10 أفكار لتجديد حمامك بشكل جذاب

إن الحمام هو العنصر الذي يتعامل معه كل مستخدمي المنزل بشكل يومي لاغنى عنه ، لذا فإنه يعد الفراغ الذي يلزمه العناية والتجديد دومًا و استحداث أفكار جديدة في ديكوراته لتجنب الملل ولجلب الراحة لمستخدميه.
وفي هذا الموضوع سوف نتناول بعض الأفكار الجديدة التي قد تضفي على حمامك روحًا جديدًا وتميزًا في التصميم فهيا ينا لنستعرض هذه الأفكار:
مادة المايكروسيمنت من المواد الحديثة التي أصبح استخدامها في الحوائط والأرضيات يعطي تميزًا خاصًا لتصميم الفراغ، وهي مكونة في الأساس من الأسمنت ولكن يتم علاجه وفرده على الحوائط والأرضيات ودهانه بمواد لامعة تعطي تألقًا للفراغ واختلافًا عن بقية المواد المعتادة في المنزل.
وهنا نجد أن المصمم قد استخدمها في الأرضيات والحوائط باللون الرمادي مع تسليط الأضواء عليها بالشكل الذي يعطيها لمعانًا وتألقًا مع استخدام أحواض وخزانات باللون الأبيض العصري .
في هذا الحمام نلاحظ التصميم المميز والذي يرجع للطراز ما بعد الحداثي والذي يجمع بين الكلاسيكي ذو الزخارف ولكنها زخارف عصرية، فنجد المصمم قد استخدم اللون الأزرق في تطعيم السيراميك بأشكال صغيرة جميلة وإطار للمرآة و وزرة الحمام ، كما استخدم الخشب بطريقة مميزة في الخزانات عن طريق التصميم المفرغ ذو الفتحات مع اللون الأبيض العصري في بقية أجزاء الحوائط.
إن اللون الأبيض كان وسيظل دومًا من الألوان التي تعطي للتصميم تميزًا وأناقة خاصة لو توحدت عناصر التصميم كلها بنفس اللون المريح ، فهو يعطي للفراغ اتساعًا ورحابة، كما أن المصمم في هذا الحمام قد فصل الجزء الخاص بالمرحاض عن الجزء الخاص بالحوض مما أعطى شخصية مميزة لهذا التصميم.
إذا كنت قد مللت من البانيو في حمامك ومساحته تسمح لك فإنه بإمكانك أن تستبدله بكابينة الاستحمام فهي وسيلة عصرية وعملية للاستحمام كما أنها تعطي شكلًا مميزًا لتصميم الحمام.
فهنا مثلًا نجد أن المصمم ESPACES À RÊVER قد اختار لحوائط الكابينة السيراميك الفاتح خلافًا لبقية حوائط الحمام التي قد طليت باللون الأبيض مع استخدام وزرة الحوض من نفس نوع السيراميك ومع الخزانات البيضاء و الرمادية التي تتماشى مع ألوان السيراميك ومع استخدام الفاصل الزجاجي الذي يعطي اتساعًا للحمام.
لمزيد من التميز لتصميم حمامك تستطيع أن تستعين بطراز البحر المتوسط المميز كما نرى في هذا الحمام، فقد استخدم المصمم السيراميك ذو النقوشات الزرقاء الصاخبة بارتفاع الحائط كله مع استخدام الخشب الطبيعي للخزانات والحوض المستطيل العصري مع استخدام كابينة الاستحمام ذات الباب الزجاجي الأنيق مما أعطى للحمام شكلًا نهائيًا رائعًا.
لابأس من بعض الجرأة في تصميم ديكورات الحمام لإضافة روحًا من التفرد عليه، فهنا مثلًا اختار المصمم SINGULARQ ARCHITECTURE LAB أن يترك جزءًا من الحائط بدون طلاء ليظهر الطوب بلونه وشكله الطبيعي كجزء جمالي في الديكور واستغله ليضع عليه المرآة ذات وحدات الإضاءة الدائرية الكثيرة فوق المرآة مما ميز التصميم وأعطاه جمالًا خاصًا.
هناك فكرة شائعة أن ورق الحائط لا يتناسب مع الحمامات ولكن هذه الفكرة خاطئة تمامًا، فهناك ورق حائط مخصص للحمامات وهو مصمم بحيث يقاوم الرطوبة والمياة والاستخدام المستمر للحمام كما نرى في هذا الحمام المميز.
فهنا نستطيع أن نميز هذه الحوائط الجميلة ذات الخطوط الطولية الخضراء والبيضاء والتي جعلت من الحمام وكأنه فراغ مخصص للاستجمام والراحة حقًا.
من الأفكار الخاطئة أيضًا اعتقاد أن الخشب لايمكن استخدامه في الحمامات، ولكننا نستطيع أن نراه هنا في هذا الحمام وقد استخدم في الأرضيات و في الخزانات مع اللون الأبيض الذي تم استخدامه في الحوائط والأجهزة الصحية جميعها مما أعطى للحمام هذا الطراز المميز العصري والتبسيطي في آن واحد، ومع استخدام البانيو ذو الدرج و الشكل غير المألون جعل من الحمام قطعة من الجمال والراحة.
اللون الأسود هو أكثر الألوان أناقة ولكن استخدامه في الديكورات عادة مايكون محدودًا وذلك خشية أن يضفي لمسة من القتامة على المنزل، ولكن الفيصل في ذلك هو طريقة استخدامه وتوظيفه في التصميم.
فكما نرى هنا فإن المصمم قد استخدمه بشكل واسع في الحمام، في الحوائط والأرضيات وقاعدة البانيو ولكن ذلك أضفى على الحمام أناقة دون أن يؤثر سلبًا على مساحة الحمام وذلك يرجع للإضاءة الجيدة التي تمت مراعاتها وللمعة الموجودة في السيراميك والتي أعطت انعكاسات للضوء أضافت للمساحة وجعلت من الحمام تحفة فنية أنيقة.
من العناصر الهامة في تصميم ديكورات الحمامات عنصر الإضاءة، سواءًا الإضاءة الطبيعية النهارية عن طريق الأبواب والشبابيك أو الإضاءة الصناعية الليلية عن طريق وحدات الإضاءة التي لابد أن تكون مدروسة بعناية ، فهناك وحدة الإضاءة التي تعلو مرآة الحوض والتي يجب ألا تكون مزعجة ولا خافتة بشكل زائد عن اللازم، وهناك وحدات الإضاءة الموزعة في السقف حسب المساحة والاستخدام والتي يجب أن تكون متناسبة ومريحة بشكل كبير.
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