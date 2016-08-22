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26 فكرة لاختيار البانيو المناسب لمنزلك

آية علم الدين آية علم الدين
Bädermax freistehende Badewanen aus Mineralguss, Maxxwell AG Maxxwell AG حمام دوش وأحواض إستحمام White
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يعتبر حوض الاستحمام هو عنصرًا هامًا في أثاث الحمام خاصة حمامات المنزل الموجودة في منطقة النوم بعيدًا عن فراغات الاستقبال والطعام، وأحواض الاستحمام تختلف أشكالها وأنماط تصميمها حسب الطراز المطلوب في الحمام وحسب الشكل الذي يرغب فيه أهل المنزل وحسب الاستخدام أيضًأ.

وفي هذا الموضوع سوف نتناول 26 فكرة مميزة لحوض الاستحمام منها العصري جدًا ومنها التقليدي ومنها الكلاسيكي علها تلهمك عند اختيار حوض الاستحمام اللازم لحمام منزلك:

Casa CH, GLR Arquitectos GLR Arquitectos حمام
GLR Arquitectos

GLR Arquitectos
GLR Arquitectos
GLR Arquitectos

1- الحمام الريفي

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

يتضح الطراز الريفي المميز لهذا الحمام وخاصة حوض الاستحمام الذي اتخذ الشكل البيضاوي وسط القاعدة التي صنعت من خشب البلوط الأوروبي ذو الطابع الريفي.

2- الحوض العصري الحر

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام دوش وأحواض إستحمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

في هذا التصميم الفريد لحوض الاستحمام نستطيع أن نرى التميز في الشكل الانسيابي الحر للحوض البيضاوي ذو اللون الأسود وطريقة تثبيته الفريدة على الحائط مع الصنبور المثبت في الأرضية.

3- الحوض الكلاسيكي الصاخب

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام دوش وأحواض إستحمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

في هذا الحوض نستطيع أن نرى الزخارف الذهبية مع الألوان الصاخبة من البنفسجي مع الأرضية الوردية الفاقعة اللون، لمسات الكلاسيكة المسرفة في التفاصيل والألوان.

4- الحوض السداسي الواسع

homify حمام دوش وأحواض إستحمام
homify

homify
homify
homify

هنا اختار المصمم الشكل العصري مع توسيع حجم حوض الاستحمام عن طريق إضافة أضلاعه ليصبح سداسي الشكل ، فأضاف ذلك للمساحة مما أعطى إمكانية وضع مستويات داخله للجلوس ولمزيد من الاسترخاء.

5- الحمام الأنيق البيضاوي

Luxuriöse freistehende Badewannen für edle Badezimmer, Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor حمام دوش وأحواض إستحمام White
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft – Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor
Badeloft - Badewannen und Waschbecken aus Mineralguss und Marmor

في هذا الحوض نستطيع أن نرى الطراز العصري أيضًا بلا زخارف زائدة ولا تفاصيل غير مرغوب فيها مع الاحتفاظ بالتميز في التصميم عن طريق الشكل البيضاوي لحوض الاستحمام المتصل بقاعدة جانبية سوداء أنيقة الشكل لوضع أغراض الاستحمام عليها.

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6- الشكل الفريد للحمام

Badewanne "LUOLA", Andreas Gentzsch Andreas Gentzsch حمام دوش وأحواض إستحمام مواد مُصنعة White
Andreas Gentzsch

Andreas Gentzsch
Andreas Gentzsch
Andreas Gentzsch

في هذا الحوض استطاع المصمم ANDREAS GENTZSCH أن يجعل من شكل حوض الاستحمام شكلًا فريدًا وغير تقليدي عن طريق الجوانب المتصلة التي جعلت شكله يبدو وكأنه أرجوحة في حديقة للاسترخاء والتأمل.

7- المستطيل الحر

SQ1 bathtub homify حمام دوش وأحواض إستحمام White
homify

SQ1 bathtub

homify
homify
homify

في هذا الحمام نستطيع أن نلمس سمات العصرية الغير تقليدية برغم اعتماد المصمم على الزوايا الحادة ولكن بشكل مختلف فجعل حوض الاستحمام حرًا وكـأنه صندوق ، كما أنه أكمل الطراز العصري بحوض غسيل الأيدي المميز خلفه.

8- الانسيابي ذو الارتفاعات المختلفة

ELEMENTS Badimpressionen, ELEMENTS Nürtingen ELEMENTS Nürtingen حمام دوش وأحواض إستحمام Black
ELEMENTS Nürtingen

ELEMENTS Nürtingen
ELEMENTS Nürtingen
ELEMENTS Nürtingen

وكأنه شلال من المياة في مدينة ملاهي أو مقعد استرخاء على حمام سباحة..هكذا اختار المصمم لحوض الاستحمام هذا من التميز في التصميم لأن يكون عليه .

