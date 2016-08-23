بيت مساحته 113 متر مربع مناسب للباحثين عن الهدوء والراحة

في ولاية بارانا بجنوب البرازيل تقع هذه المزرعة ذات ال54,000 مترًا مربعًا والتي بني بها أحد الأكواخ الجميلة التي تستحق التجول داخلها واكتشاف الجمال في تصميمها ، واليوم اخترنا لكم هذا الكوخ لهذا الغرض.

مساحة الكوخ أو المنزل الذي نحن بصدد التجول به هي 113 متر مربع يطل على الطبيعة الخلابة من كل الاتجاهات وقد صممه المعماري JULIANA LAHÓZ ARQUITETURA وقد صمم خصيصُا للاسترخاء في أيام العطلات والأعياد وتجمع العائلة ..فهيا بنا نتجول داخل هذا المنزل الفريد: