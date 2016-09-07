7 أفكار لتجديد روح مطبخك بأقل التكاليف

كلنا ندرك مدي أهمية المطبخ كمساحة عمل وإعداد للطعام مما يعني أنه يتوجب أن تكون مساحة عملية ونظيفة، ولكن ذلك لا يمنع أن تكون مكاناً للتفاعل مع الأخرين بجانب كونها مساحة إنتاجية تقوم فيها بإنجاز أعمالك المنزلية وكباقي فراغات المنزل، يحتاج المطبخ أن يكون علي طراز ومظهر محدد، لا يمكن تحقيقه إلا بإستخدام الديكور والأثاث المناسبان، لذا ولحسن الحظ فقد أتينا لك اليوم بأفكار لتجديد مطبخك بأقل التكاليف، فقط دعنا نتولي زمام الأمور من هنا..
إذا كان مطبخك بحاجة إلي بعض الألوان والأنماط المبهجة فإن بلاطات السيراميك قد تكون الخيار الأمثل لما تمثله من حل منخفض التكلفة وسهل التركيب و يمكنك أن تري كم هو حل سحري بالنظر إلي جمال الحوائط في هذا المطبخ في الصورة والذي يرجع الفضل فيه إلي تلك البلاطات المبهجة.
السماح للمزيد من الضوء الطبيعي بالدخول إلي مطبخك يعني إستخدام أقل للإضاءة الصناعية وهو ما سينعكس بكل تأكيد علي فاتورة الكهرباء الخاصة بك فيمكنك العثور علي البديل المناسب بإستشارة أحد الخبراء ليساعدك علي الإختيار بين تركيب النوافذ، الأبواب الزجاجية أو الفتحة السماوية.
أسهل وأسرع الطرق لإحياء المطبخ وأي غرفة أخري هي إدخال النباتات والزهور فيها مما يضفي حياة وإنتعاش دون المبالغة وتحمل عبء التكاليف الباهظة بالإضافة إلي ما يمنحك ذلك من فرصة مرنة لإختيار زهور تتلاءم أكثر مع درجات لون المطبخ.
حتى لو كان طراز مطبخك مودرن فيمكنك الإحتفاظ بالأجهزة القديمة إذا ما أخذت في الإعتبار الفارق الكبير الذي يصنعه في الشكل العام للمطبخ أو سطح العمل، فهي تتميز بالشكل الجميل و تعمل مثل التحف الفنية و لكن في المطبخ.
الأشياء الصغيرة هي ما تصنع الفارق لذا فعليك التركيز علي التفاصيل الصغيرة والتي من مميزاتها أنها غالباً ما تكون رخيصة الثمن مما يمكنك من إقتناء المزيد من الإكسسوارات التي تمنح مطبخك مظهراً مرحاً.
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من المهم أن يكون مطبخك مريحاً بقدر ما هو عملي وهو ما يمكن تحقيقه بإستخدام القدر الكافي من الأقمشة الناعمة، فسجادة صغيرة تستطيع أن تصنع فارق شاسع في الأماكن المستخدمة بكثرة كأمام الحوض أو الموقد، كما يمكنك تحقيق الراحة والسحر من خلال الستائر والوسادات الرقيقة علي الكراسي.
العملية هي سمة أساسية من سمات المطبخ لذا فعليك أن تتجنب الفوضي بأي ثمن من خلال تزويد مطبخك بوحدات التخزين الكافية والتي تستطيع أن تخدمه أيضاً كشكل من أشكال الديكور كما هو واضح أمامنا في هذا المثال الأنيق في الصورة، حيت نري الخزانة المفتوحة والتي تمزج ببراعة بين المظهر الغني للخشب الخام واللون الذهبي للحائط.