5 أفكار أنيقة لغرفة معيشة دافئة

عند تصميم حجرة المعيشة هناك بعض الجوانب التي يجب أن تمتازبها تلك الحجرة عن باقي المنزل، فيجب مراعاة الجوانب الفنية لتلك الغرفة، فغالباً تكون حجرة المعيشة مكان للرفاهية وقضاء بعض الأوقات الممتعة مع العائلة كالقراءة ومشاهدة التلفاز، بجانب الحديث والسمر مع العائلة، ولكن إذا كانت غرفة المعيشة سيتم استقبال الضيوف بها، فيجب تخصيص عدد من المقاعد الكافي لاستقبال الضيوف وترك مسافات مناسبة تسمح بالحركة بحرية داخل الغرفة، لذلك نحن اليوم في Homify ،مجموعة من الأفكار المختلفة والبسيطة في تصميم غرفة المعيشة بطريقة مختلفة ومميزة تبعث الدفئ في روحك بمجرد الجلوس بها.