10 أفكار مبتكرة لتصاميم الأسقف

العناصر المعمارية من جدران وأسقف وأرضيات كانت ولا زالت من أهم المؤثرات على أتجاه التصميم المعماري من حيث الأنماط الملائمة والطابع المتبع الذي يبرز هذه العناصر و إن كانت هذه العناصر مهملة من جهة التصميم الداخلي في أغلب الأوقات ينتهي التصميم ليكون ضعيفاً. كانت الأختيارات في مثل هذه العناصر قديماً محدودة ولكن الآن في عالمنا العصري تعد الأحتمالات الكثيرة محيرة.
الأسقف تحديداً يعد من أكثر العناصر تأثيراً على التصميم الداخلي فهو الغلاف الذي بإمكانه تحويل التصميم من رديء إلى أنيق و متناسق ، و بالتأكيد يوجد لدينا العديد من الأختيارات مثل ألوان الدهانات الجريئة وتركيب بعض العناصر الخشبية أو حتى الإضاءة المثيرة، وقد جئنا لكم اليوم ببعض من الأفكار الحديثة الرائعة لتستوحي منها ما يناسب متطلباتك وأحتياجاتك.
السقف الجبسي العصري أصبح له أشكال ووظائف عديدة فمثلاً يمكن بأستخدام الأشكال الهندسية مع تباين المستويات أن يتم إبراز فراغ عن ما سواه كما فعل السقف هنا في الفصل البصري بين مساحة غرفة المعيشة والسفرة وذلك بالشكل المستطيل مع الأضاءة الموزعة بحرفية. التفاصيل الصغيرة مثل توزيع الإضاءة الدافئ بطريقة غير مباشرة يساعد في أن يكون الفراغ أكثر دفئ و أناقة.
الخداع البصري يلعب دوراً هاماً جداً في تصميم هذا السقف العصري فوجود حيز بين مسطح السقف والجدران وتسليط الضوء في هذه المسافة الصغيرة يخلق عمقاً بصرياً لشعورك بأمتداد السقف.هذه اللفتة الرائعة هي حل عملي و بسيط للغاية و مع ذلك تأثيره قوي على التصميم ومناسب لمن يواجه مشكلة في المساحات الصغيرة.
غرفة نوم عليها أن تتميز بروح دافئة وبتصميم أنيق لتكون المكان الأمثل لنوم مريح وعميق، لذا الأهتمام بكل عناصر التصميم سيكون وقعه مباشر على الحالة النفسية لمن يقطن فيها والسقف من أقوى العناصر وأهمها. السقف في هذا التصميم من وحي الطابع الريفي الجميل فالعروق الخشبية الواضحة تجعلك تشعر بالأتصال مع الطبيعة و هذا في أغلب الأوقات من مسببات الشعور بالأمان.
نحن لا نريد تعقيد الأمور ولا نرى أن الحل الأمثل دائماً هو المزيد من العناصر لذا وجب علينا أبلاغك أن تصميم السقف قد يلزم أن يكون مجرد دهان أبيض بسيط و هذا إن كانت شخصية الغرفة طاغية ولها عوامل نجاح كثيرة. التصميم هنا على سبيل المثال لا يلائمه سوى السقف الأبيض التقليدي وأي تصميم مميز بجانب هذا التصميم والتداخل في الألوان كان سيظهر التصميم غير متناسق.
في الغرف ذات الألوان الداكنة بين أرضيات وجدران يلزم فيه أن يكون السقف هو عامل الصلح بينهم لكي لا تتحول الغرفة من عصرية إلى كئيبة بعض الشيء. نلاحظ سقف غرفة النوم هنا هو العنصر الوحيد الذي يمد غرفة النوم بلون فاتح لذا نجحت الغرفة في إيصال الطابع العصري الأنيق ولمزيد من الأناقة لا بأس من أضافة بعض وحدات الأضاءة.
يمكن للسقف وحده أن يكون هو بطل التصميم فالعروق الخشبية في هذا السقف هي أكثر ما يلفت الأنتباه وهو الأمر المطلوب فالسقف هنا يعمل كمحدد لمساحة معينة ليبرز السرير.
لمحبي الجرأة والأسلوب العفوي في التصميم سينال هذا الأتجاه أعجابكم فكل ما فعله المصمم هو أضافة اللون الأحمر الصارخ لينقل الحمام من بسيط إلى مذهل.
إذا كانت عناصر البناء واضحة ولكن تميل لإظهار الغرفة بطابع أكثر هدوء ورومانسية يمكنك أن تتجه لإخفاء العناصر بالدهانات الموحدة لتنتهي بغرفة أكثر نقاء.
نحن في بحث دائم عن أفكار لمطابخ عصرية ومتميزة وفي أغلب الأحيان يكون نطاق البحث مقيد بأشكال وألوان المطبخ ولكن يوجد حل مختلف لجعل مطبخك مميز و عصري وهو الأستعانة بتصميم مختلف في السقف. قام المصمم من IMATIVA ARQUITECTOS بأخذ هذا الأمر على محمل الجدية فقد أستغل السقف ليصبح هو عنصر الربط بين ألوان و طابع المطبخ ليبرز جرأة اللون الأسود ويجعل المطبخ محط أنظار الجميع.
يتكامل هنا طابع السقف مع الجدران ليصبح المطبخ مزيج بين الخشب والمسطحات البيضاء ليكون المطبخ أكثر عصرية و جرأة.