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10 أفكار لمطابخ مودرن رائعة

Marwa Hasan Marwa Hasan
House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
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المطبخ هو مركزالمنزل ففيه يتم طهى الطعام الصحي الرائع فيجب الإعتناء به و بطرازه ليكون مكان مريح لمستخدميه. في كتاب الأفكار اليوم جئنا لكم ببعض الأفكار الملهمه، فإذا كنت تفكر في تجديد مطبخك أو جعلة أكثر عملية  مع الحفاظ على الطراز المودرن، فكل هذه الإجابات سوف تجدها هنا، فتعالوا معي في هذه الجولة..

​1 الإضاءة الطبيعية

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

بعض المطابخ محظوظة بوجود شبابيك كبيرة والتي تتيح للضوء الطبيعي الدخول إليه، فالضوء الطبيعي يؤثر بشكل كبير على التصميم العام للمطبخ. فهنا المطبخ لونه فاتح وهو الذي بدوره يعكس الإضاءة الداخله و يعطيه إتساع و فخامة.

​2.ألوان زاهية

Amoblamientos Reno, Katz - estilo&diseño Katz - estilo&diseño مطبخمخزن زجاج
Katz – estilo&amp;diseño

Katz - estilo&diseño
Katz – estilo&amp;diseño
Katz - estilo&diseño

إختيار موفق بمزج الألوان الصريحة مثل البرتقالي و الرمادي و الكحلي مع الألوان المحايدة مثل البيج في الخزانات واللون الأبيض في السقف و الأرضية و الأثاث فقد تكون لدينا مطبخ رائع ذو طراز متميز.

3.حلول عملية

Libertador 2012, Hargain Oneto Arquitectas Hargain Oneto Arquitectas مطبخالأجهزة الكهربائية
Hargain Oneto Arquitectas

Hargain Oneto Arquitectas
Hargain Oneto Arquitectas
Hargain Oneto Arquitectas

أما هذا التصميم فالشئ المميز به ليس فقط في توجيه المطبخ ليواجهه  المشهد الرائع من خلال النافذة الكبيرة و لكن في تصميم طاولة العمل أو الجزيرة الوسطى بحيث يكون إمتدادها هو أيضاً طاولة طعام ، فهذا التصميم عملي جداً كما أنه يوفر في المساحة.

​4.المطبخ الأبيض

COCINAS MODERNAS, Maxel Maxel مطبخألواح المطبخ
Maxel

Maxel
Maxel
Maxel

الأبيض لون متميز عندما نتحدث عن الأثاث، فله عدد من المميزات مثل أنه يبدو نظيف طول الوقت وأنه يعمل على إعطاء نأثير بصري منفتح و متسع. في هذا المثال نرى تفاصيل المطبخ و خزاناته البيضاء الرائعة، مع إضافة الخشب ليكسر برودة اللون الأبيض والرخام ليكمل فخامة هذا المطبخ.

5.التصميم المنظم

Diseñamos tus espacios para hacerte vivir BUENOS MOMENTOS, IROKA IROKA مطبخمخزن
IROKA

IROKA
IROKA
IROKA

الخطوط المستقيمة و المرونة في التصميم من سمات الطراز المودرن، فهذا التصميم يتميز بالبساطة و الطرازالمينمال، كما أنه يبدو منظم، فكل شيئ في مكانه، وكل مساحة تأخذ لون مميز والذي يدل على تصميم بأساليب خاصة و منظمة.

6.التصميم المرن

homify مطبخرفوف وأدراج
homify

homify
homify
homify

قلنا في النقطة السابقة أن الخطوط المستقيمة من سمات الطراز المودرن و لكن أنظر لهذا التصميم فهذه السلاسة و المرونة في التصميم المتموج، تعطي أيضاً إحساس ديناميكي متميز و طراز مودن غير مسبوق.

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​7.دهانات اللاكيه

Cocina con Estilo, Silvina Lightowler - Diseño a medida Silvina Lightowler - Diseño a medida مطبخ Grey
Silvina Lightowler – Diseño a medida

Silvina Lightowler - Diseño a medida
Silvina Lightowler – Diseño a medida
Silvina Lightowler - Diseño a medida

خامة الخشب تتربع على عرش المطابخ، و لكن كيف تحول الخشب و الذي هو أقدم الخامات الطبيعية لخامة معاصرة؟ ربما بإخفاءه بالدهانات اللاكية بالألوان المختلفة و لكن هنا إختار المصمم اللون الرمادي الفاتح. تم مزج اللون الرمادي في الخزانات مع اللون الأبيض في سطح العمل لخلق مطبخ رقيق و مميز.

8.لمحة من الماضي

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

إذا كان بلاط مطبخك قديم فلا داعي للقلق، الآن يمكنك ترك لمسة قديمة في مطبخك المودرن حيث أن هذه البلاطات الشطرنجية تعطي تصميم مودرن و لكنه أيضاً صعب تكراره بنفس الشكل في أي مكان آخر.

​9.الملمس

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخ
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

أنظر إلى هذا المثال، فأسطح العمل لامعة لتعطي نعومة وخاصة بجانب الخشب و نقشته الشهيرة الدافئة. أيضاً الأجهزة الكهربية في المطبخ  تساهم بشكل كبير في إعطاء لمسة ميتالك صناعية، وإذا إختلفت الخامات يبقى لدينا عنصر واحد مهم هو الملمس ليأخذ دور البطولة لهذا المطبخ. هذا التصميم من إبداعات Gutman + Lehrer Architects

​10.دمج المطبخ مع غرفة الطعام

Casa en la Barranca · San Isidro, Buenos Aires · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura مطبخ
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

المطابخ المودرن لها فوائد عديدة غير الشكل، فهي أيضاً عملية و تساهم في استغلال كل المساحات المتوفرة، في هذا المثال تم دمج المطبخ مع غرفة الطعام في تناغم رائع و على الرغم من صغر المساحة و لكن الكل يبدو مثل لوحة فنية متناسقة.

بيت العمر .. رائع الديكورات
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