7 أفكار رائعة لغرف نوم الأطفال

غرف الأطفال تعد من أكثر الغرف إهمالاً و ذلك لعدم درايتنا الكافية بإحتياجات الأطفال، فنلجأ دائماً إلى الغرف ذات الشكل الجميل ولكن لا نلتفت إلى ما قد يحتاجه الطفل من حيث العملية، فتنتشر الفوضى في كل البيت و ليس فقط في غرفته، كما قد لا يجد مكان لللعب ويضطر إلى الخروج من غرفته ليبحث عن مكان أخر لللعب أو الإستذكار.
و لذلك جئنا لكم ببعض الأفكار للعناصر التي يحتاجها الطفل في غرفته ليحصل على غرفة متكامله و مثالية.
أهم عناصر غرفة النوم، بينما قد تكون الأسرة ذات الأشكال المميزة مبهرة و لكنها تأخذ مساحة كبيرة كما أنها قد تصيب الطفل بالملل بعد فترة. ولذلك إحرص على جعل السرير ذو تصميم بسيط و يمكن أيضاً استغلال وحدة السرير للتخزين أو كوحدة متعددة الاستخدامات.
من المهم وجود مكان لتخزين الملابس الخاصة بالطفل، و نظراً للمقاسات الصغيرة و الخاصة بالأطفال فمن الأفضل أن يحتوي الدولاب على أدراج لتقسيم الملابس حسب الحاجة و لسهولة الوصول إليها للحد من الفوضى، فغرف الأطفال إن لم يتم السيطرة على كل العناصر الخاصة بهم و كان لكل عنصر مكان خاص لتخزينة سوف تتحول غرفة النوم إلى فوضى مستمرة.
شجع أطفالك على القراءة عن طريق خلق ركن بسيط يمكنهم الجلوس فيه عند القراءة و تصفح الكتب، يمكنكم أيضاً الجلوس معهم في هذا الركن لقراءة القصص سوياً.
الغرفة يجب أن تعبر عن الأطفال، فيمكنك رسم، لصق أو تعليق لوحات لشخصياتهم المفضلة على الحائط بألوان جميلة ومبهجة، لتظهر شخصياتهم على حوائط غرفهم و لخلق جو رائع في الغرفة.
بعمل ركن للعب فإنك تصنع مساحة خاصة لأطفالك يسمح لهم فيها بوضع ألعابهم في كل مكان بدون إحداث فوضى في كل أرجاء المنزل و بدون الحد من حريتهم. ففي هذا الركن يمكن للأطفال استضافة أصدقائهم و اللعب و عمل النشاطات المتنوعة و لذلك يفضل أن يحتوي على طاولة صغيرة و كراسي.
ركن الألعاب يجب أن يتضمن جزء غاية في الأهمية و هو وحدة لتخزين الألعاب، لتوفير مساحة تخزينية لترتيب الألعاب بعد إنتهاء الأطفال من اللعب، كي يتعلموا أهمية الترتيب و قيمة الغرفة المنظمة والحفاظ على أغراضهم.
مهم جداً خلق مساحة لكل نشاط في غرفة الطفل حتى يتمكن من الفصل بين النشاطات المختلفة مع الإستغلال الأمثل للغرفة مهما كانت صغيرة.
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