12 فكرة خلابه لتصميم حديقة المنزل

هل لديك حديقة وتريد ان تجعلها تبدو بأجمل هيئة؟ هل تريد حديقتك انو تكون الاكثر تميزا؟ لم يعد حلم ان تملك حديقة مودرن، بسيطة و بتصاميم منفردة .

في هذا المقال سنستعرض بعض الافكار الرائعة لتصميم حديقتك، من حيث طريقة زراعة النباتات، والانارة، وأماكن الجلوس وبعض الاكسسورارات والديكورات التي ستضفي مزيد من الاناقة والتميز على حديقتك.