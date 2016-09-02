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10 أفكار لتجديد حمامك بشكل جذاب

آية علم الدين آية علم الدين
homify حمام
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إن الحمام هو العنصر الذي يتعامل معه كل مستخدمي المنزل بشكل يومي لاغنى عنه ، لذا فإنه يعد الفراغ الذي يلزمه العناية والتجديد دومًا و استحداث أفكار جديدة في ديكوراته لتجنب الملل ولجلب الراحة لمستخدميه.

وفي هذا الموضوع سوف نتناول بعض الأفكار الجديدة التي قد تضفي على حمامك روحًا جديدًا وتميزًا في التصميم فهيا ينا لنستعرض هذه الأفكار:

1- استخدام المايكروسيمنت

Penthouse, HONEYandSPICE innenarchitektur + design HONEYandSPICE innenarchitektur + design حمام
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design
HONEYandSPICE innenarchitektur + design

مادة المايكروسيمنت من المواد الحديثة التي أصبح استخدامها في الحوائط والأرضيات يعطي تميزًا خاصًا لتصميم الفراغ، وهي مكونة في الأساس من الأسمنت ولكن يتم علاجه وفرده على الحوائط والأرضيات ودهانه بمواد لامعة تعطي تألقًا للفراغ واختلافًا عن بقية المواد المعتادة في المنزل.

وهنا نجد أن المصمم قد استخدمها في الأرضيات والحوائط باللون الرمادي مع تسليط الأضواء عليها بالشكل الذي يعطيها لمعانًا وتألقًا مع استخدام أحواض وخزانات باللون الأبيض العصري .

2- الزخارف العصرية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في هذا الحمام نلاحظ التصميم المميز والذي يرجع للطراز ما بعد الحداثي والذي يجمع بين الكلاسيكي ذو الزخارف ولكنها زخارف عصرية، فنجد المصمم قد استخدم اللون الأزرق في تطعيم السيراميك بأشكال صغيرة جميلة وإطار للمرآة و وزرة الحمام ، كما استخدم الخشب بطريقة مميزة في الخزانات عن طريق التصميم المفرغ ذو الفتحات مع اللون الأبيض العصري في بقية أجزاء الحوائط.

3- اللون الأبيض الغالب

abitazione privata, Bologna, senzanumerocivico senzanumerocivico حمام
senzanumerocivico

senzanumerocivico
senzanumerocivico
senzanumerocivico

إن اللون الأبيض كان وسيظل دومًا من الألوان التي تعطي للتصميم تميزًا وأناقة خاصة لو توحدت عناصر التصميم كلها بنفس اللون المريح ، فهو يعطي للفراغ اتساعًا ورحابة، كما أن المصمم في هذا الحمام قد فصل الجزء الخاص بالمرحاض عن الجزء الخاص بالحوض مما أعطى شخصية مميزة لهذا التصميم.

4- استبدال البانيو بكابينة الاستحمام

Appartement industriel chic & moderne 55m2 75010 Paris, Espaces à Rêver Espaces à Rêver حمام
Espaces à Rêver

Espaces à Rêver
Espaces à Rêver
Espaces à Rêver

إذا كنت قد مللت من البانيو في حمامك ومساحته تسمح لك فإنه بإمكانك أن تستبدله بكابينة الاستحمام فهي وسيلة عصرية وعملية للاستحمام كما أنها تعطي شكلًا مميزًا لتصميم الحمام.

فهنا مثلًا نجد أن المصمم ESPACES À RÊVER قد اختار لحوائط الكابينة السيراميك الفاتح خلافًا لبقية حوائط الحمام التي قد طليت باللون الأبيض مع استخدام وزرة الحوض من نفس نوع السيراميك ومع الخزانات البيضاء و الرمادية التي تتماشى مع ألوان السيراميك ومع استخدام الفاصل الزجاجي الذي يعطي اتساعًا للحمام.

5- طراز البحر المتوسط

HOTEL VILLA VIGNOLA - VASTO (CH), CERAMICHE MUSA CERAMICHE MUSA حمامديكورات فخار
CERAMICHE MUSA

CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA
CERAMICHE MUSA

لمزيد من التميز لتصميم حمامك تستطيع أن تستعين بطراز البحر المتوسط المميز كما نرى في هذا الحمام، فقد استخدم المصمم السيراميك ذو النقوشات الزرقاء الصاخبة بارتفاع الحائط كله مع استخدام الخشب الطبيعي للخزانات والحوض المستطيل العصري مع استخدام كابينة الاستحمام ذات الباب الزجاجي الأنيق مما أعطى للحمام شكلًا نهائيًا رائعًا.

