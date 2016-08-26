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7 أفكار مبتكرة لتطوير تصميم منزلك

shereen gouda shereen gouda
UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة المعيشة
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ليس من السهل أبداً أن نتجه لأختيار أعادة الترميم أو تغييرالتصميم للمنزل وهذا لصعوبة أدارة الوقت لتنفيذ المهمة أو لما نواجه من تحديات مادية. إذا كنت تريد تغيير حقيقي في منزلك و أيضاً تفضل تجنب كل هذه الأزمات يمكنك  أتباع بعض الخطوات البسيطة مثل أضافات في الديكور وأكسسوارات المنزل مع بعض التغييرات في الأثاث والألوان. ولكي لا تبحث كثيراً قد جئنا لك ب 7 من الأفكار المذهلة التي بأمكانك أتباعها!

1- تداخل الأخشاب في تناغم بين الأبيض والأسود

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto غرفة المعيشة
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

لتتمكن من عمل تغيير واضح في تصميم بيتك من ممل إلى منزل أنيق يمكنك أن تتلاعب ببعض الأضافات من الأخشاب الدافئة مع التباين بين الأبيض والأسود. المساحة الواسعة من الأبيض المستخدمة في هذا التصميم مع تداخل بعض اللمسات من الأسود يخلق أتزان، و لكي يزيد هذا الأنطباع تقوم الأخشاب بخلق روح دافئة لغرفة المعيشة.

2- تغيير الدهانات القديمة

kate apt, labzona labzona غرفة نوم
labzona

labzona
labzona
labzona

عند أختيار الدهانات للحوائط نحدد أنفسنا دائماً بفكرة اللون الموحد لكل الغرفة، ولكن لما نتبع هذا الأسلوب إن كان بمقدورنا أن نبدع بالأختيارات المتعددة؟ لكي تجدد في بيتك بكل سهولة و يسر قم بأختيار ألوان جريئة تتناسب مع باقي ألوان الغرفة ولا تدع الأفكار التقليدية تحدد أبداعك. غرفة النوم هنا على سبيل المثال تتحول إلى غرفة مبدعة بأضافة لون في حائط واحد من ما يعطي أنطباع بشخصية جريئة، ولا بأس من أختيار غير تقليدي لرسومات الحائط.

3- أشكال غير تقليدية

Vov bathtub, Mastella Design Mastella Design حمام دوش وأحواض إستحمام مواد مُصنعة White
Mastella Design

Mastella Design
Mastella Design
Mastella Design

من الأساليب الرائعة لتجعل حمام منزلك مواكب للتصاميم العصرية مع تغيير ضئيل في العناصر والتكاليف هو تغيير شكل البانيو ليكون بيضوي الشكل فهذا الشكل الأنسيابي بجانب أناقته هو يساعد على أستحمام أكثر راحة. لمزيد من الجرأة والتغيير يمكن نقل البانيو ليكون في مركز الحمام لينافس جمال المنتجعات الصحية و حمامات الفنادق العصرية.

تابع هذا المقال لأفكار مبتكرة عديدة لأشكال البانيو العصرية!

4- تحديث متكامل باستخدام مؤثرات ضوئية

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة المعيشة
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

أحياناً كثيرة يكون كل ما تحتاجه لتحديث تصميم غرفة ما هو بعض الأضافات المبتكرة لنظام أضاءة المكان. تصميم غرفة المعيشة هنا يتميز بتوزيع مؤثرات الضوء بذكاء ليحول الجدار من طابع ريفي معتاد إلى جدارية أنيقة كخلفية للأثاث العصري. أشكال وحدات الأضاءة أيضاً قد يكون مؤثر قوي في أتزان عناصر التصميم فتكون وحدات أضاءة غرفة  السفرة هنا على سبيل المثال الرابط بين العناصر التي تتبع النمط الحداثي.

5- تلاعب في الأرضيات

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor مطبخ خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

لتغيير أكثر درامية في غرفة ما لديك تحتاج فيها لمسات غير معتادة بأمكانك أن تجمع بين نوعين من الأرضيات و هو أسلوب عصري يتبعه المصممين لخلق تباين بين مساحات معينة كما أختار هنا المصمم TARIMAS DE AUTOR في تصميم هذا المطبخ. هذا التباين قد يتم بأختلاف إما الألوان أو الخامات، ولتصميم أكثر جرأة يمكنك المخالفة في الأثنين في آن واحد كما فعل المصمم هنا في أرض هذا المطبخ.

6- خلق فاصل بين الفراغات

Liva Serie , Speicherofen Bernhard Schleicher e.K. Speicherofen Bernhard Schleicher e.K. غرفة المعيشةديكورات مدفأة الحطب
Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.

Liva Serie

Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.
Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.
Speicherofen Bernhard Schleicher e.K.

إذا كانت المشكله التي تقابلها في وضع بيتك الحالي هي عدم الأستمتاع بخصوصية كل غرفة على حدة يمكنك أن توجد فاصل بين الفراغات ذات الوظائف المختلفة ولا تقلق من تأثير هذا القرار سلباً على ديكور الغرفتين فهذا الفاصل يمكنه أن يعد كعنصر ديكور بحد ذاته كما نرى في هذا التصميم فقد أستغل الفاصل ليكون عنصر إيجابي بلونه الحيوي والأكسسوارات المعلقة بجانب المدفأة.

7- أثاث غير تقليدي

Wiszące łóżko Imperial Couch, Hanging beds Hanging beds غرفة نومأسرة نوم
Hanging beds

Hanging beds
Hanging beds
Hanging beds

لتحول تصميم غرفتك بلمح البصر بإمكانك دائماً اللجوء إلى الأثاث الغير تقليدي، فعلى سبيل المثال يمكنك أن تتخلى عن مفهوم السرير التقليدي وتختار مثل هذا السرير المعلق، هو لن يشعرك فقط بأنك تطفو وتنام في هدوء بل أيضاً يشعرك أنك لست محكم و مقيد بالحدران المحيطة.

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