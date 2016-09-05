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10 تصميمات لغرفة معيشة مميزة

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MODERN GREEK THEMED BUNGALOW SCHEME,KHANDALA, AIS Designs AIS Designs غرفة المعيشة
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إن غرفة المعيشة تعد من أهم الفراغات في المنزل ذلك أنها الأكثر استخدامًا وتنوعًا في الوظيفة، ففي غرفة المعيشة يجتمع أفراد العائلة لمشاهدة التلفاز أو للتجمع حول المدفأة أو لاستقبال الأصدقاء وقضاء الوقت الممتع معهم، لذا فإنها لابد أن تتوافر فيها الأناقة والراحة والجمال المطلوبين لهذا الفراغ الهام والمتميز.

واليوم سوف نستعرض 10 أفكار لغرف المعيشة والتي قد تلهمك لتصميم غرفة المعيشة الخاصة بمنزلك بشكل مميز وجذاب:

1- السقف المميز

MODERN GREEK THEMED BUNGALOW SCHEME,KHANDALA, AIS Designs AIS Designs غرفة المعيشة
AIS Designs

AIS Designs
AIS Designs
AIS Designs

تستطيع أن تخلق في فراغ المعيشة عنصرًا جذابًا أو أكثر، فهنا مثلًا اختار المصمم أن يجذب الانتباه في الفراغ عن طريق السقف الجبسي المفرغ ذو الأشكال الهندسية الجذابة مع اللوحة الفنية المميزة على الحائط لحصان أبيض جميل، مع استخدام أثاث عصري بسيط من نفس ألوان اللؤحة الفنية.

2- الألون الجذابة

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة المعيشة
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

لأن فراغ المعيشة هو الفراغ الذي يستخدم بكثرة في المنزل فإن استخدام الطراز العصري مع الألوان الجذابة في ديكوراته يحقق تصميمًا رائعًا ومريحًا خاصةً إذا استخدمت الألوان بشكل متناسق أنيق كما نرى في هذه الغرفة، فاللون الوردي الزاهي مع اللون التركواز مع الرمادي الذي يخف من حدة الألوان المجاورة له قد أعطى للفراغ تألقًا وحيوية كما أن الأثاث العصري ساعد على ذلك.

3- البساطة في التصميم

Vivienda Palafrugell, Brick Serveis d'Interiorisme S.L. Brick Serveis d'Interiorisme S.L. غرفة المعيشة
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.

Brick Serveis d'Interiorisme S.L.
Brick Serveis d&#39;Interiorisme S.L.
Brick Serveis d'Interiorisme S.L.

البساطة في حد ذاتها قد تكون عنصرًا مميزًا للفراغ خاصة في غرف المعيشة التي تستلزمها البساطة والراحة للعين، فهنا مثلًا نجد أن الفراغ لم يحتو على الكثير من الألوان والتفاصيل وإنما قد وضعالمصمم BRICK CONSTRUCCIÓ I DISSENY به بعض الكنبات البسيطة ذات الوسائد المريحة مع  طاولة مستطيلة من الزجاج والخشب مع سجادة ذات لون موحد قليلة النقوشات، وقد أثرى التصميم هذا السقف الدائري المميز.

4- استخدام المواد الطبيعية

Vila Seacrest - Ilha de Paros - Ciclades - Grécia, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento غرفة المعيشة
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

مع الفراغات التي تطل على منظر طبيعي جيد فإنه من الرائع أن يتناغم تصميم الديكورات مع هذه الطبيعة المحيطة عن طريق استخدام موادها الطبيعية سواءًا في الأثاث أو في الأسقف كما نرى، فالسقف الخشبي هنا مع المقاعد التي صنعت من الخيزران مع مساحات الزجاج الكبيرة التي تصل الفراغ بالطبيعة قد جعلت الفراغ متناغمًا مع الجمال الخارجي وكأنه جزء منه.

5- الأزهار والورود في الداخل

Residência Quinta do Golfe , FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA غرفة المعيشة
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

يمكننا أيضًا استغلال الورود والأزهار الطبيعية والصناعية في إضفاء لمسة الجمال والرومانسية على غرفة المعيشة عن طريق تطعيم التصميم بالمزهريات على الطاولات الثانوية في الأركان مع وضع الشجيرات الصغيرة العالية على مسافات مدروسة في الفراغ مع ملاحظة ألا يكون الأثاث نفسه كثير التفاصيل حتى لا يؤذي العين أو يضفي أي إزعاج بصري.

