منزل مكسيكي راقي

سنقوم اليوم بزيارة منزل في المكسيك، وسنتعرف على اهم تصاميمه الداخلية. تم تنفيذ التصاميم والديكورات الداخلية من قبل خبراء متخصصين من Victoria Plasencia interior، الذين لديهم الكثير من الخبرة والمعرفة في كيفية تلبية متطلبات عملائهم في تنفيذ تصاميم جميلة وممتعة للمنزل، والنتيجة الحصول على منزل رمز للأناقة والترحيب، ومليء بالحيوية.

هذا العمل من تصميم المهندس المعماري Arturo Gonzalez، والصور الجميلة للمصور الفوتوغرافي Jorge Silva .

أدعوك الأن أن تأتي معنا لاستكشاف كل زاوية من زوايا هذا المنزل، ومن المؤكد أنك ستحبه!