6- الجرأة في التصميم

Viviendas Centro Histórico Valencia, Singularq Architecture Lab Singularq Architecture Lab حمام
Singularq Architecture Lab

Singularq Architecture Lab
Singularq Architecture Lab
Singularq Architecture Lab

لابأس من بعض الجرأة في تصميم ديكورات الحمام لإضافة روحًا من التفرد عليه، فهنا مثلًا اختار المصمم SINGULARQ ARCHITECTURE LAB أن يترك جزءًا من الحائط بدون طلاء ليظهر الطوب بلونه وشكله الطبيعي كجزء جمالي في الديكور واستغله ليضع عليه المرآة ذات وحدات الإضاءة الدائرية الكثيرة فوق المرآة مما ميز التصميم وأعطاه جمالًا خاصًا.

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7- ورق الحائط

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

هناك فكرة شائعة أن ورق الحائط لا يتناسب مع الحمامات ولكن هذه الفكرة خاطئة تمامًا، فهناك ورق حائط مخصص للحمامات وهو مصمم بحيث يقاوم الرطوبة والمياة والاستخدام المستمر للحمام كما نرى في هذا الحمام المميز.

فهنا نستطيع أن نميز هذه الحوائط الجميلة ذات الخطوط الطولية الخضراء والبيضاء والتي جعلت من الحمام وكأنه فراغ مخصص للاستجمام والراحة حقًا.

8- الخشب في الحمام

Casa - Studio, ARCHILAB architettura e design ARCHILAB architettura e design حمام
ARCHILAB architettura e design

ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design
ARCHILAB architettura e design

من الأفكار الخاطئة أيضًا اعتقاد أن الخشب لايمكن استخدامه في الحمامات، ولكننا نستطيع أن نراه هنا في هذا الحمام وقد استخدم في الأرضيات و في الخزانات مع اللون الأبيض الذي تم استخدامه في الحوائط والأجهزة الصحية جميعها مما أعطى للحمام هذا الطراز المميز العصري والتبسيطي في آن واحد، ومع استخدام البانيو ذو الدرج و الشكل غير المألون جعل من الحمام قطعة من الجمال والراحة.

9- اللون الأسود الأنيق

Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG حمام
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

اللون الأسود هو أكثر الألوان أناقة ولكن استخدامه في الديكورات عادة مايكون محدودًا وذلك خشية أن يضفي لمسة من القتامة على المنزل، ولكن الفيصل في ذلك هو طريقة استخدامه وتوظيفه في التصميم.

فكما نرى هنا فإن المصمم قد استخدمه بشكل واسع في الحمام، في الحوائط والأرضيات وقاعدة البانيو ولكن ذلك أضفى على الحمام أناقة دون أن يؤثر سلبًا على مساحة الحمام وذلك يرجع للإضاءة الجيدة التي تمت مراعاتها وللمعة الموجودة في السيراميك والتي أعطت انعكاسات للضوء أضافت للمساحة وجعلت من الحمام تحفة فنية أنيقة.

10- الإضاءة الجيدة

Musterwohnung, Home Staging Bavaria Home Staging Bavaria حماممرايا White
Home Staging Bavaria

Home Staging Bavaria
Home Staging Bavaria
Home Staging Bavaria

من العناصر الهامة في تصميم ديكورات الحمامات عنصر الإضاءة، سواءًا الإضاءة الطبيعية النهارية عن طريق الأبواب والشبابيك أو الإضاءة الصناعية الليلية عن طريق وحدات الإضاءة التي لابد أن تكون مدروسة بعناية ، فهناك وحدة الإضاءة التي تعلو مرآة الحوض والتي يجب ألا تكون مزعجة ولا خافتة بشكل زائد عن اللازم، وهناك وحدات الإضاءة الموزعة في السقف حسب المساحة والاستخدام والتي يجب أن تكون متناسبة ومريحة بشكل كبير.

إذا كنت ترغب في مشاهدة حمامات على نمط الفنادق يمكنك مشاهدة هذا الرابط.

الأناقة تتجلى في كلاسيكية هذا المنزل
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