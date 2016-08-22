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10 طرق ذكية لتوفير مساحة المنزل

Heba khlili Heba khlili
Premium Residence, Aayam Consultants Aayam Consultants الممر الحديث، المدخل و الدرج
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اذا كنت تملك منزل صغير وتريد ان تبقى فيه، ولكن لديك مشكلة في إيجاد المساحة الكافية لأغراضك ، ماهو الحل لهذه المشكلة؟ عزيزي القارئ وجدنا لك بعض الحلول الذكية التي تجعل من منزلك الصغير منزل كبير، حلول يمكن من خلالها استغلال المساحات وبالتالي تعطيك مساحة اكبر وتجعلك تحب منزلك اكثر.

اقرأ معنا تلك الحلول والأفكار التي قد تنال اعجابك واختر منها مايناسب منزلك.

1. السلل البيضاء

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

نقدم لك فكرة تجعل كل لوازم المطبخ  في متناول يدك وتجعلك تستمتع بالطبخ اكثر. 
سلل خيزران الأبيض أو بناء رفوف لحفظ لوازم المطبخ، الجيد في تلك السلل والرفوف أنها قريبه منك، كما تبقى معرضة للاضاءة والتهوية ولن تتعفن خاصة اذا كانت تحوي مواد غذائية.

2. السرير المزدوج

Интерьер IL, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

المنزل الصغير يواجه دائما صعوبات في المساحة، لذلك يجب مراعاة تلك النقطة والتفكير بأسلوب لجعل غرفة نوم الأولاد تحوي مساحة للعب، الخيار الأنسب هو بناء سرير من طابقين ويحتوي خزن عالية، وبالتالي كأنك جمعت غرفة النوم في مكان واحد ووفرت مساحة لطاولة الدراسة وللالعاب.

3. المساحة اللامرئية

Premium Residence, Aayam Consultants Aayam Consultants الممر الحديث، المدخل و الدرج
Aayam Consultants

Aayam Consultants
Aayam Consultants
Aayam Consultants

هل خطر ببالك ان تستخدم المنطقة تحت السلم؟ نعم يمكنك تحويلها الى مكتبة او الى خزن لألعاب الاطفال او حتى خزانة لتخزين اغراض البيت، ولن يلاحظ احد تلك الفكرة العبقرية التي استغليت بها المساحة وانما ستظهر كديكور جميل.

4. المرأب المنظم

An Extraordinary Garage Makever with wall cabinets and bike storage Garageflex مرآب~ كراج White garage storage,wall storage,bike storage,golf,bikes,cycling,workbench,resin floor,garage floor,flooring,garage,garageflex
Garageflex

An Extraordinary Garage Makever with wall cabinets and bike storage

Garageflex
Garageflex
Garageflex

عادة ما يكون المرأب مكان لرمي الأشياء غير المستخدمة دون اهتمام وترتيب، ولكن انظر إلى هذا المراب كيف تنتشر فيه مساحة كبير، وذلك فقط بفكرة بسيطة تتمثل في بناء بعض الرفوف والدروج والخزن التي تحتفظ بأشيائك غير المستخدمة وتبقيها نظيفة وبالتالي سيكون لديك مرأب واسع ومرتب.

5. الفتحات الجدارية

Projeto Comercial, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مساحات تجارية عيادات طبية
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

الفتحات الجدارية هي فكرة للديكور وتزيين المنزل، ولكن يمكنك استخدامها ايضا للتوفير المساحة وذلك من خلال استخدامها لوضع نباتات منزليه، أو للفازات ويمكن استخدامها أيضا كمكتبة لبعض كتبك المفضلة اي الخيارات مفتوحة امامك في تلك الفتحات وبإنارة سفلية ستعطيك منظر مميز.

6. وداعا للفوضى

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA حمام
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

استغل حتى اصغر المساحات في الحمام واجعلها مكان لحفظ أغراضك الشخصية وقل وداعا للفوضى ومرحبا بالترتيب والتنظيم.

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7. لوح التقطيع الخفي

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores مطبخ
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

تشعر في المطبخ الصغير وكأنك تدور في مكانك بسبب صغر المساحة، وجدنا لك الحل… انه في الدرج !! هو عبارة عن درج من دروج المطبخ والذي تستخدمه كلوح تقطيع والذي بعد الانتهاء تستطيع ببساطة إرجاعه ولن تلاحظة، وستوفر مساحة لأغراض أخرى.

8. الانتريه

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

أول ما تقوم به عند دخولك المنزل أن تضع حقيبة اليد والمفاتيح والجاكيت في مكان قريب من الباب، ولهذا السبب خصصنا لك مساحة تحتوي على درج علوي وتعلوقة ملابس وأيضا دروج سفلية، وبهذا لن تضًيع أغراضك.

9. غرفة داخل غرفة

Интерьер DG, INT2architecture INT2architecture غرفة الاطفال
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

سمعنا أنه يمكن الجمع بين سرير وخزن، أو مكتبة ومكتب وغيرها، ولكن هل تخيلت الجمع بين مكتبة كتب، وخزانة ملابس والكثير من الدروج، وسرير، وصوفا !!! نعم يمكنك فعل ذلك كما في الصورة وستستمتع بمساحة واسعة، والأكثر تميز في هذا الجمع هو أشعة الشمس.

10. السرير العالي

Quintana 4598, IR arquitectura IR arquitectura غرفة نوم خشب White
IR arquitectura

IR arquitectura
IR arquitectura
IR arquitectura

الفضاء اعلى السرير غير مستخدم، لذلك قررنا أن نعطي فكرة لاستخدامه، وذلك ببناء سرير عالي يوجد اسفله العديد من الخزن والمستخدمة أيضا كسلم لصعود السرير العالي، ومكتبة كتب مع مصباح على طرف السرير.

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