10 افكار لفصل غرفة السفرة عن غرفة المعيشة

دائما ما يتصور لنا إن غرفة المعيشة وغرفة السفرة، غرفة واحدة ، ولكن يفضل أن تكون كل غرفة مستقلة عن الأخرى، لان غرفة المعيشة لها خصوصية ووظيفة تختلف عن غرفة السفرة. ماذا لو جمعنا الغرفتين وفصلنهما بفواصل عبقرية دون التأثير على جمالية واستخدام كل غرفة؟
في هذا المقال سنخبرك ب 10 طرق لفصل غرفة المعيشة عن غرفة السفرة بشكل راقي وأنيق ودون أن تشعر انهما منفصلتين ولكنهما في الحقيقة كذلك.
اجعل شاشة التلفزيون العملاقة فاصل بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة، وذلك بتصميم نصف حائط معلق من الأعلى، ووضع التلفاز في جهة غرفة المعيشة وفي الجهة الأخرى يمكنك وضع صورة مناسبة.
لخلق حاجز بين الغرفتين دون بناء جدار حقيقي، يمكنك ببساطة أن تصمم ديكورين مختلفين ومنسجمين لكلا الغرفتين، فكما نلاحظ في الصورة الجدران ونوع المصابيح وفتحات الإضاءة، تختلف في غرفة المعيشة عن غرفة السفرة.
ماذا تتوقع أن تكون فكرة لفصل غرفة المعيشة عن غرفة السفرة في منزل بتصميم استعماري؟ الجواب واضح، يمكنك الاستفادة من هذا التصميم في بناء الأقواس الجدارية، بحيث أنها تفصل الغرفتين وتبقيهما على تواصل بنفس الوقت.
فكرتنا التالية هي استخدام المدفأة كعنصر فصل، الفائدة فيها لا تكمن فقط في عملية الفصل بل بتوفير الدفئ للغرفتين سوياً، وننصح بهذه الفكرة في المناخات الباردة.
بالعادة يكون تصميم جميع غرف المنزل بمستوى واحد ومتجاورة أيضا، لذلك اقترح مصمم الديكور التعديل على هذا التصميم والاستفادة منه في عملية الفصل بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة من خلال جعل غرفة السفرة بمستوى اعلى من غرفة المعيشة. يا لها من فكرة عبقرية… .
استخدم الستائر العالية كفاصل بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة، الميزة في تلك الستائر انه يمكنك فتحها وغلقها عند الحاجة، كما تعطي جمالية مميزة وعلاوة على ذلك اقتصادية وغير مكلفة.
في حال كنت من محبي الموسيقى والتصميم الراقي، يمكنك وضع البيانو الخاص بك في الوسط بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة، وبذلك تكون ضربت عصفورين بحجر، الأول مكان مناسب لوضع البيانو، والثاني فصلت الغرفتين بطريقة راقية وذكية.
الباب الجرار أو السحاب، فكرة تناسب المساحات المحدودة، لأنها تقلل من المساحة التي يأخذها الباب عند الفتح والغلق ولأنها ببساطة تفصل وتصل الغرفتين ببعض متى تشاء.
لديك أثاث عتيق وذو قيمة لا تقدر بثمن ولا تعرف أين تضعه؟ وجدنا لك الحل… استخدم الأثاث المميز والفريد الطراز في المنتصف بين غرفة السفرة وغرفة المعيشة وسوف تستمتع باستخدامه بطريقة صحيحة.
ما هو اكثر ما تحتاج له بالقرب من غرفة السفرة؟ بالتأكيد المطبخ، اذا استخدم المطبخ كفاصل بين غرفة السفرة وغرفة المعيشة بطريقة عملية ومبتكرة.
ننصحكم بقراءة المقال التالي أفكار مذهلة لغرف منزلك