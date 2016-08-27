7 خطوات لإنشاء مقاعد إسمنتية في حديقتك

اذا كنت تريد أن تجعل حديقتك مميزة ومختلفة، ما رأيك باستخدام المقاعد الإسمنتية في الحديقة؟ يعتبر الإسمنت مادة مناسبة في الحديقة، وتعتبر تلك المقاعد مثالية للجلوس والاستمتاع بالهواء الطلق، وتتميز بكونها متينة وقوية واقتصادية أيضا.

تحتاج فقط إلى اختيار الوسائد المناسبة لوضعها على المقاعد، واذا أردت المزيد من التغيير يمكنك دهناها أو تركها بلون الإسمنت.

يقدم لك هوميفاي في هذا المقال الخطوات بناء تلك المقاعد، وبعض الأفكار لتصميم تلك المقاعد في حديقتك.