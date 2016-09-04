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12 واجهة مثالية لمنازل تتمتع بخصوصية عالية

shereen gouda shereen gouda
Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
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عندما نبدأ رحلة تصميم منزل الأحلام نكون في بحث دائم عن تصميم يلائم كل متطلباتنا و من حسن الحظ أن في عصرنا هذا نجد حلول وأفكار لا حصر لها تجمع بين أحتياجاتنا العملية و البعد الجمالي الذي نسعى جميعاً لتحقيقه. عند تصميم الواجهة الخارجية في عالمنا المتحفظ تكون خصوصية المنزل من أهم العوامل التي يجب أن تتسم بها و هناك عدد من الناس لا بأس به يظن أن هذا العامل لا يتحقق أبداً في النمط الحداثي لما فيه من واجهات تحتوي على كسوة زجاجية بمسطحات شاسعة، ولكن الأمر الواقع عكس ذلك تماماً فيوجد أفكار مبتكرة لتحقيق الخصوصية في المنازل المعاصرة و تحافظ أيضاً على العنصر الجمالي. وقد جئنا لكم اليوم بعدة تصاميم لمنازل تتبع النمط الحداثي و تتسم بخصوصية رائعة.

1- جدارية مميزة

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS منازل
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

تواجد الكسوة الحجرية أصبح من أحد العلامات المتعارف عليها في الواجهات العصرية وهي من أحد العناصر التي تضيف شخصية وطابع خاص لأي تصميم لما فيها من تفاصيل تحاكي الطبيعة. وقد قام المصمم بتوظيفها هنا لكي تخدم كلاً من جمال الواجهة وخصوصية المنزل، فلكي يستخدم الجدارية الحجرية لتحقيق الخصوصية أستغنى عن أي فتحات في الواجهة الرئيسية وأكتفى بجعل الجدارية هي العنصر الذي يحمي المنزل. أما العنصر الجمالي فقدأكتفى بأضافة وحدات أضاءة مع النخل الرائع.

2- تكرار مريح

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado منازل
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

من الأساليب المتعارف عليها لدى المصممين المعماريين هو تكرارية عنصر معماري محدد لكي يخلق نوع من التوازن بين الكتل ذات الوظائف والنسب المختلفة وقد أستغل هذا الأتجاه الذكي في واجهة هذا المنزل بتعدد شكل ونسب الفتحات. تصميم الأبواب والشبابيك هنا في غاية الذكاء لأنه يعطي الإيحاء أنه يمد المنزل بالشفافية وهو في الحقيقة يساعد على الخصوصية التامة فالتكامل بين المسطح الحديدي والزجاج مع تكرارية الشكل الهندسي أعطانا أحساس بأن التصميم غاية في الإنفتاح.

3- خصوصية تامة

The House supplies a monotonous street with a passing view, Kenji Yanagawa Architect and Associates Kenji Yanagawa Architect and Associates منازل
Kenji Yanagawa Architect and Associates

Kenji Yanagawa Architect and Associates
Kenji Yanagawa Architect and Associates
Kenji Yanagawa Architect and Associates

أول ما يخطر على بال المارة عند رؤية هذا المنزل هو التساؤل عن مكان المدخل، بل وأكثر من ذلك فلا أحد يدري أين فتحات وغرف هذا المنزل الغريب. والحقيقة أن الفضل يعود إلى الكتل المبهمة التي أنعدمت بها أي ملامح واضحة للحفاظ على خصوصية السكان وأنفرد المنزل بكتله المميزة التي لا زالت تبهر الجميع.

4- غموض مبهر

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS منازل
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

تكمن عبقرية المصمم VISMARACORSI ARQUITECTOS هنا ليس فقط في كونه قادر على خلق نوع من الغموض الفريد ولكن أنه توصل لهذا الغموض مع تكوين معماري مثير للإعجاب، فبالرغم من أن المنزل فيه فقط ما قل ودل فتصميمه الجريء ما زال يجبر الجميع على الأنبهار والوقوف عاجزين عن التعبير.

