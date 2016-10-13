كيفية جعل منزلك فخم وراقي بإستخدام الجلد في الديكور

الجلد، هذه المادة ذات الفخامة والأناقة الخاصة ، التي ما إن أدخلت على شئ حتى أعطته تميزًا ورونقًا خاصًا .. ولكن ترى كيف يمكننا استخدامها في ديكورات المنزل بشكل جمالي يضيف للتصميم لا يقلل منه ويجعل الفراغ المتواجد فيه فراغًا محببًا؟

سوف نجيب عن هذا السؤال الهام في هذا الموضوع، فللجلد أشكال ومراحل تطور في الصناعة منها ما يستخدم في الأثاث ومنها مايستخدم في التصميم الداخلي للمنزل في الحوائط والأرضيات مثلًا ومنها العديد من الأنواع والأشكال سوف نتعرف عليهم الآن ..فهيا بنا كي نرى عالم الجلود الفاخر: