7 حيل رائعة مستوحاه من شقة 60 متر مربع

من أهم السبل المتبعة وأصعبها في الشقق الصغيرة لكي تصل لمنزل متكامل هو أن تستغل مساحة واحدة لعدة أستخدامات حتى لا ينتهي بك الأمربالتنازل عن وظيفة هامة وأساسية في سبيل أن تكون الوظائف الأخرى في مساحات أكبر. وهذا الأسلوب أثبت جدارته ليس فقط لأنه يوفر كل أحتياجاتك اليومية ولكن لأنه يعطي المنزل دائماً أمتداد بصري وتكامل بين الفراغات فلا تشعر بصغر حجم البيت. يخطئ البعض أحياناً حين يظنوا أن الفراغ ذو أستخدامات متعددة سيشعرك بأختناق المكان لأن المصممين العصريين أثبتوا أن وجود عدة أستخدامات في مكان واحد يجعل العقل الباطن يعكس المساحة بأنها أكبر من أبعادها الواقعية كي تتحمل هذا التعدد، ولكن الخدعة الحقيقية هنا هو كيفية توزيع الغرف بكفاءة كي نتوصل لهذه النتيجة.

إذا تابعنا ما فعله المصمم في هذا البيت سنتوصل لقاعدتين جعلت هذا الدمج بين ثلاث غرف مختلفة ناجح وأول سبب هو تناسق كل وظيفة مع الأبعاد المحيطة، فالسفرة لا تحتاج أن تحاط بحوائط وتفضل المساحات المستطيلة أو المفتوحة وغرفة المعيشة تحتاج لأحتواء على سبيل المثال لذا كلاً ذهب لما يلائمه، أما العنصر الثاني هو أن تكون الغرفة كلها تتبع نفس النمط والألوان مع بعض الأختلافات الطفيفة كي تخلق تكامل بصري بين جميع العناصر.