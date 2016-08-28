8 تصميمات تجعل العمل من المنزل أكثر متعة

إنهاء العمل، الدراسة، الاسترخاء ومطالعة الكتب.. قد تصبح مهام شاقة وربما مملة ومستحيلة داخل المنزل، حيث الإلهاء وعدم التركيز، التشتت وفقدان الأجواء المشجعة على الاستمرار.
كل تلك المشكلات يمكن التغلب عليها إذا ما تم تصميمم غرفة العمل أو الدراسة، وفقًا لأسس الراحة والهدوء، بما يوفر المناخ والبيئة المناسبة للتركيز، وهو ما نقدمه لكم اليوم من خلال 8 تصميمات، يمكنكم اتباعها بسهولة لجعل العمل والدراسة داخل المنزل، مهمة أكثر امتاعًا.
هذا التصميم هو الخيار الأمثل لمحبي الإطلاع والقراءة، حيث الكثير والكثير من الكتب التي تحتاج إلى الترتيب والتنظيم، فقط من خلال مكتبة كبيرة، صممت بعرض جدارين، لتوفير أكبر عدد من الأرفف، بينما يتوسطها مكتب كبير ذو سطح خشبي وأرجل معدنية.
وأهم ما يتميز به تصميم تلك الغرفة، هو عدم إغفال الإضاءة الطبيعية، والتهوئة الجيدة، من خلال النوافذ الزجاجية، حيث أنها أحد أهم العوامل لتوفير البيئة المناسبة للعمل والدراسة.
لكي تكمل العمل لساعات متواصلة، لابد وأن تتوافر الأجواء المريحة التي تُشجعك على الاستمرار، وهو ما تحقق في هذا التصميم، حيث اللون الأبيض المُشرق، والإضاءات غير القوية، ولكنها أيضًا غير ضعيفة، بل هي مناسبة تمامًا، وتتركز فوق المكتب الأبيض الذي يتسع لجهاز اللاب توب، مع بقاء مساحة فارغة لوضع الأوراق والكتب، وهو عامل آخر لابد من الاهتمام به عند تصميم غرفة المكتب، حيث اختيار الحجم المناسب الذي لا تتكدس فوقه الأدوات، ويسهل أيضًا الوصول إليها على سطحه بسهولة دون الحاجة إلى القيام والجلوس مرة بعد مرة.
هذا هو ما يمكننا بحق أن نطلق عليه
الركن البعيد الهادي، حيث متعة الاسترخاء، واحتساء فنجان من الشاي، أمام تلك الطاولة الصغيرة، أثناء الغوص بين صفحات أحد الكتب التي تأخذك إلى ما وراء أسوار الوقع، بينما تداعب بشرتك أشعة الشمس المتسللة من تلك النافذة الزجاجية الكبيرة.
تصميم مثالي لغرفة الإطلاع، حيث الألوان المحايدة التي تبعث الشعور بالراحة، مع الكثير من الفراغ الذي يدعم هذا الشعور، وتطبيق كل ما هو ضروري، حيث أرفف ترتيب الكتب، والمنضدة الصغيرة الممتدة أسفل وحدة الإضاءة
الكشاف، لاستغلال لحظات الوحي التي ربما تدفعك للكتابة وتدوين الملاحظات، وأيضًا توافر الإضاءة الطبيعة والتهوئة الجيدة.
تغلب على تلك الغرفة روح التصميم العصري، حيث القطع القليلة الأنيقة، من الخشب الأسود، واعتماد الألإكار المبتكرة لاستغلال المساحات، فقد تم تصميم أريكة قابلة للتحويل إلى سرير في أية لحظة تشعر فيها بالأرهاق أو التعب، وإن كانت فكرة غير محببة في غرفة الدراسة والعمل، لأنها ربما تدفعك للشعور بالكسل.
تميزت الغرفة بتوافر الأرفف لترتيب الكتب، والتي تم تصميمها باستغلال أعلى نقطة في الجدار، لتوفير المساحة، وعدم الوقوع في شِرك الزحام، خاصة مع انخفاض السقف وصغر مساحة الغرفة، كما صمم المكتب بحجم مثالي ليس بالكبير أو الصغير، مع كرسي مزود بعجلات لسهولة الحركة بين أطراف المكتب لالتقاط الأدوات.
أن تعود طفلك على القراءة والإطلاع منذ الصغر هو أمر هام ومحبب، لتساعده على توسيع أفقه، والخروج من الإطار الضيق الذي يعيش بداخله إلى الفضاء الرحب داخل صفحات الكتب، واكتشاف كل ما هو جديد، وتعلم كل ما هو مفيد.
ولكي تشجع أطفالك على الاستمرار في القراءة، والاجتهاد في المذاكرة، يمكنك تصميم مثل هذا المكتب المميز، حيث استغلال الجدار الصغير الفاصل بين جزئي الغرفة، لوضع مكتبه الخشبي وأمامه هذا الكرسي المريح، دون إغفال الأرفف المعلقة لترتيب الكتب بشكل منظم وأنيق.
قبل التفكير في أي شيء، يذهب البعض إلى اختيار الأناقة، وهو ما يتحقق في هذا التصميم، حيث أناقة المكتب الخشبي التقليدي، والكرسي المغطى بالجلد، مع سيطرة اللون الرمادي الذي يوحي بالجدية والعملية، وتزيين الجدران بالألواح القابلة للكتابة عليها، من أجل تدوين الملاحظات الهامة، وهي نقطة لتمييز مكتب العباقرة والمنظمين، فضلًا عن اللمسة الخضراء لإضفاء روح نابضة بالحياة على الغرفة.
عندما تقرر تصميم مكتب للعمل أو الدراسة، فأنت لست بحاجة إلى غرفة كبيرة، فقط مساحة صغيرة أكثر من كافية لتصميم مثل هذا المكتب الرائع، فقط اللون الأبيض سيجعلها تبدو أكثر اتساعًا، وبعض من اللمسات التنظيمية المتجسدة في أرفف أنيقة لترتيب الأكتب، وسطح منضدة يمتد بين جدارين متقاربين لتشكيل مكتبك، مع نافذة كبيرة للسماح بنفاذ أكبر قدر من الضوء، لمزيد من الاتساع الوهمي، وإضفاء روح مشرقة على الركن الصغير، ولا تنس إضفاء لمسة خضراء صغيرة على مكتبك.
إن توافرت لديك المساحة الكبيرة، فأنت محظوظ لقدرتك على اتباع مثل هذا التصميم الأنيق والعملي، حيث دمج المكتب والمكتبة في هيكل واحد، مع ترك الكثير والكثير من الفراغ في الغرفة، لخلق أجواء تساعدك على التأمل، وإن كانت ألوان الغرفة داكنة أكثر من اللازم، إلا أن تصميم المكتب وأرفف الكتب، وأيضًأ أدراج الخزانة، يجعلونها أكثر من مميزة.
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