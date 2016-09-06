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6 تصاميم مميزة للمطابخ

Heba khlili Heba khlili
homify مطبخ
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المطبخ هو قلب وروح المنزل، وهو من الغرف الأولى التي نهتم بتصميمها ونوليها قدر من الرعاية والاهتمام. بيئة المطبخ يجب أن تكون عملية ومريحة والأهم أن تترك صاحب المنزل سعيد ومستعد لعمل اشهى الوجبات والاستمتاع مع الأهل والأصدقاء بتناول الطعام سوياً.
لأنك تستخدم المطبخ يوميا وبصورة مكثفة لابد أن تهتم بتصميمه ليس فقط كتصميم جميل وأنيق إنما أيضا بما يتناسب مع احتياجاتك من حيث تنظيمه وترتيب الأثاث ومساحة التداول لتحقيق الراحة والمتعة في المطبخ.

تعالوا معي لنتعرف على في هذا المقال على 6 تصاميم مميزة للمطابخ..

1. مطبخ متعدد الأستعمالات

Retrofit - Residência Alphaville, Moran e Anders Arquitetura Moran e Anders Arquitetura مطبخ
Moran e Anders Arquitetura

Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura
Moran e Anders Arquitetura

لتشعر بالراحة والعملية في مطبخك، ننصحك عزيزي القارئ بتخطيط مطبخك بشكل U، يعطي هذا الشكل قدر من الدفء العائلي إلى المطبخ. ولزيادة الاستخدام العملي لمطبخك يمكنك استخدام أثاث متعدد الاستعمالات، مثل البار في الصورة الذي يمكن اعتباره طاولة لتناول الطعام ومكان لتحضير الطعام.

2. مثلث المطبخ

Integração Total, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA مطبخ
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

نصيحة ممتازة لمطبخ عملي: خطط مطبخك بشكل U  أو مثلث العمل ليتشكل لديك المنطقة الحرة المحصورة بين اهم ثلاث نقاط رئيسية في المطبخ وهي الموقد، الثلاجة والمجلى، سيحقق لك هذا التخطيط قدر من حرية الحركة والراحة وأيضا سيضمن لك  قدر كافي من الاضاءة والتهوية.

3. الحفظ في خزن

SDV | Projeto de Interiores, Kali Arquitetura Kali Arquitetura مطبخ
Kali Arquitetura

Kali Arquitetura
Kali Arquitetura
Kali Arquitetura

من التصاميم المناسبة للمطابخ الصغيرة ولزيادة المساحة فيها، صمم خزانة بطول الحائط لوضع الثلاجة فيها، كما يمكن استخدم الجزء العلوي للخزانة لحفظ لوازم المطبخ، كما يمكنك أيضا تركيب رف لوضع المايكرويف.
بهذه الطريقة ستحفظ أدوات مطبخك من الضرر وستزيد من المساحة لديك.

4. الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة

b, F:POLES ARQUITETOS ASSOCIADOS F:POLES ARQUITETOS ASSOCIADOS مطبخ
F:POLES ARQUITETOS ASSOCIADOS

b

F:POLES ARQUITETOS ASSOCIADOS
F:POLES ARQUITETOS ASSOCIADOS
F:POLES ARQUITETOS ASSOCIADOS

كما هو مهم أن تكون بيئة المطبخ عملية أيضا مهم أن تكون بيئة جذابة وأنيقة، وتستطيع تحقيق ذلك من خلال الاهتمام بالديكور وتنظيم الأثاث.
الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة قد يكون له تأثير كبير على المتعة في المطبخ، لانك عندما تُقدر أبعاد المطبخ، والمسافات بين الأدوات والأجهزة ستحقق افضل أداء وراحة لحركتك في المطبخ..

5. الجزيرة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

البار أو الجزيرة في المطبخ تعطي تصميم مميز، وتكون مناسبة للمطابخ الكبيرة والمطابخ المفتوحة، وهي وسيلة عملية وفعالة ولها عدة فوائد، فهي تستخدم بشكل أساسي لتناول الطعام، ويوجد منها عدة نماذج: البار مع الموقد، البار مع طاولة طعام، وأيضا بعضها ياتي مع المجلى.

6. التفاعل مع الضيوف

Residência LSE, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura مطبخ
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

يعطي المطبخ الواسع الراحة والحرية في الحركة، مما يجعله مكان أيضا مناسب للاجتماع بأكبر عدد من الضيوف، بحيث يمكنك تصميم بار كبير يكفي لعشر أشخاص بالإضافة إلى طاولة طعام وبهذا ستستمتع مع كل أحبائك بتناول وجبة هنية.

عندما تشعر بالملل أو بالضيق اصنع الحلوى ستشعرك بالسعادة.

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