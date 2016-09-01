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أفكار لغرف معيشة صغيرة حسب الطراز المفصل لديك

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة المعيشة
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أحيانا نشعر أن المساحة الصغيرة يمكنها أن تكون عائق أمامنا لنبدع أو لنحصل على الطرز المفضلة لدينا، و لكن لا يجب أن تدع المساحة تتحكم في إختياراتك. و لذلك جئنا لكم بأفكار لغرف معيشة بطرز مختلفة لتكون ملهمة لكم أياً كان إختيارتكم..

طراز اسكندينافي

ИНТЕРЬЕР VA, INT2architecture INT2architecture غرفة المعيشة
INT2architecture

INT2architecture
INT2architecture
INT2architecture

الطراز الاسكندينافي المودرن من أفضل الإختيارات حيث أنه يدمج بين الستايل الرائع بالألوان المحايدة الفاتحة و بين دفء الأخشاب و خاصة عند صغر المساحة و الذي يعطي عامل دفء إضافي، وهذا المزيج يعطي سحراً رائعاً.

لزيادة عنصر التشويق في غرفة المعيشة أضف لمسة ألوان من خلال الإكسسوارات من وسائد، براويز أو سجاد.

طراز ريفي عتيق

Beho Beho – Luxury Safari Lodge, Horton and Co Horton and Co غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Horton and Co

Beho Beho – Luxury Safari Lodge

Horton and Co
Horton and Co
Horton and Co

المنازل العتيقة على الطراز الريفي ليست لكل الناس، فإذا كنت تفضل هذا الشكل فإنك سوف تحظى بدفئ طبيعي بسبب استخدام خامات طبيعية و مقتنيات قديمة مع الحرص على التنوع في الملمس في استخدام الأقمشة المختلفة. الهدف هنا هو الحصول على غرفة مزدحمة بالعناصر المكونة لها كما يظهر في المثال.

طراز صناعي

VF apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

الطراز الصناعي مناسب جداً للمساحات المفتوحة خاصة هذه المساحات ذات الإرتفاع العالي للسقف. فيمكنك الحصول على طراز صناعي من خلال استخدام خرسانة في الأرضيه، الحوائط أو الأسقف، أيضاً من المعتاد إستخدام الطوب الأحمر في الحوائط و النحاس في عناصر الإضاءة.

طراز استوائي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الطراز الاستوائي أكثر ما يميزه هي الألوان الجريئة، أيضاً ما يميز هذا الطراز هو الدفئ المنبعث من الخامات الطبيعية مثل الخشب في الأثاث و الإكسسوارات  من البامبو مع استخدام المزروعات الطبيعية ذات الأوراق الكبيرة و المطبوعات الاستوائية في الأقمشة.

طراز مينمال

Vivienda, DECLASE DECLASE غرفة المعيشة
DECLASE

DECLASE
DECLASE
DECLASE

هذا الطراز يتميز بالشكل المرتب حيث أن العناصرالموجودة داخل الغرف هي العناصر الضرورية فقط. هذا الطراز مناسب جداً في المساحات الضيقة حيث أن إستخدام الألوان الفاتحة و العناصر المحدودة يعطي إتساع للفراغات.

طراز انتقائي

Rincón renovado!, Estudio 17.30 Estudio 17.30 غرفة المعيشة
Estudio 17.30

Estudio 17.30
Estudio 17.30
Estudio 17.30

إذا لم يكن لديك طراز معين مفضل و تود إنتقاء أفكار متنوعة ومزج ألوان مختلفة للحصول على غرفة معيشة ذات شخصية فهذاهو طرازك. يمكنك مزج أي خامات، ألوان أو أي طرز مع بعضها، كما يمكنك تجميع المقتنيات المختلفة في غرفة واحدة.

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