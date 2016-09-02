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8 أسرار لتصميم بيت يشبه المجلات

Marwa Hasan Marwa Hasan
Tapeten Marimekko 4 Kollektion, Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
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هل تريد الحصول على منزل مثل الذي تراه في مجلات الديكور؟ هل تريد الحصول على منزل دافئ، عملي و مريح لكل أفراد أسرتك؟ إذا كنت تشعر أن المهمة قد تكون صعبة و لا تعلم من أين تبدأ، لذا جئنا إليك بأهم الأسرار والتي ستضمن لكم الحصول على منزل رائع يعبرعن الشخصية الخاصة بك مع الذوق الرفيع.

1.باليتة الألوان

Sala CMJ, marianamoraldiseño marianamoraldiseño غرفة المعيشة
marianamoraldiseño

marianamoraldiseño
marianamoraldiseño
marianamoraldiseño

إختيار الألوان يعتبر من أصعب الإختيارات، فهل تختار ألوان الدهانات والأرضيات قبل أم بعد إختيار الأثاث؟ أهم شئ هو التخطيط، ولذلك ينصح بإتباع قانون 60/30/10. 60% لللون الرئيسي وغالباً ما يكون للحوائط، 30% للون الأثاث، 10% للون الإكسسوارات و المكملات في الغرفة. 

هذا الغرفة هي خير مثال على هذا الإختيار، اللون الأزرق الداكن في الحوائط و الذي إحتل60%، أما اللونان الأبيض و الرمادي فيأخذا نسبة 30% معاً، و اللون الخشبي في الاكسسوارات يحتل نسبة 10%.

2.إختيار الطراز

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

يجب أن تختار الطراز للغرف كلها أو لكل غرفة على حدة، حيث أن إختيار الطراز يسهل عليك إختيارات عناصر الأثاث و الإكسسوارات المختلفة.

3.لا داعي لشراء الجديد

Temporada Otoño-Invierno 2015, VILLATTE - La Maison VILLATTE - La Maison غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
VILLATTE – La Maison

VILLATTE - La Maison
VILLATTE – La Maison
VILLATTE - La Maison

إذا كنت تمل بسرعة و تحب التجديد، فلا داعي لشراء أثاث و اكسسوارات جديدة، يمكنك تجديد أثاثك القديم أو الإستفادة من مقتنياتك وأغراضك القديمة كإكسسوارات. يمكنك أيضاً تدوير الباليتات أو الأخشاب القديمة للحصول على إطلالة عتيقة مشوقة في منزلك، فهذه الأفكار توفر الكثير من الأموال كما أنها تتيح الإستفادة من الأثاث القديم، كما أنه يصنع فارق في الشكل النهائي.

4.اللعب بالأقمشة

Cushions, Sian Elin Sian Elin غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

من أسهل الطرق لإضافة لمسة متيرة في منزلك هي إضافة نقشات مختلقة أو ألوان مختلفة أو خامات ذات ملمس مختلف في الغرفة الواحدة، و الذي بدوره يضيف شخصية للغرف.

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5.لوحات فنية

TENERIFE MAYO 2015, Casas en Escena Casas en Escena غرفة نومديكورات واكسسوارات
Casas en Escena

Casas en Escena
Casas en Escena
Casas en Escena

يجب الإهتمام بوضع لوحات فنية و تزين الحوائط حيث أنها تعمل على شغل الحوائط و إضافة شخصية خاصة بالغرفة، حيث أن الألوان تعبرعنك وتعطي جانب مثير يضيف للغرف.

6.ضع لمستك الخاصة

Tapeten Marimekko 4 Kollektion, Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg

Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg

لمستك الخاصة تلعب دور محوري في التصميم الداخلي و التي تجعل منزلك يختلف عن منازل الأخرين. يمكنك وضع قطعة أثاث مميزة، أو خلق ملمس مختلف بين عدد من العناصر، كما يمكنك خلط خامات مختلفة أو ألوان خاصة.

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7.اللعب بالإضاءة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

وضع عناصر الاضاءة في المكان السليم يضمن لك راحة في استخدام الفراغات، فالإضاءة تلعب دور قوي في التصميم و إبراز جمال الديكور المنزلي. يمكنك وضع كشافات على العناصر المهمة، أو جعل المصابيح المتدليه من السقف هي محور الانتباه في الغرفة.

8.ركن النباتات في منزلك

Einrichten mit Vintage - Mein eigenes Zuhause, Mighty Vintage Mighty Vintage بلكونة أو شرفة
Mighty Vintage

Mighty Vintage
Mighty Vintage
Mighty Vintage

النياتات تصنع فارق كونها جزء من المنزل، فيمكنك إذا توافرت المساحة عمل ركن حديقة صغير سواء في الشرفة أو الفناء مع وضع أثاث ليسمح لك بتناول الشاي أوالقراءة مع الاستمتاع بالمشهد الرائع.

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