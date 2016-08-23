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بيت مساحته 113 متر مربع مناسب للباحثين عن الهدوء والراحة

آية علم الدين آية علم الدين
Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura منازل
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في ولاية بارانا بجنوب البرازيل تقع هذه المزرعة ذات ال54,000 مترًا مربعًا والتي بني بها أحد الأكواخ الجميلة التي تستحق التجول داخلها واكتشاف الجمال في تصميمها ، واليوم اخترنا لكم هذا الكوخ لهذا الغرض.

مساحة الكوخ أو المنزل الذي نحن بصدد التجول به هي 113 متر مربع يطل على الطبيعة الخلابة من كل الاتجاهات وقد صممه المعماري JULIANA LAHÓZ ARQUITETURA وقد صمم خصيصُا للاسترخاء في أيام العطلات والأعياد وتجمع العائلة ..فهيا بنا نتجول داخل هذا المنزل الفريد:

واجهة المدخل

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura منازل
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

منذ الوهلة الأولى تقابلنا الطبيعة الساحرة والألوان الخلابة للورود والأشجار التي تملأ المزرعة وتحيط بالمنزل .

أما عن واجهة المنزل نفسها فنجدها جاءت لتكمل الطراز الريفي التقليدي عن طريق استخدام المواد التقليدية الطبيعية في تشطيب الواجهة، فنجد الطوب التقليدي مع الخشب الطبيعي الذي استخدم في الأسقف المائلة بأشكال متعددة و في الأبواب مع استخدام اللون الأبيض لطلاء الجزء العلوي من الواجهة.

الأسقف الخشبية

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة السفرة
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

اتخذت الأسقف الخشبية المستخدمة في تغطية التراسات أشكالًا مميزة وجميلة، فنجد أن المصمم قد رص ألواح الخشب أعلى التراس الخارجي بشكل يسمح للشمس بتخلل الفراغ دون أن يزعج الجلوس فسمح بإضاءة وظل جيدين لوضع كراسي الخيزران الريفية الجميلة مع استخدام ألوان مبهجة في كسوتها.

كما نلاحظ أن استخدام الخشب في أرضيات التراس قد أكمل الصورة الجميلة للتراس و أضاف للطراز البلدي جمالًا خاصًا.

الطعام في الهواء الطلق

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة السفرة
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

وفي الخارج حيث الهواء الطلق والطبيعة الخلابة نستطيع أن نجد اخنيار المصمم للمكان المناسب للطعام وإعداد الوجبات العائلية و حفلات الشواء في هذه المساحة المغطاة بألواح الخشب والتي تدلت منها وحدات الإضاءة المميزة المناسبة للأجواء الريفية مه استخدام الخشب في طاولة الطعام والمقاعد ، وكما استخدم الطوب الطبيعي والسيراميك ذو النقوشات المتداخلة والألوان المتعددة مما أثرى شكل الفراغين.

المطبخ الخارجي

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura مطبخ
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

في المطبخ لايختلف الأمر كثيرًا فنجد أن الحوائط المصنعة من الطوب قد استمرت في المطبخ مع السيراميك المنقوش ذو الألوان المتعددة ومع استخدام الخزانات الخشبية والأرفف الأسمنتية القوية لتحمل عوامل الجو في الخارج.

الفن في التفاصيل الصغيرة

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura مطبخ
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

هنا نجد أن أركان المطبخ كانت تحمل جمالًا خاصًا ولمسة فنية ممثلة في استخدام باب الخزانة ذو الزخارف مع التشكيل في الكتل الخرسانية استكمالًا للزخارف والنقوشات المبهجة في السيراميك.

الإضاءة المميزة

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura غرفة السفرة
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

اختار المصمم لوحدات الإضاءة الخارجية شكلَا مميزَا على هيئة دائرة من الحديد المشغول ذو لمسة قديمة مما أعطى انطباعًا مميزًا بالطراز الريفي القديم حقق التوازن بينه وبين الحداثة في التصميم استخدام الطاولة والكراسي العصريين كما نرى بالصورة.

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الإضاءة الطبيعية

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura بلكونة أو شرفة
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

من أحد الميزات الهامة في هذا التصميم هي استخدام الزجاج بمساحات كبيرة مما ساعد على استغلال المنظر الخارجي الجميل و التواصل مع الطبيعة المحيطة كما أنه وفر الإضاءة و التهوية الطبيعيتين المرغوبتين في الداخل والخارج.

المواد الطبيعية

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura بلكونة أو شرفة
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

وقد حرص المصمم على استخدام المواد الطبيعية المجلوبة من الطبيعة المحيطة مثل الطوب الحراري ذو اللون الفاتح والخشب الطبيعي و خشب الخيزران في الأثاث ، كما استخدم الخشب والسيراميك الدافئ اللون في الأرضيات مع الزجاج في الحوائط لضمان اتصالًا أكبر بالطبيعة الريفية المحيطة.

التراس من الخارج

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura بلكونة أو شرفة
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

في هذا الركن من التراس اختار المصمم أن يوجد جزءًا من الخصوصية والاسترخاء وربما تناول الإفطار لشخصين بشكل منفرد عن بقية الصخب المجاور للمطبخ فجعل السقف من البرجولة الخشبية البسيطة و وضع هذه الطاولة الدائرية الصغيرة وحولها مقعدان من الخشب يطلان على المنظر الرائع للمزرعة في جو من الهدوء والاسترخاء.

الحمام الأبيض

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura حمام
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

في الحمام نجد أن المصمم قد اختار اللون الأبيض لسيراميلك الحوائط والأجهزة كالمرحاض والحوض وخزانة الحوض مما أعطى للحمام اتساعًا وإضاءة أكثر وقد غلبت عليه العصرية أكثر من الطراز الريفي مع استخدام الباب من الخشب الطبيعي.

المنظر الخارجي للمزرعة

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura منازل
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

وهذا هو المنطر الذي نستطيع أن نراه عند النطر من التراس، الزراعات المختلفة والألوان المبهجة للورود والأشجار والنخيل ، مع البحيرة الصناعية الصغيرة التي علاها ذلك الجسر من الخشب الطبيعي وحوله الأرضيات الحجرية ذات الطابع الريفي الرائع .. هذا المكان حقًا هو مكان مناسب للاستجمام!

المظلة الخشبية

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura منازل
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

المظلة الخشبية أو البرجولة كانت من العناصر المميزة لتصميم هذا المنزل حيث تكررت في الحديقة الخارجية أوغطت جزءًا من البحيرة كما في الصورة هنا وكما استخدمت في تغطية أجزاء التراس المختلفة لأنها توفر الحماية من الشمس مع الحفاظ على التواصل مع الطبيعة والتهوية والإضاءة الطبيعيتين.

نظرة من الخارج على المنزل

Casa de Campo, Juliana Lahóz Arquitetura Juliana Lahóz Arquitetura منازل
Juliana Lahóz Arquitetura

Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura
Juliana Lahóz Arquitetura

البستان خارج المنزل لم يكن له الأثر الأكبر في روعة المنزل فقط وإنما وفر للعائلة اكتفاءًا من المحاصيل المنزلية التي يمكن زراعتها في هذه المساحة الكبيرة من المزرعة كما أن تنوع هذه المحاصيل خلق تنوعًا في الألوان المطل عليها المنزل مما أضاف للمنظر المبهر الخارجي فحقق ميزات متضاعفة من الفائدة الجمالية والنفسية والاقتصادية.

يمكنك أيضًا أن تتجول داخل هذا المنزل العائلي الرائع .

من مجرد حطام إلى منزل الأحلام
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