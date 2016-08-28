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8 تصميمات تجعل العمل من المنزل أكثر متعة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify مكتب عمل أو دراسة
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إنهاء العمل، الدراسة، الاسترخاء ومطالعة الكتب.. قد تصبح مهام شاقة وربما مملة ومستحيلة داخل المنزل، حيث الإلهاء وعدم التركيز، التشتت وفقدان الأجواء المشجعة على الاستمرار.

كل تلك المشكلات يمكن التغلب عليها إذا ما تم تصميمم غرفة العمل أو الدراسة، وفقًا لأسس الراحة والهدوء، بما يوفر المناخ والبيئة المناسبة للتركيز، وهو ما نقدمه لكم اليوم من خلال 8 تصميمات، يمكنكم اتباعها بسهولة لجعل العمل والدراسة داخل المنزل، مهمة أكثر امتاعًا.

1. الكثير والكثير من الكتب

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design مكتب عمل أو دراسة
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

هذا التصميم هو الخيار الأمثل لمحبي الإطلاع والقراءة، حيث الكثير والكثير من الكتب التي تحتاج إلى الترتيب والتنظيم، فقط من خلال مكتبة كبيرة، صممت بعرض جدارين، لتوفير أكبر عدد من الأرفف، بينما يتوسطها مكتب كبير ذو سطح خشبي وأرجل معدنية.

وأهم ما يتميز به تصميم تلك الغرفة، هو عدم إغفال الإضاءة الطبيعية، والتهوئة الجيدة، من خلال النوافذ الزجاجية، حيث أنها أحد أهم العوامل لتوفير البيئة المناسبة للعمل والدراسة.

2. أجواء مريحة

Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify مكتب عمل أو دراسة
Pamela Kilcoyne – Homify

Carlo Berlin Architektur & Interior Design

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

لكي تكمل العمل لساعات متواصلة، لابد وأن تتوافر الأجواء المريحة التي تُشجعك على الاستمرار، وهو ما تحقق في هذا التصميم، حيث اللون الأبيض المُشرق، والإضاءات غير القوية، ولكنها أيضًا غير ضعيفة، بل هي مناسبة تمامًا، وتتركز فوق المكتب الأبيض الذي يتسع لجهاز اللاب توب، مع بقاء مساحة فارغة لوضع الأوراق والكتب، وهو عامل آخر لابد من الاهتمام به عند تصميم غرفة المكتب، حيث اختيار الحجم المناسب الذي لا تتكدس فوقه الأدوات، ويسهل أيضًا الوصول إليها على سطحه بسهولة دون الحاجة إلى القيام والجلوس مرة بعد مرة.

3. متعة الاسترخاء

NaturDesign, Bau-Fritz GmbH & Co. KG Bau-Fritz GmbH & Co. KG مكتب عمل أو دراسة
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG

Bau-Fritz GmbH & Co. KG
Bau-Fritz GmbH &amp; Co. KG
Bau-Fritz GmbH & Co. KG

هذا هو ما يمكننا بحق أن نطلق عليه الركن البعيد الهادي، حيث متعة الاسترخاء، واحتساء فنجان من الشاي، أمام تلك الطاولة الصغيرة، أثناء الغوص بين صفحات أحد الكتب التي تأخذك إلى ما وراء أسوار الوقع، بينما تداعب بشرتك أشعة الشمس المتسللة من تلك النافذة الزجاجية الكبيرة.

تصميم مثالي لغرفة الإطلاع، حيث الألوان المحايدة التي تبعث الشعور بالراحة، مع الكثير من الفراغ الذي يدعم هذا الشعور، وتطبيق كل ما هو ضروري، حيث أرفف ترتيب الكتب، والمنضدة الصغيرة الممتدة أسفل وحدة الإضاءة الكشاف، لاستغلال لحظات الوحي التي ربما تدفعك للكتابة وتدوين الملاحظات، وأيضًا توافر الإضاءة الطبيعة والتهوئة الجيدة.

4. روح التصميم العصري

33평형 모던 아파트 인테리어, 마르멜로디자인컴퍼니 마르멜로디자인컴퍼니 مكتب عمل أو دراسة
마르멜로디자인컴퍼니

마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니
마르멜로디자인컴퍼니

تغلب على تلك الغرفة روح التصميم العصري، حيث القطع القليلة الأنيقة، من الخشب الأسود، واعتماد الألإكار المبتكرة لاستغلال المساحات، فقد تم تصميم أريكة قابلة للتحويل إلى سرير في أية لحظة تشعر فيها بالأرهاق أو التعب، وإن كانت فكرة غير محببة في غرفة الدراسة والعمل، لأنها ربما تدفعك للشعور بالكسل.

