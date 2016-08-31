5 افكار عظيمة لتراس مريحة

تراس المنزل باختصار هي من أكثر الأماكن داخل المنزل التي تهرب إليها من الضوضاء، لتشعر بالهدوء والراحة بعيداً عن أى مصدر من مصادر الأزعاج، فهى تعتبر المخبأ السري لراحتك وهدوئك داخل المنزل، خاصةً في فترة الصيف، لذلك نقدم لكم اليوم 5 أفكار عبقرية جداً لتصميم تراس منزل مريح بتصاميم عصرية وديكورات غاية في الروعة والأناقة.
ليست مجرد حديقة فقط بل غرفة معيشة في الهواء الطلق، من أجل الراحة والأسترخاء، فيمكنك استغلال مساحة الشرفة داخل المنزل وتصميمها بطريقة مختلفة ومميزة لجعلها غرفة معيشة، كما نري في تلك الصورة هذا التصميم تم استغلال شرفة المنزل لتصميم غرفة معيشة مصغرة، فقط ثلاث ارائك وفوتيه، وأصبحت تمتلك غرفة معيشة مريحة ومنعشة في فصل الصيف الحار، الأعتماد على الدمج بين اللونين الأزرق الهادئ والأبيض معاً مع أضافة لمسة من الديكورات البسيطة أضافا للشرفة أناقة وروحاً مميزة كما نري، فكرة مختلفة وبسيطة ويمكنك تجربتها بكل سهولة داخل شرفة منزلك.
للألوان دائماً دوراً أخر فهى تخلق روحاً مميزة لأى تصميم، فكما نرى في هذا التصميم تم الأعتماد على دمج الألوان الفاتحة كالأزرق والأصفر مع الأبيض بطريقة فنية بسيطة، فالأثاث الملون أضاف للشرفة جو من المرح، بجانب تصميمها الذي يشع هدوئاً واسترخاء، وللأضاءة في المساء كان لتلك الفوانيس دوراً رائعاً في خلق جو مميز.
مساحة فضاء خارجية تم استغلالها بمنتهى البساطة في التصميم كما نري لتصبح حديقة مصغرة بمنتهى البساطة، فقط بعض الأثاث البسيط الملون مع سجادة خفيفة، لتحصل على تراس أنيق بمنتهى البساطة.
قد تكون شرفة منزلك صغيرة لا تكفي مساحته ولا يساعد على وجود تراس كبير، ولكن هذا لا يمنع ابداً أن تستغل حتى تلك المساحة الصغيرة ، فكما نري في تلك الصورة التراس صغير المساحة جداً، وبرغم ذلك لم تمنع المساحة الصغيرة أن يكون التراس مميز بتصميم عصري وراقي، فقط بضع الأثاث البسيط وبعض الألوان ليصبح التراس بهذا الجمال.
اذا اردت تراساً انيقاَ ومميزاً، كل ما عليك فعله أن تدع الأمر للزهو وسوف تقوم بما سيبهرك، فالزهور تستطيع جلب الراحة والجمال لحديقتك، فكما نري في تصميم تلك الحديقة تم الأعتماد على لمسة الزهور الأنيقة وتلك الأريكة البسيطة في المنتصف للمزيد من الراحة.
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