8 افكار رائعة لغرف نوم صغيرة

نستعرض في هذا المقال 8 غرف نوم صغيرة ذات تصاميم والوان مختلفة، وعلى الرغم من عدم وجود مساحة كافيه إلا انه يمكنك أن تملك غرفة ذات تصميم مريح ودافئ ويعبر عن شخصيتك، انت بحاجة فقط الى بعض الحيل التزيينيه الصغيرة. يمكنك التغلب على صغر المساحة من خلال الإبداع والاختيار الدقيق للأثاث والاكسسوارات والألوان، وتعتبر الإضاءة عامل هام في خلق مساحة اكبر. اطلع على بعض الأفكار والحيل في هذا المقال.
دائما يترك اللون الأسود والأبيض جو جميل. لاحظ الخدعة البصرية التي أظهرت الغرفة بشكل اكبر وهي توزيع الإضاءة الطبيعية بالتساوي في كل أنحاء الغرفة. كما هو واضح في الصورة ان اللون الأبيض هو اللون الغالب، لكنه ليس الوحيد، فاللون الأسود للمصابيح وللمدخل أعطى نظرة رائعة، مع انه لون قوي ولكنه اعطى اناقة لبعض التفاصيل ولم يعكر نقاء الغرفة.
يمكن استغلال المساحة المحدودة في الغرفة من خلال الاختيار الصحيح للألوان، والاستفادة من الضوء الطبيعي في اختيار الألوان التي ستجعل الغرفة تبدو اكبر واكثر إشراقا، لان الضوء الطبيعي يمكن أن يتحرك بحرية في الغرفة، ويعطي جو مفعم بالحيوية.
لديك بعض البدائل البسيطة التي تعطي مساحة اكبر، مثل استخدام باب سحاب أو حتى بدون باب، او هناك فكرة بسيطة من شأنها أن تضخم أي مساحة صغيرة، وهي الباب الزجاجي الشفاف، الذي يعطي بيئة فريدة من نوعها، وبالطبع يعطي شعور بمساحة اكبر.
استخدام الضوء الطبيعي مهم في تزيين غرفة صغيرة، لأنه يجدد الطاقة ويزيد من حيوية الغرفة، وهو مناسب لمحبي البيئة الهادئة. أسلوب الحد الأدنى يعني أن المسافات بين مكونات الغرفة صغيرة جدا، ولذلك ينصح عند اتباع هذا الأسلوب عدم اختيار الألوان الغامقة التي تزيد من صغر الغرفة.
لغرفة صغيرة من المهم استخدام جميع الأسطح المتاحة من اجل خلق المزيد من المساحة. هذه الغرفة فريدة من نوعها حيث تميزت بتفاصيل زخرفية مميزة وبسقفها الحجري الوعر، الذي أعطى الطابع الاستعماري، كما تم استخدام خزانة الملابس ذات القضبان الخشبية لتعويض النقص في المساحة.
هناك طريقة بسيطة وفعالة لجعل مساحة الغرفة مناسبة مع المحافظة على بيئة مريحة، من خلال الزخرفة على الجدران وترتيب مميز للصور على الجدران، الشيء الذي يخلق أبعاد هندسية للغرفة ويجعلها اكثر عمقا .
إذا كانت المساحة المتاحة في غرفتك محدودة للغاية، يمكنك بذكاء الاستفادة حتى من تلك المساحة المحدودة، باستخدام الأثاث المتعدد الاستعمالات، كما في الصورة ذلك السرير المزدوج الاستعمال .
طريقة فعالة لاستخدام المساحة المحدودة في غرفة صغيرة، وهي الاختيار الصحيح والموحد لألوان العناصر الإنشائية كالجدران والأرضيات والسقف، ستعطي تجانس ومساحة اكبر للغرفة.
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