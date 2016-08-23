من مجرد حطام إلى منزل الأحلام

عندما تفقد المنازل إشراقتها وإطلالتها الجمالية، يأتي دور اللمسات الإبداعية لإعادة إحيائها، وإضفاء بعض التفاصيل لتحويلها جذريًا، أو لتجديدها مع الاحتفاظ بالهيكل الأساسي، والتراث التاريخي للبناء، وهو ما فعله مصممو شركة SÁNCHEZ TERIO المعمارية، في مشروع Vivienda F، لإعادة إحياء منزل متهالك، وتحويله من مجرد أطلال وحطام، إلى منزل الأحلام العصري.

لنبدأ جولتنا بين جدران المنزل، للوقوف على التغيرات التي ساهمت في إعادة الحياة إليه مرة أخرى..