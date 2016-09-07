15 حيلة لجعل غرفة المعيشة مريحة

هل تريد تصميم غرفة معيشة أنيقة وطبيعية؟ قد تكون مهمة صعبة، وخاصة اذا أردت أن تقوم بديكور مميز. يعتبر الطراز الريفي من الطرز الموصي بها لتصميم غرف المعيشة. المميز في الطراز الريفي انه طراز يجمع ما بين المواد الطبيعية من خشب وحجر والألوان الترابية الهادئة التي تعطي لمسة سلام واسترخاء للمنزل، الأمر الذي نسعى دائما للشعور به في المنزل.

لذلك في هذا المقال ادعوك عزيزي القارئ للاطلاع على 15 فكرة ريفية لغرفة معيشتك، التي ستقدم لك معنى الراحة، وتوازن البساطة مع الأناقة.