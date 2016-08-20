10 أفكار لمطابخ مودرن رائعة

المطبخ هو مركزالمنزل ففيه يتم طهى الطعام الصحي الرائع فيجب الإعتناء به و بطرازه ليكون مكان مريح لمستخدميه. في كتاب الأفكار اليوم جئنا لكم ببعض الأفكار الملهمه، فإذا كنت تفكر في تجديد مطبخك أو جعلة أكثر عملية مع الحفاظ على الطراز المودرن، فكل هذه الإجابات سوف تجدها هنا، فتعالوا معي في هذه الجولة..
بعض المطابخ محظوظة بوجود شبابيك كبيرة والتي تتيح للضوء الطبيعي الدخول إليه، فالضوء الطبيعي يؤثر بشكل كبير على التصميم العام للمطبخ. فهنا المطبخ لونه فاتح وهو الذي بدوره يعكس الإضاءة الداخله و يعطيه إتساع و فخامة.
إختيار موفق بمزج الألوان الصريحة مثل البرتقالي و الرمادي و الكحلي مع الألوان المحايدة مثل البيج في الخزانات واللون الأبيض في السقف و الأرضية و الأثاث فقد تكون لدينا مطبخ رائع ذو طراز متميز.
أما هذا التصميم فالشئ المميز به ليس فقط في توجيه المطبخ ليواجهه المشهد الرائع من خلال النافذة الكبيرة و لكن في تصميم طاولة العمل أو الجزيرة الوسطى بحيث يكون إمتدادها هو أيضاً طاولة طعام ، فهذا التصميم عملي جداً كما أنه يوفر في المساحة.
الأبيض لون متميز عندما نتحدث عن الأثاث، فله عدد من المميزات مثل أنه يبدو نظيف طول الوقت وأنه يعمل على إعطاء نأثير بصري منفتح و متسع. في هذا المثال نرى تفاصيل المطبخ و خزاناته البيضاء الرائعة، مع إضافة الخشب ليكسر برودة اللون الأبيض والرخام ليكمل فخامة هذا المطبخ.
الخطوط المستقيمة و المرونة في التصميم من سمات الطراز المودرن، فهذا التصميم يتميز بالبساطة و الطرازالمينمال، كما أنه يبدو منظم، فكل شيئ في مكانه، وكل مساحة تأخذ لون مميز والذي يدل على تصميم بأساليب خاصة و منظمة.
قلنا في النقطة السابقة أن الخطوط المستقيمة من سمات الطراز المودرن و لكن أنظر لهذا التصميم فهذه السلاسة و المرونة في التصميم المتموج، تعطي أيضاً إحساس ديناميكي متميز و طراز مودن غير مسبوق.
خامة الخشب تتربع على عرش المطابخ، و لكن كيف تحول الخشب و الذي هو أقدم الخامات الطبيعية لخامة معاصرة؟ ربما بإخفاءه بالدهانات اللاكية بالألوان المختلفة و لكن هنا إختار المصمم اللون الرمادي الفاتح. تم مزج اللون الرمادي في الخزانات مع اللون الأبيض في سطح العمل لخلق مطبخ رقيق و مميز.
إذا كان بلاط مطبخك قديم فلا داعي للقلق، الآن يمكنك ترك لمسة قديمة في مطبخك المودرن حيث أن هذه البلاطات الشطرنجية تعطي تصميم مودرن و لكنه أيضاً صعب تكراره بنفس الشكل في أي مكان آخر.
أنظر إلى هذا المثال، فأسطح العمل لامعة لتعطي نعومة وخاصة بجانب الخشب و نقشته الشهيرة الدافئة. أيضاً الأجهزة الكهربية في المطبخ تساهم بشكل كبير في إعطاء لمسة ميتالك صناعية، وإذا إختلفت الخامات يبقى لدينا عنصر واحد مهم هو الملمس ليأخذ دور البطولة لهذا المطبخ. هذا التصميم من إبداعات Gutman + Lehrer Architects
المطابخ المودرن لها فوائد عديدة غير الشكل، فهي أيضاً عملية و تساهم في استغلال كل المساحات المتوفرة، في هذا المثال تم دمج المطبخ مع غرفة الطعام في تناغم رائع و على الرغم من صغر المساحة و لكن الكل يبدو مثل لوحة فنية متناسقة.