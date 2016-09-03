السلالم أشكال و أنواع

يعتبر اختيار التصميم المناسب لسلم ما في منزلنا من أكثر الأمور المحيرة لنا أثناء اختيارها، فمن المعروف أن السلالم و درجاتها و ما يحيط بها يتحدد باختيار التصميم الملائم للمنزل بشكل عام، فلا يمكن أن نختار تصميم لسلم مزخرف الحديد و الألوان و الدرجات الغليظة المتصلة بأسوار كبيرة في منزل يتمتع بتصميم حديث انيق بسيط في مكوناته، و العكس صحيح ، نحاول هنا سوياً أن نوضح لكم أكثر من نموذج لسلم يصلح لمنزلك بتوضيح الجوانب التي يمكن الإختيار السليم على إثرها ..
نبدأ بنموذج بسيط و حداثي في مكوناته ، الشكل العام للدرجات البنية متسق للغاية مع المحيط الحجري في الحائط المجاور و مع الارضيات الرخامية الشكل ، و هنا يمكن أن نلجأ إلى الأسوار الزجاجية الشفافة في تلك المساحة الصغيرة و الداكنة الالوان أيضاً حتى لا نعمل على إغلاق المشهد بألوان داكنة أكثر، و لكن استخدام درجة اللون البني تلك في درجات السلم يعتبر هو المناسب تماماً لأنك ستشعر حينها أنه قطعة من الاثاث و ليس منفصلاً عنها
في بعض الاحيان يمكن أن تجد مكاناً في منزلك أكثر ارتفاعاً و تحاول أن توفق له كرسياً ديكورياً كدرجة سلم كما يحدث في المكتبات الجدارية، و لكن هنا اختيار موفق جداً باختيار سلم صغير ذو 4 درجات فقط ، و الفكرة في هذا هو أن تجعل الاناقة اسلوب حياتك و غرفتك و بيتك، فالسلم هنا من ذات نوع السلم الذي يظهر تضلعاته في السقف أقصى اليسار ، و هو ما يحدث وحدة فنية تصميمية غاية في الجمال
السلالم المنحنية تكون دائماً استخدامها الامثل في المساحات الواسعة نوعاً ما لسهولة الالتفاف دون التأثر بحدود مكانية تعوقها، هنا مثلاً تم استخدام السلم المنحني في الخارج تماماً في الحديقة و هو أمر رائع خصوصاً في اختيار ألوانه المتماشية مع لون الأسفلت بالخارج
يمكن أن تستخدم السلم بشكل مباشر بألوان غير معتادة بالفعل، مثل هذا النموذج ذو اللون الأبيض و هو بالمناسبة غير ملائم للأطفال تماماً لأنه سريع التأثر بالبقع و صعب في تنظيفه، و هنا استخدامه مثالي و يظهر أنه لا يوجد مكان للأطفال هنا لمستوى الشاعرية العالي في التفاصيل مثل الحصوات الارضية البيضاء و الستائر المضلعة في الممر أعلى السلم
الأناقة هنا لا تتجزأ ، بل أضاف السلم لما في الغرفة من جمال، المساحات الضيقة يمكن أن تستغل أفضل استغلال بأجمل تصميمات السلالم و هي التي تظهر هنا بتقسيم السلم في كل حركاته صعوداً و ميلاً، و يعتبر استخدام الدرجات الغير متصلة مسألة رائعة في عدم غلق المساحة أمام العيون ، و اعطاء انطباع بوجود مساحة أكبر، أما استخدام الأضواء فحدث ولا حرج
السلالم العريضة تستخدم في الأماكن الاكثر مساحة و الطريق الأكثر طولاً صعوداً و هبوطاً ، فلا يمكن أن نجعل في البيت سلماً منحنياً في مساحة صعود كبيرة بين الدورين ، و لكن للعملية أكثر نستخدم السلالم الاكثر عرضاً خصوصاً في حالة المنازل العائلية ..
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الأمور هنا حداثية للغاية و شبابية جداً، فعدم استخدام أسوار من الأصل في السلم أمر غير شائع إلا في الغرف الداخلية التي يسكنها من هو في سن الشباب، و لكن هنا الاستخدام لقرب المسافة بين الاعلى وا لأسفل كان بلا مشكلة تقريباً و ضرورة عدم استخدام سور و لو زجاجي يمكن سيطرت على فكر المصمم و المساحة بالطبع هي العامل الاول الذي خشى أن يؤثر عليه السلم و سوره لذا فضل تركه هكذا
استخدام السلم برفقة الأضواء و حسن نشرها و توزيعها هي فكرة تصميمية ليست متاحة لأي مصمم ، لانها تحتاج محترفين في كل خطواتها، هنا على سبيل المثال السلم غاية في الأناقة من خلال الضوء المنتشر بمساحات متساوية على يمين الصاعد و هي من ذات نوع المصابح المنتشرة في سقف المنزل
التصميم هذا له فكرة رائعة في تنفيذه ألا و هي تحديد الطريق إلى السلم كما بركة الماء التي تدفعك إلى التأمل في الحصى الأرضي قبل صعود السلم و هي حيلة يستخدمها المصممون لجذب الإنتباه للمساتهم الفنية ، أما الزجاج الجانبي في سور السلم أمر مسلم به من ناحية تطابقه مع رقرقة الماء في الارضيات