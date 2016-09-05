10 أفكار رائعة من شقة صغيرة 72 متر مربع على طراز مميز

اليوم نقدم لكم شقة رائعة الديكور وذات تصميم يقدم الحلول التي تساهم في إستغلال أكبر للمساحة مع مراعاة اللمسة الجمالية.
تحتل هذه الشقة موقع متميز في سان خوسيه وهي من تصميم مكتب MENDONÇA PINHEIRO INTERIORES ومستوحاة من الشخصية المتكاملة للزوجان فالزوجة هي شابة تبلغ من العمر 28 عاماً تتسم بالرومانسية وتدعم الطراز الكلاسيكي، أما الزوج فيبلغ 33 عاماً ويميل أكثر للطراز المعاصر، مع وجود قيود للمشروع كالحظر المفروض علي عمل أي تعديلات علي البناء فقد تمكن المصمم من إيجاد حلول بديلة من خلال أعمال النجارة والتي أضفت الكثير من العملية، الراحة والأناقة علي أنحاء المكان، فدعنا نشبع فضولك لإكتشاف زوايا وخبايا هذا التصميم الساحر و لنستعرض معاً التفاصيل الشيقة بالصور.
تتداخل غرفة المعيشة مع تلك الخاصة بتناول الطعام ليشكلا معا مساحة 18.75 متر مربع وكما نري في الصورة تم إنشاء لوح خشبي يقوم بإخفاء الأسلاك الخاصة بالأجهزة الصوتية والمرئية للمنزل كما يقوم بتجليد الحائط بشكل غاية في الأناقة من خلال التباين بين اللون البني والأبيض. وتتألق تلك التفاصيل تحت بقع الضوء المحددة بعناية والمنبعثة من االكشافات المدمجة التي ترصع السقف مع وجود جزء غائر في السقف و محدد باللون الذهبي والذي يعطي أناقة للفراغ.
غرفة تناول الطعام تخدم أيضاً كصالة إستقبال لذا تم إضافة شبكة خشبية (slatted wooden panel) بعرض الحائط مما يضفي جمالاً يبهر الداخلين إلي الشقة بتباينه مع اللون الأبيض الطاغي علي مختلف الأسطح من أرضيات وحوائط مانحاً لمسة أنيقة، وباعثاً للدفء في المكان. نري مائدة الطعام المصقولة ذات الطبقة الزجاجية العلوية البيضاء والكراسي الشفافة (ghost chairs) مما يضفي إشراقة و يمنح مزج بين الكلاسيكية و المودرن.
تتمتع غرفة تناول الطعام بمزيج عبقري من اللون الأبيض والمرآة العريضة مما يعظم من الإحساس بعمق المساحة، كما تتمتع أيضاً بخزانة خشبية جانبية ذات أبواب منزلقة تساهم في إستغلال أفضل للمساحة من خلال دمجها أسفل مائدة تناول الطعام.
يحتل المطبخ مساحة 6.25 متر مربع ويمتاز بالخزانات الخشبية والتي تحسن إستغلال المساحة مع الإرتصاص علي جانب الحائط لتوفير أكبر قدر ممكن من حرية الحركة مع المحافظة علي إستخدام اللون الأبيض المثالي للمساحات الصغيرة في طلاء الخزانات كذلك. تم تغطية الأرضية بالبلاطات البورسلين ووضع سطح عمل طعام مصنوع من حجر الكوارتز أبيض وهو ما يضفي المزيد من العملية والأناقة علي المطبخ.
كما نري بالصورة فالخزانة تحتوي علي درج بداخله درج أخر أصغر مثالي لتخزين أدوات المائدة ويمتازهذا التصميم بدقة نظام الفتح والغلق المتناهية بما يضمن سهولة الإنزلاق و الإستغلال الأمثل للمساحات.
من القائل أنك لا تستطيع إستضافة الأصدقاء إذا كانت شقتك صغيرة؟ المالك هنا يحب عمل حفلات الشواء وإستقبال الأصدقاء لذا فقد تم تحويل الشرفة التي تشغل مساحة حوالي 6متر مربع إلي ساحة شوي ترحب بالضيوف فبعدما كانت خالية من أي مائدة كان الحل هو وضع مائدة مرتفعة تصلح لكل من خدمة الضيوف و مكان للشوي.
يمتاز هذا الحمام البادي في الصورة بمظهر مودرن ولاسيما المرآة ذات الإضاءة الساحرة المنبعثة من الخلفية بالإضافة إلي الحوض المنحوت من رخام الترافرتين.
تشع غرفة النوم الرئيسية بالأناقة وبالأخص ظهر السرير المبطن والمرصع بالكريستال الذي يكاد يكون غير ملحوظ من دقته ولكنه يصنع الفارق في روعة الديكور مع اللون الأبيض الممتد من حول التلفاز لينتشر في كافة أرجاء الغرفة.
من الملامح المميزة أيضاً لديكورغرفة النوم الرئيسية هو الكومود المجاور للسرير والمصنوع من الزجاج والذي صمم خصيصاً من قبل المكتب من أجل هذا المشروع.