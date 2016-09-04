12 واجهة مثالية لمنازل تتمتع بخصوصية عالية

من الذكاء أن تفكر في أتجاه الفتحات بأسلوب مختلف بحيت لا تكون الشبابيك في صدارة المنزل كما هو مصمم في هذا المنزل.

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