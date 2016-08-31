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8 افكار رائعة لغرف نوم صغيرة

Heba khlili Heba khlili
Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرف نوم صغيرة
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نستعرض في هذا المقال 8 غرف نوم صغيرة ذات تصاميم والوان مختلفة، وعلى الرغم من عدم وجود مساحة كافيه إلا انه يمكنك أن تملك غرفة ذات تصميم مريح ودافئ ويعبر عن شخصيتك، انت بحاجة فقط الى بعض الحيل التزيينيه الصغيرة. يمكنك التغلب على صغر المساحة من خلال الإبداع والاختيار الدقيق للأثاث والاكسسوارات والألوان، وتعتبر الإضاءة عامل هام في خلق مساحة اكبر. اطلع على بعض الأفكار والحيل في هذا المقال.

1. في الابيض والاسود

Casa Giano, MIROarchitetti MIROarchitetti غرف نوم صغيرة
MIROarchitetti

MIROarchitetti
MIROarchitetti
MIROarchitetti

دائما يترك اللون الأسود والأبيض جو جميل. لاحظ الخدعة البصرية التي أظهرت الغرفة بشكل اكبر وهي توزيع الإضاءة الطبيعية بالتساوي في كل أنحاء الغرفة. كما هو واضح في الصورة ان اللون الأبيض هو اللون الغالب، لكنه ليس الوحيد، فاللون الأسود للمصابيح وللمدخل أعطى  نظرة رائعة، مع انه لون قوي ولكنه اعطى اناقة لبعض التفاصيل ولم يعكر نقاء الغرفة. 

2. مع الالوان الهادئة

SKANDYNAWIA NASZYMI OCZAMI , DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl غرفة نوم
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

يمكن استغلال المساحة المحدودة في الغرفة من خلال الاختيار الصحيح للألوان، والاستفادة من الضوء الطبيعي في اختيار الألوان التي ستجعل الغرفة تبدو اكبر واكثر إشراقا، لان الضوء الطبيعي يمكن أن يتحرك بحرية في الغرفة، ويعطي جو مفعم بالحيوية.

3. استخدام الزجاج

piccolo appartamento in città, pucci+saladino architects pucci+saladino architects تصميم مساحات داخلية
pucci+saladino architects

pucci+saladino architects
pucci+saladino architects
pucci+saladino architects

لديك بعض البدائل البسيطة التي تعطي مساحة اكبر، مثل استخدام باب سحاب أو حتى بدون باب، او هناك فكرة بسيطة من شأنها أن تضخم أي مساحة صغيرة، وهي الباب الزجاجي الشفاف، الذي يعطي بيئة فريدة من نوعها، وبالطبع يعطي شعور بمساحة اكبر.

4. اسلوب الحد الادنى

La belleza de lo simple , cs cs بلكونة أو شرفة
cs

cs
cs
cs

استخدام الضوء الطبيعي مهم في تزيين غرفة صغيرة، لأنه يجدد الطاقة ويزيد من حيوية الغرفة، وهو مناسب لمحبي البيئة الهادئة. أسلوب الحد الأدنى يعني أن المسافات بين مكونات الغرفة صغيرة جدا، ولذلك ينصح عند اتباع هذا الأسلوب عدم اختيار الألوان الغامقة التي تزيد من صغر الغرفة.

5. مع الزخارف الطبيعية

MACHIAVELLI, MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS غرف نوم صغيرة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

لغرفة صغيرة من المهم استخدام جميع الأسطح المتاحة من اجل خلق المزيد من المساحة. هذه الغرفة فريدة من نوعها حيث تميزت بتفاصيل زخرفية مميزة وبسقفها الحجري الوعر، الذي أعطى الطابع الاستعماري، كما تم استخدام خزانة الملابس ذات القضبان الخشبية لتعويض النقص في المساحة.

6. الديكور الحديث

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة نوم
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

هناك طريقة بسيطة وفعالة لجعل مساحة الغرفة مناسبة مع المحافظة على بيئة مريحة، من خلال الزخرفة على الجدران وترتيب مميز للصور على الجدران، الشيء الذي يخلق أبعاد هندسية للغرفة ويجعلها اكثر عمقا .

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7. الحيز الامثل

Attico sul Porto, gosplan architects gosplan architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
gosplan architects

gosplan architects
gosplan architects
gosplan architects

إذا كانت المساحة المتاحة في غرفتك محدودة للغاية، يمكنك بذكاء الاستفادة حتى من تلك المساحة المحدودة، باستخدام الأثاث المتعدد الاستعمالات، كما في الصورة ذلك السرير المزدوج الاستعمال .

8. الالوان الموحدة

Интерьер OOD, INT2architecture INT2architecture غرف نوم صغيرة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

طريقة فعالة لاستخدام المساحة المحدودة في غرفة صغيرة، وهي الاختيار الصحيح والموحد لألوان العناصر الإنشائية كالجدران والأرضيات والسقف، ستعطي تجانس ومساحة اكبر للغرفة. 

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