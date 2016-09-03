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10 افكار لفصل غرفة السفرة عن غرفة المعيشة

Heba khlili Heba khlili
CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة السفرة
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دائما ما يتصور لنا إن غرفة المعيشة وغرفة السفرة، غرفة واحدة ، ولكن يفضل أن تكون كل غرفة مستقلة عن الأخرى، لان غرفة المعيشة لها خصوصية ووظيفة تختلف عن غرفة السفرة. ماذا لو جمعنا الغرفتين وفصلنهما بفواصل عبقرية دون التأثير على جمالية واستخدام كل غرفة؟

في هذا المقال سنخبرك ب 10 طرق لفصل غرفة المعيشة عن غرفة السفرة بشكل راقي وأنيق ودون أن تشعر انهما منفصلتين ولكنهما في الحقيقة كذلك. 

1. الحائط المعلق

Casa Alphaville | Cond. das Árvores, Maina Harboe Arquitetura Maina Harboe Arquitetura غرفة المعيشة
Maina Harboe Arquitetura

Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura
Maina Harboe Arquitetura

اجعل شاشة التلفزيون العملاقة فاصل بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة، وذلك بتصميم نصف حائط معلق من الأعلى، ووضع التلفاز في جهة غرفة المعيشة وفي الجهة الأخرى يمكنك وضع صورة مناسبة.

2. الديكورات المختلفة

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة السفرة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

لخلق حاجز بين الغرفتين دون بناء جدار حقيقي، يمكنك ببساطة أن تصمم ديكورين مختلفين ومنسجمين لكلا الغرفتين، فكما نلاحظ في الصورة الجدران ونوع المصابيح وفتحات الإضاءة، تختلف في غرفة المعيشة عن غرفة السفرة.

3. الاقواس

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura غرفة السفرة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

ماذا تتوقع أن تكون فكرة لفصل غرفة المعيشة عن غرفة السفرة في منزل بتصميم استعماري؟ الجواب واضح، يمكنك الاستفادة من هذا التصميم في بناء الأقواس الجدارية، بحيث أنها تفصل الغرفتين وتبقيهما على تواصل بنفس الوقت.

4. مدفأة في المنتصف

CASA OLIVOS, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos غرفة السفرة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

فكرتنا التالية هي استخدام المدفأة كعنصر فصل، الفائدة فيها لا تكمن فقط في عملية الفصل بل بتوفير الدفئ للغرفتين سوياً، وننصح بهذه الفكرة في المناخات الباردة. 

5. اختلاف المستويات

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo غرفة السفرة خشب نقي Brown
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

بالعادة يكون تصميم جميع غرف المنزل بمستوى واحد ومتجاورة أيضا، لذلك اقترح مصمم الديكور التعديل على هذا التصميم والاستفادة منه في عملية الفصل بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة من خلال جعل غرفة السفرة بمستوى اعلى من غرفة المعيشة. يا لها من فكرة عبقرية… .  

6. الستائر

Casa de la Luz , C Cúbica Arquitectos C Cúbica Arquitectos غرفة السفرة
C Cúbica Arquitectos

C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos
C Cúbica Arquitectos

استخدم الستائر العالية كفاصل بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة، الميزة في تلك الستائر انه يمكنك فتحها وغلقها عند الحاجة، كما تعطي جمالية مميزة وعلاوة على ذلك اقتصادية وغير مكلفة.

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7. العناصر الموسيقية

DEPARTAMENTO EN LOMAS, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة السفرة
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

في حال كنت من محبي الموسيقى والتصميم الراقي، يمكنك وضع البيانو الخاص بك في الوسط بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة، وبذلك تكون ضربت عصفورين بحجر، الأول مكان مناسب لوضع البيانو، والثاني فصلت الغرفتين بطريقة راقية وذكية.

8. الباب الجرار

Casa Horizonte 9, Mayúscula Arquitectos Mayúscula Arquitectos غرفة السفرة
Mayúscula Arquitectos

Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos
Mayúscula Arquitectos

الباب الجرار أو السحاب، فكرة  تناسب المساحات المحدودة، لأنها تقلل من المساحة التي يأخذها الباب عند الفتح والغلق ولأنها ببساطة تفصل وتصل الغرفتين ببعض متى تشاء.

9. الاثاث المميز

Departamento contemporáneo en Bosques de las Lomas, Taller David Dana Arquitectura Taller David Dana Arquitectura غرفة السفرة
Taller David Dana Arquitectura

Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura
Taller David Dana Arquitectura

لديك أثاث عتيق وذو قيمة لا تقدر بثمن ولا تعرف أين تضعه؟ وجدنا لك الحل… استخدم الأثاث المميز والفريد الطراز في المنتصف بين غرفة السفرة وغرفة المعيشة وسوف تستمتع باستخدامه بطريقة صحيحة.

10. المطبخ المساعد

Prados #2, MX Taller de Arquitectura & Diseño MX Taller de Arquitectura & Diseño غرفة السفرة بلاط Wood effect
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño

MX Taller de Arquitectura & Diseño
MX Taller de Arquitectura &amp; Diseño
MX Taller de Arquitectura & Diseño

ما هو اكثر ما تحتاج له بالقرب من غرفة السفرة؟ بالتأكيد المطبخ، اذا استخدم المطبخ كفاصل بين غرفة السفرة وغرفة المعيشة بطريقة عملية ومبتكرة. 

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