7 حيل رائعة مستوحاه من شقة 60 متر مربع

من أكبر معوقات التصميم الداخلي في عصرنا الحديث هو أننا نواجه مشكلة ضخمة في إيجاد أفكار تلائم الشقق الصغيرة، فما يعرضه النخبة من المصممين في أغلب الأحيان يلائم مساحات هائلة وقد لا يكون التصميم يتناسب مع مساحات منازلنا الصغيرة، ولكن فريق المصممين المحترفين في هوميفاي يعرضون أفكار مبتكرة لنا كل يوم تلائم كل المنازل بأحجامها المختلفة. سنرى اليوم منزل مذهل من تصميم RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES لا يتعدى ال60 متر مربع. بالتأكيد اول شيء ظهر في مخيلتك بعد رؤية الرقم أن المنزل سيكون كئيب بعض الشيء أو لا يتوفر فيه كل متطلباتك ولكن الصورة الحقيقية الرائعة هي أن المنزل غاية في الجمال والأناقة ومن شدة كفاءة الغرف جميعاً ستفاجأ بأنك تتمنى أن يكون هذا هو بيتك، ففي النهاية سر جمال أي تصميم داخلي لا يكمن في المساحات الواسعة أنما في كيفية أدارة الأمكانيات وأخراجها بكفاءة. لنبدأ معاً رحلة تفقد هذا البيت العجيب!
في الشقق الصغيرة أغلب ما يقيدنا هو توفيرمساحات كافية لكل وظيفة وبكفاءة عالية، والهدف من التصميم الداخلي هو إيجاد حلول مناسبة بلا تنازلات من حيث الجمال والتوافق بين الغرف. وبهذا المبدأ نفذ المصمم غرفة المعيشة بأنسيابية تامة بجانب المطبخ و تم الأحتفاظ بخصوصية الغرفتين بخلق باب زجاجي يمنح الغرفتين أنفصال وأتساع كافي.
لتصاميم غرف معيشة مبتكرة تابع قرأة هذا المقال الرائع!
من أهم السبل المتبعة وأصعبها في الشقق الصغيرة لكي تصل لمنزل متكامل هو أن تستغل مساحة واحدة لعدة أستخدامات حتى لا ينتهي بك الأمربالتنازل عن وظيفة هامة وأساسية في سبيل أن تكون الوظائف الأخرى في مساحات أكبر. وهذا الأسلوب أثبت جدارته ليس فقط لأنه يوفر كل أحتياجاتك اليومية ولكن لأنه يعطي المنزل دائماً أمتداد بصري وتكامل بين الفراغات فلا تشعر بصغر حجم البيت. يخطئ البعض أحياناً حين يظنوا أن الفراغ ذو أستخدامات متعددة سيشعرك بأختناق المكان لأن المصممين العصريين أثبتوا أن وجود عدة أستخدامات في مكان واحد يجعل العقل الباطن يعكس المساحة بأنها أكبر من أبعادها الواقعية كي تتحمل هذا التعدد، ولكن الخدعة الحقيقية هنا هو كيفية توزيع الغرف بكفاءة كي نتوصل لهذه النتيجة.
إذا تابعنا ما فعله المصمم في هذا البيت سنتوصل لقاعدتين جعلت هذا الدمج بين ثلاث غرف مختلفة ناجح وأول سبب هو تناسق كل وظيفة مع الأبعاد المحيطة، فالسفرة لا تحتاج أن تحاط بحوائط وتفضل المساحات المستطيلة أو المفتوحة وغرفة المعيشة تحتاج لأحتواء على سبيل المثال لذا كلاً ذهب لما يلائمه، أما العنصر الثاني هو أن تكون الغرفة كلها تتبع نفس النمط والألوان مع بعض الأختلافات الطفيفة كي تخلق تكامل بصري بين جميع العناصر.
قام المصمم هنا بتوحيد ثلاث ألوان في المطبخ كله ليتناغم التصميم بين الأسود و الخشب مع لمسات بسيطة من الأحمر لكي لا يكون هناك تباين صريح مع غرفة المعيشة وتكون البساطة هي عنوان أناقة هذا المطبخ.
تعد الأكسسوارات المنزلية من أكثر الوسائل قوة في الربط بين الفارغات و في جعل التصميم أكثر قوة، ومع ذلك يتجاهل الكثير هذا الأمر رغم أنه كافي جداً أن يجعل منزلك يتحول من تصميم هاوٍ إلى محترف. المصمم هنا أستعان ببعض الأكسسوارات البسيطة لكي يخلق عامل ربط بين الفراغات لكي تشعر أنك في بيت يتسم بالأناقة والدفئ.
في المنازل الصغيرة يظن البعض أنه علينا التنازل عن توفير مكان يسمح لنا بممارسة هواياتنا وكأنها أصبحت رفاهية نحن في غنى عنها وهذا الأمر يجعل البيت على المدى البعيد يبدو مملاً لساكنيه، وكيف لا وهو لا يحقق أحتياجاتهم! المصمم هنا رغم صغر حجم المنزل أوجد ركن صغير لقرأة ممتعة وقام بأختيار أثاث مميز كي يكون الوقت المخصص للقرأة هو وقت سعيد ومميز.
غرفة النوم هنا تنافس أناقة الفنادق العالمية و هذا يدل على أنك لست بحاجة لميزانية ضخمة أو مساحة هائلة لكي تحقق تصميم ناجح، كل ما تحتاجه لغرفة نوم مميزة هو أختيار موفق وهادئ للألوان وأضاءة مريحة مع سرير بتصميم ناعم وبسيط.
الحمام هنا يتبع الطابع العصري العملي ومع ذلك لم يبخل المصمم عليه بترك لفتة مميزة وهو الحوض اللا سيميتري المبهر!