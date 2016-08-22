10 طرق ذكية لتوفير مساحة المنزل

اذا كنت تملك منزل صغير وتريد ان تبقى فيه، ولكن لديك مشكلة في إيجاد المساحة الكافية لأغراضك ، ماهو الحل لهذه المشكلة؟ عزيزي القارئ وجدنا لك بعض الحلول الذكية التي تجعل من منزلك الصغير منزل كبير، حلول يمكن من خلالها استغلال المساحات وبالتالي تعطيك مساحة اكبر وتجعلك تحب منزلك اكثر.
اقرأ معنا تلك الحلول والأفكار التي قد تنال اعجابك واختر منها مايناسب منزلك.
نقدم لك فكرة تجعل كل لوازم المطبخ في متناول يدك وتجعلك تستمتع بالطبخ اكثر.
سلل خيزران الأبيض أو بناء رفوف لحفظ لوازم المطبخ، الجيد في تلك السلل والرفوف أنها قريبه منك، كما تبقى معرضة للاضاءة والتهوية ولن تتعفن خاصة اذا كانت تحوي مواد غذائية.
المنزل الصغير يواجه دائما صعوبات في المساحة، لذلك يجب مراعاة تلك النقطة والتفكير بأسلوب لجعل غرفة نوم الأولاد تحوي مساحة للعب، الخيار الأنسب هو بناء سرير من طابقين ويحتوي خزن عالية، وبالتالي كأنك جمعت غرفة النوم في مكان واحد ووفرت مساحة لطاولة الدراسة وللالعاب.
هل خطر ببالك ان تستخدم المنطقة تحت السلم؟ نعم يمكنك تحويلها الى مكتبة او الى خزن لألعاب الاطفال او حتى خزانة لتخزين اغراض البيت، ولن يلاحظ احد تلك الفكرة العبقرية التي استغليت بها المساحة وانما ستظهر كديكور جميل.
عادة ما يكون المرأب مكان لرمي الأشياء غير المستخدمة دون اهتمام وترتيب، ولكن انظر إلى هذا المراب كيف تنتشر فيه مساحة كبير، وذلك فقط بفكرة بسيطة تتمثل في بناء بعض الرفوف والدروج والخزن التي تحتفظ بأشيائك غير المستخدمة وتبقيها نظيفة وبالتالي سيكون لديك مرأب واسع ومرتب.
الفتحات الجدارية هي فكرة للديكور وتزيين المنزل، ولكن يمكنك استخدامها ايضا للتوفير المساحة وذلك من خلال استخدامها لوضع نباتات منزليه، أو للفازات ويمكن استخدامها أيضا كمكتبة لبعض كتبك المفضلة اي الخيارات مفتوحة امامك في تلك الفتحات وبإنارة سفلية ستعطيك منظر مميز.
استغل حتى اصغر المساحات في الحمام واجعلها مكان لحفظ أغراضك الشخصية وقل وداعا للفوضى ومرحبا بالترتيب والتنظيم.
تشعر في المطبخ الصغير وكأنك تدور في مكانك بسبب صغر المساحة، وجدنا لك الحل… انه في الدرج !! هو عبارة عن درج من دروج المطبخ والذي تستخدمه كلوح تقطيع والذي بعد الانتهاء تستطيع ببساطة إرجاعه ولن تلاحظة، وستوفر مساحة لأغراض أخرى.
أول ما تقوم به عند دخولك المنزل أن تضع حقيبة اليد والمفاتيح والجاكيت في مكان قريب من الباب، ولهذا السبب خصصنا لك مساحة تحتوي على درج علوي وتعلوقة ملابس وأيضا دروج سفلية، وبهذا لن تضًيع أغراضك.
سمعنا أنه يمكن الجمع بين سرير وخزن، أو مكتبة ومكتب وغيرها، ولكن هل تخيلت الجمع بين مكتبة كتب، وخزانة ملابس والكثير من الدروج، وسرير، وصوفا !!! نعم يمكنك فعل ذلك كما في الصورة وستستمتع بمساحة واسعة، والأكثر تميز في هذا الجمع هو أشعة الشمس.
الفضاء اعلى السرير غير مستخدم، لذلك قررنا أن نعطي فكرة لاستخدامه، وذلك ببناء سرير عالي يوجد اسفله العديد من الخزن والمستخدمة أيضا كسلم لصعود السرير العالي، ومكتبة كتب مع مصباح على طرف السرير.
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