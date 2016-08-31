5 حدائق صغيرة داخل منزلك

للطبيعة، الزهور والنباتات لمسة ودوراً مختلفاً تقوم به داخل المنزل، فوجود الطبيعة من حولك له العديد من الفوائد في تحسين التركيز،الأبداع والهدوء، لذلك وجود حديقة داخل منزلك من الأمور الهامة التي يجب الأعتماد عليها اثناء تصميمك لمنزلك، حتى وأن كانت المساحات داخل منزلك صغيرة فهذا لن يمنعك من خلق الطبيعة بوجود حديقة صغيرة داخل منزلك، كيف ذلك ؟؟ من خلا تلك الأفكار التي سنعرضها الأن.
تمتلك ممراً صغيراً؟؟؟ اذاً حان الوقت لأستغلاله بطريقة جيدة ومختلفة، فأذا كنت من الذين لديهم في المنزل ممر صغير بدلا من الفناء، فإنه من السهل أن تخلق بها حديقة صغيرة، فقط كما نري في تلك الصورة كل ما تحتاج إليه هو بعض الأحجار الصغيرة والنباتات وسيتحول هذا الممر إلي قطعة مصغرة من الطبيعة.
اذا كان لديك مساحة جانبية بجانب الدرج الخشبي يمكنك استغلالها، لخلق حديقة استوائية مصغرة بجانب الدرج، ربما يبدو الأمر جنوني بعض الشئ، أليس كذلك؟؟ ولكن كما نري في تلك الصورة تم استغلال المساحة جانب الدرج بتلك الطريقة العبقرية فقد تم ملؤها بالكامل بالنباتات الأستوائية، لخلق تلك الحديقة الأستوائية المصغرة.
دمج ألوان وأنواع مختلفة من الورود بطريقة ديناميكية يمكنها أن تخلق جنة صغيرة داخل منزلك، فكما نري تم استغلال تلك المساحة الصغيرة من زاوية المدخل لتزيينها بألوان من الورود المختلفة لتضفى لمسة مبهجة على المكان كما نري.
تلك الزاوية الصغيرة في منزلك، يمكنك جعلك ليس زاوية فقط، بل ببعض اللمسات يمكنك أن تخلق منها حديقة صغيرة كتلك الحديقة، فقط بعض الحجارة ودمج ألوان وأنواع مختلفة من النباتات والزهور وتحصل على حديقة مصغرة داخل زاوية منزلك.
أفضل مكان يمكنك خلق حديقة مصغرة بداخله هو تراس منزلك، فيمكنك بكل بساطة استغلال المساحة واركانه لخلق واضافة حديقة صغيرة بداخله بمنتهي البساطة فقط أضافة بعض الزهور والنباتات واستمتع بحديقة صغيرة ومنعشة داخل تراس منزلك.
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