10 افكار لفصل غرفة السفرة عن غرفة المعيشة

دائما ما يتصور لنا إن غرفة المعيشة وغرفة السفرة، غرفة واحدة ، ولكن يفضل أن تكون كل غرفة مستقلة عن الأخرى، لان غرفة المعيشة لها خصوصية ووظيفة تختلف عن غرفة السفرة. ماذا لو جمعنا الغرفتين وفصلنهما بفواصل عبقرية دون التأثير على جمالية واستخدام كل غرفة؟

في هذا المقال سنخبرك ب 10 طرق لفصل غرفة المعيشة عن غرفة السفرة بشكل راقي وأنيق ودون أن تشعر انهما منفصلتين ولكنهما في الحقيقة كذلك.