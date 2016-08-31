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5 حدائق صغيرة داخل منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
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للطبيعة، الزهور والنباتات لمسة ودوراً مختلفاً تقوم به داخل المنزل، فوجود الطبيعة من حولك له العديد من الفوائد في تحسين التركيز،الأبداع والهدوء، لذلك وجود حديقة داخل منزلك من الأمور الهامة التي يجب الأعتماد عليها اثناء تصميمك لمنزلك، حتى وأن كانت المساحات داخل منزلك صغيرة فهذا لن يمنعك من خلق الطبيعة بوجود حديقة صغيرة داخل منزلك، كيف ذلك ؟؟ من خلا تلك الأفكار التي سنعرضها الأن.

قليل من الاحجار والنباتات لتغيير كبير

Proyectos pequeños, Constructora Asvial S.A de C.V. Constructora Asvial S.A de C.V. حديقة حجر Green
Constructora Asvial S.A de C.V.

Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.
Constructora Asvial S.A de C.V.

تمتلك ممراً صغيراً؟؟؟ اذاً حان الوقت لأستغلاله بطريقة جيدة ومختلفة، فأذا كنت من الذين لديهم  في المنزل ممر صغير بدلا من الفناء، فإنه من السهل أن تخلق بها حديقة صغيرة، فقط كما نري في تلك الصورة كل ما تحتاج إليه هو بعض الأحجار الصغيرة  والنباتات وسيتحول هذا الممر إلي قطعة مصغرة من الطبيعة.

حديقة استوائية بجانب الدرج

Casa de los 5 Patios, Almazan y Arquitectos Asociados Almazan y Arquitectos Asociados حديقة أسمنت White
Almazan y Arquitectos Asociados

Almazan y Arquitectos Asociados
Almazan y Arquitectos Asociados
Almazan y Arquitectos Asociados

اذا كان لديك مساحة جانبية بجانب الدرج الخشبي يمكنك استغلالها، لخلق حديقة استوائية مصغرة بجانب الدرج، ربما يبدو الأمر جنوني بعض الشئ، أليس كذلك؟؟ ولكن كما نري في تلك الصورة تم استغلال المساحة جانب الدرج بتلك الطريقة العبقرية فقد تم ملؤها بالكامل بالنباتات الأستوائية، لخلق تلك الحديقة الأستوائية المصغرة.

جنة من الورود

Residencia RH, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño حديقة خشب معالج White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

دمج ألوان وأنواع  مختلفة من الورود بطريقة ديناميكية يمكنها أن تخلق جنة صغيرة داخل منزلك، فكما نري تم استغلال تلك المساحة الصغيرة من زاوية المدخل لتزيينها بألوان من الورود المختلفة لتضفى لمسة مبهجة على المكان كما نري.

زاوية صغيرة تساوي حديقة جميلة

DISEÑOS DE JARDINES, VIVERO CUMBRES ELITE VIVERO CUMBRES ELITE حديقة
VIVERO CUMBRES ELITE

VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE
VIVERO CUMBRES ELITE

تلك الزاوية الصغيرة في منزلك، يمكنك جعلك ليس زاوية فقط، بل ببعض اللمسات يمكنك أن تخلق منها حديقة صغيرة كتلك الحديقة، فقط بعض الحجارة ودمج ألوان وأنواع مختلفة من النباتات والزهور وتحصل على حديقة مصغرة داخل زاوية منزلك.

تراس ونباتات

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

أفضل مكان يمكنك خلق حديقة مصغرة بداخله هو تراس منزلك،  فيمكنك بكل بساطة استغلال المساحة واركانه لخلق واضافة حديقة صغيرة بداخله بمنتهي البساطة فقط أضافة بعض الزهور والنباتات واستمتع بحديقة صغيرة ومنعشة داخل تراس منزلك.

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هل أعجبتك تلك الحدائق المصغرة أم لك رأياً أخر، شاركنا برأيك؟؟

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