10 تصميمات لغرفة معيشة مميزة

إن غرفة المعيشة تعد من أهم الفراغات في المنزل ذلك أنها الأكثر استخدامًا وتنوعًا في الوظيفة، ففي غرفة المعيشة يجتمع أفراد العائلة لمشاهدة التلفاز أو للتجمع حول المدفأة أو لاستقبال الأصدقاء وقضاء الوقت الممتع معهم، لذا فإنها لابد أن تتوافر فيها الأناقة والراحة والجمال المطلوبين لهذا الفراغ الهام والمتميز.
واليوم سوف نستعرض 10 أفكار لغرف المعيشة والتي قد تلهمك لتصميم غرفة المعيشة الخاصة بمنزلك بشكل مميز وجذاب:
تستطيع أن تخلق في فراغ المعيشة عنصرًا جذابًا أو أكثر، فهنا مثلًا اختار المصمم أن يجذب الانتباه في الفراغ عن طريق السقف الجبسي المفرغ ذو الأشكال الهندسية الجذابة مع اللوحة الفنية المميزة على الحائط لحصان أبيض جميل، مع استخدام أثاث عصري بسيط من نفس ألوان اللؤحة الفنية.
لأن فراغ المعيشة هو الفراغ الذي يستخدم بكثرة في المنزل فإن استخدام الطراز العصري مع الألوان الجذابة في ديكوراته يحقق تصميمًا رائعًا ومريحًا خاصةً إذا استخدمت الألوان بشكل متناسق أنيق كما نرى في هذه الغرفة، فاللون الوردي الزاهي مع اللون التركواز مع الرمادي الذي يخف من حدة الألوان المجاورة له قد أعطى للفراغ تألقًا وحيوية كما أن الأثاث العصري ساعد على ذلك.
البساطة في حد ذاتها قد تكون عنصرًا مميزًا للفراغ خاصة في غرف المعيشة التي تستلزمها البساطة والراحة للعين، فهنا مثلًا نجد أن الفراغ لم يحتو على الكثير من الألوان والتفاصيل وإنما قد وضعالمصمم BRICK CONSTRUCCIÓ I DISSENY به بعض الكنبات البسيطة ذات الوسائد المريحة مع طاولة مستطيلة من الزجاج والخشب مع سجادة ذات لون موحد قليلة النقوشات، وقد أثرى التصميم هذا السقف الدائري المميز.
مع الفراغات التي تطل على منظر طبيعي جيد فإنه من الرائع أن يتناغم تصميم الديكورات مع هذه الطبيعة المحيطة عن طريق استخدام موادها الطبيعية سواءًا في الأثاث أو في الأسقف كما نرى، فالسقف الخشبي هنا مع المقاعد التي صنعت من الخيزران مع مساحات الزجاج الكبيرة التي تصل الفراغ بالطبيعة قد جعلت الفراغ متناغمًا مع الجمال الخارجي وكأنه جزء منه.
يمكننا أيضًا استغلال الورود والأزهار الطبيعية والصناعية في إضفاء لمسة الجمال والرومانسية على غرفة المعيشة عن طريق تطعيم التصميم بالمزهريات على الطاولات الثانوية في الأركان مع وضع الشجيرات الصغيرة العالية على مسافات مدروسة في الفراغ مع ملاحظة ألا يكون الأثاث نفسه كثير التفاصيل حتى لا يؤذي العين أو يضفي أي إزعاج بصري.
أما إذا كانت غرفة المعيشة ذات مساحة صغيرة فإن أفضل ما يمكن استخدامه لمعالجة صغر المساحة هو استخدام الألوان الفاتحة سواءًا في الحوائط أو الأثاث أو الأرضيات كما نرى في هذا الفراغ ذو الألوان الهادئة الجميلة.
في غرفة المعيشة دائمًا ما يوجد عنصر جاذب تجتمع حوله العائلة، وهذا العنصر قد يكون المدفأة أو التلفاز أو مشغل الألعاب وقد تجمع كل هذه الأشياء على حائط واحد مميز كما نرى هنا، لذا فإن هذا الحائط لابد وأن يكون له تصميم مميز عن بقية حوائط الغرفة.
ففي هذه الغرفة مثلًا نستطيع أن نرى الحائط وقد كساه الحجر الطبيعي مع ورق الحائط وقد صمم بشكل جذاب لكي يحوي داخله المدفأة الصغيرة وخزانة الخشب تحتها ، ثم في الجزء الأيمن منها نجد الرف الذي وضعت عليه شاشة التلفاز ومن فوقه الأرفف التي اتخذت شكلًا جماليًا جذابًا لتحمل بعض الكتب و التحف الجمالية الصغيرة.
في بعض الأحيان نحتاج لأن نضفي لمسة من الكلاسيكية والأناقة لفراغ المعيشة حتى ولو كان الطابع العام للمنزل هو الطابع العصري، ولكن مع لمسات بسيطة من الكلاسيكية نستطيع أن نعطي بعدًا آخر للفراغ.
فهنا مثلًا اختار المصمم هذا الإطار الذهبي ذو الزخارف الجميلة ليحدد المرآة وقد أكمل اللمسة الكلاسيكية باستخدام اللون الذهبي في كسوة الكنبة الوثيرة الأنيقة ذات الزاوية القائمة ، مع استخدام طاولة دائرية من الرخام والحديد ومع السجادة ذات اللون القرمزي الغني.
استخدام الألوان الدافئة أيضًا يصبح حلًا مثاليًا ومعبرًا عن فراغ المعيشة بشكل كبير، فهو الفراغ الذي يجمع العائلة في جو من الود والدفء ، لذا فإن استخدام درجات البني مع الأحمر والبرتقالي ومع استخدام الطوب الأحمر في كسوة أحد الجدران نكون بذلك حققنا غرفة معيشة جميلة دافئة تقرب أفراد الأسرة وتشعرهم بالراحة والسكينة.
دائمًا تلعب الإضاءة دورًا هامًا في إظهار جمال الفراغ وعناصره، وسواءًا كانت الإضاءة طبيعية أو صناعية فإن الإهتمام بكلاهما مهم للغاية.
ففي هذه الغرفة مثلًا نجد أن الباب المرتفع المطل على الحديقة قد حقق الإضاءة الطبيعية المطلوبة دون إزعاج بصري أو تعدي على الخصوصية، أما في الليل فإن وحدات الإضاءة قد وزعت بشكل جيد مباشرة فوق الأثاث و قد اتخذت الوحدات نفسها شكلًا مميزًا متلائمًا مع الطراز التصميمي المتبع في الحوائط والأثاث.
وهنا أيضًا يمكنك مشاهدة بعض الأمثلة لغرف معيشة بين الطراز الريفي والطراز العصري.