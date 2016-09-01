أفكار لغرف معيشة صغيرة حسب الطراز المفصل لديك

الطراز الاسكندينافي المودرن من أفضل الإختيارات حيث أنه يدمج بين الستايل الرائع بالألوان المحايدة الفاتحة و بين دفء الأخشاب و خاصة عند صغر المساحة و الذي يعطي عامل دفء إضافي، وهذا المزيج يعطي سحراً رائعاً.

لزيادة عنصر التشويق في غرفة المعيشة أضف لمسة ألوان من خلال الإكسسوارات من وسائد، براويز أو سجاد.