6 أخطاء شائعة عند تأثيث المنزل

منزلنا قبل كل شيء هو المكان الذي ننام ونأكل ونسترخي فيه. لذلك نحن بحاجة إلى تصميم داخلي يتناسب مع تلك الاحتياجات الرئيسية. وإلا لن يعطي المعنى الحقيقي لكلمة منزل، لذلك يراعى عند التصميم الداخلي الاختيار العملي والمريح لمكونات المنزل، فعلى سبيل المثال، إذا كان لديك عائلة كبيرة والعديد من الأطفال، تجنب الأشياء الخطيرة، كالاشياء المدببة او القابلة للكسر، إنما اختر مكونات بسيطة وممتعة، أيضا إذا كنت من الأشخاص الذين يعملون من المنزل ، فتأكد من اختيار كرسي مريح وطاولة واسعة للعمل وإضاءة كافية .

إذا اتبعت هذه النصائح البسيطة، لن تفشل في التصميم الداخلي لمنزلك.

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