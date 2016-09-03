5 أفكار أنيقة لغرفة معيشة دافئة

عند تصميم حجرة المعيشة هناك بعض الجوانب التي يجب أن تمتازبها تلك الحجرة عن باقي المنزل، فيجب مراعاة الجوانب الفنية لتلك الغرفة، فغالباً تكون حجرة المعيشة مكان للرفاهية وقضاء بعض الأوقات الممتعة مع العائلة كالقراءة ومشاهدة التلفاز، بجانب الحديث والسمر مع العائلة، ولكن إذا كانت غرفة المعيشة سيتم استقبال الضيوف بها، فيجب تخصيص عدد من المقاعد الكافي لاستقبال الضيوف وترك مسافات مناسبة تسمح بالحركة بحرية داخل الغرفة، لذلك نحن اليوم في Homify ،مجموعة من الأفكار المختلفة والبسيطة في تصميم غرفة المعيشة بطريقة مختلفة ومميزة تبعث الدفئ في روحك بمجرد الجلوس بها.
عندما تجتمع البساطة والجمال في غرفة واحدة فحتماً ما سينتج عنه هو تصميم لغرفة معيشة أنيقة ومريحة بشكل كبير، فغرفة المعيشة في تلك الصورة تم تصميمها بأسلوب أنيق ومريح كما نري، بداية من اختيار الاثاث تم الأعتماد على أثاث بطراز تقليدي بعض الشئ لكن ممزوج بعصرية شديدة تحققت من خلال لمسات الديكور المختلفة في الغرفة، واللون الأبيض الذى يعتبر اللون الأساسي للغرفة مع لمسة الخشب الأنيقة.
للنمط الكلاسيكي دائماً رونق خاص ومميز بطريقة كبيرة، وعندما يجتمع مع البساطة تكون قمة الأناقة، تصميم غرفة المعيشة تلك، اعتمد على النمط الكلاسيكي البسيط من خلال اختيار الأثاث وألوان الغرفة الحيادية التى امتزجت بين الأبيض،البيج والبني، العنصر الأساسي في تلك الغرفة هو الخشب الأبانوس للأثاث الذى أضاف للغرفة أناقة لا مثيل لها.
الخشب يفعل المعجزات بلمسته الأنيقة في منزلك، فيمكنك ببعض اللمسات البسيطة من الخشب فعل الكثير والكثير بمنزلك، فتصميم تلك الغرفة كما نري تم الأستعانة بالخشب ليكون اللمسة الأساسية ولبعض ديكورات المنزل البسيطة.
بطريقة ذكية جداً تم استخدام اللون الأبيض في تصميم تلك الغرفة، فكان اللون الأبيض هو اللوم الأساسي للأثاث والأرضيات كما نري، بالأضافة إلى المزج مع اللمسة الخشبية أيضاً والتي اضافت مزيداً من الأناقة.
تصميماً أخر لغرفة معيشة تبدة صغيرة في المساحة بعض الشئ لكن استغلال المساحة الجيد مع اختيار الألوان الترابية وتناسقها معاً داخل الغرفة أضاف لغرفة المعيشة رونق خاص.
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