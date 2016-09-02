8 أسرار لتصميم بيت يشبه المجلات

إختيار الألوان يعتبر من أصعب الإختيارات، فهل تختار ألوان الدهانات والأرضيات قبل أم بعد إختيار الأثاث؟ أهم شئ هو التخطيط، ولذلك ينصح بإتباع قانون 60/30/10. 60% لللون الرئيسي وغالباً ما يكون للحوائط، 30% للون الأثاث، 10% للون الإكسسوارات و المكملات في الغرفة.

هذا الغرفة هي خير مثال على هذا الإختيار، اللون الأزرق الداكن في الحوائط و الذي إحتل60%، أما اللونان الأبيض و الرمادي فيأخذا نسبة 30% معاً، و اللون الخشبي في الاكسسوارات يحتل نسبة 10%.