6- الألوان الفاتحة للمساحات الصغيرة

엄마의 사랑이 피어나는 러블리 하우스, 퍼스트애비뉴 퍼스트애비뉴 غرفة المعيشة
퍼스트애비뉴

퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴
퍼스트애비뉴

أما إذا كانت غرفة المعيشة ذات مساحة صغيرة فإن أفضل ما يمكن استخدامه لمعالجة صغر المساحة هو استخدام الألوان الفاتحة سواءًا في الحوائط أو الأثاث أو الأرضيات كما نرى في هذا الفراغ ذو الألوان الهادئة الجميلة.

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7- الحائط المميز

Progetto arredamento di interni, Arch. Giorgia Congiu Arch. Giorgia Congiu غرفة المعيشة
Arch. Giorgia Congiu

Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu
Arch. Giorgia Congiu

في غرفة المعيشة دائمًا ما يوجد عنصر جاذب تجتمع حوله العائلة، وهذا العنصر قد يكون المدفأة أو التلفاز أو مشغل الألعاب وقد تجمع كل هذه الأشياء على حائط واحد مميز كما نرى هنا، لذا فإن هذا الحائط لابد وأن يكون له تصميم مميز عن بقية حوائط الغرفة.

ففي هذه الغرفة مثلًا نستطيع أن نرى الحائط وقد كساه الحجر الطبيعي مع ورق الحائط وقد صمم بشكل جذاب لكي يحوي داخله المدفأة الصغيرة وخزانة الخشب تحتها ، ثم في الجزء الأيمن منها نجد الرف الذي وضعت عليه شاشة التلفاز ومن فوقه الأرفف التي اتخذت شكلًا جماليًا جذابًا لتحمل بعض الكتب و التحف الجمالية الصغيرة.

8- العناصر الكلاسيكية لمزيد من الأناقة

Suadiye Evi , İdea Mimarlık İdea Mimarlık غرفة المعيشة
İdea Mimarlık

İdea Mimarlık
İdea Mimarlık
İdea Mimarlık

في بعض الأحيان نحتاج لأن نضفي لمسة من الكلاسيكية والأناقة لفراغ المعيشة حتى ولو كان الطابع العام للمنزل هو الطابع العصري، ولكن مع لمسات بسيطة من الكلاسيكية نستطيع أن نعطي بعدًا آخر للفراغ.

فهنا مثلًا اختار المصمم هذا الإطار الذهبي ذو الزخارف الجميلة ليحدد المرآة وقد أكمل اللمسة الكلاسيكية باستخدام اللون الذهبي في كسوة الكنبة الوثيرة الأنيقة ذات الزاوية القائمة ، مع استخدام طاولة دائرية من الرخام والحديد ومع السجادة ذات اللون القرمزي الغني.

9- الألوان الدافئة

Control de Iluminación , PROENER PROENER غرفة المعيشة
PROENER

PROENER
PROENER
PROENER

استخدام الألوان الدافئة أيضًا يصبح حلًا مثاليًا ومعبرًا عن فراغ المعيشة بشكل كبير، فهو الفراغ الذي يجمع العائلة في جو من الود والدفء ، لذا فإن استخدام درجات البني مع الأحمر والبرتقالي ومع استخدام الطوب الأحمر في كسوة أحد الجدران نكون بذلك حققنا غرفة معيشة جميلة دافئة تقرب أفراد الأسرة وتشعرهم بالراحة والسكينة.

10- عناصر الإضاءة لتكملة التصميم

Гостиная "Umore italiano", Студия дизайна Дарьи Одарюк Студия дизайна Дарьи Одарюк غرفة المعيشة Multicolored
Студия дизайна Дарьи Одарюк

Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк
Студия дизайна Дарьи Одарюк

دائمًا تلعب الإضاءة دورًا هامًا في إظهار جمال الفراغ وعناصره، وسواءًا كانت الإضاءة طبيعية أو صناعية فإن الإهتمام بكلاهما مهم للغاية.

ففي هذه الغرفة مثلًا نجد أن الباب المرتفع المطل على الحديقة قد حقق الإضاءة الطبيعية المطلوبة دون إزعاج بصري أو تعدي على الخصوصية، أما في الليل فإن وحدات الإضاءة قد وزعت بشكل جيد مباشرة فوق الأثاث و قد اتخذت الوحدات نفسها شكلًا مميزًا متلائمًا مع الطراز التصميمي المتبع في الحوائط والأثاث.

وهنا أيضًا يمكنك مشاهدة بعض الأمثلة لغرف معيشة بين الطراز الريفي والطراز العصري.

7 أفكار مبتكرة لتصميم حديقة في منزلك
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