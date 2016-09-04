7 أفكار رائعة لغرف نوم الأطفال

غرف الأطفال تعد من أكثر الغرف إهمالاً و ذلك لعدم درايتنا الكافية بإحتياجات الأطفال، فنلجأ دائماً إلى الغرف ذات الشكل الجميل ولكن لا نلتفت إلى ما قد يحتاجه الطفل من حيث العملية، فتنتشر الفوضى في كل البيت و ليس فقط في غرفته، كما قد لا يجد مكان لللعب ويضطر إلى الخروج من غرفته ليبحث عن مكان أخر لللعب أو الإستذكار.

و لذلك جئنا لكم ببعض الأفكار للعناصر التي يحتاجها الطفل في غرفته ليحصل على غرفة متكامله و مثالية.