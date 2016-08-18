12 فكرة خلابه لتصميم حديقة المنزل

هل لديك حديقة وتريد ان تجعلها تبدو بأجمل هيئة؟ هل تريد حديقتك انو تكون الاكثر تميزا؟ لم يعد حلم ان تملك حديقة مودرن، بسيطة و بتصاميم منفردة .
في هذا المقال سنستعرض بعض الافكار الرائعة لتصميم حديقتك، من حيث طريقة زراعة النباتات، والانارة، وأماكن الجلوس وبعض الاكسسورارات والديكورات التي ستضفي مزيد من الاناقة والتميز على حديقتك.
تصميم حجري لحفرة نار آمنة عليك وعلى الأرض، ومحاطة بجلسة دائرية لتستمتع بالجلوس حولها ستجعل حديقتك متميزة وستستمتع بليالي الربيع.
في حال كانت حديقتك صغيرة وأردت الاستمتاع باللون الأخضر، لا داعي للقلق يقترح عليك مصمم المساحات الخارجية إنشاء جدران خشبية وزراعتها بنباتات متسلقة، والتي بعد فترة ستنمو وتجعل الجدران خضراء وبالتالي ستوفر لك مساحة للجلوس.
الواجهة الزجاجية هي اختيار ذكي وأنيق للاستمتاع بمشاهدة حديقتك حتى وأنت داخل المنزل.
انه من الجميل ان تعطي حديقتك شكل مختلف وتصميم معاصر، كبناء غرفة جلوس تشبة الصندوق في وسط الحديقة ستشعر نفسك وكأنك في وسط الطبيعة .
حديقة عشبية برائحة الأرض، وإضاءة هادئة، وأثاث مريح، ونسمات الليل المنعشة هي كل ما تحتاج ليوم جميل في تراس منزلك.
بينما انت في حديقتك تستمتع بالهواء النقي فإذا بقطرات من المطر غير المتوقعه تتساقط، لن تدخل للمنزل بل ستبقى في الحديقة ولكن في حجرة المفاجئات. هي فكرة ذكية ومناسبة للبلدان التي تتساقط فيها الامطار المفاجئة.
استبدل زراعة النباتات في أصص صغيرة بأحواض كبيرة ستعطي جمالية مختلفة عن الأصص وستبدو النباتات وكأنها اشجار في حوض، مع جلسة مريحة ومنخفضة ستملك حديقة رائعة.
هل تخيلت ان تجلس في غرفة جدرانها من اوراق الاشجار؟ الحلم اصبح حقيقة يمكنك تحقيقة ببناء جدران، واختيار النباتات المناسبة لتغطية تلك الجدران، مع اضافة إنارة ارضية مناسبة لتنير لياليك.
في حال كنت من الاشخاص غير المهتمين بامتلاك حديقة، يمكنك ببسالطة تحويل تلك الحديقة الى مطبخ خارجي يحتوي على باربكيو بتصميم انيق، ايضا هي فكرة جميلة لتستمتع مع الاهل والاصدقاء بتناول الطعام سويا.
يمكنك ببعض الديكورات البسيطة ان تحول حديقة عادية الى حديقة جذابة، النوافير المكعبة هي احد تلك الافكار، التي ستظهر حديقتك بطريقة خلابة.
تقسيم حديقتك إلى أقسام متنوعة، قسم عشبي، وقسم حجري تنتشر عليه نباتات بشكل منتظم، وتفصل على قسم عن الأخر بممرات حجرية أنيقة، سيجعلها تبدو بشكل اكبر وتنوع اكثر.
كثيرا ما نجلس على طرف حوض الزرع للاستمتاع بالحديقة، لماذا لا تستخدمه كحوض وككرسي معا؟ يمكنك تصميم حوض الزرع جزء منه من الخرسانة وجزئه الآخر عبارة عن كرسي خشبي. أليست فكرة عبقرية.
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