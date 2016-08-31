5 حدائق صغيرة داخل منزلك

للطبيعة، الزهور والنباتات لمسة ودوراً مختلفاً تقوم به داخل المنزل، فوجود الطبيعة من حولك له العديد من الفوائد في تحسين التركيز،الأبداع والهدوء، لذلك وجود حديقة داخل منزلك من الأمور الهامة التي يجب الأعتماد عليها اثناء تصميمك لمنزلك، حتى وأن كانت المساحات داخل منزلك صغيرة فهذا لن يمنعك من خلق الطبيعة بوجود حديقة صغيرة داخل منزلك، كيف ذلك ؟؟ من خلا تلك الأفكار التي سنعرضها الأن.