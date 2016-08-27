افكار مذهلة لغرف منزلك

تبحث عن أفكار لتصاميم مذهلة لغرف منزلك؟ لا مزيد من البحث، وجدنا لك الحل، اقرأ معنا في هذا المقال، الذي ستجد فيه كل الأساليب والأفكار غير المتوقعة والمناسبة لجميع الأذواق وأنماط الشخصية، والتي تناسب المنازل والشقق الصغيرة والكبيرة.
لنتركك تستمتع برحلتك الجميلة التي لديها الكثير لتقدمه، ونضمن أنك سوف تجد مبتغاك.
استوحي خاصية السقف العالي لغرف واسعة من النمط الاستعماري، الخاصية التي من شأنها تحسين نظام تهوية الغرفة، وهو مناسب للمناخات الحارة، كما إنها تعطي مساحة اكبر للغرفة.
بالمناسبة هذه غرفة من نمط إسكندنافي، النمط الذي يتميز بألوان باردة، لذلك يمكنك بلمسة من اللون الأزرق البارد للأريكة، وجدار مكون من الحجر الذي يحفظ البرودة، أن تحصل على غرفة بالوان باردة تنعشك في أيام الصيف الحارة.
عكست بساطة وعذوبة اللون اللولي للجدران والسقف والأرض بشكل خلاب مع ضوء الشمس، ومع لمسة ارجوانية صغيرة زادت من سحر هذه الغرفة.
إذا كنت محظوظا بامتلاكك فناء داخلي بسقف ونوافذ زجاجية، صمم غرفة معيشتك في هذا الفناء واستمتع بالانارة الطبيعية.
تمازج ما بين غرف كبيرة وتصاميم للمساحات الخارجية ولكن داخل المنزل، هي فكرة ستعطي منزلك مفهوم مختلف وتجعلك تشعر المعنى الحقيقي لكلمة منزل.
تكشف هذه الغرفة عن جمالية تمازج ما بين البساطة والأناقة للون الأسود والخشب والزجاج، مع لمسة خفيفة من اللون البرتقالي لوشاح موجود بشكل عفوي على الأريكة… ستعرف معنى الابداع.
اختر اللون الذي يزيد من تميز الغرفة. لديك شبابيك كبيرة لتوفير إضاءة طبيعية، اختر معها اللون الأحمر الجذاب للكراسي، سيعطيك غرفة رائعة وجذابة.
لديك إضاءة هائلة ولون ابيض ناصع للجدران والسقف وشرفة جميلة، ماذا تنتظر؟ اختر الوان جذابة ومتناقضة مع اللون الأبيض وتزيده جمالاً، كما ألوان الوسائد والنباتات.
بتصميم مميز لطاولة زجاجية يتمازج مع الأصالة في التصميم والتدفق الكبير للإضاءة الطبيعية من الشبابيك العلوية… .النتيجة غرفة معيشة سحرية.
ماذا تتوقع من غرفة بنمط متوسطي؟ بالتأكيد ألوان محايدة ومريحة، تجعل المكان مثالي للاستمتاع بنسيم البحر أثناء الاسترخاء مع الأصدقاء أو قراءة كتاب على كرسي الخيزران.
أعطى اللون البرتقالي للوسائد والسجادة واللوحات الجدارية الثلاثة نوع مختلف ولفتة مفرحة للمكان.
يتمثل النمط البلدي بتصاميم من الطراز القديم التي تكون كلاسيكية بعض الشيء، ويتمثل ذلك في الأريكة المكونه من ثلاثة مقاعد، ومن اللوحة الكبيرة والمرايا على الجوانب، وترافقها وسائد بالألوان متناقضة وصارخة.
اختر الطريقة الفرنسية في التصميم الأنيق، الذي يجمع ما بين الرصانة والألوان المتناقضة كالأصفر والازرق، والذي يزيد من حيوية المكان.
بطريقة انتقائية ومختلفة، صمم غرف جميلة ومودرن، استخدم فيها تلك الكراسي الجلدية التي تعمل على فصل المساحة كفواصل لا مرئية بين الغرفة والمطبخ .
تذكر أن الهدف سيكون دائما اختيار لون جديد ومناسب للأثاث. إضافة كرسي بلون أصفر سيضيف القليل من السحر إلى منزلك.
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