السلالم أشكال و أنواع

في بعض الاحيان يمكن أن تجد مكاناً في منزلك أكثر ارتفاعاً و تحاول أن توفق له كرسياً ديكورياً كدرجة سلم كما يحدث في المكتبات الجدارية، و لكن هنا اختيار موفق جداً باختيار سلم صغير ذو 4 درجات فقط ، و الفكرة في هذا هو أن تجعل الاناقة اسلوب حياتك و غرفتك و بيتك، فالسلم هنا من ذات نوع السلم الذي يظهر تضلعاته في السقف أقصى اليسار ، و هو ما يحدث وحدة فنية تصميمية غاية في الجمال