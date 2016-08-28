أفضل 8 أفكار لتخزين الأحذية

الأحذية.. بالرغم من صغر حجمها نسبيًا إلا أنها تُشكل العدو اللدود للتنظيم في المنزل، خاصة في حالة وجود أطفال يتلاعبون بها إن كانت في متناول يديهم، كما أنها تختلف في أحجامها وتصميماتها، مما يزيد الأمر صعوبة في بعض الأحيان، فضلًا عن افساد الأرفف التقليدية لـ التصميم الداخلي للمنزل. ولكن.. يمكن أن تقول وداعًا لكل هذا الآن، فقد أعددنا لكم قائمة بأفضل 10 أفكار لتخزين الأحذية بطريقة ذكية وخفية في بعض الأحيان.
أفضل مكان لتخزين الأحذية، هو مكان خفي بل وسري أيضًا، بعيدًأ عن متناول الأطفال، وبعيدًا عن مجال الرؤية حتى لا يُفسد المظهر الجمالي، ويقع هذا المكان تحديدًا أسفل الدرج، حيث المساحة غير المستغلة، والتي يمكن تحويلها بلمسات بسيطة إلى خزانة خفية، ليس فقط للأحذية، بل وأيضًا للملابس، كما في التصميم أمامنا.
من منا لم يخزن أحذيته أسفل السرير! ولكن الطريقة التقليدية تنطوي على عيوب من أهما تسرب الروائح غير المحببة، كما أنها قد تسبب الإزعاج عند محاولة التنظيف أسفل السرير، أما الطريقة المبتكرة الجديدة، فهي أكثر فعالية، حيث تصميم السرير ليحتوي على أدراج مخصصة لتخزين وترتيب الأحذية، كما في تلك الصورة.
إن كنت ممن يمتلكون خزانة كبيرة، فأنت سعيد الحظ، يمكنك بكل سهولة تخصيص بعض من الأرفف الإضافية لترتيب وتخزين الأحذية، واحرص على أن تكون مرتفعة حتى لا يسهل على أطفالك الوصول إليها، وأن تكون مفتوحة للتهوية.
إذا كنا قد استطعنا تصميم خزائن خفية في الحائط لأغراض عدة، فلما لا نصمم واحدة أخرى لتخزين الأحذية؟! خاصة تلك التي لا تتمتع بأسلوب مبهر ولكنها تريح أقدامنا فنحتفظ بها بعيدًا عن العرض.
ها قد بدأنا نتخطى حدود المنطق والمعقول، وهو الأفضل عندما يتعلق الأمر بالابتكار، حيث تصميم رف رأسي من مجرد لوح خشب، مع عمل فتحات أفقية لتستند عليها الأحذية، ولا يمكن إنكار أن هذا هو الحل المثالي لمن يعانون ضيق المساحة، ويتوخون الحذر في شغل كل سنتيمتر من منزلهم.
لما لا نضرب عصفورين بحجر واحد! عادة ما نحتاج إلى وضع قطعة ديكور في مدخل المنزل للفت الأنظار، يمكنك استغلالها كخزانة لترتيب وحفظ الأحذية في الوقت ذاته، فقط تأكد أن تكون بالعمق المناسب، حتى لا تلتوي أو تفسد الأحذية بداخلها، وتأكد أيضًأ أن تناسب الذوق العام للتصميم الداخلي للمنزل.
أحذية أطفالنا كثيرة وتتناثر هنا وهناك، وتسبب الكثير من الفوضى، ولكن أصبح من الممكن أن نحتفظ بها في خزانة خاصة لهم، دون إفساد التصميم اللطيف لغرفتهم، حيث ابتكار مثل تلك الخزانة في الصورة، لإعطاء مظهر جمالي لـ غرفة نوم الطفل، وشكل محبب للأطفال، يشجعهم على ترتيب أحذيتهم بأنفسهم.
هناك الكثير ممن يحبون اقتناء الأحذية الأنيقة، وخاصة النساء، ويعشقون التفاخر بها وعرضها بشكل واضح للجميع، وهؤلاء يناسبهم تمامًا مثل هذا التصميم، حيث الأرفف المصممة بذكاء للتماشى مع تصميم
التسريحة قطعة ديكورية مكملة لها.
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