تميزت الغرفة بتوافر الأرفف لترتيب الكتب، والتي تم تصميمها باستغلال أعلى نقطة في الجدار، لتوفير المساحة، وعدم الوقوع في شِرك الزحام، خاصة مع انخفاض السقف وصغر مساحة الغرفة، كما صمم المكتب بحجم مثالي ليس بالكبير أو الصغير، مع كرسي مزود بعجلات لسهولة الحركة بين أطراف المكتب لالتقاط الأدوات.

5. مكتبة مميزة لطفل ذكي

APPARTEMENT PARIS XVI, Barbara Sterkers , architecte d'intérieur Barbara Sterkers , architecte d'intérieur مكتب عمل أو دراسة
Barbara Sterkers , architecte d&#39;intérieur

Barbara Sterkers , architecte d'intérieur
Barbara Sterkers , architecte d&#39;intérieur
Barbara Sterkers , architecte d'intérieur

 أن تعود طفلك على القراءة والإطلاع منذ الصغر هو أمر هام ومحبب، لتساعده على توسيع أفقه، والخروج من الإطار الضيق الذي يعيش بداخله إلى الفضاء الرحب داخل صفحات الكتب، واكتشاف كل ما هو جديد، وتعلم كل ما هو مفيد.

ولكي تشجع أطفالك على الاستمرار في القراءة، والاجتهاد في المذاكرة، يمكنك تصميم مثل هذا المكتب المميز، حيث استغلال الجدار الصغير الفاصل بين جزئي الغرفة، لوضع مكتبه الخشبي وأمامه هذا الكرسي المريح، دون إغفال الأرفف المعلقة لترتيب الكتب بشكل منظم وأنيق.

6. الأناقة قبل كل شيء

Home Office Frank and Faber مكتب عمل أو دراسة
Frank and Faber

Home Office

Frank and Faber
Frank and Faber
Frank and Faber

قبل التفكير في أي شيء، يذهب البعض إلى اختيار الأناقة، وهو ما يتحقق في هذا التصميم، حيث أناقة المكتب الخشبي التقليدي، والكرسي المغطى بالجلد، مع سيطرة اللون الرمادي الذي يوحي بالجدية والعملية، وتزيين الجدران بالألواح القابلة للكتابة عليها، من أجل تدوين الملاحظات الهامة، وهي نقطة لتمييز مكتب العباقرة والمنظمين، فضلًا عن اللمسة الخضراء لإضفاء روح نابضة بالحياة على الغرفة.

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7. المساحة الصغيرة كافية

Ferncroft Avenue, Hampstead , Boscolo Boscolo مكتب عمل أو دراسة
Boscolo

Ferncroft Avenue, Hampstead

Boscolo
Boscolo
Boscolo

عندما تقرر تصميم مكتب للعمل أو الدراسة، فأنت لست بحاجة إلى غرفة كبيرة، فقط مساحة صغيرة أكثر من كافية لتصميم مثل هذا المكتب الرائع، فقط اللون الأبيض سيجعلها تبدو أكثر اتساعًا، وبعض من اللمسات التنظيمية المتجسدة في أرفف أنيقة لترتيب الأكتب، وسطح منضدة يمتد بين جدارين متقاربين لتشكيل مكتبك، مع نافذة كبيرة للسماح بنفاذ أكبر قدر من الضوء، لمزيد من الاتساع الوهمي، وإضفاء روح مشرقة على الركن الصغير، ولا تنس إضفاء لمسة خضراء صغيرة على مكتبك.

8. دمج المكتب والمكتبة!

Appia Stuhlkollektion, Caksdhb Caksdhb غرفة السفرةكراسي ومقاعد
Caksdhb

Caksdhb
Caksdhb
Caksdhb

إن توافرت لديك المساحة الكبيرة، فأنت محظوظ لقدرتك على اتباع مثل هذا التصميم الأنيق والعملي، حيث دمج المكتب والمكتبة في هيكل واحد، مع ترك الكثير والكثير من الفراغ في الغرفة، لخلق أجواء تساعدك على التأمل، وإن كانت ألوان الغرفة داكنة أكثر من اللازم، إلا أن تصميم المكتب وأرفف الكتب، وأيضًأ أدراج الخزانة، يجعلونها أكثر من مميزة.

لمزيد من أفكار التأثيث والديكور المميزة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 15 فكرة للأثاث متعدد الإستخدامات في الشقق الصغيرة.

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