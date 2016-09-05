10 أفكار رائعة من شقة صغيرة 72 متر مربع على طراز مميز

اليوم نقدم لكم شقة رائعة الديكور وذات تصميم يقدم الحلول التي تساهم في إستغلال أكبر للمساحة مع مراعاة اللمسة الجمالية.

تحتل هذه الشقة موقع متميز في سان خوسيه وهي من تصميم مكتب MENDONÇA PINHEIRO INTERIORES ومستوحاة من الشخصية المتكاملة للزوجان فالزوجة هي شابة تبلغ من العمر 28 عاماً تتسم بالرومانسية وتدعم الطراز الكلاسيكي، أما الزوج فيبلغ 33 عاماً ويميل أكثر للطراز المعاصر، مع وجود قيود للمشروع كالحظر المفروض علي عمل أي تعديلات علي البناء فقد تمكن المصمم من إيجاد حلول بديلة من خلال أعمال النجارة والتي أضفت الكثير من العملية، الراحة والأناقة علي أنحاء المكان، فدعنا نشبع فضولك لإكتشاف زوايا وخبايا هذا التصميم الساحر و لنستعرض معاً التفاصيل الشيقة بالصور.