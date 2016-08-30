منزل مكسيكي راقي

سنقوم اليوم بزيارة منزل في المكسيك، وسنتعرف على اهم تصاميمه الداخلية. تم تنفيذ التصاميم والديكورات الداخلية من قبل خبراء متخصصين من Victoria Plasencia interior، الذين لديهم الكثير من الخبرة والمعرفة في كيفية تلبية متطلبات عملائهم في تنفيذ تصاميم جميلة وممتعة للمنزل، والنتيجة الحصول على منزل رمز للأناقة والترحيب، ومليء بالحيوية.
هذا العمل من تصميم المهندس المعماري Arturo Gonzalez، والصور الجميلة للمصور الفوتوغرافي Jorge Silva .
أدعوك الأن أن تأتي معنا لاستكشاف كل زاوية من زوايا هذا المنزل، ومن المؤكد أنك ستحبه!
نبدأ مع الواجهة الرئيسية، التي لا تُظهر سوى القليل من جمال التصميم الداخلي للمنزل. وكما يظهر في الصورة المدخل مكون من حديقة أمامية صغيرة تحتوي أحجار رمادية اللون وإضاءة سفلية، اعطت مع النباتات لمسة من الغموض والسحر إلى المنزل.
هنا المكان الأكثر دفء وراحة، هنا تجتمع العائلة لتبادل الاحاديث، مكان يتميز بالكثير من البساطة والأثاث المريح. طاولة قهوة بشكل نجمة مأخوذة من جذع شجرة مع طاولة أخرى مسطحة ومكونه من الجرانيت الرمادي، بسيطة وحديثة التصميم. كرسي من الخشب المعتق وأريكة من الجلد العسلي بتصميم عصري خلق جو من الطراز الانتقائي.
يندمج كل تفصيل وكل جزء بتناغم انيق.
تسمح المساحة الوافرة في المنزل من دمج المطبخ وغرفة الطعام في نفس المكان. المطبخ مودرن، عملي التصميم بسبب تخطيطه على شكل حرف L، مع وجود منطقة مركزية، التي هي بمثابة مكان الإفطار. في الأعلى توجد تلك الخزانات البيضاء المشرقة، ناعمة الملمس، مع مقابض فولاذية مقاومة للصدأ، أما في الأسفل خزانات أيضا ولكن مغلفة بالخشب، مع وجود طاولة سفرة بلون رمادي أظهرت متانة وتناقض مع اللون الأبيض للمطبخ.
تتمز الغرفة الرئيسية بالرصانة دون أن تفقد طابعها الكاجوال وأسلوبها المريح. أريكة رمادية كبيرة على شكل حرف L على سجادة رمادية، ولكن شيئا ما سيلفت انتباهك، الوسائد الصفراء، التي ستعكس جاذبية، خاصة وسط غرفة بيضاء ومشرقة بالضوء الطبيعي. لا ننسى الفن على الجدران، الذي يلعب دور في تأثير على الألوان وعلى التصميم العام للغرفة.
غرفة النوم الرئيسية هي مساحة أنيقة ومريحة. يناسب اندماج اللون الرمادي مع اللون الأبيض غرف النوم، ويخلق بيئات أنيقة ومريحة. عزز الأثاث المصنوع من خشب الماهوغاني الشعور بالأناقة والرقي. تُناسب الوان البياضات والمنسوجات نظام الألوان في الغرفة، كما يوجد مصباحين على جانبي السرير غاية في الأناقة.
يأتي الحمام كنهاية لحديثنا عن المنزل الراقي، ليكمل جمال هذا المنزل. برخام ابيض بخطوط متعرجة سوداء للمغسلة ولطاولة التزيين. فكرة عبقرية وجود طاولة التزيين بمرأة كبيرة داخل الحمام. وكما نلاحظ في الصورة الواجهة الزجاجية الشفافة تسمح بإضاءة طبيعية
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