اعادة الحياة لشرفة 30 متراً

فن الأصلاح والأعمار من أجمل الفنون المعمارية، فهى تختبر قدرارتك وابداعاتك وقدرتك الخاصة على احياء تصميماً متهالكاً، وأعادة الحياة له مرة أخري، ونحن في Homify نسعى دائماً لألقاء الضوء على الفنون المعمارية المختلفة حول العالم، لاظهار قدرات المصممين الأبداعية، واليوم نحن أمام إعادة حياة بشكل مختلف لشرفة 30 متر متهالكة، مع بعض اللمسات البسيطة والتصميمات أصبحت مختلفة تماماً، دعونا نأخذ جولة من الداخل لنتعرف أكثر على أعادة الترميم وكيف كان شكل الشرفة سابقاً وكيف أصبحت.