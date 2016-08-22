26 فكرة لاختيار البانيو المناسب لمنزلك

يعتبر حوض الاستحمام هو عنصرًا هامًا في أثاث الحمام خاصة حمامات المنزل الموجودة في منطقة النوم بعيدًا عن فراغات الاستقبال والطعام، وأحواض الاستحمام تختلف أشكالها وأنماط تصميمها حسب الطراز المطلوب في الحمام وحسب الشكل الذي يرغب فيه أهل المنزل وحسب الاستخدام أيضًأ.
وفي هذا الموضوع سوف نتناول 26 فكرة مميزة لحوض الاستحمام منها العصري جدًا ومنها التقليدي ومنها الكلاسيكي علها تلهمك عند اختيار حوض الاستحمام اللازم لحمام منزلك:
يتضح الطراز الريفي المميز لهذا الحمام وخاصة حوض الاستحمام الذي اتخذ الشكل البيضاوي وسط القاعدة التي صنعت من خشب البلوط الأوروبي ذو الطابع الريفي.
في هذا التصميم الفريد لحوض الاستحمام نستطيع أن نرى التميز في الشكل الانسيابي الحر للحوض البيضاوي ذو اللون الأسود وطريقة تثبيته الفريدة على الحائط مع الصنبور المثبت في الأرضية.
في هذا الحوض نستطيع أن نرى الزخارف الذهبية مع الألوان الصاخبة من البنفسجي مع الأرضية الوردية الفاقعة اللون، لمسات الكلاسيكة المسرفة في التفاصيل والألوان.
هنا اختار المصمم الشكل العصري مع توسيع حجم حوض الاستحمام عن طريق إضافة أضلاعه ليصبح سداسي الشكل ، فأضاف ذلك للمساحة مما أعطى إمكانية وضع مستويات داخله للجلوس ولمزيد من الاسترخاء.
في هذا الحوض نستطيع أن نرى الطراز العصري أيضًا بلا زخارف زائدة ولا تفاصيل غير مرغوب فيها مع الاحتفاظ بالتميز في التصميم عن طريق الشكل البيضاوي لحوض الاستحمام المتصل بقاعدة جانبية سوداء أنيقة الشكل لوضع أغراض الاستحمام عليها.
في هذا الحوض استطاع المصمم ANDREAS GENTZSCH أن يجعل من شكل حوض الاستحمام شكلًا فريدًا وغير تقليدي عن طريق الجوانب المتصلة التي جعلت شكله يبدو وكأنه أرجوحة في حديقة للاسترخاء والتأمل.
في هذا الحمام نستطيع أن نلمس سمات العصرية الغير تقليدية برغم اعتماد المصمم على الزوايا الحادة ولكن بشكل مختلف فجعل حوض الاستحمام حرًا وكـأنه صندوق ، كما أنه أكمل الطراز العصري بحوض غسيل الأيدي المميز خلفه.
وكأنه شلال من المياة في مدينة ملاهي أو مقعد استرخاء على حمام سباحة..هكذا اختار المصمم لحوض الاستحمام هذا من التميز في التصميم لأن يكون عليه .
في هذا الحوض نستطيع أن نستشف الراحة التي قد يكون عليها من يستخدمه، فالتصميم الواسع ذو القاعدة الخشبية من حوله والتي تساعد على كمال الاسترخاء بوجود كل مايحتاجه مستخدم الحوض حوله بل والكوة المستطيلة داخل الحائط والتي أضفت جمالًا وسعة أكبر لحوض الاستحمام.
لأن شكله مميز وأنيق فإن أكثر ما يتناسب معه هو الطراز الكلاسيكي أو مابعد الحداثي كما هو موضح ، فالحوض نفسه ذو شكل بيضاوي مميز وقد أضاف له لمحة من الأناقة والكلاسيكية هذا المسند العالي ذو الشكل الجذاب.
المثلث هو شكل لايستخدم معماريًا كثيرًا نظرًا لزوياه الحادة التي لاتتناسب مع الأمان والراحة في المنزل ولكن هنا استطاع المصمم أن يستخدمه بذكاء ومهارة ليصنع منه حوض استحمام مميز الشكل وقد تغلب على زواياه بالانحناءات الصغيرة في الحواف.
