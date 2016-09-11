أماكن مثالية للأستمتاع بالقرأة

ما يجعل بيت ناجح عن ما سواه هو أستطاعته أن يلبي جميع أحتياجات ساكنيه ومن يغفل عن هذه النقطة و يبحث فقط عن كل ما هو جميل شكلاً بلا مراعاة الوظائف الضرورية سيؤول به البيت بعد أستخدام أول شهر إلى بيت غير منظم و سيفاجئ بأن المنزل أصبح ذو طاقة سلبية عالية. لكي يكون منزلك هو المكان الذي تحقق فيه كل مهامك بسعادة عليك أن تأخذ كل هواياتك بجدية لتتيح لنفسك أماكن ملائمة لإتمامها بمثالية. من أحد أهم الهوايات التي أصبحنا نهملها مع كل أسف هي هواية القرأة فمع صخب التكنولوجيا و سرعة وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة أصبح منظور الكثير على القرأة أن لا يوجد لها مكان أو وقت في إيقاع حياتنا اليومية السريعة. ولكن ماذا إن قلنا لك أن بأستطاعتنا إعادة هذه العادة الجميلة في بيوتنا مجدداً لتتحول من مهمة مملة نؤديها في أوقات الدراسة فقط إلى هواية ممتعة تهرب بها من كل ما هو ممل و مزيف؟ وهذا وجب علينا فعله، فبالقرأة نتحول جميعاً من أشخاص مزيفين بلا عمق أو فكر مميز إلى أشخاص نحمل أفكار مبهرة و نطرحها بكاريزما عالية.. لنرى معاً كيف يتمكن التصميم الداخلي من أعادة أحياء وتغير حياتنا بإيجاد مكان ملائم و ممتع للقرأة…