7 خطوات لإنشاء مقاعد إسمنتية في حديقتك

اذا كنت تريد أن تجعل حديقتك مميزة ومختلفة، ما رأيك باستخدام المقاعد الإسمنتية في الحديقة؟ يعتبر الإسمنت مادة مناسبة في الحديقة، وتعتبر تلك المقاعد مثالية للجلوس والاستمتاع بالهواء الطلق، وتتميز بكونها متينة وقوية واقتصادية أيضا.
تحتاج فقط إلى اختيار الوسائد المناسبة لوضعها على المقاعد، واذا أردت المزيد من التغيير يمكنك دهناها أو تركها بلون الإسمنت.
يقدم لك هوميفاي في هذا المقال الخطوات بناء تلك المقاعد، وبعض الأفكار لتصميم تلك المقاعد في حديقتك.
اذا قررت القيام بإنشاء تلك المقاعد في حديقة منزلك، فإن أول شيء عليك القيام به هو اختيار التصميم المناسب، واتخاذ الإجراءات المناسبة في اختيار المكان المناسب، لأن عملية البناء لا يمكن تغييرها وتتم لمرة واحدة، فمن الأفضل اختيار مكانها في الظل، أو أسفل شجرة لتستمتع بالجلوس ورؤية الحديقة، كما يجب أن يكون لكل مقعد إسمنتي قاعدة متينة ومدعمة بدعامات لتحمل الوزن ولتكون آمنة.
كما نلاحظ في الصورة يمكن تصميم المقاعد الإسمنتية بشكل مستقيم أو منحني، ويجب الأخذ بالاعتبار عند تصميمها بشكل منحني انك بحاجة إلى قوالب منحنية ومادة مرنه يسهل تشكيلها. ولضمان ثبات المقعد ينصح بتنظيف المنطقة التي سينبى عليها المقعد من الحشائش والنباتات، هذا سيساعد على بناء قاعدة مستوية وأفقية للمقعد.
بعد الانتهاء من تحديد المكان والشكل المناسب للمقعد، تأتي خطوة تحضير مواد البناء. تحتاج على سبيل المثال ألواح لبناء القوالب، لإفراغ الإسمنت مع باقي المواد فيها وتشكيل المعقد بالشكل المطلوب. أنت بحاجة أيضا الى الرمل والصخور والإسمنت والمياه ومسامير ومطرقة، كما ستحتاج إلى مجرف يدوي لتهيئة الأرض، ولبناء قاعدة المقعد لديك خياران: أما باستخدام الطوب أو الكتل الاسمنتية.
لإنشاء مقعد بعرض 40 سم وارتفاع 45 سم، تحتاج للقيام بذلك إلى قوالب خشبية للجزء السفلي للمقعد لملئها بالإسمنت. بعد تجهيز القالب، يتم خلط 3 مقدار من الرمل مع الإسمنت والماء ويخلط ليتجانس المزيج، ثم تملئ القوالب بالإسمنت الرطب ومن ثم يتم إدخال الدعامات لزيادة المتانة. أما للجزء العلوي أي مكان الجلوس بسمك 8 سم، يتم تحضير خليط من مقدار واحد من الإسمنت، و8 مقادير من الرمل، و5 أحجار وكمية مناسبة من المياه.
لتشكيل قاعدة المقعد اما باستخدام كتل من الطوب المتداخلة او يمكنك استخدام طريقة الصب الإسمنت، في هذه الطريقة يستخدم قالب بسماكة 10 سم، وعرض 35 سم ، وارتفاع 45 سم. ولزيادة المتانة يتم غرز أوتاد للجوانب الأربعة للمقعد .
خلال 5 أيام لتكوين القوالب، قد تلاحظ بعض العيوب كوجود نتوءات أو عدم الاستواء التام في المقعد، يمكن تصحيح تلك الأخطاء عند وضع المقعد على القاعدة.
كما يجب التفكير بمقاس الوسائد المستخدمة بما يتناسب مع ارتفاع المقعد، لتستمتع بجلوسك.
بعد أن اصبح المعقد جاهز لديك، ليدك خيار أما بطلاء المقعد بما يتناسب مع لون الوسائد أو بتغطيته بمادة تعمل على حمايته، في الحالة الأخيرة يفضل استخدام السيراميك، ويتم تشكيلها بنفس طول وعرض المقعد والانتباه في حال وجود حواف نصف دائرية.
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