لمزيد من الاختيارات التي تساعد على الاسترخاء وتوافر الراحة في المنزل يمكن وضع كابينة الاستحمام بجوار حوض الاستحمام كما نرى في هذا الحمام.
هذا الحوض ليس فقط حوض استحمام عادي وإنما هو بانيو سبا أيضًا، لذا فإننا نجده قد اتخذ شكلًا مميزًا مستقلًا في الحمام وقد زود بهذه الدوامات التي تساعد على الاسترخاء كما زود أيضًا بالدرجات التي تساعد على صعوده نظرًا لارتفاعه عن الأرض.
هنا نجد أن شكل الحمام كان له عاملًا أساسيًا في تميز شكل حوض الاستحمام ، فالحوائط ذات الحواف الغريبة قد صنعت ركنًا خاصًا ذا تميز للحوض.
إذا كنت من هواة مشاهدة القصور القديمة فإنك ستلحظ أن حوض استحمام هذا هو الحوض الكلاسيكي الأكثر استخداماً ورفاهية في هذه العصور القديمة، فعلاوة على كونه حراً فإن له أقدام مزخرفة فضية جميلة.
على الرغم من أن هذا الحوض قد يتضح أنه حر إلا أنه لا ينفصل عما حوله، فهو مصنوع من الرخام الذي صنع منه الحمام كله تقريبًا من أرضيات وحوائط، وقد ثبت الصنبور الخاص به في الحائط وثبت هو في الأرض بشكل لايفصله عنها.
أما في وض الاستحمام هذا فإننا نرى الأناقة في استخدام اللون الأسود للحوض نفسه مع الصنبور الفضي والحوائط الرمادية العصرية التي تحقق الهدوء والأناقة معاً.
أما هنا فإن الحوض قد تميز باللون الصاخب الأحمر الذي لون الزجاج الذي صنع منه الحوض والذي أعطى شفافية وتفردًا للتصميم.
في هذا الحوض الأبيض البيضاوي نجد أنه قد أقيم على الأرض عن طريق قواعد سميكة من نفس مادة الحوض فحقق له الثبات والجمال.
أما في هذا الحوض الأبيض الهلامي فإننا نستطيع أن نراه كتشكيل فني بحد ذاته ذو طراز تبسيطي جميل.
وفي هذا الحوض أيضًا فإن تشكيله كعمل فني هو الشئ الأبرز والأقوى، فنجده قد صنع من الرخام الأنيق مع مسند مرتفع ذو شكل فني غني مع قاعدة رخامية ممتدة لاستكمال الشكل الفني.
الأضلاع الشبه منحرفة لهذا الحوض ليست الشئ لمميز به فقط وإنما أيضًا القاعدة السوداء الأنيقة المحيطة به والتي جاءت على مستويين للارتفاع لتضيف لأناقة الحوض وجماله.
هذا الحوض قد استخدمت فيه مادة الرخام الغنية مع مستويين من ارتفاع الحواف وقد ثبت على الأرض بقواعد معدنية صلبة وأكمل شكله الجمالي هذان الحوضان الرخاميان أيضًا في الخلف.
مما يكمل الشكل الجمالي لحوض الاستحمام هو تشكيل أجزاء حوله لاستيعاب الأدوات التي يحتاجها مستخدمه أثناء الاستحمام وكلما زادت امكانية تخزين واستعمال هذه الأدوات بشكل حر كلما أضاف ذلك لجمال حوض الاستحمام وتميزه.
في هذا الحوض نرى أن حوض الاستحمام قد استقر داخل قاعدة خسبية كبيرة مرتفعة عن الأرض بدرجتين مما جعل شكله أنيقًا وعصريًا.
وأخيرًا فإننا لانستطيع أن ننسى الشكل الدائري لحوض الاستحمام وااذي يفضله الكثيرون ونراه هنا قد استقرداخل قاعدة من الخشب الداكن الأنيق وحوله حوائط من الموزايك الأسود العصري الفاخر.
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