة الأدراج ذات الكسوة الجلدية هذه، استخدم المصمم الجلد ككسوة وصنع منه أيضًا مقابض ذات شكل مميز وفريد فلم يكن ينقص الديكور الرائع إلا هذه القطع الفضية الفخمة.

الجلد في الوزرة

Skirting boards covered in leather Mille Couleurs London غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Mille Couleurs London

Skirting boards covered in leather

Mille Couleurs London
Mille Couleurs London
Mille Couleurs London

من الاستخدامات الرائعة والفريدة للجلود أيضًا، كسوة وزرة الفراغات بها، فهنا مثلًا نستطيع أن نشعر بالدفء الذي يبعثه شكل هذه الوزرة الجلدية التي كست الخشب كما حدث مع الأثاث فجاءت ذات شكل مميز ، ومع السجاد في الأرضية فإن الدفء المنبعث منها كان أكثر وذو شكل تصميمي جديد.

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الجلد بألوان مبهجة

Nacy Style, （株）工房スタンリーズ （株）工房スタンリーズ غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء جلد Grey
（株）工房スタンリーズ

（株）工房スタンリーズ
（株）工房スタンリーズ
（株）工房スタンリーズ

نستطيع أن نمزج بين فخامة الجلد وعصرية التصمصم عن طريق استخدام ألوان متعددة ومبهجة في آن واحد، فهنا استخدم المصمم الوسائد ذات  الألون العديدة مع استخدام الكراسي الجلدية الدائرية بلون وردي مختلف عن لون الأريكة الأساسية.

كسوة العمود بالجلد

Acabados arquitectónicos en cuero , Justiniano Alfonso Justiniano Alfonso مكتب عمل أو دراسة جلد
Justiniano Alfonso

Justiniano Alfonso
Justiniano Alfonso
Justiniano Alfonso

إذا صادفنا هذا العمود الذي يظهر في وسط الغرفة كعائق في التصميم فإن الأمر لن  يصبح مشكلة أبدًا إذا تم استغلاله في إظهار الغرفة بشكل جميل عن طريق كسوته بالجلد ذو اللون القاتم الأنيق.

كسوة الحوائط أيضًا

Leather Clad Study Wall Hide and Stitch مكاتب العمل والدراسةStorage
Hide and Stitch

Leather Clad Study Wall

Hide and Stitch
Hide and Stitch
Hide and Stitch

الحوائط أيضًا يمكنها ان تتخذ شكلًا مميزًا ممتازًا عن طريق كسوتها بالجلد المبطن بالاسفنج، لهذا الشكل يعطي للغرفة بعًا آخرًا من الجمال والرقي خاصة إذا صمم بشكل مميز كالضلف ذات الأرفف الزجاجية التي تحمل أغراض المنزل الصغيرة.

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