9- الحوض المريح في القاعدة الخشبية

homify حمام دوش وأحواض إستحمام حرير White
homify

homify
homify
homify

في هذا الحوض نستطيع أن نستشف الراحة التي قد يكون عليها من يستخدمه، فالتصميم الواسع ذو القاعدة الخشبية من حوله والتي تساعد على كمال الاسترخاء بوجود كل مايحتاجه مستخدم الحوض حوله بل والكوة المستطيلة داخل الحائط والتي أضفت جمالًا وسعة أكبر لحوض الاستحمام.

10- البيضاوي ذو المسند الحر

ELEMENTS Badimpressionen, ELEMENTS Nürtingen ELEMENTS Nürtingen حمام دوش وأحواض إستحمام White
ELEMENTS Nürtingen

ELEMENTS Nürtingen
ELEMENTS Nürtingen
ELEMENTS Nürtingen

لأن شكله مميز وأنيق فإن أكثر ما يتناسب معه هو الطراز الكلاسيكي أو مابعد الحداثي كما هو موضح ، فالحوض نفسه ذو شكل بيضاوي مميز وقد أضاف له لمحة من الأناقة والكلاسيكية هذا المسند العالي ذو الشكل الجذاب.

11- المثلث الحر

GALATEA OCEAN, GALATEA GmbH GALATEA GmbH حمام دوش وأحواض إستحمام
GALATEA GmbH

GALATEA GmbH
GALATEA GmbH
GALATEA GmbH

المثلث هو شكل لايستخدم معماريًا كثيرًا نظرًا لزوياه الحادة التي لاتتناسب مع الأمان والراحة في المنزل ولكن هنا استطاع المصمم أن يستخدمه بذكاء ومهارة ليصنع منه حوض استحمام مميز الشكل وقد تغلب على زواياه بالانحناءات الصغيرة في الحواف.

12- الحوض بجوار كابينة الاستحمام

Fotoarbeiten Reetdachhaus in List auf Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH حمام دوش وأحواض إستحمام
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

لمزيد من الاختيارات التي تساعد على الاسترخاء وتوافر الراحة في المنزل يمكن وضع كابينة الاستحمام بجوار حوض الاستحمام كما نرى في هذا الحمام.

13- الحوض الدوامة

Whirlpools, Hesselbach GmbH Hesselbach GmbH بانيو سبا
Hesselbach GmbH

Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH
Hesselbach GmbH

هذا الحوض ليس فقط حوض استحمام عادي وإنما هو بانيو سبا أيضًا، لذا فإننا نجده قد اتخذ شكلًا مميزًا مستقلًا في الحمام وقد زود بهذه الدوامات التي تساعد على الاسترخاء كما زود أيضًا بالدرجات التي تساعد على صعوده نظرًا لارتفاعه عن الأرض.

14- التميز حول الحوض

Maßarbeit, Innenarchitektin Katrin Reinhold Innenarchitektin Katrin Reinhold حمام دوش وأحواض إستحمام
Innenarchitektin Katrin Reinhold

Innenarchitektin Katrin Reinhold
Innenarchitektin Katrin Reinhold
Innenarchitektin Katrin Reinhold

هنا نجد أن شكل الحمام كان له عاملًا أساسيًا في تميز شكل حوض الاستحمام ، فالحوائط ذات الحواف الغريبة قد صنعت ركنًا خاصًا ذا تميز للحوض.

15- الكلاسيكي الحر

Bädermax freistehende Badewanen aus Mineralguss, Maxxwell AG Maxxwell AG حمام دوش وأحواض إستحمام White
Maxxwell AG

Maxxwell AG
Maxxwell AG
Maxxwell AG

إذا كنت من هواة مشاهدة القصور القديمة فإنك ستلحظ أن حوض استحمام هذا هو الحوض الكلاسيكي الأكثر استخداماً ورفاهية في هذه العصور القديمة، فعلاوة على كونه حراً فإن له أقدام مزخرفة فضية جميلة.

16- الحوض الحر غير المنفصل

Naturstein Badewannen, Struker Fliesen Struker Fliesen حمام دوش وأحواض إستحمام
Struker Fliesen

Struker Fliesen
Struker Fliesen
Struker Fliesen

على الرغم من أن هذا الحوض قد يتضح أنه حر إلا أنه لا ينفصل عما حوله، فهو مصنوع من الرخام الذي صنع منه الحمام كله تقريبًا من أرضيات وحوائط، وقد ثبت الصنبور الخاص به في الحائط وثبت هو في الأرض بشكل لايفصله عنها.

