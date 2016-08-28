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أفضل 8 أفكار لتخزين الأحذية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
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الأحذية.. بالرغم من صغر حجمها نسبيًا إلا أنها تُشكل العدو اللدود للتنظيم في المنزل، خاصة في حالة وجود أطفال يتلاعبون بها إن كانت في متناول يديهم، كما أنها تختلف في أحجامها وتصميماتها، مما يزيد الأمر صعوبة في بعض الأحيان، فضلًا عن افساد الأرفف التقليدية لـ التصميم الداخلي للمنزل. ولكن.. يمكن أن تقول وداعًا لكل هذا الآن، فقد أعددنا لكم قائمة بأفضل 10 أفكار لتخزين الأحذية بطريقة ذكية وخفية في بعض الأحيان.

1. المكان السري

Innovative storage solutions. homify الممر الحديث، المدخل و الدرج built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

أفضل مكان لتخزين الأحذية، هو مكان خفي بل وسري أيضًا، بعيدًأ عن متناول الأطفال، وبعيدًا عن مجال الرؤية حتى لا يُفسد المظهر الجمالي، ويقع هذا المكان تحديدًا أسفل الدرج، حيث المساحة غير المستغلة، والتي يمكن تحويلها بلمسات بسيطة إلى خزانة خفية، ليس فقط للأحذية، بل وأيضًا للملابس، كما في التصميم أمامنا.

2. التخزين المبتكر أسفل السرير

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

من منا لم يخزن أحذيته أسفل السرير! ولكن الطريقة التقليدية تنطوي على عيوب من أهما تسرب الروائح غير المحببة، كما أنها قد تسبب الإزعاج عند محاولة التنظيف أسفل السرير، أما الطريقة المبتكرة الجديدة، فهي أكثر فعالية، حيث تصميم السرير ليحتوي على أدراج مخصصة لتخزين وترتيب الأحذية، كما في تلك الصورة.

3. أرفف إضافية في الخزانة

Vestidores y Closets, Interioriza Interioriza غرفة الملابسمخزن
Interioriza

Interioriza
Interioriza
Interioriza

إن كنت ممن يمتلكون خزانة كبيرة، فأنت سعيد الحظ، يمكنك بكل سهولة تخصيص بعض من الأرفف الإضافية لترتيب وتخزين الأحذية، واحرص على أن تكون مرتفعة حتى لا يسهل على أطفالك الوصول إليها، وأن تكون مفتوحة للتهوية.

4. خزانة خفية في الحائط

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex homify سلالم وأروقة مخزن
homify

'Welcome' Contemporary hallway shoe storage with mirror by Birex

homify
homify
homify

إذا كنا قد استطعنا تصميم خزائن خفية في الحائط لأغراض عدة، فلما لا نصمم واحدة أخرى لتخزين الأحذية؟! خاصة تلك التي لا تتمتع بأسلوب مبهر ولكنها تريح أقدامنا فنحتفظ بها بعيدًا عن العرض.

5. تخطي المعقول

lehni, tritschler glasundform tritschler glasundform سلالم وأروقة شماعة ملابس
tritschler glasundform

tritschler glasundform
tritschler glasundform
tritschler glasundform

ها قد بدأنا نتخطى حدود المنطق والمعقول، وهو الأفضل عندما يتعلق الأمر بالابتكار، حيث تصميم رف رأسي من مجرد لوح خشب، مع عمل فتحات أفقية لتستند عليها الأحذية، ولا يمكن إنكار أن هذا هو الحل المثالي لمن يعانون ضيق المساحة، ويتوخون الحذر في شغل كل سنتيمتر من منزلهم.

6. قطعة ديكور في المدخل

'Blue' Contemporary hallway shoe storage set with coat rack by Birex homify سلالم وأروقة مخزن
homify

'Blue' Contemporary hallway shoe storage set with coat rack by Birex

homify
homify
homify

لما لا نضرب عصفورين بحجر واحد! عادة ما نحتاج إلى وضع قطعة ديكور في مدخل المنزل للفت الأنظار، يمكنك استغلالها كخزانة لترتيب وحفظ الأحذية في الوقت ذاته، فقط تأكد أن تكون بالعمق المناسب، حتى لا تلتوي أو تفسد الأحذية بداخلها، وتأكد أيضًأ أن تناسب الذوق العام للتصميم الداخلي للمنزل.

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7. خزانة خاصة للأطفال

Zapatero y Perchero infantil, marengo espacios y formas marengo espacios y formas غرفة الأطفالمخزن
marengo espacios y formas

marengo espacios y formas
marengo espacios y formas
marengo espacios y formas

أحذية أطفالنا كثيرة وتتناثر هنا وهناك، وتسبب الكثير من الفوضى، ولكن أصبح من الممكن أن نحتفظ بها في خزانة خاصة لهم، دون إفساد التصميم اللطيف لغرفتهم، حيث ابتكار مثل تلك الخزانة في الصورة، لإعطاء مظهر جمالي لـ غرفة نوم الطفل، وشكل محبب للأطفال، يشجعهم على ترتيب أحذيتهم بأنفسهم.

8. لمحبي الاستعراض

homify غرفة الملابسمخزن
homify

homify
homify
homify

هناك الكثير ممن يحبون اقتناء الأحذية الأنيقة، وخاصة النساء، ويعشقون التفاخر بها وعرضها بشكل واضح للجميع، وهؤلاء يناسبهم تمامًا مثل هذا التصميم، حيث الأرفف المصممة بذكاء للتماشى مع تصميم التسريحة قطعة ديكورية مكملة لها.

لمزيد من الأفكار التخزينية المبتكرة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 10 أفكار لتخزين الملابس على مساحة صغيرة.

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