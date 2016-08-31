اعادة الحياة لشرفة 30 متراً

فن الأصلاح والأعمار من أجمل الفنون المعمارية، فهى تختبر قدرارتك وابداعاتك وقدرتك الخاصة على احياء تصميماً متهالكاً، وأعادة الحياة له مرة أخري، ونحن في Homify نسعى دائماً لألقاء الضوء على الفنون المعمارية المختلفة حول العالم، لاظهار قدرات المصممين الأبداعية، واليوم نحن أمام إعادة حياة بشكل مختلف لشرفة 30 متر متهالكة، مع بعض اللمسات البسيطة والتصميمات أصبحت مختلفة تماماً، دعونا نأخذ جولة من الداخل لنتعرف أكثر على أعادة الترميم وكيف كان شكل الشرفة سابقاً وكيف أصبحت.
كما نري الشرفة قبل الترميم متهالكة، وفاقدة لأى روح تماما، ولكن المكان واسع جدا والمساحة مثالية للشرفة في الهواء الطلق وقضاء فترة بعد الظهر فيها خاصةً بعد غروب الشمس. ولكن كان هناك مشكلة في الزاوية البعيدة كان مكان تجمع المياه،، لذلك دعونا نرى كيف تم حل هذه المشكلة.
بعد الترميم وبعض التعديلات على الشرفة المتهالكة تلك كانت النتيجة، تم استخدام الألواح الخشبية لخلق حديقة صغيرة من النباتات كما نري، لتضيف نسمة منعشة من جانب وكجانب جمالي من جانب أخر، كما قام المصمم بالأهتمام بالجلسة لتصبح مريحة بالقدر الكافى وتساعد على الأسترخاء، بالأضافة إلى الأعتماد على الألوان الترابية لتضيف لمسة من الأناقة على الغرفة كما نري.
الرائع في اعادة ترميم تلك الشرفة هو الأعتماد على التفاصيل الصغيرة البسيطة، التي خلقت تغييرات كبيرة وجذرية في المكان، مثل الأعتماد على الزهور والنباتات التي كانت اللمسة الأساسية التي خلقت روحاً مميزة للشرفة وأضافت تغييراً بالكامل لها.
لم يكن يسعى المصمم فقط لأعادة ترميم الشرفة، بل سعى لخلق حياة متكاملة داخل الشرفة، لذلك استعان بطاولة طعام صغيرة داخل الشرفة لقضاء بعض الأوقات الخاصة مع عائلتك على الطعام.
دع الأمر للزهور وهي ستفعل كل شئ، للزهور والنباتات دائماً لمسة خاصة ومميزة لا يمكن الأستهانة بها، لذلك اذا اردت أن تصنع تغيييراً حقيقياً داخل منزلك، فقط دع الأمر للزهور وهي ستقوم بتلك المهمة، فكما رأينا في أعادة ترميم الشرفة قام المصمم بالإستعانة بلمسة بسيطة من الزهور والنباتات والتي صنعت فارقاً كبيراً في شكل الشرفة.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 10 أفكار لأبواب مختلفة لمنزلك