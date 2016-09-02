8 أسرار لتصميم بيت يشبه المجلات

هل تريد الحصول على منزل مثل الذي تراه في مجلات الديكور؟ هل تريد الحصول على منزل دافئ، عملي و مريح لكل أفراد أسرتك؟ إذا كنت تشعر أن المهمة قد تكون صعبة و لا تعلم من أين تبدأ، لذا جئنا إليك بأهم الأسرار والتي ستضمن لكم الحصول على منزل رائع يعبرعن الشخصية الخاصة بك مع الذوق الرفيع.
إختيار الألوان يعتبر من أصعب الإختيارات، فهل تختار ألوان الدهانات والأرضيات قبل أم بعد إختيار الأثاث؟ أهم شئ هو التخطيط، ولذلك ينصح بإتباع قانون 60/30/10. 60% لللون الرئيسي وغالباً ما يكون للحوائط، 30% للون الأثاث، 10% للون الإكسسوارات و المكملات في الغرفة.
هذا الغرفة هي خير مثال على هذا الإختيار، اللون الأزرق الداكن في الحوائط و الذي إحتل60%، أما اللونان الأبيض و الرمادي فيأخذا نسبة 30% معاً، و اللون الخشبي في الاكسسوارات يحتل نسبة 10%.
يجب أن تختار الطراز للغرف كلها أو لكل غرفة على حدة، حيث أن إختيار الطراز يسهل عليك إختيارات عناصر الأثاث و الإكسسوارات المختلفة.
إذا كنت تمل بسرعة و تحب التجديد، فلا داعي لشراء أثاث و اكسسوارات جديدة، يمكنك تجديد أثاثك القديم أو الإستفادة من مقتنياتك وأغراضك القديمة كإكسسوارات. يمكنك أيضاً تدوير الباليتات أو الأخشاب القديمة للحصول على إطلالة عتيقة مشوقة في منزلك، فهذه الأفكار توفر الكثير من الأموال كما أنها تتيح الإستفادة من الأثاث القديم، كما أنه يصنع فارق في الشكل النهائي.
من أسهل الطرق لإضافة لمسة متيرة في منزلك هي إضافة نقشات مختلقة أو ألوان مختلفة أو خامات ذات ملمس مختلف في الغرفة الواحدة، و الذي بدوره يضيف شخصية للغرف.
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يجب الإهتمام بوضع لوحات فنية و تزين الحوائط حيث أنها تعمل على شغل الحوائط و إضافة شخصية خاصة بالغرفة، حيث أن الألوان تعبرعنك وتعطي جانب مثير يضيف للغرف.
لمستك الخاصة تلعب دور محوري في التصميم الداخلي و التي تجعل منزلك يختلف عن منازل الأخرين. يمكنك وضع قطعة أثاث مميزة، أو خلق ملمس مختلف بين عدد من العناصر، كما يمكنك خلط خامات مختلفة أو ألوان خاصة.
وضع عناصر الاضاءة في المكان السليم يضمن لك راحة في استخدام الفراغات، فالإضاءة تلعب دور قوي في التصميم و إبراز جمال الديكور المنزلي. يمكنك وضع كشافات على العناصر المهمة، أو جعل المصابيح المتدليه من السقف هي محور الانتباه في الغرفة.
النياتات تصنع فارق كونها جزء من المنزل، فيمكنك إذا توافرت المساحة عمل ركن حديقة صغير سواء في الشرفة أو الفناء مع وضع أثاث ليسمح لك بتناول الشاي أوالقراءة مع الاستمتاع بالمشهد الرائع.