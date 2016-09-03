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5 أفكار أنيقة لغرفة معيشة دافئة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Bambusmöbel, Rattania GmbH Rattania GmbH غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
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عند تصميم حجرة المعيشة هناك بعض الجوانب التي يجب  أن تمتازبها تلك الحجرة عن باقي المنزل، فيجب مراعاة الجوانب الفنية لتلك الغرفة، فغالباً تكون حجرة المعيشة مكان للرفاهية وقضاء بعض الأوقات الممتعة مع العائلة كالقراءة ومشاهدة التلفاز، بجانب الحديث والسمر مع العائلة، ولكن إذا كانت غرفة المعيشة سيتم استقبال الضيوف بها، فيجب تخصيص عدد من المقاعد الكافي لاستقبال الضيوف وترك مسافات مناسبة تسمح بالحركة بحرية داخل الغرفة، لذلك نحن اليوم في Homify ،مجموعة من الأفكار المختلفة والبسيطة في تصميم غرفة المعيشة بطريقة مختلفة ومميزة تبعث الدفئ في روحك بمجرد الجلوس بها.

البساطة والجمال في غرفة واحدة

Bambusmöbel, Rattania GmbH Rattania GmbH غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية
Rattania GmbH

Rattania GmbH
Rattania GmbH
Rattania GmbH

عندما تجتمع البساطة والجمال في غرفة واحدة فحتماً ما سينتج عنه هو تصميم لغرفة معيشة أنيقة ومريحة بشكل كبير، فغرفة المعيشة في تلك الصورة تم تصميمها بأسلوب أنيق ومريح كما نري، بداية من اختيار الاثاث تم الأعتماد على أثاث بطراز تقليدي بعض الشئ لكن ممزوج بعصرية شديدة تحققت من خلال لمسات الديكور المختلفة في الغرفة، واللون الأبيض الذى يعتبر اللون الأساسي للغرفة مع لمسة الخشب الأنيقة.

الكلاسيكية في ابسط صورها

Bambusmöbel, Rattania GmbH Rattania GmbH غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Rattania GmbH

Rattania GmbH
Rattania GmbH
Rattania GmbH

للنمط الكلاسيكي دائماً رونق خاص ومميز بطريقة كبيرة، وعندما يجتمع مع البساطة تكون قمة الأناقة، تصميم غرفة المعيشة تلك، اعتمد على النمط الكلاسيكي البسيط من خلال اختيار الأثاث وألوان الغرفة الحيادية التى امتزجت بين الأبيض،البيج والبني، العنصر الأساسي في تلك الغرفة هو الخشب الأبانوس للأثاث الذى أضاف للغرفة أناقة لا مثيل لها.

الخشب للمزيد من الاناقة

Bambusmöbel, Rattania GmbH Rattania GmbH غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Rattania GmbH

Rattania GmbH
Rattania GmbH
Rattania GmbH

الخشب يفعل المعجزات بلمسته الأنيقة في منزلك، فيمكنك ببعض اللمسات البسيطة من الخشب فعل الكثير والكثير بمنزلك، فتصميم تلك الغرفة كما نري تم الأستعانة بالخشب ليكون اللمسة الأساسية ولبعض ديكورات المنزل البسيطة.

الأبيض ولمسة جمال خاصة

Bambusmöbel, Rattania GmbH Rattania GmbH غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Rattania GmbH

Rattania GmbH
Rattania GmbH
Rattania GmbH

بطريقة ذكية جداً تم استخدام اللون الأبيض في تصميم تلك الغرفة، فكان اللون الأبيض هو اللوم الأساسي للأثاث والأرضيات كما نري، بالأضافة إلى المزج مع اللمسة الخشبية أيضاً والتي  اضافت مزيداً من الأناقة.

صغيرة في المساحة لكن كبيرة في الراحة

Bambusmöbel, Rattania GmbH Rattania GmbH غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Rattania GmbH

Rattania GmbH
Rattania GmbH
Rattania GmbH

تصميماً أخر لغرفة معيشة تبدة صغيرة في المساحة بعض الشئ لكن استغلال المساحة الجيد مع اختيار الألوان الترابية وتناسقها معاً داخل الغرفة أضاف لغرفة المعيشة رونق خاص.

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