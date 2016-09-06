ليست غرفة طعام بل غرفة للم الشمل

ربما لا تأخذ غرفة الطعام الكثير من الأهتمام مثل باقي الغرف، لكنها تعتبر من أهم الغرف داخل المنزل، لأنها تستخدم في تناول الطعام وأيضاً تعتبر مكان لتجمع العائلة معاً، لذلك هي تعتبر غرفة للم الشمل أكثر من كونها فقط مكان لتناول الطعام، وتعتبر غرفة السفرة من أكثر الأماكن داخل المنزل التي تستمر لمدة طويلة بدون أى تغيير في الأثاث أو الديكور، كما يجب عند اختيار غرفة السفرة الأخذ في الأعتبار عدد أفراد الأسرة وعدد الزوار الذي ستستقبلهم، لكي تقوم باختيار حجم غرفة مناسب، لذلك نقدم لكم اليوم مجموعة من الأفكار لغرفة طعام أنيقة.
قبل الحديث عن اي شئ، اختيار طاولة حجمها مناسب من اهم اساسيات تصميم غرفة سفرة أنيقة، اختيار طاولة طعام يعتمد على أساس المساحة الخاصة بالغرفة، فعلى سبيل المثال اذا كانت غرفة الطعام صغيرة المساحة يفضل اختيار طاولة طعام مستديرة، حتي تسمح بوجودمساحة كافي للمقاعد وأضافة بعض الديكورات البسيطة، أما اذا كانت مساحة غرفة الطعام كبيرة وتستقبل ضيوف كثيراً باستمرار في هذا الوضع يفضل وجود طاولة طعام مستطيلة أو مربعة.
للألوان دائماً دوراً كبيراً وواضحاً فيمكنها فعل المعجزات دائماً، فلكل لون تأثيره القوي على حالتك النفسية، لذلك يفضل اختيار الألوان بعناية دائما، ومن الألوان التي يفضل استخدامها في غرفة الطعام هو اللون الأحمر، فهو يعتبر لون فاتح للشهية ومحفز للدورة الدموية داخل الجسم.
وجود أضاءة مناسبة وتثبيتها بطريقة جيدة، يستطيع أضافة مزيد من الجمال إلى الغرفة وأضاءة جمالها، وأفضل انواع الأضاءات في غرفة الطعام هي تلك المثبتة بالأسقف والمعلقة المتدلية من السقف على شكل قلادات، مصابيح أو زهور.
تنسيق الديكور داخل غرفة الطعام بطريقة متناسقة وجيدة، يساعد في أضافة مزيد من الجمال للغرفة، وخاصة اللوحات الفنية، فأذا كانت لديك لوحات ثمينة، تستطيع وضعها بطريقة أنيقة وبسيطة لخلق مزيد من الدفئ والأناقة داخل الغرفة.
واخيراً اذا كانت مساحة الغرفة صغيرة يمكنك استغلال حتى تلك المساحة الصغيرة وأضافة مزيد من الدفئ، فكما نري في تلك الصورة مساحة غرفة الطعام صغيرة ولكن تم استغلالها بأضافة طاولة صغيرة وبدلاً من مقاعد كثيرة تم الأستعانة بكنبة لاستغلال مزيد من المساحة، مع لمسة من الالوان والديكورات البسيطة أعطت الغرفة مزيد من الدفئ والمرح.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال:كيف تحول طاقة المنزل إلى نقود؟