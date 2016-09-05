10 تصميمات لغرفة معيشة مميزة

في غرفة المعيشة دائمًا ما يوجد عنصر جاذب تجتمع حوله العائلة، وهذا العنصر قد يكون المدفأة أو التلفاز أو مشغل الألعاب وقد تجمع كل هذه الأشياء على حائط واحد مميز كما نرى هنا، لذا فإن هذا الحائط لابد وأن يكون له تصميم مميز عن بقية حوائط الغرفة.

ففي هذه الغرفة مثلًا نستطيع أن نرى الحائط وقد كساه الحجر الطبيعي مع ورق الحائط وقد صمم بشكل جذاب لكي يحوي داخله المدفأة الصغيرة وخزانة الخشب تحتها ، ثم في الجزء الأيمن منها نجد الرف الذي وضعت عليه شاشة التلفاز ومن فوقه الأرفف التي اتخذت شكلًا جماليًا جذابًا لتحمل بعض الكتب و التحف الجمالية الصغيرة.