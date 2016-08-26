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10 أفكار مبتكرة لتصاميم الأسقف

shereen gouda shereen gouda
RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos مطبخ
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العناصر المعمارية من جدران وأسقف وأرضيات كانت ولا زالت من أهم المؤثرات على أتجاه التصميم المعماري من حيث الأنماط الملائمة والطابع المتبع الذي يبرز هذه العناصر و إن كانت هذه العناصر مهملة من جهة التصميم الداخلي في أغلب الأوقات ينتهي التصميم ليكون ضعيفاً. كانت الأختيارات في مثل هذه العناصر قديماً محدودة ولكن الآن في عالمنا العصري تعد  الأحتمالات الكثيرة محيرة.

الأسقف تحديداً يعد من أكثر العناصر تأثيراً على التصميم الداخلي فهو الغلاف الذي بإمكانه تحويل التصميم من  رديء إلى أنيق و متناسق ، و بالتأكيد يوجد لدينا العديد من الأختيارات مثل ألوان الدهانات الجريئة وتركيب بعض العناصر الخشبية أو حتى الإضاءة المثيرة، وقد جئنا لكم اليوم ببعض من الأفكار الحديثة الرائعة لتستوحي منها ما يناسب متطلباتك وأحتياجاتك.

1- توزيع أضاءة متكافيء

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة المعيشة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

السقف الجبسي العصري أصبح له أشكال ووظائف عديدة فمثلاً يمكن بأستخدام الأشكال الهندسية مع تباين المستويات أن يتم إبراز فراغ عن ما سواه كما فعل السقف هنا في الفصل البصري بين مساحة غرفة المعيشة والسفرة وذلك بالشكل المستطيل مع الأضاءة الموزعة بحرفية. التفاصيل الصغيرة مثل توزيع الإضاءة الدافئ بطريقة غير مباشرة يساعد في أن يكون الفراغ أكثر دفئ و أناقة.

2- تصميم عصري للسقف لبعد أعمق

homify غرفة نوم خشب Beige
homify

homify
homify
homify

الخداع البصري يلعب دوراً هاماً جداً في تصميم هذا السقف العصري فوجود حيز بين مسطح السقف والجدران وتسليط الضوء في هذه المسافة الصغيرة يخلق عمقاً بصرياً لشعورك بأمتداد السقف.هذه اللفتة الرائعة هي حل عملي و بسيط للغاية و مع ذلك تأثيره قوي على التصميم ومناسب لمن يواجه مشكلة في المساحات الصغيرة.

3- عروق خشية لطابع ريفي

homify غرفة نوم ألمنيوم/ زنك Wood effect
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم عليها أن تتميز بروح دافئة وبتصميم أنيق لتكون المكان الأمثل لنوم مريح وعميق، لذا الأهتمام بكل عناصر التصميم سيكون وقعه مباشر على الحالة النفسية لمن يقطن فيها والسقف من أقوى العناصر وأهمها. السقف في هذا التصميم من وحي الطابع الريفي الجميل فالعروق الخشبية الواضحة تجعلك تشعر بالأتصال مع الطبيعة و هذا في أغلب الأوقات من مسببات الشعور بالأمان.

4- البساطة هي الحل أحياناً

Acacias, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

نحن لا نريد تعقيد الأمور ولا نرى أن الحل الأمثل دائماً هو المزيد من العناصر لذا وجب علينا أبلاغك أن تصميم السقف قد يلزم أن يكون مجرد دهان أبيض بسيط و هذا إن كانت شخصية الغرفة طاغية ولها عوامل نجاح كثيرة. التصميم هنا على سبيل المثال لا يلائمه سوى السقف الأبيض التقليدي وأي تصميم مميز بجانب هذا التصميم والتداخل في الألوان كان سيظهر التصميم غير متناسق.

5- السقف عنصر أتزان التصميم

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos غرفة نوم
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

في الغرف ذات الألوان الداكنة بين أرضيات وجدران يلزم فيه أن يكون السقف هو عامل الصلح بينهم لكي لا تتحول الغرفة من عصرية إلى كئيبة بعض الشيء. نلاحظ سقف غرفة النوم هنا هو العنصر الوحيد الذي يمد غرفة النوم بلون فاتح لذا نجحت الغرفة في إيصال الطابع العصري الأنيق ولمزيد من الأناقة لا بأس من أضافة بعض وحدات الأضاءة.

6- تحديد المساحات

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos غرفة نوم
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

يمكن للسقف وحده أن يكون هو بطل التصميم فالعروق الخشبية في هذا السقف هي أكثر ما يلفت الأنتباه وهو الأمر المطلوب فالسقف هنا يعمل كمحدد لمساحة معينة ليبرز السرير.

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7- لون صارخ

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

لمحبي الجرأة والأسلوب العفوي في التصميم سينال هذا الأتجاه أعجابكم فكل ما فعله المصمم هو أضافة اللون الأحمر الصارخ لينقل الحمام من بسيط إلى مذهل.

8- تكامل بين العناصر

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos غرفة نوم
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

إذا كانت عناصر البناء واضحة ولكن تميل لإظهار الغرفة بطابع أكثر هدوء ورومانسية يمكنك أن تتجه لإخفاء العناصر بالدهانات الموحدة لتنتهي بغرفة أكثر نقاء. 

9- رابط بين عناصر التصميم

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos مطبخ
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

نحن في بحث دائم عن أفكار لمطابخ عصرية ومتميزة وفي أغلب الأحيان يكون نطاق البحث مقيد بأشكال وألوان المطبخ ولكن يوجد حل مختلف لجعل مطبخك مميز و عصري وهو الأستعانة بتصميم مختلف في السقف. قام المصمم من IMATIVA ARQUITECTOS بأخذ هذا الأمر على محمل الجدية فقد أستغل السقف ليصبح هو عنصر الربط بين ألوان و طابع المطبخ ليبرز جرأة اللون الأسود ويجعل المطبخ محط أنظار الجميع.

10- أسقف وجدران خشبية

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA مطبخ
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

يتكامل هنا طابع السقف مع الجدران ليصبح المطبخ مزيج بين الخشب والمسطحات البيضاء ليكون المطبخ أكثر عصرية و جرأة.

غرف معيشة بين الطابع الريفي والعصري... أيهما تختار؟
بين كل هذه الأفكار التصميمية ما أكثر التصميم الذي يلائم ذوقك؟

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