أماكن مثالية للأستمتاع بالقرأة

ما يجعل بيت ناجح عن ما سواه هو أستطاعته أن يلبي جميع أحتياجات ساكنيه ومن يغفل عن هذه النقطة و يبحث فقط عن كل ما هو جميل شكلاً بلا مراعاة الوظائف الضرورية سيؤول به البيت بعد أستخدام أول شهر إلى بيت غير منظم و سيفاجئ بأن المنزل أصبح ذو طاقة سلبية عالية. لكي يكون منزلك هو المكان الذي تحقق فيه كل مهامك بسعادة عليك أن تأخذ كل هواياتك بجدية لتتيح لنفسك أماكن ملائمة لإتمامها بمثالية. من أحد أهم الهوايات التي أصبحنا نهملها مع كل أسف هي هواية القرأة فمع صخب التكنولوجيا و سرعة وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة أصبح منظور الكثير على القرأة أن لا يوجد لها مكان أو وقت في إيقاع حياتنا اليومية السريعة. ولكن ماذا إن قلنا لك أن بأستطاعتنا إعادة هذه العادة الجميلة في بيوتنا مجدداً لتتحول من مهمة مملة نؤديها في أوقات الدراسة فقط إلى هواية ممتعة تهرب بها من كل ما هو ممل و مزيف؟ وهذا وجب علينا فعله، فبالقرأة نتحول جميعاً من أشخاص مزيفين بلا عمق أو فكر مميز إلى أشخاص نحمل أفكار مبهرة و نطرحها بكاريزما عالية.. لنرى معاً كيف يتمكن التصميم الداخلي من أعادة أحياء وتغير حياتنا بإيجاد مكان ملائم و ممتع للقرأة…
من الواضح جداً أن النمط الحداثي والأسلوب الشبابي هو المسيطر على هذا الركن المبهج، وهو مكان مثالي للشباب ليستمتعوا بقرأة في مكان يناسب شخصيتهم.
إذا أتيحت لك الفرصة يمكنك أتباع هذا التصميم فهو يعد مكان مستقل لوجود مكتبة خاصة ومكان ممتع للقرأة. التصميم رغم بساطته وقلة تكلفته هو يعد من أنجح الأماكن للقرأة ففيه بساطة وتعدد أختيارات أماكن الجلوس بين مكان بسيط ومكان مرح مثل الأرجوحة. أيضاً لاحظ أن الغرفة تطل على الشرفة وفي هذا أمتداد وراحة بصرية.
تناسى كل مشاكل الحياة في هذا الركن الهادئ فستنسى كل متطلبات الحياة عند من أول لحظة تبدأ القرأة فيها على هذا الكرسي الأنيق والمريح. ما يجعل هذا الركن غاية في الراحة هو ليس فقط الكرسي المريح ولكن تواجدك وسط سحابة من الأبيض وأطلالتك على الضوء الطبيعي، ولم يغفل أيضاً المصمم DEU I DEU عن أضافة وحدة أضاءة لقراءة صحية ليلاً. من مميزات هذا المكان المخصص للقرأة أيضاً هو أمكانية تنفيذه في أي بيت، كل ما تحتاجه هو ركن صغير بجانب الشباك ووحدة أضاءة خاصة.
في أي مكان تحب يمكنك وضع كرسي خاص بك مخصص للجلوس الطويل المريح مثل هذا التصميم لكي تشعر أنك مستلقي في مكان من أختيارك أنت. هذا التصميم يعبر عن أحتياجات الجيل الشبابي العصري لما يحب دائماً أن يكون له شخصيته المستقلة والأستمتاع يهواياته على طريقته الخاصة.
هذا المكان الأنيق والدافيء بجانب المدفأة يشجع أي أحد للتأمل والقرأة العميق، وسيكون من الصعب جداً التخلي عن هذا المكان الدافيء لشعورك بأن المدفأة والكرسي في خدمة راحتك.
من أجمل الأماكن التي يمكنك فيها الأستمتاع بالقرأة مع أرتفاع حالة السلام النفسي والأسترخاء هو في وسط الطبيعة، فعندما تحيط نفسك بالنباتات لإان في الحقيقة تضيف طاقة إيجابية لك لكي تدخل في تهيئة تامة لقرأة عميقة. حتى إن لم يكن لديك حديقة خاصة يمكنك إدخال الحديقة إلى منزلك إذا أستعنت ببعض الأفكار لتيزين بيتك بالنباتات.