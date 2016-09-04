12 واجهة مثالية لمنازل تتمتع بخصوصية عالية

عندما نبدأ رحلة تصميم منزل الأحلام نكون في بحث دائم عن تصميم يلائم كل متطلباتنا و من حسن الحظ أن في عصرنا هذا نجد حلول وأفكار لا حصر لها تجمع بين أحتياجاتنا العملية و البعد الجمالي الذي نسعى جميعاً لتحقيقه. عند تصميم الواجهة الخارجية في عالمنا المتحفظ تكون خصوصية المنزل من أهم العوامل التي يجب أن تتسم بها و هناك عدد من الناس لا بأس به يظن أن هذا العامل لا يتحقق أبداً في النمط الحداثي لما فيه من واجهات تحتوي على كسوة زجاجية بمسطحات شاسعة، ولكن الأمر الواقع عكس ذلك تماماً فيوجد أفكار مبتكرة لتحقيق الخصوصية في المنازل المعاصرة و تحافظ أيضاً على العنصر الجمالي. وقد جئنا لكم اليوم بعدة تصاميم لمنازل تتبع النمط الحداثي و تتسم بخصوصية رائعة.
تواجد الكسوة الحجرية أصبح من أحد العلامات المتعارف عليها في الواجهات العصرية وهي من أحد العناصر التي تضيف شخصية وطابع خاص لأي تصميم لما فيها من تفاصيل تحاكي الطبيعة. وقد قام المصمم بتوظيفها هنا لكي تخدم كلاً من جمال الواجهة وخصوصية المنزل، فلكي يستخدم الجدارية الحجرية لتحقيق الخصوصية أستغنى عن أي فتحات في الواجهة الرئيسية وأكتفى بجعل الجدارية هي العنصر الذي يحمي المنزل. أما العنصر الجمالي فقدأكتفى بأضافة وحدات أضاءة مع النخل الرائع.
من الأساليب المتعارف عليها لدى المصممين المعماريين هو تكرارية عنصر معماري محدد لكي يخلق نوع من التوازن بين الكتل ذات الوظائف والنسب المختلفة وقد أستغل هذا الأتجاه الذكي في واجهة هذا المنزل بتعدد شكل ونسب الفتحات. تصميم الأبواب والشبابيك هنا في غاية الذكاء لأنه يعطي الإيحاء أنه يمد المنزل بالشفافية وهو في الحقيقة يساعد على الخصوصية التامة فالتكامل بين المسطح الحديدي والزجاج مع تكرارية الشكل الهندسي أعطانا أحساس بأن التصميم غاية في الإنفتاح.
أول ما يخطر على بال المارة عند رؤية هذا المنزل هو التساؤل عن مكان المدخل، بل وأكثر من ذلك فلا أحد يدري أين فتحات وغرف هذا المنزل الغريب. والحقيقة أن الفضل يعود إلى الكتل المبهمة التي أنعدمت بها أي ملامح واضحة للحفاظ على خصوصية السكان وأنفرد المنزل بكتله المميزة التي لا زالت تبهر الجميع.
تكمن عبقرية المصمم VISMARACORSI ARQUITECTOS هنا ليس فقط في كونه قادر على خلق نوع من الغموض الفريد ولكن أنه توصل لهذا الغموض مع تكوين معماري مثير للإعجاب، فبالرغم من أن المنزل فيه فقط ما قل ودل فتصميمه الجريء ما زال يجبر الجميع على الأنبهار والوقوف عاجزين عن التعبير.
تلاعب المصمم هنا بالكتل المعمارية بقمة الذكاء لكي يحافظ على كلاً من خصوصية المنزل وإيجاد مسطح كافي من الفتحات لتشبع ساكني المنزل من الإضاءة الطبيعية وكان النمط التبسيطي من أهم الوسائل التي ساعدت في تحقيق هذان الأمران فاالكتلة المعمارية لدى الدور الثاني تغير توجهها عن المعتاد لتصبح الشرفة متجهة بعيداً عن الواجهة الرئيسية.
رغم أن التصميم هنا يعد خالي من أي شبابيك يوجد تكافؤ مذهل بين الكتل البارزة مع مختلف الخامات المستخدمة و كل هذا في سبيل صرف النظر عن أي عدم وجود عناصر معمارية متعارف عليها وأعتدنا رؤيتها في كل مكانمثل الأبواب أو السبابيك.
السور هنا قام بمهمة الحامي من أعين الجميع فهو سور ذو كتلة واضحة بلا أي منفذ لرؤية ما بعد المدخل، وحتى تصميم باب المدخل لا يوجد به أي شفافية، هذا الأسلوب المتبع سيلائم من يريد الحفاظ على الخصوصية بلا تنازل في تصميم المنزل نفسه.
تكاتفت الكتل المعمارية هنا مع سور المنزل لكي يخدموا هدف واحد وهو الخصوصية التامة مع الحفاظ على غموض فراغات المنزل. ما يجعل هذا المنزل مميز بجانب الغموض هو تداخل الجدارية الخشبية مع اللون الرمادي بجرأة وسط مساحة هائلة من الأبيض الناصع.
العمارة الحديثة تتيح لنا فرصة تصميم واجهة منزل بكتل مميزة مع الأستغناء عن إيجاد فتحاتو تبديلها بكسوة ذات نمط عصري كما هو في تصميم المنزل.
التناغم والتناسق الواضح بين نصاعة الأبيض والجدار الخشبي يصرف الأنظار عن أخلاء أي أثر من الفتحات من الواجهة الرئيسية.
هذا التصميم فيه دمج بين النمط الصناعي والحداثي وهذا واضح لأنه في كتلتين فقط جمع المصمم بين غموض النمط العصري في المدخل وجرأة النمط الصناعي في الدور الأول.
من الذكاء أن تفكر في أتجاه الفتحات بأسلوب مختلف بحيت لا تكون الشبابيك في صدارة المنزل كما هو مصمم في هذا المنزل.
إن نالت أعجابك هذه التصاميم العصرية وما زلت تبحث عن هذا التوجه في العمارة الداخلية تابع التعرف على هذا البيت العصري بتصميم ألماني!