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السلالم أشكال و أنواع

Mohammed Awad Mohammed Awad
DEPARTAMENTO SANTA FE, Capitel Arquitectura Capitel Arquitectura
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يعتبر اختيار التصميم المناسب لسلم ما في منزلنا من أكثر الأمور المحيرة لنا أثناء اختيارها، فمن المعروف أن السلالم و درجاتها و ما يحيط بها يتحدد باختيار التصميم الملائم للمنزل بشكل عام، فلا يمكن أن نختار تصميم لسلم مزخرف الحديد و الألوان و الدرجات الغليظة المتصلة بأسوار كبيرة في منزل يتمتع بتصميم حديث انيق بسيط في مكوناته، و العكس صحيح ، نحاول هنا سوياً أن نوضح لكم أكثر من نموذج لسلم يصلح لمنزلك بتوضيح الجوانب التي يمكن الإختيار السليم على إثرها ..

السور الزجاجي

Casa EV, ze|arquitectura ze|arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
ze|arquitectura

ze|arquitectura
ze|arquitectura
ze|arquitectura

نبدأ بنموذج بسيط و حداثي في مكوناته ، الشكل العام للدرجات البنية متسق للغاية مع المحيط الحجري في الحائط المجاور و مع الارضيات الرخامية الشكل ، و هنا يمكن أن نلجأ إلى الأسوار الزجاجية الشفافة في تلك المساحة الصغيرة و الداكنة الالوان أيضاً حتى لا نعمل على إغلاق المشهد بألوان داكنة أكثر، و لكن استخدام درجة اللون البني تلك في درجات السلم يعتبر هو المناسب تماماً لأنك ستشعر حينها أنه قطعة من الاثاث و ليس منفصلاً عنها

السلم القصير

DEPARTAMENTO SANTA FE, Capitel Arquitectura Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura
Capitel Arquitectura

في بعض الاحيان يمكن أن تجد مكاناً في منزلك أكثر ارتفاعاً و تحاول أن توفق له كرسياً ديكورياً كدرجة سلم كما يحدث في المكتبات الجدارية، و لكن هنا اختيار موفق جداً باختيار سلم صغير ذو 4 درجات فقط ، و الفكرة في هذا هو أن تجعل الاناقة اسلوب حياتك و غرفتك و بيتك، فالسلم هنا من ذات نوع السلم الذي يظهر تضلعاته في السقف أقصى اليسار ، و هو ما يحدث وحدة فنية تصميمية غاية في الجمال

السلم الملتوي

The Wall House, guedes cruz arquitectos guedes cruz arquitectos الممر والمدخل
guedes cruz arquitectos

guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos
guedes cruz arquitectos

السلالم المنحنية تكون دائماً استخدامها الامثل في المساحات الواسعة نوعاً ما لسهولة الالتفاف دون التأثر بحدود مكانية تعوقها، هنا مثلاً تم استخدام السلم المنحني في الخارج تماماً في الحديقة و هو أمر رائع خصوصاً في اختيار ألوانه المتماشية مع لون الأسفلت بالخارج

السلم المستقيم

Solares 132, 2M Arquitectura 2M Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
2M Arquitectura

2M Arquitectura
2M Arquitectura
2M Arquitectura

يمكن أن تستخدم السلم بشكل مباشر بألوان غير معتادة بالفعل، مثل هذا النموذج ذو اللون الأبيض و هو بالمناسبة غير ملائم للأطفال تماماً لأنه سريع التأثر بالبقع و صعب في تنظيفه، و هنا استخدامه مثالي و يظهر أنه لا يوجد مكان للأطفال هنا لمستوى الشاعرية العالي في التفاصيل مثل الحصوات الارضية البيضاء و الستائر المضلعة في الممر أعلى السلم

سلم مركب

Suneja Residence, Space Interface Space Interface الممر الحديث، المدخل و الدرج
Space Interface

Space Interface
Space Interface
Space Interface

الأناقة هنا لا تتجزأ ، بل أضاف السلم لما في الغرفة من جمال، المساحات الضيقة يمكن أن تستغل أفضل استغلال بأجمل تصميمات السلالم و هي التي تظهر هنا بتقسيم السلم في كل حركاته صعوداً و ميلاً، و يعتبر استخدام الدرجات الغير متصلة مسألة رائعة في عدم غلق المساحة أمام العيون ، و اعطاء انطباع بوجود مساحة أكبر، أما استخدام الأضواء فحدث ولا حرج

سلم معتاد كبير

Residencia AC, Interiorisarte Interiorisarte الممر الحديث، المدخل و الدرج
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

السلالم العريضة تستخدم في الأماكن الاكثر مساحة و الطريق الأكثر طولاً صعوداً و هبوطاً ، فلا يمكن أن نجعل في البيت سلماً منحنياً في مساحة صعود كبيرة بين الدورين ، و لكن للعملية أكثر نستخدم السلالم الاكثر عرضاً خصوصاً في حالة المنازل العائلية ..

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سلم بلا أسوار

CASA VENTURA M22, SBARDELOTTO ARQUITETURA SBARDELOTTO ARQUITETURA الممر الحديث، المدخل و الدرج
SBARDELOTTO ARQUITETURA

SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA
SBARDELOTTO ARQUITETURA

الأمور هنا حداثية للغاية و شبابية جداً، فعدم استخدام أسوار من الأصل في السلم أمر غير شائع إلا في الغرف الداخلية التي يسكنها من هو في سن الشباب، و لكن هنا الاستخدام لقرب المسافة بين الاعلى وا لأسفل كان بلا مشكلة تقريباً و ضرورة عدم استخدام سور و لو زجاجي يمكن سيطرت على فكر المصمم و المساحة بالطبع هي العامل الاول الذي خشى أن يؤثر عليه السلم و سوره لذا فضل تركه هكذا

سلم بالأضواء

Paseo 130, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

استخدام السلم برفقة الأضواء و حسن نشرها و توزيعها هي فكرة تصميمية ليست متاحة لأي مصمم ، لانها تحتاج محترفين في كل خطواتها، هنا على سبيل المثال السلم غاية في الأناقة من خلال الضوء المنتشر بمساحات متساوية على يمين الصاعد و هي من ذات نوع المصابح المنتشرة في سقف المنزل

سلم بمحيط شفاف

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos ممر، إستوائي، ممر، رواق، &، درج
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

التصميم هذا له فكرة رائعة في تنفيذه ألا و هي تحديد الطريق إلى السلم كما بركة الماء التي تدفعك إلى التأمل في الحصى الأرضي قبل صعود السلم و هي حيلة يستخدمها المصممون لجذب الإنتباه للمساتهم الفنية ، أما الزجاج الجانبي في سور السلم أمر مسلم به من ناحية تطابقه مع رقرقة الماء في الارضيات

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