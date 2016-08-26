7 أفكار مبتكرة لتطوير تصميم منزلك

من الأساليب الرائعة لتجعل حمام منزلك مواكب للتصاميم العصرية مع تغيير ضئيل في العناصر والتكاليف هو تغيير شكل البانيو ليكون بيضوي الشكل فهذا الشكل الأنسيابي بجانب أناقته هو يساعد على أستحمام أكثر راحة. لمزيد من الجرأة والتغيير يمكن نقل البانيو ليكون في مركز الحمام لينافس جمال المنتجعات الصحية و حمامات الفنادق العصرية.

تابع هذا المقال لأفكار مبتكرة عديدة لأشكال البانيو العصرية!