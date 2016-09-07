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نصائح لجعل غرفة نومك تعكس شخصيتك من خلال برجك

shereen gouda shereen gouda
Таунхаус в г.Краснодар, Design Studio Details Design Studio Details غرفة نوم
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علم الأبراج يساعد الكثير من الناس في التعرف على الشخصيات بطريقة مبسطة و سريعة، ولذلك يستغل المصممين هذا العلم أحياناً كثيرة لكي يتوصلوا إلى التصميم المثالي الذي بأمكانه أن يعكس شخصية فريدة من نوعها فبين 12 من الأبراج المختلفة يوجد تفاوت ملحوظ من ما يميز كل برج على حدة. ولأن غرفة النوم هي أكثر الغرف خصوصية وفيها مجال واسع للتميز والتعبير عن شخصية فريدة من نوعها أتينا إليكم اليوم بتصاميم غرف نوم لكل برج من الأبراج الأتني عشر. كلنا نبحث عن أفكار مبتكرة لغرفة نوم رائعة ولكن لنرى اليوم منظور جديد ينحصر في أفكار تناسب كل برج على حدة.

1- غرفة نوم مميزة لبرج القوس

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذا البرج بلا شك لا يحبذ أبداً التقيد بالقوانين ويبحث فقط عن ما يسعده لإإذا تركنا له الأمر سيصمم غرفة نوم مميزة تعكس طباعه الفريدة و تشعره بالحرية الدائمة من كل ما هو مفروض.

2- غرفة نوم برج العذراء المتواضع

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم Beige
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

يتسم برج العذراء بأحد أغرب الخصال المختلفة فهو يحب النظام المفرط  مع قليل من المرونة وأيضاً يميل إلى العملية ولكن لا يفضل التنازل عن الأناقة وبجانب حبه إلى الأناقة فهو يحبذ التصاميم المتواضعة، فبرج العذراء في بحث دائم عن كل ما هو مثالي، لذا فمثل هذا التصميم الناعم يلائم هذه الصفات فهو يجمع بين الأناقة وهدوء الألوان المتناسقة وتعد هذه الغرفة رائعة لكل من يبحث عن غرفة النوم المثالية في كل العناصر.

3- ألوان مبهجة في غرفة نوم برج الحمل

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani غرفة نوم
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

من أقوى صفات برج الحمل هو حفاظهم على النظرة المتفائلة في الحياة وهم أيضاً يتميزون بكثير من الثقة بالنفس من ما يجعلهم يفضلون التعبير عن أنفسهم بشتى الطرق بكل فخر وأعتزاز، ولذلك غرفة النوم هذه تجمع بين جرأة الأختيارات بين اللوحة الفنية والوحدات المعلقة مع أختيارات الألوان المبهجة!

4- غرفة نوم تعكس طبيعة برج الثور المعطاء

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS غرفة نوم
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

بالرغم من شهرة برج الثور بعنده وتشدده في آراءه يوجد لديهم كم من العطاء والدفئ يكفي كل من حوله فشخصيته الكريمة دائماً ما تكون في الصدارة لمن يحتاج لنصائح أو المواساة لذا فالألوان ذات الدرجات الدافئة تعد الأنسب لغرفة نوم مثل هذع الشخصية المميزة! برج الثور أيضاً يستمد طاقته بقليل من الإنعزال عن الجميع لبعض الوقت وبهذا يكون تصميم السرير في غرفة النوم هنا مثالية له لأن التصميم يمده بالأحساس بالأمان والإنعزال.

5- عفوية تناسب برج الجوزاء

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des غرفة نوم
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

لا نجد برج يتصدر حديث الجميع أكثر من برج الجوزاء لما فيه من تناقض مثير للفضول، فهو شخصية مرحة جداً ولكن ذو تقلبات مزاجية غير متوقعة و ما يجعله محبوب رغم ذلك هو عفويته و طلاقته. و ما لا يدركه البعض أيضاً هو تعدد مهارات برج الجوزاء و حبه للتنقل بين تلك المهارات خلال يومه لذلك فغرفة نوم عفوية مثل هذه هي الأمثل لمثل هذه الصفات، وتعدد الأستخدامات سيتيح له الشعور بأنه ينتمي إلى هذه الغرفة الشيقة.

