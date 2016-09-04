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15 مثال لبار المطبخ الصغير

Heba khlili Heba khlili
Casa LA 356, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura مطبخ أسمنت
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يعتبر البار جزء مهم في المطبخ، فقد يستخدم كطاولة لتناول الوجبات السريعة عليها او لشرب قهوة الصباح، او حتى مكان لنتبادل الاحاديث مع أصدقائنا المقربين، وفي بعض الأحيان قد يكون مكان مناسب للدراسة، ولأنه متعدد الوظائف لابد من تصميمه بشكل مميز ومريح وعملي، وبحجم يتناسب مع مساحة المطبخ.

دعونا نستعرض سوياً 15 مثال على تلك بار المطبخ واختر منها الانسب لذوقك ولمطبخك.

1. الطول والعرض المناسب

Proyecto J + L, GarDu Arquitectos GarDu Arquitectos مطبخ
GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos

اختر الطول والعرض المناسب لبار مطبخك حتى لا تشعر بالضيق، واجعلها كديكور مميز وكمساعد لك في المطبخ.

2. في الوسط

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

بار بتصميم جميل من الحجر الأبيض في منتصف المطبخ وكأنه جزيرة المطبخ، ويزيد جمالها عندما تندمج مع المجلى، بحيث تصبح متكاملة من الناحية العملية والجمالية.

3. في الزاوية

Vila Madalena | Decorados, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI مطبخ
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

في مطبخ صغير المساحة ننصحك عزيزي القارئ أن تستغل اصغر مساحة في المطبخ للبار، بحيث لا يؤثر على مساحة المطبخ ويستخدم بطريفة فعالة.

4. الحيز المناسب لشخصين

A-778, DF ARQUITECTOS DF ARQUITECTOS مطبخ
DF ARQUITECTOS

DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS
DF ARQUITECTOS

لإنشاء البار بطريقة مثالية وعملية، يمكنك استغلال المساحات الصغيرة وغير المستخدمة في مطبخك، بحيث يراعى الحجم المناسب للبار مع تلك المساحة، وبالعادة ننصح بتلك الطريقة للأزواج لانها تكفي فقط لشخصين.

5. بار مع مساحة سفلية

Casa del Arbol, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura مطبخ
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

ليكون تصميم البار فعَال وعملي لابد أن يكون متعدد الاستخدامات، فكما نشاهد في الصورة هذا البار يجمع بين البار كطاولة طعام والمجلى وأيضا تم تخصيص مساحة واسعة اسفل البار لحفظ الكراسي بعد الاستخدام.

6. رسم حدود للمطبخ

Proyecto PH Las Flores, Basch Arquitectos Basch Arquitectos مطبخ
Basch Arquitectos

Basch Arquitectos
Basch Arquitectos
Basch Arquitectos

يمكنك التفنن بمكان البار بحيث تجعل منه ديكور مميز للمطبخ وأيضا تعتبره كوسيلة ترسم بها احد حدود المطبخ وبالتالي سيكون مطبخك مكون من ثلاث جدران ونصف .

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7. عدد الكراسي المناسبة

Cocina HR, Rotoarquitectura Rotoarquitectura مطبخ
Rotoarquitectura

Rotoarquitectura
Rotoarquitectura
Rotoarquitectura

البار مكان مناسب جدا لتناول الفطور، لذلك غالبا ما يترافق بكراسي عالية، ويتحدد عدد الكراسي بحجم البار، ولذلك اذا كان البار لديك صغير يفضل اختيار حجم صغير للكراسي ليتسع لأكبر عدد.

8. لمن يعشون بمفردهم

Residencia RH, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño مطبخ
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

في حال لديك فقط تلك المساحة من الرخام المخصص لتحضير الطعام، يمكنك جعل ذلك الطرف الأخير منها بار، لتناول الفطور او شرب قهوتك الصباحية وهو مناسب للاشخاص الذين يعيشون بمفردهم.

9. البار المتحرك

CASA LAURELES, Diseño Integral En Madera S.A de C.V. Diseño Integral En Madera S.A de C.V. مطبخ
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.

Diseño Integral En Madera S.A de C.V.
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.
Diseño Integral En Madera S.A de C.V.

يا لها من فكرة خلاقة أن تملك بار يمكنك إزالته وتركيبة متى تشاء… نعم قد لا يكون البار الأكبر حجما ولكنه الأكثر عملية وتوفير للمساحة.

10. البار كحد فاصل

Increíbles Propuestas de Cocinas, Nomada Design Studio Nomada Design Studio مطبخ خشب
Nomada Design Studio

Nomada Design Studio
Nomada Design Studio
Nomada Design Studio

البار في هذه الصورة قد يختلف قليلا عن باقي الأمثلة السابقة ولكنه يؤدي نفس الوظيفة بالإضافة لوظيفة أخرى وهي الفصل بين المطبخ وغرفة السفرة.

11. التصميم التقليدي

Casa LA 356, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura مطبخ أسمنت
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

هنا نشاهد التصميم الأكثر شيوعا والأكثر فعالية، تصميم بسيط وراقي يجمع ما بين التصميم المميز والمساحة السفلية الواسعة وخزانة جانبية لحفظ لوازم المطبخ.

12. الجزء الاضافي

Diseño de proyectos y espacios, Eurekaa Eurekaa مطبخ
Eurekaa

Eurekaa
Eurekaa
Eurekaa

في حال أردت أن تملك بار في مطبخ ولم يكن لديك المساحة الكافية، يمكنك بكل بساطة تصميمه بإنشاء رف قابل للطي والفتح.

13. بار لواجهتين

Cocina Magdalena, Diseño Distrito Federal Diseño Distrito Federal مطبخ
Diseño Distrito Federal

Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal
Diseño Distrito Federal

فد يحقق البار وظائف أخرى وخاصة اذا كان في المنتصف بين المطبخ وغرفة المعيشة سيكون كحاجز فصل بينهما وسيستخدم من كلا الغرفتين كطاولة للاكل او لوضع بعض اللوازم.

14. البار العالي

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب نقي White
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

البار العالي يحتاج أيضا إلى كراسي عالية لمزيد من الراحة والاستمتاع بالجلوس، قد لا يعجب البعض الجلوس العالي، ولكن له فوائد أخرى قد تغير نظرتك بعد التجربة، مثل: إعطاء رؤيا مختلفة من مستوى عالي وستشعر بأنك مسيطر على الوضع المحيط.

15. بار صغير لبيت صغير

rehabilitación casa en Barcelona, GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[® مطبخ
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®
GPA Gestión de Proyectos Arquitectónicos ]gpa[®

أخيرا نختم أمثلتنا مع هذا المثال الصغير عن بار صغير في مطبخ صغير، جمع فيه البار معظم المعطيات من طاولة طعام ومكتبة صغيرة إلى مساحة سفلية وكحاجز بين المطبخ وغرفة المعيشة وهذا مناسب للمطابخ الصغيرة.

لتشعر براحة وهناء في منزلك، اختر  دائما ما يناسب ذوقك الشخصي وعائلتك ومنزلك.

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