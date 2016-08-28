أفضل 8 أفكار لتخزين الأحذية

هناك الكثير ممن يحبون اقتناء الأحذية الأنيقة، وخاصة النساء، ويعشقون التفاخر بها وعرضها بشكل واضح للجميع، وهؤلاء يناسبهم تمامًا مثل هذا التصميم، حيث الأرفف المصممة بذكاء للتماشى مع تصميم التسريحة قطعة ديكورية مكملة لها.

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