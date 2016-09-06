أفكار غير تقليدية لمساحات غير مستغلة

تعتبر المساحات غير المستغلة في بيوتنا من أكثر الأماكن التي يمكن أن تحمل في طياتها إذا تم استغلالها بشكل صحيح تغييراً كبيراً في تصميم بيوتنا للأفضل ، فكم من ركن في بيت يمكن أن يحل مشكلة كبيرة سواء في المساحة أو من الناحية العملية في تأدية وظيفة معينة مثل تخزين ملابس أو ترتيب كتب في أرفف أو حتى وضع منظر جمالي أو نبته رائعة الشكل فيه بدلاً من خلوه من لاشيء ، هنا نحاول أن نساعدكم في استغلال أمثل للمساحات غير المستغلة في بيوتكم و غرفكم بأفكار عملية و جمالية في الوقت ذاته ..