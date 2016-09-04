15 مثال لبار المطبخ الصغير

يعتبر البار جزء مهم في المطبخ، فقد يستخدم كطاولة لتناول الوجبات السريعة عليها او لشرب قهوة الصباح، او حتى مكان لنتبادل الاحاديث مع أصدقائنا المقربين، وفي بعض الأحيان قد يكون مكان مناسب للدراسة، ولأنه متعدد الوظائف لابد من تصميمه بشكل مميز ومريح وعملي، وبحجم يتناسب مع مساحة المطبخ.
دعونا نستعرض سوياً 15 مثال على تلك بار المطبخ واختر منها الانسب لذوقك ولمطبخك.
اختر الطول والعرض المناسب لبار مطبخك حتى لا تشعر بالضيق، واجعلها كديكور مميز وكمساعد لك في المطبخ.
بار بتصميم جميل من الحجر الأبيض في منتصف المطبخ وكأنه جزيرة المطبخ، ويزيد جمالها عندما تندمج مع المجلى، بحيث تصبح متكاملة من الناحية العملية والجمالية.
في مطبخ صغير المساحة ننصحك عزيزي القارئ أن تستغل اصغر مساحة في المطبخ للبار، بحيث لا يؤثر على مساحة المطبخ ويستخدم بطريفة فعالة.
لإنشاء البار بطريقة مثالية وعملية، يمكنك استغلال المساحات الصغيرة وغير المستخدمة في مطبخك، بحيث يراعى الحجم المناسب للبار مع تلك المساحة، وبالعادة ننصح بتلك الطريقة للأزواج لانها تكفي فقط لشخصين.
ليكون تصميم البار فعَال وعملي لابد أن يكون متعدد الاستخدامات، فكما نشاهد في الصورة هذا البار يجمع بين البار كطاولة طعام والمجلى وأيضا تم تخصيص مساحة واسعة اسفل البار لحفظ الكراسي بعد الاستخدام.
يمكنك التفنن بمكان البار بحيث تجعل منه ديكور مميز للمطبخ وأيضا تعتبره كوسيلة ترسم بها احد حدود المطبخ وبالتالي سيكون مطبخك مكون من ثلاث جدران ونصف .
البار مكان مناسب جدا لتناول الفطور، لذلك غالبا ما يترافق بكراسي عالية، ويتحدد عدد الكراسي بحجم البار، ولذلك اذا كان البار لديك صغير يفضل اختيار حجم صغير للكراسي ليتسع لأكبر عدد.
في حال لديك فقط تلك المساحة من الرخام المخصص لتحضير الطعام، يمكنك جعل ذلك الطرف الأخير منها بار، لتناول الفطور او شرب قهوتك الصباحية وهو مناسب للاشخاص الذين يعيشون بمفردهم.
يا لها من فكرة خلاقة أن تملك بار يمكنك إزالته وتركيبة متى تشاء… نعم قد لا يكون البار الأكبر حجما ولكنه الأكثر عملية وتوفير للمساحة.
البار في هذه الصورة قد يختلف قليلا عن باقي الأمثلة السابقة ولكنه يؤدي نفس الوظيفة بالإضافة لوظيفة أخرى وهي الفصل بين المطبخ وغرفة السفرة.
هنا نشاهد التصميم الأكثر شيوعا والأكثر فعالية، تصميم بسيط وراقي يجمع ما بين التصميم المميز والمساحة السفلية الواسعة وخزانة جانبية لحفظ لوازم المطبخ.
في حال أردت أن تملك بار في مطبخ ولم يكن لديك المساحة الكافية، يمكنك بكل بساطة تصميمه بإنشاء رف قابل للطي والفتح.
فد يحقق البار وظائف أخرى وخاصة اذا كان في المنتصف بين المطبخ وغرفة المعيشة سيكون كحاجز فصل بينهما وسيستخدم من كلا الغرفتين كطاولة للاكل او لوضع بعض اللوازم.
البار العالي يحتاج أيضا إلى كراسي عالية لمزيد من الراحة والاستمتاع بالجلوس، قد لا يعجب البعض الجلوس العالي، ولكن له فوائد أخرى قد تغير نظرتك بعد التجربة، مثل: إعطاء رؤيا مختلفة من مستوى عالي وستشعر بأنك مسيطر على الوضع المحيط.
أخيرا نختم أمثلتنا مع هذا المثال الصغير عن بار صغير في مطبخ صغير، جمع فيه البار معظم المعطيات من طاولة طعام ومكتبة صغيرة إلى مساحة سفلية وكحاجز بين المطبخ وغرفة المعيشة وهذا مناسب للمطابخ الصغيرة.
لتشعر براحة وهناء في منزلك، اختر دائما ما يناسب ذوقك الشخصي وعائلتك ومنزلك.
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