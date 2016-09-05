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10 أفكار رائعة من شقة صغيرة 72 متر مربع على طراز مميز

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة السفرة
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اليوم نقدم لكم شقة رائعة الديكور وذات تصميم يقدم الحلول التي تساهم في إستغلال أكبر للمساحة مع مراعاة اللمسة الجمالية.

تحتل هذه الشقة موقع متميز في سان خوسيه وهي من تصميم مكتب MENDONÇA PINHEIRO INTERIORES ومستوحاة من الشخصية المتكاملة للزوجان فالزوجة هي شابة تبلغ من العمر 28 عاماً تتسم بالرومانسية وتدعم الطراز الكلاسيكي، أما الزوج فيبلغ 33 عاماً ويميل أكثر للطراز المعاصر، مع وجود قيود للمشروع كالحظر المفروض علي عمل أي تعديلات علي البناء فقد تمكن المصمم من إيجاد حلول بديلة من خلال أعمال النجارة والتي أضفت الكثير من العملية، الراحة والأناقة علي أنحاء المكان، فدعنا نشبع فضولك لإكتشاف زوايا وخبايا هذا التصميم الساحر و لنستعرض معاً التفاصيل الشيقة بالصور.

​1.غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

تتداخل غرفة المعيشة مع تلك الخاصة بتناول الطعام ليشكلا معا مساحة 18.75 متر مربع وكما نري في الصورة تم إنشاء لوح خشبي يقوم بإخفاء الأسلاك الخاصة بالأجهزة الصوتية والمرئية للمنزل كما يقوم بتجليد الحائط بشكل غاية في الأناقة من خلال التباين بين اللون البني والأبيض. وتتألق تلك التفاصيل تحت بقع الضوء المحددة بعناية والمنبعثة من االكشافات المدمجة التي ترصع السقف مع وجود جزء غائر في السقف و محدد باللون الذهبي والذي يعطي أناقة للفراغ.

​2.غرفة تناول الطعام

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

غرفة تناول الطعام تخدم أيضاً كصالة إستقبال لذا تم إضافة شبكة خشبية (slatted wooden panel) بعرض الحائط مما يضفي جمالاً يبهر الداخلين إلي الشقة بتباينه مع اللون الأبيض الطاغي علي مختلف الأسطح من أرضيات وحوائط مانحاً لمسة أنيقة، وباعثاً للدفء في المكان. نري مائدة الطعام المصقولة ذات الطبقة الزجاجية العلوية البيضاء والكراسي الشفافة (ghost chairs) مما يضفي إشراقة و يمنح مزج بين الكلاسيكية و المودرن.

​3.غرفة رحبة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

تتمتع غرفة تناول الطعام بمزيج عبقري من اللون الأبيض والمرآة العريضة مما يعظم من الإحساس بعمق المساحة، كما تتمتع أيضاً بخزانة خشبية جانبية ذات أبواب منزلقة تساهم في إستغلال أفضل للمساحة من خلال دمجها أسفل مائدة تناول الطعام.

​4.المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يحتل المطبخ مساحة 6.25 متر مربع ويمتاز بالخزانات الخشبية والتي تحسن إستغلال المساحة مع الإرتصاص علي جانب الحائط لتوفير أكبر قدر ممكن من حرية الحركة مع المحافظة علي إستخدام اللون الأبيض المثالي للمساحات الصغيرة في طلاء الخزانات كذلك. تم تغطية الأرضية بالبلاطات البورسلين ووضع سطح عمل طعام مصنوع من حجر الكوارتز أبيض وهو ما يضفي المزيد من العملية والأناقة علي المطبخ.

​5.تفاصيل داخلية

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

كما نري بالصورة فالخزانة تحتوي علي درج بداخله درج أخر أصغر مثالي لتخزين أدوات المائدة ويمتازهذا التصميم بدقة نظام الفتح والغلق المتناهية بما يضمن سهولة الإنزلاق و الإستغلال الأمثل للمساحات.

​6.شرفة للشواء

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

من القائل أنك لا تستطيع إستضافة الأصدقاء إذا كانت شقتك صغيرة؟ المالك هنا يحب عمل حفلات الشواء وإستقبال الأصدقاء لذا فقد تم تحويل الشرفة التي تشغل مساحة حوالي 6متر مربع إلي ساحة شوي ترحب بالضيوف فبعدما كانت خالية من أي مائدة كان الحل هو وضع مائدة مرتفعة تصلح لكل من خدمة الضيوف و مكان للشوي.

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​7.حمام ساحر

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يمتاز هذا الحمام البادي في الصورة بمظهر مودرن ولاسيما المرآة ذات الإضاءة الساحرة المنبعثة من الخلفية بالإضافة إلي الحوض المنحوت من رخام الترافرتين.

8.غرفة نوم أنيقة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تشع غرفة النوم الرئيسية بالأناقة وبالأخص ظهر السرير المبطن والمرصع بالكريستال الذي يكاد يكون غير ملحوظ من دقته ولكنه يصنع الفارق في روعة الديكور مع اللون الأبيض الممتد من حول التلفاز لينتشر في كافة أرجاء الغرفة.

9.كومود زجاجي

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

من الملامح المميزة أيضاً لديكورغرفة النوم الرئيسية هو الكومود المجاور للسرير والمصنوع من الزجاج والذي صمم خصيصاً من قبل المكتب من أجل هذا المشروع.

10.غرفة طفلة كلاسيكية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تتمتع غرفة الإبنة بديكور ذو طراز كلاسيكي مع وضوح العناية بتفاصيل النجارة من خلال الباب المبطن لخزانة الملابس واللوح الخشبي الأنيق بجوار السرير كما يتجلي الطراز الكلاسيكي في الثريا الكريستال والتي تمنح لمسة رومانسية رقيقة للمكان.

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