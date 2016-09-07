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15 حيلة لجعل غرفة المعيشة مريحة

Heba khlili Heba khlili
Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia غرفة المعيشة
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هل تريد تصميم غرفة معيشة أنيقة وطبيعية؟ قد تكون مهمة صعبة، وخاصة اذا أردت أن تقوم بديكور مميز. يعتبر الطراز الريفي من الطرز الموصي بها لتصميم غرف المعيشة. المميز في الطراز الريفي انه طراز يجمع ما بين المواد الطبيعية من خشب وحجر والألوان الترابية الهادئة التي تعطي لمسة سلام واسترخاء للمنزل، الأمر الذي نسعى دائما للشعور به في المنزل.

لذلك في هذا المقال ادعوك عزيزي القارئ للاطلاع على  15 فكرة ريفية لغرفة معيشتك، التي ستقدم لك معنى الراحة، وتوازن البساطة مع الأناقة.

1. سقف الحجر المقوس

RISTRUTTURAZIONE: una casa da monte affacciata sul lago , STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL غرفة المعيشة حجر Beige
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL
STUDIO PAOLA FAVRETTO SAGL

سقف الحجر المقوس يعطيك شعور وكأنك في كهف من العصور القديمة ولكنه كهف بنوافذ كبيرة وإضاءة طبيعية، وأثاث مدور بلون أبيض، تصميم مناسب في البلدان الحارة لأن الحجر من خصائصه انه يعطي برودة.

2. الأبيض

Casa en La Cerdanya. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة المعيشة
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

الأبيض لون رائع وبسيط بنفس الوقت، فكما نلاحظ في الصورة تم استخدام الأبيض لمعظم الأثاث وأيضا للجدران، ولإعطاء الطابع الريفي نلاحظ الدمج بين الخشب والحجر المتمثل بسجادة وكأنها أحجار حقيقية.

3. الجمع بين الحداثة والريف

Living room OPERASTUDIO غرفة المعيشة
OPERASTUDIO

Living room

OPERASTUDIO
OPERASTUDIO
OPERASTUDIO

مزيج مدهش بين سلم بدرجات خشبية معلقة بتصميم حديث وسقف خشبي ريفي الطراز.

4. الألواح الخشبية والحجر

Шале, Alexander Krivov Alexander Krivov غرفة المعيشة خشب
Alexander Krivov

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

على الرغم من أن الخشب هو النجم الرئيسي للنمط الريفي، ولكن هذا لا يمنعه من الاندماج مع العناصر الأخرى، كما مبين في الصورة: جدران مكونة من الواح خشبية، ومدفأة حجرية، وإضاءة خفيفة أعطت بيئة مريحة.

5. الجدار الحجري

Barn in Chenailler Mascheix, France , Capra Architects Capra Architects غرفة المعيشة
Capra Architects

Barn in Chenailler Mascheix, France

Capra Architects
Capra Architects
Capra Architects

في بعض الأحيان لا تحتاج لبذل الكثير من الجهد لتصميم غرفة المعيشة ، يمكنك بعنصر واحد فقط الحصول على اللمسة السحرية، في الصورة يندمج جدار الحجر بطريقة مذهلة مع الأرضية الخشبية.

6. النباتات الطبيعية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

شيء لا يمكنك الاستغناء عنه لإعطاء ديكور مريح لغرفة المعيشة وهو النباتات. أضف الحياة والديناميكية مع النباتات الطبيعية بطريقة استراتيجية إلى غرفة المعيشة واذا كانت محدودة المساحة، ازرع النباتات العمودية!

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7. جدار الطوب

Rstykalne mieszkanie w kamienicy Warszawa, Artenova Design Artenova Design غرفة المعيشة
Artenova Design

Artenova Design
Artenova Design
Artenova Design

في غرفة معيشة صغيرة، سيعطي جدار الطوب إطلالة فريدة، بالإضافة إلى ألوان الأثاث المتناسقة مع لون جدار الطوب. استخدم الصور الفوتوغرافية كعنصر زخرفي لإعطاء فكرة عن شخصيتك.

8. العناصر الديكورية

Загородный дом с стиле шале, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home غرفة المعيشة
Студия авторского дизайна ASHE Home

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

غرفة مكتبة كبيرة، مصممة بطريقة مريحة للاستمتاع بالقراءة مزودة بإضاءة طبيعية واصطناعية، كما نلاحظ اللمسة الريفية لبعض العناصر الديكورية لقطع الخشب اسفل المكتبة ولرأس الغزال .

9. الديكور الرومانسي

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia غرفة المعيشة
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

ساهم عنصر النسيج باللون الترابي، بإعطاء منظور مختلف للطراز الريفي.، أكثر دقة وحساسية ورومانسية..

10. الديكور المفرح

Работы, Aleks [koovp] images Aleks [koovp] images غرفة المعيشة
Aleks [koovp] images

Aleks [koovp] images
Aleks [koovp] images
Aleks [koovp] images

كل الأنماط تتناسب مع الألوان المحايدة وتعطي جو من البهجة، وبالأخص في حال وجود عنصر الإضاءة بطريقة فنية وذكية، الذي سيُظهر العناصر الزخرفية وسيعكس مدى جمال الألوان المحايدة.

11. التناغم في اللون الاحمر

ELK Kundenhaus, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH غرفة المعيشة
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

اللون الأحمر لون قوي ولون يتناسب مع الطراز الريفي، وله طابعه الخاص، ويمكنك استخدامه لبعض العناصر الزخرفية لغرفة المعيشة مثل المنسوجات والستائر والسجاد، سيعطيك فعلا غرفة معيشة ريفية انيقة.

12. في الليالي الباردة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ننصح بهذا التصميم للمناطق الباردة، حيث يمكنك اقتناء مدفأة حطب، وستكون تلك المدفأة بتصميم ريفي هي عنصر الجذب.

13. الألوان الهادئة

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة المعيشة
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

اختر الوان الطبيعة مثل الألوان الترابية الهادئة والتي تعطي البساطة لغرفة المعيشة.

14. الستائر الناعمة

Nuovo progetto, MIDE architetti MIDE architetti غرفة المعيشة
MIDE architetti

MIDE architetti
MIDE architetti
MIDE architetti

استخدم اللون الأبيض للستائر مع سجادة بلون ازرق وسقف بدعامات من جذوع أشجار كاملة، ستعرف معنى الطراز الريفي البسيط والمريح.

15. طاولة خشبية جميلة

CASA TECTÓNICA EN TIGRE, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura غرفة المعيشة
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

طاولة خشبية جميلة تعتبر رمز واضح للطراز الريفي ، ويزيد جمالها اللون الأبيض للمفروشات، وبلمسات من الأعمال اليدوية الريفية سنختم مقالنا.

الطراز الريفي ليس فقط نمط ديكوري أنما أيضا نمط لمنزل مريح وللكثير من دف العائلة.

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