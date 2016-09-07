15 حيلة لجعل غرفة المعيشة مريحة

هل تريد تصميم غرفة معيشة أنيقة وطبيعية؟ قد تكون مهمة صعبة، وخاصة اذا أردت أن تقوم بديكور مميز. يعتبر الطراز الريفي من الطرز الموصي بها لتصميم غرف المعيشة. المميز في الطراز الريفي انه طراز يجمع ما بين المواد الطبيعية من خشب وحجر والألوان الترابية الهادئة التي تعطي لمسة سلام واسترخاء للمنزل، الأمر الذي نسعى دائما للشعور به في المنزل.
لذلك في هذا المقال ادعوك عزيزي القارئ للاطلاع على 15 فكرة ريفية لغرفة معيشتك، التي ستقدم لك معنى الراحة، وتوازن البساطة مع الأناقة.
سقف الحجر المقوس يعطيك شعور وكأنك في كهف من العصور القديمة ولكنه كهف بنوافذ كبيرة وإضاءة طبيعية، وأثاث مدور بلون أبيض، تصميم مناسب في البلدان الحارة لأن الحجر من خصائصه انه يعطي برودة.
الأبيض لون رائع وبسيط بنفس الوقت، فكما نلاحظ في الصورة تم استخدام الأبيض لمعظم الأثاث وأيضا للجدران، ولإعطاء الطابع الريفي نلاحظ الدمج بين الخشب والحجر المتمثل بسجادة وكأنها أحجار حقيقية.
مزيج مدهش بين سلم بدرجات خشبية معلقة بتصميم حديث وسقف خشبي ريفي الطراز.
على الرغم من أن الخشب هو النجم الرئيسي للنمط الريفي، ولكن هذا لا يمنعه من الاندماج مع العناصر الأخرى، كما مبين في الصورة: جدران مكونة من الواح خشبية، ومدفأة حجرية، وإضاءة خفيفة أعطت بيئة مريحة.
في بعض الأحيان لا تحتاج لبذل الكثير من الجهد لتصميم غرفة المعيشة ، يمكنك بعنصر واحد فقط الحصول على اللمسة السحرية، في الصورة يندمج جدار الحجر بطريقة مذهلة مع الأرضية الخشبية.
شيء لا يمكنك الاستغناء عنه لإعطاء ديكور مريح لغرفة المعيشة وهو النباتات. أضف الحياة والديناميكية مع النباتات الطبيعية بطريقة استراتيجية إلى غرفة المعيشة واذا كانت محدودة المساحة، ازرع النباتات العمودية!
في غرفة معيشة صغيرة، سيعطي جدار الطوب إطلالة فريدة، بالإضافة إلى ألوان الأثاث المتناسقة مع لون جدار الطوب. استخدم الصور الفوتوغرافية كعنصر زخرفي لإعطاء فكرة عن شخصيتك.
غرفة مكتبة كبيرة، مصممة بطريقة مريحة للاستمتاع بالقراءة مزودة بإضاءة طبيعية واصطناعية، كما نلاحظ اللمسة الريفية لبعض العناصر الديكورية لقطع الخشب اسفل المكتبة ولرأس الغزال .
ساهم عنصر النسيج باللون الترابي، بإعطاء منظور مختلف للطراز الريفي.، أكثر دقة وحساسية ورومانسية..
كل الأنماط تتناسب مع الألوان المحايدة وتعطي جو من البهجة، وبالأخص في حال وجود عنصر الإضاءة بطريقة فنية وذكية، الذي سيُظهر العناصر الزخرفية وسيعكس مدى جمال الألوان المحايدة.
اللون الأحمر لون قوي ولون يتناسب مع الطراز الريفي، وله طابعه الخاص، ويمكنك استخدامه لبعض العناصر الزخرفية لغرفة المعيشة مثل المنسوجات والستائر والسجاد، سيعطيك فعلا غرفة معيشة ريفية انيقة.
ننصح بهذا التصميم للمناطق الباردة، حيث يمكنك اقتناء مدفأة حطب، وستكون تلك المدفأة بتصميم ريفي هي عنصر الجذب.
اختر الوان الطبيعة مثل الألوان الترابية الهادئة والتي تعطي البساطة لغرفة المعيشة.
استخدم اللون الأبيض للستائر مع سجادة بلون ازرق وسقف بدعامات من جذوع أشجار كاملة، ستعرف معنى الطراز الريفي البسيط والمريح.
طاولة خشبية جميلة تعتبر رمز واضح للطراز الريفي ، ويزيد جمالها اللون الأبيض للمفروشات، وبلمسات من الأعمال اليدوية الريفية سنختم مقالنا.
الطراز الريفي ليس فقط نمط ديكوري أنما أيضا نمط لمنزل مريح وللكثير من دف العائلة.
ننصحكم بقراءة المقال التالي أفكار مذهلة لغرف منزلك