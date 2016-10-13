كيفية جعل منزلك فخم وراقي بإستخدام الجلد في الديكور

الجلد، هذه المادة ذات الفخامة والأناقة الخاصة ، التي ما إن أدخلت على شئ حتى أعطته تميزًا ورونقًا خاصًا .. ولكن ترى كيف يمكننا استخدامها في ديكورات المنزل بشكل جمالي يضيف للتصميم لا يقلل منه ويجعل الفراغ المتواجد فيه فراغًا محببًا؟
سوف نجيب عن هذا السؤال الهام في هذا الموضوع، فللجلد أشكال ومراحل تطور في الصناعة منها ما يستخدم في الأثاث ومنها مايستخدم في التصميم الداخلي للمنزل في الحوائط والأرضيات مثلًا ومنها العديد من الأنواع والأشكال سوف نتعرف عليهم الآن ..فهيا بنا كي نرى عالم الجلود الفاخر:
أما في غرف النوم فإن الفرصة لاستخدام الجلود بشكل فريد وجذاب كبيرة عن طريق استخدامه في تجليد خلفية السرير مع إظهاره بشكل الوسادة الوثيرة ذات الأزرار المنمقة وتبطينه بالإسفنج المريح لنحصل على تصميم لاينسى لسرير غرفة النوم.
من الطبيعي أن يستخدم الجلد الذي يعبر عن الفخامة والرقي في التصميم في أكثر فراغ يستقبل فيه الزائرين ويحتاج لإظهار رقي الاختيارات الديكورية والأثاث المريح ، فالجلد الناعم ذو الألوان الأنيقة من الأسود والجملي مع استخدام أرضيات خشبية وزجاج ذا إطارات سوداء يضفي على غرفة المعيشة لمحة من الوقار المقترن بالأناقة والذوق الرفيع.
ليس من الضروري أبدًا استخدام الجلد في جميع مقاعد وقطع أثاث المنزل، بل يمكننا عن طريق استخدام قطعة واحدة مميزة التصميم كهذا الكرسي ذو الشكل الغير معتاد من الجلد الجملي والذي اتخذت حوافه إطارًا من الجلد السميك و قاعدته المعدنية مطلية باللون النحاسي الجميل ، مع وضعه أمام حائط من اللون البترولي المميز وتزيين الحائط بالبراويز التي تحمل نفس ألوان المقعد، وبهذا نكون قد حصلنا على فراغ مميز يحمل من فخامة الجلد وتناسق بقية المواد المستخدمة معه الكثير.
ليس من المألوف استخدام الجلد في الستائر، حيث أن الستائر دومًا تحتاج إلى قماش رقيق شفاف، ولكن هذا في حالة استخدامها للزينة وللحجب الجزئي البسيط للضوء، أما في حالة ستائر الحجب الكلي للضوء أو ما يسمى ستائر الإعتام فإن الجلد المعالج بحيث يكون منسابًا هو أكثر الحلول فخامة ورقيًا في التصميم خاصة وإن كان هذا الجلد مستخدم في الأثاث أيضًا لتحقيق تناسق رائع في الفراغ.
من الجيد اقتناء قطعة أثاث فريدة لتوضع في ركن خاص بالمنزل، ولهذا الغرض بالذات يمكنك استخدام الجلد لكسوة خشب الأثاث فيعطيه فخامة وتميز خاصين، فهنا في وحدة الأدراج ذات الكسوة الجلدية هذه، استخدم المصمم الجلد ككسوة وصنع منه أيضًا مقابض ذات شكل مميز وفريد فلم يكن ينقص الديكور الرائع إلا هذه القطع الفضية الفخمة.
من الاستخدامات الرائعة والفريدة للجلود أيضًا، كسوة وزرة الفراغات بها، فهنا مثلًا نستطيع أن نشعر بالدفء الذي يبعثه شكل هذه الوزرة الجلدية التي كست الخشب كما حدث مع الأثاث فجاءت ذات شكل مميز ، ومع السجاد في الأرضية فإن الدفء المنبعث منها كان أكثر وذو شكل تصميمي جديد.
نستطيع أن نمزج بين فخامة الجلد وعصرية التصمصم عن طريق استخدام ألوان متعددة ومبهجة في آن واحد، فهنا استخدم المصمم الوسائد ذات الألون العديدة مع استخدام الكراسي الجلدية الدائرية بلون وردي مختلف عن لون الأريكة الأساسية.
إذا صادفنا هذا العمود الذي يظهر في وسط الغرفة كعائق في التصميم فإن الأمر لن يصبح مشكلة أبدًا إذا تم استغلاله في إظهار الغرفة بشكل جميل عن طريق كسوته بالجلد ذو اللون القاتم الأنيق.
الحوائط أيضًا يمكنها ان تتخذ شكلًا مميزًا ممتازًا عن طريق كسوتها بالجلد المبطن بالاسفنج، لهذا الشكل يعطي للغرفة بعًا آخرًا من الجمال والرقي خاصة إذا صمم بشكل مميز كالضلف ذات الأرفف الزجاجية التي تحمل أغراض المنزل الصغيرة.
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