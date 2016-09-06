ليست غرفة طعام بل غرفة للم الشمل

واخيراً اذا كانت مساحة الغرفة صغيرة يمكنك استغلال حتى تلك المساحة الصغيرة وأضافة مزيد من الدفئ، فكما نري في تلك الصورة مساحة غرفة الطعام صغيرة ولكن تم استغلالها بأضافة طاولة صغيرة وبدلاً من مقاعد كثيرة تم الأستعانة بكنبة لاستغلال مزيد من المساحة، مع لمسة من الالوان والديكورات البسيطة أعطت الغرفة مزيد من الدفئ والمرح.

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