نصائح لجعل غرفة نومك تعكس شخصيتك من خلال برجك

علم الأبراج يساعد الكثير من الناس في التعرف على الشخصيات بطريقة مبسطة و سريعة، ولذلك يستغل المصممين هذا العلم أحياناً كثيرة لكي يتوصلوا إلى التصميم المثالي الذي بأمكانه أن يعكس شخصية فريدة من نوعها فبين 12 من الأبراج المختلفة يوجد تفاوت ملحوظ من ما يميز كل برج على حدة. ولأن غرفة النوم هي أكثر الغرف خصوصية وفيها مجال واسع للتميز والتعبير عن شخصية فريدة من نوعها أتينا إليكم اليوم بتصاميم غرف نوم لكل برج من الأبراج الأتني عشر. كلنا نبحث عن أفكار مبتكرة لغرفة نوم رائعة ولكن لنرى اليوم منظور جديد ينحصر في أفكار تناسب كل برج على حدة.
هذا البرج بلا شك لا يحبذ أبداً التقيد بالقوانين ويبحث فقط عن ما يسعده لإإذا تركنا له الأمر سيصمم غرفة نوم مميزة تعكس طباعه الفريدة و تشعره بالحرية الدائمة من كل ما هو مفروض.
يتسم برج العذراء بأحد أغرب الخصال المختلفة فهو يحب النظام المفرط مع قليل من المرونة وأيضاً يميل إلى العملية ولكن لا يفضل التنازل عن الأناقة وبجانب حبه إلى الأناقة فهو يحبذ التصاميم المتواضعة، فبرج العذراء في بحث دائم عن كل ما هو مثالي، لذا فمثل هذا التصميم الناعم يلائم هذه الصفات فهو يجمع بين الأناقة وهدوء الألوان المتناسقة وتعد هذه الغرفة رائعة لكل من يبحث عن غرفة النوم المثالية في كل العناصر.
من أقوى صفات برج الحمل هو حفاظهم على النظرة المتفائلة في الحياة وهم أيضاً يتميزون بكثير من الثقة بالنفس من ما يجعلهم يفضلون التعبير عن أنفسهم بشتى الطرق بكل فخر وأعتزاز، ولذلك غرفة النوم هذه تجمع بين جرأة الأختيارات بين اللوحة الفنية والوحدات المعلقة مع أختيارات الألوان المبهجة!
بالرغم من شهرة برج الثور بعنده وتشدده في آراءه يوجد لديهم كم من العطاء والدفئ يكفي كل من حوله فشخصيته الكريمة دائماً ما تكون في الصدارة لمن يحتاج لنصائح أو المواساة لذا فالألوان ذات الدرجات الدافئة تعد الأنسب لغرفة نوم مثل هذع الشخصية المميزة! برج الثور أيضاً يستمد طاقته بقليل من الإنعزال عن الجميع لبعض الوقت وبهذا يكون تصميم السرير في غرفة النوم هنا مثالية له لأن التصميم يمده بالأحساس بالأمان والإنعزال.
لا نجد برج يتصدر حديث الجميع أكثر من برج الجوزاء لما فيه من تناقض مثير للفضول، فهو شخصية مرحة جداً ولكن ذو تقلبات مزاجية غير متوقعة و ما يجعله محبوب رغم ذلك هو عفويته و طلاقته. و ما لا يدركه البعض أيضاً هو تعدد مهارات برج الجوزاء و حبه للتنقل بين تلك المهارات خلال يومه لذلك فغرفة نوم عفوية مثل هذه هي الأمثل لمثل هذه الصفات، وتعدد الأستخدامات سيتيح له الشعور بأنه ينتمي إلى هذه الغرفة الشيقة.
يبتعد برج السرطان دائماً عن كل ما هو مزيف وفي سعي دائم لكل ما له قيمة ولكي يشعر بأنتمائه لغرفة نومه يجب أن تكون بسيطة و راقية في الذوق العام مثل هذا التصميم.
برج الأسد يسعى دائماً أن يكون مركز الحديث و محط الأنظار وشخصيته ذات الكاريزما العالية وأسلوبه الأستثنائي يساعدانه بشدة لتحقيق هذا، فهو يريد أن يشعر أنه الأهم دائماً ولهذا السبب يجب أن تكون غرفة نومه تشعره أنه يسكن في قصر مشيد له تحديداً. كل ما هو مميز و ذو أنطباع فخم سيناسب شخصية برج الأسد كما نلاحظ في هذه الغرفة فقد أستطاع فريق الخبراء من إيجاد تصميم في غاية الأناقة والتميز.
ما لا يخفى على أحد هو أن أصحاب هذا البرج يفضلون المساحات الخارجية لذا يفضل دائماً أن يحاطوا بكل ما يعكس الطبيعة من ألوان و أضاءة ولكن هم أيضاً لديهم حب الأحتفاظ بالخصوصية فمثل هذا التصميم يعكس كل أحتياجاتهم.
يتمتع برج العقرب بطابع جريء وبين مجموعة من الناس يفضل أن يكون هو القائد بقوته و قراراته الحاسمة، ولا يستسلم للأختيارات الضعيفة ولكن يفضل دائماً كل ما هو مميز و جريء ولكي تعكس غرفة نومه هذا الطابع كان مثل هذا التصميم هو أكثر ما يطابق صفاته لما فيه من قوة و تباين.
أكثر ما يميز هذا البرج عن غيره هو أستقراره، ولأنه لا يحبذ التغير والحركة كثيراً فعليه أن يلقى غرفة نوم تكون ملاذاً له في نهاية اليوم المزدحم و هذا سيتم فقط بتصميم راقي و يشعره بالأمان والتناسق وسيكون في غنى عن أي شيء غير ضروري.
لا يوجد أي حدود تربط إبداع برج الدلو و روحه الحرة . القاعدة الوحيدة المتبعة هنا هو عدم خلق رتابة و ممل في التصميم و إيجاد جو من الديناميكية وبصمة ينفرد بها!