10 أفكار مبتكرة لتصاميم الأسقف

العناصر المعمارية من جدران وأسقف وأرضيات كانت ولا زالت من أهم المؤثرات على أتجاه التصميم المعماري من حيث الأنماط الملائمة والطابع المتبع الذي يبرز هذه العناصر و إن كانت هذه العناصر مهملة من جهة التصميم الداخلي في أغلب الأوقات ينتهي التصميم ليكون ضعيفاً. كانت الأختيارات في مثل هذه العناصر قديماً محدودة ولكن الآن في عالمنا العصري تعد الأحتمالات الكثيرة محيرة.

الأسقف تحديداً يعد من أكثر العناصر تأثيراً على التصميم الداخلي فهو الغلاف الذي بإمكانه تحويل التصميم من رديء إلى أنيق و متناسق ، و بالتأكيد يوجد لدينا العديد من الأختيارات مثل ألوان الدهانات الجريئة وتركيب بعض العناصر الخشبية أو حتى الإضاءة المثيرة، وقد جئنا لكم اليوم ببعض من الأفكار الحديثة الرائعة لتستوحي منها ما يناسب متطلباتك وأحتياجاتك.