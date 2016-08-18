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12 فكرة خلابه لتصميم حديقة المنزل

Heba khlili Heba khlili
Contemporary Modern Family Garden, Rosemary Coldstream Garden Design Limited Rosemary Coldstream Garden Design Limited حديقة
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هل لديك حديقة وتريد ان تجعلها تبدو بأجمل هيئة؟ هل تريد حديقتك انو تكون الاكثر تميزا؟ لم يعد حلم ان تملك حديقة مودرن، بسيطة و بتصاميم منفردة .

في هذا المقال سنستعرض بعض الافكار الرائعة لتصميم حديقتك، من حيث طريقة زراعة النباتات، والانارة، وأماكن الجلوس وبعض الاكسسورارات والديكورات التي ستضفي مزيد من الاناقة والتميز على حديقتك.

Casa Owen, Terra Terra حديقة
Terra

Terra
Terra
Terra

1. التجمع الدافئ حول النار

Ayrshire outdoor living, Lithic Fire Lithic Fire حديقة حجر رملي
Lithic Fire

Ayrshire outdoor living

Lithic Fire
Lithic Fire
Lithic Fire

تصميم حجري لحفرة نار آمنة عليك وعلى الأرض، ومحاطة بجلسة دائرية لتستمتع بالجلوس حولها ستجعل حديقتك متميزة وستستمتع بليالي الربيع. 

2. الحديقة الجدارية

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd حديقة
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

في حال كانت حديقتك صغيرة وأردت الاستمتاع باللون الأخضر، لا داعي للقلق يقترح عليك مصمم المساحات الخارجية إنشاء جدران خشبية وزراعتها بنباتات متسلقة، والتي بعد فترة ستنمو وتجعل الجدران خضراء وبالتالي ستوفر لك مساحة للجلوس.

3. الزجاج صديق البيئة

A Stunning and Spacious House Project in Wimbledon, Gregory Phillips Architects Gregory Phillips Architects حديقة
Gregory Phillips Architects

A Stunning and Spacious House Project in Wimbledon

Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects
Gregory Phillips Architects

الواجهة الزجاجية هي اختيار ذكي وأنيق للاستمتاع بمشاهدة حديقتك حتى وأنت داخل المنزل.

4. صندوق الحديقة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

انه من الجميل ان تعطي حديقتك شكل مختلف وتصميم معاصر، كبناء غرفة جلوس تشبة الصندوق في وسط الحديقة ستشعر نفسك وكأنك في وسط الطبيعة .

5. ليوم جميل

Swaffield Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects حديقة
Concept Eight Architects

Swaffield Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

حديقة عشبية برائحة الأرض، وإضاءة هادئة، وأثاث مريح، ونسمات الليل المنعشة هي كل ما تحتاج ليوم جميل في تراس منزلك.

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6. حجرة المفاجآت

Smoking Pavilion Gianni Botsford Architects حديقة
Gianni Botsford Architects

Smoking Pavilion

Gianni Botsford Architects
Gianni Botsford Architects
Gianni Botsford Architects

بينما انت في حديقتك تستمتع بالهواء النقي فإذا بقطرات من المطر غير المتوقعه تتساقط، لن تدخل للمنزل بل ستبقى في الحديقة ولكن في حجرة المفاجئات. هي فكرة ذكية ومناسبة للبلدان التي تتساقط فيها الامطار المفاجئة.

7. الاحواض الكبيرة

​Back garden at Bedford Gardens House. Nash Baker Architects Ltd حديقة
Nash Baker Architects Ltd

​Back garden at Bedford Gardens House.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

استبدل زراعة النباتات في أصص صغيرة بأحواض كبيرة ستعطي جمالية مختلفة عن الأصص وستبدو النباتات وكأنها اشجار في حوض، مع جلسة مريحة ومنخفضة ستملك حديقة رائعة.

8. الغرفة الخضراء

Garden - Canary Wharf, Millennium Interior Designers Millennium Interior Designers حديقة
Millennium Interior Designers

Garden – Canary Wharf

Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers

هل تخيلت ان تجلس في غرفة جدرانها من اوراق الاشجار؟ الحلم اصبح حقيقة يمكنك تحقيقة ببناء جدران، واختيار النباتات المناسبة لتغطية تلك الجدران، مع اضافة إنارة ارضية مناسبة لتنير لياليك.

9. الباربكيو في الهواء الطلق

wooden louvres and fire magic bbq wood-fired oven حديقة
wood-fired oven

wooden louvres and fire magic bbq

wood-fired oven
wood-fired oven
wood-fired oven

في حال كنت من الاشخاص غير المهتمين بامتلاك حديقة، يمكنك ببسالطة تحويل تلك الحديقة الى مطبخ خارجي يحتوي على باربكيو بتصميم انيق، ايضا هي فكرة جميلة لتستمتع مع الاهل والاصدقاء بتناول الطعام سويا.

10. النافورة

Contemporary Modern Family Garden Rosemary Coldstream Garden Design Limited حديقة
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

Contemporary Modern Family Garden

Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited
Rosemary Coldstream Garden Design Limited

يمكنك ببعض الديكورات البسيطة ان تحول حديقة عادية الى حديقة جذابة، النوافير المكعبة هي احد تلك الافكار، التي ستظهر حديقتك بطريقة خلابة.

11. التخطيط المنظم

A Modern Garden with Traditional Materials Yorkshire Gardens حديقة
Yorkshire Gardens

A Modern Garden with Traditional Materials

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

تقسيم حديقتك إلى أقسام متنوعة، قسم عشبي، وقسم حجري تنتشر عليه نباتات بشكل منتظم، وتفصل على قسم عن الأخر بممرات حجرية أنيقة، سيجعلها تبدو بشكل اكبر وتنوع اكثر.

12. كرسي الحديقة متعدد الاستخدامات

Contemporary Garden Design Balham homify حديقة
homify

Contemporary Garden Design Balham

homify
homify
homify

كثيرا ما نجلس على طرف حوض الزرع للاستمتاع بالحديقة، لماذا لا تستخدمه كحوض وككرسي معا؟ يمكنك تصميم حوض الزرع جزء منه من الخرسانة وجزئه الآخر عبارة عن كرسي خشبي. أليست فكرة عبقرية.

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من بين 12 فكرة لتصميم حديقة مميزة، كم فكرة اعجبتك؟

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