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7 أفكار رائعة لغرف نوم الأطفال

Marwa Hasan Marwa Hasan
Sticker Les Sirènes, Bumoon Bumoon غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات Multicolored
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غرف الأطفال تعد من أكثر الغرف إهمالاً و ذلك لعدم درايتنا الكافية بإحتياجات الأطفال، فنلجأ دائماً إلى الغرف ذات الشكل الجميل ولكن لا نلتفت إلى ما قد يحتاجه الطفل من حيث العملية،  فتنتشر الفوضى في كل البيت و ليس فقط في غرفته، كما قد لا يجد مكان لللعب ويضطر إلى الخروج من غرفته ليبحث عن مكان أخر لللعب أو الإستذكار.

و لذلك جئنا لكم ببعض الأفكار للعناصر التي يحتاجها الطفل في غرفته ليحصل على غرفة متكامله و مثالية.

1.السرير

Clamberdoodle bed homify غرفة الأطفالأسرة نوم
homify

Clamberdoodle bed

homify
homify
homify

أهم عناصر غرفة النوم،  بينما قد تكون الأسرة ذات الأشكال المميزة مبهرة و لكنها تأخذ مساحة كبيرة كما أنها قد تصيب الطفل بالملل بعد فترة. ولذلك إحرص على جعل السرير ذو تصميم بسيط و يمكن أيضاً استغلال وحدة السرير للتخزين أو كوحدة متعددة الاستخدامات.

2.الدولاب

Ideen für das Kinderzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الأطفالمخزن
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

من المهم وجود مكان لتخزين الملابس الخاصة بالطفل، و نظراً للمقاسات الصغيرة و الخاصة بالأطفال فمن الأفضل أن يحتوي الدولاب على أدراج لتقسيم الملابس حسب الحاجة و لسهولة الوصول إليها للحد من الفوضى، فغرف الأطفال إن لم يتم السيطرة على كل العناصر الخاصة بهم و كان لكل عنصر مكان خاص لتخزينة سوف تتحول غرفة النوم إلى فوضى مستمرة.

3.​ركن للقراءة

Der Pouf das Sitzkissen, Knit Kit GmbH Knit Kit GmbH غرفة الأطفالألعاب
Knit Kit GmbH

Knit Kit GmbH
Knit Kit GmbH
Knit Kit GmbH

شجع أطفالك على القراءة عن طريق خلق ركن بسيط يمكنهم الجلوس فيه عند القراءة و تصفح الكتب، يمكنكم أيضاً الجلوس معهم في هذا الركن لقراءة القصص سوياً.

4.تزين الحوائط

Sticker Les Sirènes, Bumoon Bumoon غرفة الأطفالديكورات واكسسوارات Multicolored
Bumoon

Bumoon
Bumoon
Bumoon

الغرفة يجب أن تعبر عن الأطفال، فيمكنك رسم، لصق أو تعليق لوحات لشخصياتهم المفضلة على الحائط بألوان جميلة ومبهجة، لتظهر شخصياتهم على حوائط غرفهم و لخلق جو رائع في الغرفة.

5.​ركن للعب

Zimmerideen für Kleinkinder und Babys | Modern, innovativ, hochwertig | dearkids italian design , MOBIMIO - Räume für Kinder MOBIMIO - Räume für Kinder غرفة الأطفالألعاب
MOBIMIO – Räume für Kinder

MOBIMIO - Räume für Kinder
MOBIMIO – Räume für Kinder
MOBIMIO - Räume für Kinder

بعمل ركن للعب فإنك تصنع مساحة خاصة لأطفالك يسمح لهم فيها بوضع ألعابهم في كل مكان بدون إحداث فوضى في كل أرجاء المنزل و بدون الحد من حريتهم. ففي هذا الركن يمكن للأطفال استضافة أصدقائهم و اللعب و عمل النشاطات المتنوعة و لذلك يفضل أن يحتوي على طاولة صغيرة و كراسي.

6.تخزين الألعاب

Ideen für das Kinderzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الأطفالمخزن
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

ركن الألعاب يجب أن يتضمن جزء غاية في الأهمية و هو وحدة لتخزين الألعاب، لتوفير مساحة تخزينية لترتيب الألعاب بعد إنتهاء الأطفال من اللعب، كي يتعلموا أهمية الترتيب و قيمة الغرفة المنظمة والحفاظ على أغراضهم.

7.​ركن الإستذكار

Compactos juveniles, Mueblalia Mueblalia غرفة الأطفالأسرة نوم
Mueblalia

Mueblalia
Mueblalia
Mueblalia

مهم جداً خلق مساحة لكل نشاط في غرفة الطفل حتى يتمكن من الفصل بين النشاطات المختلفة مع الإستغلال الأمثل للغرفة مهما كانت صغيرة.

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هل لديك أفكار أخرى لجعل غرف الأطفال مناسبة لهم؟ 

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