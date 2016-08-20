10 أفكار لمطابخ مودرن رائعة

المطابخ المودرن لها فوائد عديدة غير الشكل، فهي أيضاً عملية و تساهم في استغلال كل المساحات المتوفرة، في هذا المثال تم دمج المطبخ مع غرفة الطعام في تناغم رائع و على الرغم من صغر المساحة و لكن الكل يبدو مثل لوحة فنية متناسقة.