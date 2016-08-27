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افكار مذهلة لغرف منزلك

Heba khlili Heba khlili
CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA غرفة المعيشة
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تبحث عن أفكار لتصاميم مذهلة لغرف منزلك؟ لا مزيد من البحث، وجدنا لك الحل، اقرأ معنا في هذا المقال، الذي ستجد فيه كل الأساليب والأفكار غير المتوقعة والمناسبة لجميع الأذواق وأنماط الشخصية، والتي تناسب المنازل والشقق الصغيرة والكبيرة.

لنتركك تستمتع برحلتك الجميلة التي لديها الكثير لتقدمه، ونضمن أنك سوف تجد مبتغاك.

السقف العالي

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة المعيشة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

استوحي خاصية السقف العالي لغرف واسعة من النمط الاستعماري، الخاصية التي من شأنها تحسين نظام تهوية الغرفة، وهو مناسب للمناخات الحارة، كما إنها تعطي مساحة اكبر للغرفة.

الألوان الباردة

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT غرفة المعيشة
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

بالمناسبة هذه غرفة من نمط إسكندنافي، النمط الذي يتميز بألوان باردة، لذلك يمكنك بلمسة من اللون الأزرق البارد للأريكة، وجدار مكون من الحجر الذي يحفظ البرودة، أن تحصل على غرفة بالوان باردة تنعشك في أيام الصيف الحارة.

شفافية الارجوان

​UNA STORIA POP, StudioG StudioG منازل
StudioG

StudioG
StudioG
StudioG

عكست بساطة وعذوبة اللون اللولي للجدران والسقف والأرض بشكل خلاب مع ضوء الشمس، ومع لمسة ارجوانية صغيرة زادت من سحر هذه الغرفة.

الفناء الداخلي

CASA PRAIA, Tweedie+Pasquali Tweedie+Pasquali غرفة المعيشة
Tweedie+Pasquali

Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali
Tweedie+Pasquali

إذا كنت محظوظا بامتلاكك  فناء داخلي بسقف ونوافذ زجاجية، صمم غرفة معيشتك في هذا الفناء واستمتع بالانارة الطبيعية.

الغرفة الواسعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تمازج ما بين غرف كبيرة وتصاميم للمساحات الخارجية ولكن داخل المنزل، هي فكرة ستعطي منزلك مفهوم مختلف وتجعلك تشعر المعنى الحقيقي لكلمة منزل.

التناسق الساحر

Showroom, The Blue House The Blue House غرفة المعيشة
The Blue House

The Blue House
The Blue House
The Blue House

تكشف هذه الغرفة عن جمالية تمازج ما بين البساطة والأناقة للون الأسود والخشب والزجاج، مع لمسة خفيفة من اللون البرتقالي لوشاح موجود بشكل عفوي على الأريكة… ستعرف معنى الابداع. 

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الاحمر الناري

CAMPESTRE 752, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA غرفة المعيشة
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

اختر اللون الذي يزيد من تميز الغرفة. لديك شبابيك كبيرة لتوفير إضاءة طبيعية، اختر معها اللون الأحمر الجذاب للكراسي، سيعطيك غرفة رائعة وجذابة.

غرفة بيضاء وباردة

Cantagirone uno, Cristina Cortés Diseño y Decoración Cristina Cortés Diseño y Decoración غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Cristina Cortés Diseño y Decoración

Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración
Cristina Cortés Diseño y Decoración

لديك إضاءة هائلة ولون ابيض ناصع للجدران والسقف وشرفة جميلة، ماذا تنتظر؟ اختر الوان جذابة ومتناقضة مع اللون الأبيض وتزيده جمالاً، كما ألوان الوسائد والنباتات.

طاولة الزجاج

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بتصميم مميز لطاولة زجاجية يتمازج مع الأصالة في التصميم والتدفق الكبير للإضاءة الطبيعية من الشبابيك العلوية… .النتيجة غرفة معيشة سحرية.

نسمات بحرية

Vila Seacrest - Ilha de Paros - Ciclades - Grécia, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento غرفة المعيشة
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

ماذا تتوقع من غرفة بنمط متوسطي؟ بالتأكيد ألوان محايدة ومريحة، تجعل المكان مثالي للاستمتاع بنسيم البحر أثناء الاسترخاء مع الأصدقاء أو قراءة كتاب على كرسي الخيزران.

البرتقالي المفرح

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos غرفة المعيشة بلاط White
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

أعطى اللون البرتقالي للوسائد والسجادة واللوحات الجدارية الثلاثة نوع مختلف ولفتة مفرحة للمكان.

العصر القديم

My Cottage for a Horse, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة المعيشة
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

يتمثل النمط البلدي بتصاميم من الطراز القديم التي تكون كلاسيكية بعض الشيء، ويتمثل ذلك في الأريكة المكونه من ثلاثة مقاعد، ومن اللوحة الكبيرة والمرايا على الجوانب، وترافقها وسائد بالألوان متناقضة وصارخة.

الطريقة الفرنسية

The living room looking through to the kitchen, Mansfield Street Apartment, London Nash Baker Architects Ltd غرفة المعيشة White
Nash Baker Architects Ltd

The living room looking through to the kitchen, Mansfield Street Apartment, London

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

اختر الطريقة الفرنسية في التصميم الأنيق، الذي يجمع ما بين الرصانة والألوان المتناقضة كالأصفر والازرق، والذي يزيد من حيوية المكان.

فواصل لا مرئية

Appartement Caulaincourt Paris, Hélène de Tassigny Hélène de Tassigny غرفة المعيشة
Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny

بطريقة انتقائية ومختلفة، صمم غرف جميلة ومودرن، استخدم فيها تلك الكراسي الجلدية التي تعمل على فصل المساحة كفواصل لا مرئية بين الغرفة والمطبخ .

لون الشمس

Europe Meets Boston, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS غرفة المعيشة
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

تذكر أن الهدف سيكون دائما اختيار لون جديد ومناسب للأثاث. إضافة كرسي بلون أصفر سيضيف القليل من السحر إلى منزلك.

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