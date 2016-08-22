26 فكرة لاختيار البانيو المناسب لمنزلك

يعتبر حوض الاستحمام هو عنصرًا هامًا في أثاث الحمام خاصة حمامات المنزل الموجودة في منطقة النوم بعيدًا عن فراغات الاستقبال والطعام، وأحواض الاستحمام تختلف أشكالها وأنماط تصميمها حسب الطراز المطلوب في الحمام وحسب الشكل الذي يرغب فيه أهل المنزل وحسب الاستخدام أيضًأ.

وفي هذا الموضوع سوف نتناول 26 فكرة مميزة لحوض الاستحمام منها العصري جدًا ومنها التقليدي ومنها الكلاسيكي علها تلهمك عند اختيار حوض الاستحمام اللازم لحمام منزلك: