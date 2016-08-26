7 أفكار مبتكرة لتطوير تصميم منزلك

ليس من السهل أبداً أن نتجه لأختيار أعادة الترميم أو تغييرالتصميم للمنزل وهذا لصعوبة أدارة الوقت لتنفيذ المهمة أو لما نواجه من تحديات مادية. إذا كنت تريد تغيير حقيقي في منزلك و أيضاً تفضل تجنب كل هذه الأزمات يمكنك أتباع بعض الخطوات البسيطة مثل أضافات في الديكور وأكسسوارات المنزل مع بعض التغييرات في الأثاث والألوان. ولكي لا تبحث كثيراً قد جئنا لك ب 7 من الأفكار المذهلة التي بأمكانك أتباعها!
لتتمكن من عمل تغيير واضح في تصميم بيتك من ممل إلى منزل أنيق يمكنك أن تتلاعب ببعض الأضافات من الأخشاب الدافئة مع التباين بين الأبيض والأسود. المساحة الواسعة من الأبيض المستخدمة في هذا التصميم مع تداخل بعض اللمسات من الأسود يخلق أتزان، و لكي يزيد هذا الأنطباع تقوم الأخشاب بخلق روح دافئة لغرفة المعيشة.
عند أختيار الدهانات للحوائط نحدد أنفسنا دائماً بفكرة اللون الموحد لكل الغرفة، ولكن لما نتبع هذا الأسلوب إن كان بمقدورنا أن نبدع بالأختيارات المتعددة؟ لكي تجدد في بيتك بكل سهولة و يسر قم بأختيار ألوان جريئة تتناسب مع باقي ألوان الغرفة ولا تدع الأفكار التقليدية تحدد أبداعك. غرفة النوم هنا على سبيل المثال تتحول إلى غرفة مبدعة بأضافة لون في حائط واحد من ما يعطي أنطباع بشخصية جريئة، ولا بأس من أختيار غير تقليدي لرسومات الحائط.
من الأساليب الرائعة لتجعل حمام منزلك مواكب للتصاميم العصرية مع تغيير ضئيل في العناصر والتكاليف هو تغيير شكل البانيو ليكون بيضوي الشكل فهذا الشكل الأنسيابي بجانب أناقته هو يساعد على أستحمام أكثر راحة. لمزيد من الجرأة والتغيير يمكن نقل البانيو ليكون في مركز الحمام لينافس جمال المنتجعات الصحية و حمامات الفنادق العصرية.
تابع هذا المقال لأفكار مبتكرة عديدة لأشكال البانيو العصرية!
أحياناً كثيرة يكون كل ما تحتاجه لتحديث تصميم غرفة ما هو بعض الأضافات المبتكرة لنظام أضاءة المكان. تصميم غرفة المعيشة هنا يتميز بتوزيع مؤثرات الضوء بذكاء ليحول الجدار من طابع ريفي معتاد إلى جدارية أنيقة كخلفية للأثاث العصري. أشكال وحدات الأضاءة أيضاً قد يكون مؤثر قوي في أتزان عناصر التصميم فتكون وحدات أضاءة غرفة السفرة هنا على سبيل المثال الرابط بين العناصر التي تتبع النمط الحداثي.
لتغيير أكثر درامية في غرفة ما لديك تحتاج فيها لمسات غير معتادة بأمكانك أن تجمع بين نوعين من الأرضيات و هو أسلوب عصري يتبعه المصممين لخلق تباين بين مساحات معينة كما أختار هنا المصمم TARIMAS DE AUTOR في تصميم هذا المطبخ. هذا التباين قد يتم بأختلاف إما الألوان أو الخامات، ولتصميم أكثر جرأة يمكنك المخالفة في الأثنين في آن واحد كما فعل المصمم هنا في أرض هذا المطبخ.
إذا كانت المشكله التي تقابلها في وضع بيتك الحالي هي عدم الأستمتاع بخصوصية كل غرفة على حدة يمكنك أن توجد فاصل بين الفراغات ذات الوظائف المختلفة ولا تقلق من تأثير هذا القرار سلباً على ديكور الغرفتين فهذا الفاصل يمكنه أن يعد كعنصر ديكور بحد ذاته كما نرى في هذا التصميم فقد أستغل الفاصل ليكون عنصر إيجابي بلونه الحيوي والأكسسوارات المعلقة بجانب المدفأة.
لتحول تصميم غرفتك بلمح البصر بإمكانك دائماً اللجوء إلى الأثاث الغير تقليدي، فعلى سبيل المثال يمكنك أن تتخلى عن مفهوم السرير التقليدي وتختار مثل هذا السرير المعلق، هو لن يشعرك فقط بأنك تطفو وتنام في هدوء بل أيضاً يشعرك أنك لست محكم و مقيد بالحدران المحيطة.