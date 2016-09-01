أفكار لغرف معيشة صغيرة حسب الطراز المفصل لديك

أحيانا نشعر أن المساحة الصغيرة يمكنها أن تكون عائق أمامنا لنبدع أو لنحصل على الطرز المفضلة لدينا، و لكن لا يجب أن تدع المساحة تتحكم في إختياراتك. و لذلك جئنا لكم بأفكار لغرف معيشة بطرز مختلفة لتكون ملهمة لكم أياً كان إختيارتكم..
الطراز الاسكندينافي المودرن من أفضل الإختيارات حيث أنه يدمج بين الستايل الرائع بالألوان المحايدة الفاتحة و بين دفء الأخشاب و خاصة عند صغر المساحة و الذي يعطي عامل دفء إضافي، وهذا المزيج يعطي سحراً رائعاً.
لزيادة عنصر التشويق في غرفة المعيشة أضف لمسة ألوان من خلال الإكسسوارات من وسائد، براويز أو سجاد.
المنازل العتيقة على الطراز الريفي ليست لكل الناس، فإذا كنت تفضل هذا الشكل فإنك سوف تحظى بدفئ طبيعي بسبب استخدام خامات طبيعية و مقتنيات قديمة مع الحرص على التنوع في الملمس في استخدام الأقمشة المختلفة. الهدف هنا هو الحصول على غرفة مزدحمة بالعناصر المكونة لها كما يظهر في المثال.
الطراز الصناعي مناسب جداً للمساحات المفتوحة خاصة هذه المساحات ذات الإرتفاع العالي للسقف. فيمكنك الحصول على طراز صناعي من خلال استخدام خرسانة في الأرضيه، الحوائط أو الأسقف، أيضاً من المعتاد إستخدام الطوب الأحمر في الحوائط و النحاس في عناصر الإضاءة.
الطراز الاستوائي أكثر ما يميزه هي الألوان الجريئة، أيضاً ما يميز هذا الطراز هو الدفئ المنبعث من الخامات الطبيعية مثل الخشب في الأثاث و الإكسسوارات من البامبو مع استخدام المزروعات الطبيعية ذات الأوراق الكبيرة و المطبوعات الاستوائية في الأقمشة.
هذا الطراز يتميز بالشكل المرتب حيث أن العناصرالموجودة داخل الغرف هي العناصر الضرورية فقط. هذا الطراز مناسب جداً في المساحات الضيقة حيث أن إستخدام الألوان الفاتحة و العناصر المحدودة يعطي إتساع للفراغات.
إذا لم يكن لديك طراز معين مفضل و تود إنتقاء أفكار متنوعة ومزج ألوان مختلفة للحصول على غرفة معيشة ذات شخصية فهذاهو طرازك. يمكنك مزج أي خامات، ألوان أو أي طرز مع بعضها، كما يمكنك تجميع المقتنيات المختلفة في غرفة واحدة.