13 تصميم لمداخل على النمط الفندقي

دائما ما يبهرنا ما نراه في الفنادق من تصاميم وديكورات خلابة وراقية لصالة الاستقبال، ودائما ما نتمنى أن نفعل ذلك في منازلنا، وغالبا ما نظن انهم استعانوا بخبراء ومصممين أو إنها باهضه الثمن، ولكن ماذا لو توفرت لديك الأفكار التي ستحقق من خلالها الغاية المرجوة؟
نعم في هذا المقال سنطلعك عزيزي القارئ على 13 تصميم من خلالهم ستستمتع بما تراه في الفنادق ولكن في منزلك.
اذا لم يكن لديك الكثير من الأثاث في المدخل، فهذا مؤشر جيد يمكنك استخدامه وإضافة الديكور الذي يجذب الانتباه ويبقى في الذاكرة، حتى وان كان صغير، وقبل كل شيء اختياره بما يتناسب مع نمط المنزل وشخصيتك.
زيًن صالون منزلك وكأنه صالة عرض، لعرض اللوحات الجدارية التشكيلية، زيًنه بورق جدران ذو رسومات مميزة وذات معنى مختلف، اجعلها صالة فنية ومدخل فاخر بنفس الوقت.
نعلم انه من الصعب اختيار ديكور معين، خاصة عندما نريد الجمع بين عدة أشياء نحبها، ولكن المفتاح هنا يكمن في اختيار الديكور الذي سيعطي طابع جميل للمدخل، فمن خلال الصورة نستطيع القول أن الديكور دل على شخصية محبة للحياة من خلال احواض الزرع العملاقة والمرآة الطويلة.
بأثاث بسيط وفريد، سجادة وكرسيين وطاولة بشكل صندوق، تكون قد صنعت بنفسك مدخل وصالة صغيرة لاستقبال ضيوفك واستغليت تلك الإطلالة الرائعة والمشرقة.
مفتاح أخر لديكور منفرد لمدخل منزلك باستغلال الأماكن الضيقة. ذلك البهو الضيق لا يمكن استخدامه لاستقبال الضيوف ولكن بإضافات ديكوريه جذابة ستعطيه روح وحياة.
سنسميه المفتاح الأخضر، مفتاح سيتفح لك كل اشكال الاسترخاء والهدوء والطبيعة وانت داخل منزلك، هو اللون الأخضر لحوض زراعي كبير عند مدخل منزلك.
من الأمور الهامة في ديكور مدخل المنزل بطريقة الفنادق، هي طريقة وضع الأثاث، أي دائما يجب الانتباه إلى وضع الأثاث بشكل ترحيبي، كما في الصورة، طريقة توضع الكرسي باتجاه القادمين الشيء الذي يدل على الترحيب.
السقف العالي يعطي الكثير من المساحة الواسعة للمدخل مما يجعلك تشعر بالراحة، ويمكنك استخدام هذا الخيار في بيت الدرج.
لا داعي لاستخدام الجدران الكاملة لتفصل بين المدخل وباقي المنزل ، انما صممها كما في الفنادق حيث يستخدمون أشباه الجدران، أي أنها تقوم بوظيفة الجدار في تقسيم وفصل المساحات ولكن تستطيع معها أيضا الشعور بان المساحة اكبر وتعطيك ديكور مميز.
اذا كنت تريد تصميم يشبه الفنادق عليك الانتباه إلى الإضاءة في مدخل المنزل، كفكرة جذابة واقتصادية اختر المصابيح ذات تصميم مميز، والتي تشعل وتطفئ أوتوماتيكياً باستخدام حساس الضوء وبالتالي ستستمتع بأضاءة دائمة وبأقل التكاليف.
استخدام الألوان والتصاميم الكلاسيكية لها وقع مميز على العين لأنها تشعر بالراحة والهدوء، تلك الأرضية وتلك الكراسي أعطت الطابع الكلاسيكي الذي سيجذب النظر إليها وخاصة عند مدخل منزل.
إنها لحقيقة أن تصميم الفنادق له لمسة جذابة، بغض النظر عن الأسلوب، حيث يمكنك فعل الشيء نفسة في منزلك، فقط بلمسة فنية مختلفة وجريئة ستعطي طابع مميز لمدخل منزلك.
عند استقبالك لضيوفك أو تبادل الاحاديث معهم سيكون من المنزعج وجود الكثير من الأثاث، لذلك تعتبر المساحة الحرة مهمة، وتذكر انه في منتصف صالة الاستقبال في الفنادق يوجد مساحة حرة كبيرة قليلة الاثاث.
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