نصائح لجعل غرفة نومك تعكس شخصيتك من خلال برجك

لا نجد برج يتصدر حديث الجميع أكثر من برج الجوزاء لما فيه من تناقض مثير للفضول، فهو شخصية مرحة جداً ولكن ذو تقلبات مزاجية غير متوقعة و ما يجعله محبوب رغم ذلك هو عفويته و طلاقته. و ما لا يدركه البعض أيضاً هو تعدد مهارات برج الجوزاء و حبه للتنقل بين تلك المهارات خلال يومه لذلك فغرفة نوم عفوية مثل هذه هي الأمثل لمثل هذه الصفات، وتعدد الأستخدامات سيتيح له الشعور بأنه ينتمي إلى هذه الغرفة الشيقة.