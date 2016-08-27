13 تصميم لمداخل على النمط الفندقي

دائما ما يبهرنا ما نراه في الفنادق من تصاميم وديكورات خلابة وراقية لصالة الاستقبال، ودائما ما نتمنى أن نفعل ذلك في منازلنا، وغالبا ما نظن انهم استعانوا بخبراء ومصممين أو إنها باهضه الثمن، ولكن ماذا لو توفرت لديك الأفكار التي ستحقق من خلالها الغاية المرجوة؟

نعم في هذا المقال سنطلعك عزيزي القارئ على 13 تصميم من خلالهم ستستمتع بما تراه في الفنادق ولكن في منزلك.