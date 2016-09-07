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7 أفكار لتجديد روح مطبخك بأقل التكاليف

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مطبخ
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كلنا ندرك مدي أهمية المطبخ كمساحة عمل وإعداد للطعام مما يعني أنه يتوجب أن تكون مساحة عملية ونظيفة، ولكن ذلك لا يمنع أن تكون مكاناً للتفاعل مع الأخرين بجانب كونها مساحة إنتاجية تقوم فيها بإنجاز أعمالك المنزلية وكباقي فراغات المنزل، يحتاج المطبخ أن يكون علي طراز ومظهر محدد، لا يمكن تحقيقه إلا بإستخدام الديكور والأثاث المناسبان، لذا ولحسن الحظ فقد أتينا لك اليوم بأفكار لتجديد مطبخك بأقل التكاليف، فقط دعنا نتولي زمام الأمور من هنا..

​1.مطبخ مبهج بالبلاطات

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura مطبخ
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

إذا كان مطبخك بحاجة إلي بعض الألوان والأنماط المبهجة فإن بلاطات السيراميك قد تكون الخيار الأمثل لما تمثله من حل منخفض التكلفة وسهل التركيب و يمكنك أن تري كم هو حل سحري بالنظر إلي جمال الحوائط في هذا المطبخ في الصورة والذي يرجع الفضل فيه إلي تلك البلاطات المبهجة.

​2.الضوء الطبيعي

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

السماح للمزيد من الضوء الطبيعي بالدخول إلي مطبخك يعني إستخدام أقل للإضاءة الصناعية وهو ما سينعكس بكل تأكيد علي فاتورة الكهرباء الخاصة بك فيمكنك العثور علي البديل المناسب بإستشارة أحد الخبراء ليساعدك علي الإختيار بين تركيب النوافذ، الأبواب الزجاجية أو الفتحة السماوية.

​3.إحياء المطبخ بالنباتات

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

أسهل وأسرع الطرق لإحياء المطبخ وأي غرفة أخري هي إدخال النباتات والزهور فيها مما يضفي حياة وإنتعاش دون المبالغة وتحمل عبء التكاليف الباهظة بالإضافة إلي ما يمنحك ذلك من فرصة مرنة لإختيار زهور تتلاءم أكثر مع درجات لون المطبخ.

​4.تزين المطبخ بالأجهزة

respirando arte., desink.it desink.it مطبخأواني المطبخ
desink.it

desink.it
desink.it
desink.it

حتى لو كان طراز مطبخك مودرن فيمكنك الإحتفاظ بالأجهزة القديمة إذا ما أخذت في الإعتبار الفارق الكبير الذي يصنعه في الشكل العام للمطبخ أو سطح العمل، فهي تتميز بالشكل الجميل و تعمل مثل التحف الفنية و لكن في المطبخ.

​6.التفاصيل الصغيرة

Tea Towels Zoe Attwell مطبخديكورات واكسسوارات
Zoe Attwell

Tea Towels

Zoe Attwell
Zoe Attwell
Zoe Attwell

الأشياء الصغيرة هي ما تصنع الفارق لذا فعليك التركيز علي التفاصيل الصغيرة والتي من مميزاتها أنها غالباً ما تكون رخيصة الثمن مما يمكنك من إقتناء المزيد من الإكسسوارات التي تمنح مطبخك مظهراً مرحاً.

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​7.مطبخ عملي ومريح

homify مطبخ Beige
homify

homify
homify
homify

من المهم أن يكون مطبخك مريحاً بقدر ما هو عملي وهو ما يمكن تحقيقه بإستخدام القدر الكافي من الأقمشة الناعمة، فسجادة صغيرة تستطيع أن تصنع فارق شاسع في الأماكن المستخدمة بكثرة كأمام الحوض أو الموقد، كما يمكنك تحقيق الراحة والسحر من خلال الستائر والوسادات الرقيقة علي الكراسي.

5. تزويد مساحة تخزينية

kitchen ​custom-made, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR مطبخ
edictum – UNIKAT MOBILIAR

kitchen ​custom-made

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

العملية هي سمة أساسية من سمات المطبخ لذا فعليك أن تتجنب الفوضي بأي ثمن من خلال تزويد مطبخك بوحدات التخزين الكافية والتي تستطيع أن تخدمه أيضاً كشكل من أشكال الديكور كما هو واضح أمامنا في هذا المثال الأنيق في الصورة، حيت نري الخزانة المفتوحة والتي تمزج ببراعة بين المظهر الغني للخشب الخام واللون الذهبي للحائط.

ليست غرفة طعام بل غرفة للم الشمل
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