17- الحوض الأسود الأنيق

Bädermax freistehende Badewanen aus Mineralguss, Maxxwell AG Maxxwell AG حمام دوش وأحواض إستحمام Black
Maxxwell AG

Maxxwell AG
Maxxwell AG
Maxxwell AG

أما في وض الاستحمام هذا فإننا نرى الأناقة في استخدام اللون الأسود للحوض نفسه مع الصنبور الفضي والحوائط الرمادية العصرية التي تحقق الهدوء والأناقة معاً.

18- الحوض الزجاجي الملون

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام دوش وأحواض إستحمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

أما هنا فإن الحوض قد تميز باللون الصاخب الأحمر الذي لون الزجاج الذي صنع منه الحوض والذي أعطى شفافية وتفردًا للتصميم.

19- البيضاوي ذو القواعد

Bädermax freistehende Badewanen aus Mineralguss, Maxxwell AG Maxxwell AG حمام دوش وأحواض إستحمام White
Maxxwell AG

Maxxwell AG
Maxxwell AG
Maxxwell AG

في هذا الحوض الأبيض البيضاوي نجد أنه قد أقيم على الأرض عن طريق قواعد سميكة من نفس مادة الحوض فحقق له الثبات والجمال.

20- الشكل الهلامي للحوض

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام دوش وأحواض إستحمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

أما في هذا الحوض الأبيض الهلامي فإننا نستطيع أن نراه كتشكيل فني بحد ذاته ذو طراز تبسيطي جميل.

21- الحوض كعمل فني

JUMAMBA, JUMA EXCLUSIVE JUMA EXCLUSIVE حمام دوش وأحواض إستحمام
JUMA EXCLUSIVE

JUMA EXCLUSIVE
JUMA EXCLUSIVE
JUMA EXCLUSIVE

وفي هذا الحوض أيضًا فإن تشكيله كعمل فني هو الشئ الأبرز والأقوى، فنجده قد صنع من الرخام الأنيق مع مسند مرتفع ذو شكل فني غني مع قاعدة رخامية ممتدة لاستكمال الشكل الفني.

22- الشكل الشبه منحرف

GALATEA OCEAN, GALATEA GmbH GALATEA GmbH حمام دوش وأحواض إستحمام
GALATEA GmbH

GALATEA GmbH
GALATEA GmbH
GALATEA GmbH

الأضلاع الشبه منحرفة لهذا الحوض ليست الشئ لمميز به فقط وإنما أيضًا القاعدة السوداء الأنيقة المحيطة به والتي جاءت على مستويين للارتفاع لتضيف لأناقة الحوض وجماله.

23- الحوض الرخامي الفاخر

KORA, Marble’s lightness, Kreoo Kreoo حمام دوش وأحواض إستحمام رخام White marble,bathtub,estremoz,white,bathroom,freestanding bathtub,estremoz white
Kreoo

KORA, Marble’s lightness

Kreoo
Kreoo
Kreoo

هذا الحوض قد استخدمت فيه مادة الرخام الغنية مع مستويين من ارتفاع الحواف وقد ثبت على الأرض بقواعد معدنية صلبة وأكمل شكله الجمالي هذان الحوضان الرخاميان أيضًا في الخلف.

24- الحوض ومستلزماته

Die Kunst steckt im Kleinen, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG حمام
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

مما يكمل الشكل الجمالي لحوض الاستحمام هو تشكيل أجزاء حوله لاستيعاب الأدوات التي يحتاجها مستخدمه أثناء الاستحمام وكلما زادت امكانية تخزين واستعمال هذه الأدوات بشكل حر كلما أضاف ذلك لجمال حوض الاستحمام وتميزه.

25- الحمام الخشبي المتكامل

BAD IM DACHSTUDIO, Eva Lorey Innenarchitektur Eva Lorey Innenarchitektur حمام خشب
Eva Lorey Innenarchitektur

Eva Lorey Innenarchitektur
Eva Lorey Innenarchitektur
Eva Lorey Innenarchitektur

في هذا الحوض نرى أن حوض الاستحمام قد استقر داخل قاعدة خسبية كبيرة مرتفعة عن الأرض بدرجتين مما جعل شكله أنيقًا وعصريًا.

26- الحوض الدائري

GALATEA OCEAN, GALATEA GmbH GALATEA GmbH حمام دوش وأحواض إستحمام
GALATEA GmbH

GALATEA GmbH
GALATEA GmbH
GALATEA GmbH

وأخيرًا فإننا لانستطيع أن ننسى الشكل الدائري لحوض الاستحمام وااذي يفضله الكثيرون ونراه هنا قد استقرداخل قاعدة من الخشب الداكن الأنيق وحوله حوائط من الموزايك الأسود العصري الفاخر.

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