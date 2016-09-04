15 مثال لبار المطبخ الصغير

يعتبر البار جزء مهم في المطبخ، فقد يستخدم كطاولة لتناول الوجبات السريعة عليها او لشرب قهوة الصباح، او حتى مكان لنتبادل الاحاديث مع أصدقائنا المقربين، وفي بعض الأحيان قد يكون مكان مناسب للدراسة، ولأنه متعدد الوظائف لابد من تصميمه بشكل مميز ومريح وعملي، وبحجم يتناسب مع مساحة المطبخ.

دعونا نستعرض سوياً 15 مثال على تلك بار المطبخ واختر منها الانسب لذوقك ولمطبخك.