5- نمط تبسيطي مبهر

Casa La Punta, Central de Arquitectura Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

Central de Arquitectura
Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

تلاعب المصمم هنا بالكتل المعمارية بقمة الذكاء لكي يحافظ على كلاً من خصوصية المنزل وإيجاد مسطح كافي من الفتحات لتشبع ساكني المنزل من الإضاءة الطبيعية وكان النمط التبسيطي من أهم الوسائل التي ساعدت في تحقيق هذان الأمران فاالكتلة المعمارية لدى الدور الثاني تغير توجهها عن المعتاد لتصبح الشرفة متجهة بعيداً عن الواجهة الرئيسية.

6- تناسق رائع بين الكتل المعمارية

Casa Astoria, fc3arquitectura fc3arquitectura منازل
fc3arquitectura

fc3arquitectura
fc3arquitectura
fc3arquitectura

رغم أن التصميم هنا يعد خالي من أي شبابيك يوجد تكافؤ مذهل بين الكتل البارزة مع مختلف الخامات المستخدمة و كل هذا في سبيل صرف النظر عن أي عدم وجود عناصر معمارية متعارف عليها وأعتدنا رؤيتها في كل مكانمثل الأبواب أو السبابيك.

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7- سور يحمي الخصوصية

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA منازل
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

السور هنا قام بمهمة الحامي من أعين الجميع فهو سور ذو كتلة واضحة بلا أي منفذ لرؤية ما بعد المدخل، وحتى تصميم باب المدخل لا يوجد به أي شفافية، هذا الأسلوب المتبع سيلائم من يريد الحفاظ على الخصوصية بلا تنازل في تصميم المنزل نفسه.

8- مدخل متخفي

house 116, bo | bruno oliveira, arquitectura bo | bruno oliveira, arquitectura منازل خشب نقي White
bo | bruno oliveira, arquitectura

house 116

bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura
bo | bruno oliveira, arquitectura

تكاتفت الكتل المعمارية هنا مع سور المنزل لكي يخدموا هدف واحد وهو الخصوصية التامة مع الحفاظ على غموض فراغات المنزل. ما يجعل هذا المنزل مميز بجانب الغموض هو تداخل الجدارية الخشبية مع اللون الرمادي بجرأة وسط مساحة هائلة من الأبيض الناصع.

9- العمارة العصرية في أبهى صورها

Ten House, Taller ADC Architecture Office Taller ADC Architecture Office منازل
Taller ADC Architecture Office

Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office
Taller ADC Architecture Office

العمارة الحديثة تتيح لنا فرصة تصميم واجهة منزل بكتل مميزة مع الأستغناء عن إيجاد فتحاتو تبديلها بكسوة ذات نمط عصري كما هو في تصميم المنزل.

10- تصميم أنيق ومميز

HILL HOUSE, プラスアトリエ一級建築士事務所 プラスアトリエ一級建築士事務所 منازل
プラスアトリエ一級建築士事務所

プラスアトリエ一級建築士事務所
プラスアトリエ一級建築士事務所
プラスアトリエ一級建築士事務所

التناغم والتناسق الواضح بين نصاعة الأبيض والجدار الخشبي يصرف الأنظار عن أخلاء أي أثر من الفتحات من الواجهة الرئيسية.

11- تصميم فريد من نوعه

화성 봉가리주택 - 아빠와 아들의 아지트가 있는 집, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 منازل
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

هذا التصميم فيه دمج بين النمط الصناعي والحداثي وهذا واضح لأنه في كتلتين فقط جمع المصمم بين غموض النمط العصري في المدخل وجرأة النمط الصناعي في الدور الأول. 

12- توجيه الفتحات الصغيرة بحكمة وتناسق

道後のコートハウス, 株式会社細川建築デザイン 株式会社細川建築デザイン منازل
株式会社細川建築デザイン

株式会社細川建築デザイン
株式会社細川建築デザイン
株式会社細川建築デザイン

من الذكاء أن تفكر في أتجاه الفتحات بأسلوب مختلف بحيت لا تكون الشبابيك في صدارة المنزل كما هو مصمم في هذا المنزل.

إن نالت أعجابك هذه التصاميم العصرية وما زلت تبحث عن هذا التوجه في العمارة الداخلية تابع التعرف على هذا البيت العصري بتصميم ألماني!

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