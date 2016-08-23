من مجرد حطام إلى منزل الأحلام

عندما تفقد المنازل إشراقتها وإطلالتها الجمالية، يأتي دور اللمسات الإبداعية لإعادة إحيائها، وإضفاء بعض التفاصيل لتحويلها جذريًا، أو لتجديدها مع الاحتفاظ بالهيكل الأساسي، والتراث التاريخي للبناء، وهو ما فعله مصممو شركة SÁNCHEZ TERIO المعمارية، في مشروع Vivienda F، لإعادة إحياء منزل متهالك، وتحويله من مجرد أطلال وحطام، إلى منزل الأحلام العصري.
لنبدأ جولتنا بين جدران المنزل، للوقوف على التغيرات التي ساهمت في إعادة الحياة إليه مرة أخرى..
كما نرى، الواجهة عبارة عن منزل متهدم يبدو وأنه قد تم هجره منذ سنوات، حيث الطلاء الذي تساقط وأظهر ما يختبئ أسفله من مواد البناء، والنوافذ المثيرة للرعب، والباب الخشبي المتهالك، فضلًا عن السقف القرميدي الصدء، وعلى الرغم من ذلك، مازال فريق لعمل يرى أنه بناء قابل للتجديد، وأنه يمكنهم إحياءه مرة أخرى.
عندما بدأ المصممون في تجديد هذا المنزل، حرصوا على عدم تغيير هيكله الأساسي، للحفاظ على تراثه وتاريخه قائمين، لذا يمكننا ملاحظة أنه على الرغم من تجديد النوافذ لتصبح شرفات صغيرة جديدة، إلا أنه تم الاحتفاظ بإطار كل من النافذة السفلى والباب الخشبي، حتى لا تتغير ملامح المنزل العتيق، فيما كان طلاء الواجهة بلون أبيض مُشرق، كافيًا لمنحها مظهرًا متجددًا.
نظرًا لكون حجر الجرانيت، من المواد المستخدمة بكثرة في منازل القرى، فقد تم الاعتماد عليه في الجزء السفلي من الواجهة، وأيضًا كإطار للباب والنوافذ، وهو ما ساعد على إضفاء لمسة أنيقة أخرى للتوازن مع البيئة المحيطة، والمشاركة في إعادة إحياء المنزل المتهالك.
بمجرد الدخول إلى المنزل، سوف يصدمك التصميم الداخلي، الذي لن تتوقعه أبدًا حتى بعد رؤية الواجهة المعدلة! التصميم الداخلي للمنزل عصري أنيق، حيث الأبيض يسيطر على الجدران، لمظهر مُشرق يوحي بالاتساع، مع لمسات خشبية دافئة تكسر برودة اللون الأبيض. بينما تجذب أنظارنا الدرجات الخشبية للسلم الذي تزين جانبيه بالألواح الزجاجية، مع لمسات بالأسود الأنيق، تزيده روعة وجمالًا.
قد لا تصدق ذلك، ولكن تلك المساحة الكبيرة، هي الفناء الداخلي للمنزل! ربما لا توحي الواجهة بكبر حجم المنزل، ولكن هذا الفناء خير دليل، وقد تم تجديده وإعادة ترتيبه للحصول على ذلك الفضاء، مع جدران بيضاء مُشرقة، وسقف مكشوف، وسلالم خشبية أنيقة مغلفة بألواح الزجاج.
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