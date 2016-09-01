6 أخطاء شائعة عند تأثيث المنزل

منزلنا هو المكان الذي نقضي فيه اجمل لحظات حياتنا، في منزلنا نجتمع مع أحبائنا، مع عائلتنا وأصدقائنا، في عطلة نهاية الأسبوع وفي المناسبات الخاصة، هو المكان الذي نعيش فيه حياتنا اليومية بكل تفاصيلها، منزلنا هو جزء من شخصيتنا لأنه يعكس ذوقنا في التصميم والديكور… تخيل انك في يوما من الأيام استيقظت في منزل لا يمثل شخصيتك، ولا ذوقك في الديكور، ستشعر بخيبة امل وتشعر أن حياتك انقلبت راسا على عقب.
إذا كنت تريد ان تزيين منزلك بطريقة صحيحة وسليمة، ننصحك بقراءة هذه المقالة لمعرفة ماهي الأخطاء الشائعة في تأثيث المنزل، وكيفية تجنبها.
أول خطأ شائع هو أن تعتبر أن تركيب مصابيح للسقف امر كافي، دون الأخذ بالاعتبار حجم الغرفة والغرض من استخدماها، وذلك لان كل غرفة لها وظيفة مختلفة عن الأخرى ويجب أن تملك إضاءة مناسبة لتلك الوظيفة، لذلك ننصحك عند تركيب إضاءة للسقف أن تعرف أولاً ماهي وظيفة الغرفة، وماهي الإضاءة المناسبة لتلك الوظيفة، وثانياً التنوع في المصابيح يساعد على تأمين إضاءة مناسبة لكل غرفة.
عند وجود الأطفال تجنب المصابيح الأرضية وخاصة في المناطق التي يرتادها الأطفال، واختر إضاءة قوية في الحمام والمطبخ لتجنب حدوث أي أضرار لأنها أماكن قد تحوي أدوات وأجهزة خطرة على الأطفال. أما من الناحية الجمالية فيجب اختيار المصابيح التي تتناسب مع الأسلوب الزخرفي للغرفة.
خطأ شائع آخر هو التركيز فقط على طراز وتصميم الأثاث المنزلي وقت الشراء، دون الأخذ بالاعتبار الحجم والمساحة التي سيشغلها في الغرفة، وتكون النتيجة خيبة أمل من الصورة النهائية للغرفة، من ازدحام الأثاث وعدم انسجام الأبعاد. لذلك نقترح عليك عزيزي القارئ، قبل أن تذهب لشراء أثاث جديد، أن تقوم بقياس المساحة المراد تأثيثها، مع الأخذ بالاعتبار عدد الناس الذين يستخدمون المفروشات، والغرض من الاستخدام، كما يمكنك الاستعانة بخبراء تصميم إن لم يكن لديك الخبرة في التصميم الداخلي .
المشروع الذي تراه في الصورة هو عمل Paula Herrero
خطاء أخر شائع، وهو اختيار ألوان المنزل حسب الذوق الشخصي فقط، لان الألوان التي ستختارها للغرفة ستؤثر على الناحية النفسية والجمالية للغرفة. فمثلا نوصي باستخدام الألوان المحايدة لغرف النوم، التي تحتاج إلى جو مريح، بدلا من الألوان الزاهية التي ستجعلك ستعاني من الأرق عندما ترغب في الاسترخاء، واذا أردت استخدام الألوان الزاهية فيمكنك استخدامها في الممرات، وغرف الطعام.
تجنب الألوان الداكنة في الغرف الصغيرة وقليلة الإضاءة، لأنها تعمل على تقليص حجم الغرفة، واستخدم بدلا عن ذلك الجمع بين الألوان المحايدة والألوان الحيوية.
خطأ شائع وهو تكرار نفس النمط والنوع من الزخرفة في جميع غرف المنزل، لذلك يفضل التنويع في العناصر التزينية بما يتناسب مع استخدام الغرفة، ومع ذوقك الشخصي. خطا أخر شائع وهو الكثرة في العناصر التزينية وعشوائية ترتيبها، لذلك ننصحك باتباع هذا المبدأ للتزيين وهو
القليل هو كثير أي انه من الجيد الحرص على عدم زحم الغرفة بالعناصر التزينيه وترتيبها بشكل انيق، وتزيين الغرفة بعدد اقل وبنوعية جيدة.
من المهم أن جميع الديكورات التي تختارها سواء الزخرفية أو الفنية، يجب أن تكون منسجمة وذات طابع مشترك، لان هذا يعطي حيوية وأناقة للمنزل.
اذا أردت أن تختار ديكورات لمنزلك ولكنك لم تستطع اختيار نمط معين للمنزل، فإننا نقترح عليك الدمج بين ديكورات مختلفة، مع الانتباه إلى التناسق في الألوان والأحجام والأشكال.
منزلنا قبل كل شيء هو المكان الذي ننام ونأكل ونسترخي فيه. لذلك نحن بحاجة إلى تصميم داخلي يتناسب مع تلك الاحتياجات الرئيسية. وإلا لن يعطي المعنى الحقيقي لكلمة منزل، لذلك يراعى عند التصميم الداخلي الاختيار العملي والمريح لمكونات المنزل، فعلى سبيل المثال، إذا كان لديك عائلة كبيرة والعديد من الأطفال، تجنب الأشياء الخطيرة، كالاشياء المدببة او القابلة للكسر، إنما اختر مكونات بسيطة وممتعة، أيضا إذا كنت من الأشخاص الذين يعملون من المنزل ، فتأكد من اختيار كرسي مريح وطاولة واسعة للعمل وإضاءة كافية .
إذا اتبعت هذه النصائح البسيطة، لن تفشل في التصميم الداخلي لمنزلك.
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