6- برج السرطان وحب البساطة

Proyectos de interiorismo varios , estudio 60/75 estudio 60/75 غرفة نوم
estudio 60/75

Proyectos de interiorismo varios

estudio 60/75
estudio 60/75
estudio 60/75

يبتعد برج السرطان دائماً عن كل ما هو مزيف وفي سعي دائم لكل ما له قيمة ولكي يشعر بأنتمائه لغرفة نومه يجب أن تكون بسيطة و راقية في الذوق العام مثل هذا التصميم.

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7- جناح ملكي لبرج الأسد

Таунхаус в г.Краснодар, Design Studio Details Design Studio Details غرفة نوم
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

برج الأسد يسعى دائماً أن يكون مركز الحديث و محط الأنظار وشخصيته ذات الكاريزما العالية وأسلوبه الأستثنائي يساعدانه بشدة لتحقيق هذا، فهو يريد أن يشعر أنه الأهم دائماً ولهذا السبب يجب أن تكون غرفة نومه تشعره أنه يسكن في قصر مشيد له تحديداً. كل ما هو مميز و ذو أنطباع فخم سيناسب شخصية برج الأسد كما نلاحظ في هذه الغرفة فقد أستطاع فريق الخبراء من إيجاد تصميم في غاية الأناقة والتميز.

8- غرفة ترحب شخصية برج الميزان

Dorrego, Matealbino arquitectura Matealbino arquitectura غرفة نوم
Matealbino arquitectura

Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura

ما لا يخفى على أحد هو أن أصحاب هذا البرج يفضلون المساحات الخارجية لذا يفضل دائماً أن يحاطوا بكل ما يعكس الطبيعة من ألوان و أضاءة ولكن هم أيضاً لديهم حب الأحتفاظ بالخصوصية فمثل هذا التصميم يعكس كل أحتياجاتهم.

9- برج العقرب وحب القيادة

Hells Kitchen Penthouse, Bhavin Taylor Design Bhavin Taylor Design غرفة نوم
Bhavin Taylor Design

Hells Kitchen Penthouse

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

يتمتع برج العقرب بطابع جريء وبين مجموعة من الناس يفضل أن يكون هو القائد بقوته و قراراته الحاسمة، ولا يستسلم للأختيارات الضعيفة ولكن يفضل دائماً كل ما هو مميز و جريء ولكي تعكس غرفة نومه هذا الطابع كان مثل هذا التصميم هو أكثر ما يطابق صفاته لما فيه من قوة و تباين.

10- الجدي

Maison au Cap Ferret, Concept Home Setting Concept Home Setting غرفة نوم
Concept Home Setting

Concept Home Setting
Concept Home Setting
Concept Home Setting

أكثر ما يميز هذا البرج عن غيره هو أستقراره، ولأنه لا يحبذ التغير والحركة كثيراً فعليه أن يلقى غرفة نوم تكون ملاذاً له في نهاية اليوم المزدحم و هذا سيتم فقط بتصميم راقي و يشعره بالأمان والتناسق وسيكون في غنى عن أي شيء غير ضروري.

11- الدلو والخروج عن كل ما هو مألوف

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT غرفة نوم
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

لا يوجد أي حدود  تربط إبداع برج الدلو و روحه الحرة . القاعدة الوحيدة المتبعة هنا هو عدم خلق رتابة و ممل في التصميم و إيجاد جو من الديناميكية وبصمة ينفرد بها! 

12- برج الحوت و الغرفة المريحة

Master bed by WN Interiors homify غرفة نوم
homify

Master bed by WN Interiors

homify
homify
homify

برج الحوت محب للصفاء و كل ما يعكس الأفكار الحالمة، هو ذو طابح يفضل الراحة النفسية على حساب أي شيء وبالتأكيد ستتسم غرفة نومه بنقاء مغري للأسترخاء.

15 حيلة لجعل غرفة المعيشة مريحة
هل لاحظت أن التصاميم تتناسب بالفعل مع شخصية كل برج؟ قل لنا رأيك

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