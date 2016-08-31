8 افكار رائعة لغرف نوم صغيرة

نستعرض في هذا المقال 8 غرف نوم صغيرة ذات تصاميم والوان مختلفة، وعلى الرغم من عدم وجود مساحة كافيه إلا انه يمكنك أن تملك غرفة ذات تصميم مريح ودافئ ويعبر عن شخصيتك، انت بحاجة فقط الى بعض الحيل التزيينيه الصغيرة. يمكنك التغلب على صغر المساحة من خلال الإبداع والاختيار الدقيق للأثاث والاكسسوارات والألوان، وتعتبر الإضاءة عامل هام في خلق مساحة اكبر. اطلع على بعض الأفكار والحيل في هذا المقال.