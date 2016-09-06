أفكار غير تقليدية لمساحات غير مستغلة

تعتبر المساحات غير المستغلة في بيوتنا من أكثر الأماكن التي يمكن أن تحمل في طياتها إذا تم استغلالها بشكل صحيح تغييراً كبيراً في تصميم بيوتنا للأفضل ، فكم من ركن في بيت يمكن أن يحل مشكلة كبيرة سواء في المساحة أو من الناحية العملية في تأدية وظيفة معينة مثل تخزين ملابس أو ترتيب كتب في أرفف أو حتى وضع منظر جمالي أو نبته رائعة الشكل فيه بدلاً من خلوه من لاشيء ، هنا نحاول أن نساعدكم في استغلال أمثل للمساحات غير المستغلة في بيوتكم و غرفكم بأفكار عملية و جمالية في الوقت ذاته ..
مدخل المنزل من أكثر الاماكن التي تحتوي على مساحات غير مستغلة و في هذا النموذج لو كنت تريد أن تخلق لنفسك مجالاً إبداعياً في استغلال المساحة فتمعن فيه كثيراً، أولاً المساحة الفارغة حول الباب يمكن أن تستغل بأكثر من طريقة كما نلاحظ ، أولها الأرفف التي وضع عليها النباتات في الأصص الصناعية في شكل جميل، و المكان الآخر المستغل هنا هو ما خلف السلم و أسفله و تم استغلاله عن طريق وضع كرسي أنيق بجانب الزينة النباتية مما شغل المساحة و جعل هناك شكلاً منمقاً في باقي المساحة المتروكة كممر طبيعي بين الغرف الداخلية و الباب
لو كانت غرفة نوم كبيرة في مساحتها و ليس لديك في البيت أي غرفة ملابس فيمكنك بطريقة بسيطة أن تحعل لنفسك غرفة ملابس مبتكرة في قلب الحائط و تقوم بتقفيلها بالأبواب الجرارة حتى لا تستحوذ على مساحة كبيرة من الغرفة ، و يجب علينا أن نلاحظ الشكل الجمالي في اختيار الزجاج الملون بما يلائم ديكور الغرفة و نلاحظ أيضاً أن اختيار المكان الخاص بذلك الجدار بالذات راجع إلى كونه أسفل دوراً علوياً مما يسمح بمساحة غائرة في الجدار تم استغلالها بشكل محترف، و أنت أيضاً يجب عليك أن تبحث عن المكان الملائم لتنشيء خزانة ملابسك الخاصة في غرفة نومك بكل سهولة ..
لو كنا نريد رسم شخصيتنا و خلق مساحة خاصة بنا نتغلب بها على مساحة الواقع يمكن أن نطبق ذلك النموذج في استغلال الجدران في الممرات، بعض الأرفف المتوازية و المختلفة في التباعد يسمح لنا بتخزين أكثر من نوع مثل الكتب و الحقائب و حتى الأحذية ، كما يمكن استغلال الرف الاخير لعمل مكتب مصغر و يسمح بحمل جهاز كمبيوتر و أدوات مكتبية صغيرة الحجم و كل ذلك قابل للإخفاء تماماً بواسطة الابواب الجرارة الشفافة ..
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في بعض الأحيان لا نجد مكاناً لوضع حقائبنا بشكل مخصص لتسهيل الاختيار من بينها، يمكنك أن تخصص جزءاً من غرفة الملابس لتكون ملاذا آمناً لأحلامك في ترتيب أرفف خاصة بالحقائب، قسمها بالتساوي و ضع عليها حقائبك بشكل مرتب و أنيق ، استخدم الجدران بغض النظر عن التتابع فيمكن استغلال جدار في مقدمة الغرفة و آخر في نهايتها و لكن الفيصل في حجم و مقدار الأرفف المثبتة في الحوائط
لو كانت لديك أغراض متعددة الانواع و الاحجام ، فإن فتح طاقة في قلب الجدار المواجه للنافذة أو البلكون و اغلاقه بأبواب جرارة شفافة ليست من الزجاج و لكن من بعض أنواع البلاستيك سيكون أمراً أنيقاً للغاية، حاول أن تجعل دائماً الخزانة المبتكرة في قلب الحائط متنوعة الارفف بمعنى أن تجعل أرفف أعرض لحمل الحقائب و أرفف أصغر للملابس و الصناديق، حاول استغلال الأرضيات بشكل أكثر واقعية للأحذية و ممكن لبعض المتعلقات الشخصية في هيئة أدراج
إذا كنت من محبي الأفكار الغير تقليدية فإننا نريد فقط أن نلقي الضوء هنا على فرع الشجرة الديكوري الموضوع خلف النافذة، يمكن أن نستغله في وضع المفاتيح و الحقائب و الحقائب اليدوية و كذلك بالإضافة لأنه يعطي شكلاً جمالياً فهو أداة تخزينية جيدة في مساحة غير مستغلة تماماً خلف مطلع السلم و النافذة المغلقة ، فكرة رائعة