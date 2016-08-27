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13 تصميم لمداخل على النمط الفندقي

Heba khlili Heba khlili
CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
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دائما ما يبهرنا ما نراه في الفنادق من تصاميم وديكورات خلابة وراقية لصالة الاستقبال، ودائما ما نتمنى أن نفعل ذلك في منازلنا، وغالبا ما نظن انهم استعانوا بخبراء ومصممين أو إنها باهضه الثمن، ولكن ماذا لو توفرت لديك الأفكار التي ستحقق من خلالها الغاية المرجوة؟

نعم في هذا المقال سنطلعك عزيزي القارئ على 13 تصميم من خلالهم ستستمتع بما تراه في الفنادق ولكن في منزلك.

1. التفصيل المميز

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

اذا لم يكن لديك الكثير من الأثاث في المدخل، فهذا مؤشر جيد يمكنك استخدامه وإضافة الديكور الذي يجذب الانتباه ويبقى في الذاكرة، حتى وان كان صغير، وقبل كل شيء اختياره بما يتناسب مع نمط المنزل وشخصيتك.

2. الصالة المزينة

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

زيًن صالون منزلك وكأنه صالة عرض، لعرض اللوحات الجدارية التشكيلية، زيًنه بورق جدران ذو رسومات مميزة وذات معنى مختلف، اجعلها صالة فنية ومدخل فاخر بنفس الوقت.

3. ارسم شخصيتك

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN الممر الحديث، المدخل و الدرج
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

نعلم انه من الصعب اختيار ديكور معين، خاصة عندما نريد الجمع بين عدة أشياء نحبها، ولكن المفتاح هنا يكمن في اختيار الديكور الذي سيعطي طابع جميل للمدخل، فمن خلال الصورة نستطيع القول أن الديكور دل على شخصية محبة للحياة من خلال احواض الزرع العملاقة والمرآة الطويلة.

4. صالة استقبال ضيوف صغيرة

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos الممر الحديث، المدخل و الدرج
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

بأثاث بسيط وفريد، سجادة وكرسيين وطاولة بشكل صندوق، تكون قد صنعت بنفسك مدخل وصالة صغيرة لاستقبال ضيوفك واستغليت تلك الإطلالة الرائعة والمشرقة.

5. حتى في اضييق الاماكن

N14, aaestudio aaestudio الممر الحديث، المدخل و الدرج
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

مفتاح أخر لديكور منفرد لمدخل منزلك باستغلال الأماكن الضيقة. ذلك البهو الضيق لا يمكن استخدامه لاستقبال الضيوف ولكن بإضافات ديكوريه جذابة ستعطيه روح وحياة.

6. الغطاء النباتي

Casa Huiramba, Michoacán, IDEA Studio Arquitectura IDEA Studio Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج White
IDEA Studio Arquitectura

IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura

سنسميه المفتاح الأخضر، مفتاح سيتفح لك كل اشكال الاسترخاء والهدوء والطبيعة وانت داخل منزلك، هو اللون الأخضر لحوض زراعي كبير عند مدخل منزلك.

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7.طريقة وضع الاثاث

Casa Caritas No.58, ARQUIPLAN ARQUIPLAN الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

من الأمور الهامة في ديكور مدخل المنزل بطريقة الفنادق، هي طريقة وضع الأثاث، أي دائما يجب الانتباه إلى وضع الأثاث بشكل ترحيبي، كما في الصورة، طريقة توضع الكرسي باتجاه القادمين الشيء الذي يدل على الترحيب.

8 . السقف العالي

casa bdg15, Alfagrama estudio Alfagrama estudio الممر الحديث، المدخل و الدرج أسمنت White
Alfagrama estudio

Alfagrama estudio
Alfagrama estudio
Alfagrama estudio

السقف العالي يعطي الكثير من المساحة الواسعة للمدخل مما يجعلك تشعر بالراحة، ويمكنك استخدام هذا الخيار في بيت الدرج.

9. اشباة الجدران

APPARTAMENTO PRIVATO – S. Pietroburgo, RobertoStracciaStudio RobertoStracciaStudio سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
RobertoStracciaStudio

RobertoStracciaStudio
RobertoStracciaStudio
RobertoStracciaStudio

لا داعي لاستخدام الجدران الكاملة لتفصل بين المدخل وباقي المنزل ، انما صممها كما في الفنادق حيث يستخدمون أشباه الجدران، أي أنها تقوم بوظيفة الجدار في تقسيم وفصل المساحات ولكن تستطيع معها أيضا الشعور بان المساحة اكبر وتعطيك ديكور مميز.

10. الاضاءة

VILAMOURA . INTERDESIGN, Interdesign Interiores Interdesign Interiores سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Interdesign Interiores

Interdesign Interiores
Interdesign Interiores
Interdesign Interiores

اذا كنت تريد تصميم يشبه الفنادق عليك الانتباه إلى الإضاءة في مدخل المنزل، كفكرة جذابة واقتصادية اختر المصابيح ذات تصميم مميز، والتي تشعل وتطفئ أوتوماتيكياً باستخدام حساس الضوء وبالتالي ستستمتع بأضاءة دائمة وبأقل التكاليف.

11. اللون الكلاسيكي

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

استخدام الألوان والتصاميم الكلاسيكية لها وقع مميز على العين لأنها تشعر بالراحة والهدوء، تلك الأرضية وتلك الكراسي أعطت الطابع الكلاسيكي الذي سيجذب النظر إليها وخاصة عند مدخل منزل.

12. الجرئة في التصميم

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

إنها لحقيقة أن تصميم الفنادق له لمسة جذابة، بغض النظر عن الأسلوب، حيث يمكنك فعل الشيء نفسة في منزلك، فقط بلمسة فنية مختلفة وجريئة ستعطي طابع مميز لمدخل منزلك.

13 . المساحة الحرة

Nightingale Decor, Hollywood Hills, Erika Winters® Design Erika Winters® Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Erika Winters® Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

عند استقبالك لضيوفك أو تبادل الاحاديث معهم سيكون من المنزعج وجود الكثير من الأثاث، لذلك تعتبر المساحة الحرة مهمة، وتذكر انه في منتصف صالة الاستقبال في الفنادق يوجد مساحة حرة كبيرة قليلة الاثاث.

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