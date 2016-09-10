10 أفكار قيمة لحفلات شواء ممتعة

لمن يمتلك منزل بحديقة خلفية بلا شك واجه حيرة و تحدي في كيفية أستغلال هذه الحديقة على أكمل وجه بحيث لا تهدر من المساحة الخضراء الرائعة و تمكننا في نفس الوقت بالتجمع. و من أكثر الوسائل المتفق عليها لدى الجميع هو تخصيص ركن من الحديقة ليكون متعدد الوظائف فتستطيع فيه أستقبال ضيوفك و التجمع مع أمكانية أقامة حفل شواء على أعلى مستوى محاطاً بالطبيعة الخلابة، فمن منا لن يشعر بالبهجة وسط هذه الأجواء المميزة؟ التحدي الحقيقي لتنفيذ هذه المهمة بسلام و نجاح هو بإيجاد توازن بين وحدة الشواء و غرفة الطعام أو المعيشة دون التغاضي عن تكامل التصميم مع المحيط. و من أكثر العناصر تأثيراً في جمال مثل هذا التصميم هو خلق وحدة مميزة و تضيف الكثير من الأمكانيات. في هذا المقال سنعرض ١٠ تصاميم مختلفة لركن الحدائق المخصص لحفلات الشواء.
قام المصمم هنا بصنع المكان المثالي لتجمع عائلي دافئ حيث المشهد الطبيعي الخلاب بجانب الوحدة المثالية، ولم يكتفي بذلك بل أضاف لمسة مبهجة عندما قام بأختيار اللون البرتقالي الذي يعطي طابع البحر الأحمر المتوسط. بلا شك سيكون الشواء والأستمتاع بالطعام في مثل هذا المكان في غاية البهجة.
إن كان طابع حديقتك عصري و مبسط ولكن في نفس الوقت تحب أن تتزين الحديقة ببعض اللمسات من الطابع الريفي الأصيل إذاً فهذا هو الأسلوب الأسلم لك فهنا نجد أن الدمج بذكاء بين النمط المعاصر بطابعه العملي والماضي بأكلاته الشهية كون لنا المكان المثالي لحفلات الشواء الممتازة. نحن نقر أن هذا الأتجاه في التصميم جريء بعض الشيء ولكن نضمن أيضاً أن وجود الفرن الأصلي سيكون عامل جذب للجميع بجانب أن تصميمك سيحظى بكثير من الإطراء.
لمن يفضل التجمعات في أجواء تتمتع بكثير من الأناقة فمثل هذا التصميم ذو النمط الحداثي يعد الأكثر توافق فأنت هنا تشعر أنك في مكان غاية في الرقي والتناسق.التصميم هنا أعتمد على فخامة وحدة الشواء وتخفيها مع باقي وحدات التخزين في اللون الأسود وكما ندري جميعاً أن حيثما وجد اللون الأسود كان المكان أكثر أناقة و قوة. تواجد الوحدات في محيط واسع من الأبيض يخلق توازن لا مثيل له، وبجانب أن هذا المكان مثالي لتجمعات كل أنواع وأشكال المناسبات هو أيضاً يعد مكان مثالي للتفنن والأبداع في الطبخ.
كثير منا لا يسعى فقط لأستقبال الضيوف بالدفئ والرحابة ولكن أيضأ يسعى لترك أنطباع مبهر، و أحياناً بإستطاعتك أن تحقق هذا الأنطباع بتصميم عنصر واحد مميز كي يلفت الأنظار ويثير دهشة الجميع بدون التنازل عن مساحة هائلة أو ضرورة رفع الميزانية على حساب عناصر أخرى. هذا بالتحديد هو ما تم صنعه في هذه الحديقة بتصميم مدفأة فريدة من نوعها! هي ليست فقط وحدة للفت الأنظار ولكن في الواقع ستتحول هذه الوحدة إلى مركز تجمع الجميع ليستمدوا الدفئ منها.
هذه الوحدة المميزة تجمع بين عدة صفات هامة للغاية في الحديقة فهي بجانب كونها مكان للطبخ والشواء مرفق بها مكان للجلوس والأستمتاع بوجبة في الهواء الطلق بالأضافة لذلك هي مصممة بمواد تتحمل كل عوامل المناخ الصعبة لكي يكون يستمر الأستمتاع بحفلات الشواء على مدار اليوم.
لكل من يبحث عن البساطة والطبيعة المتواضعة سيكون النمط الريفي هو الأنسب له و من مميزاته بجانب بساطته هو أنسجامه بقوة وسط محيطه من الطبيعة الخلابة. مثل هذا التصميم سيكون بوابتك للعودة لجمال وعراقة الزمن الماضي.
عند تصميم مكان مناسب للشواء لا تتغافل عن تصميم السقف بطريقة مميزة و عملية، فإن دققت في تصميمه سيكون هو عنصر كافي لتحويل حديقتك لمكان حفلات مميزة ولعملية شواء سهلة وممتعة فكما نلاحظ هنا التلاعب في فتحات السقف تتحكم في الأضاءة وتيار الهواء.
لكل من يفتقد وجود مساحة كافية لتواجد ركن للشواء في الحديقة لا نريدك أن تفقد الأمل فهذا التصميم هو أكبر دليل على أن بأستطاعتك خلق تكامل بين مساحة المطبخ والحديقة كي تشعر أنك ما زلت تطبخ في مساحة مفتوحة.
ليس بالضرورة أن تكون مساحة الوحدات أو الجلوس ضخمة لكي ينجح التصميم بل يفضل أن تصمم الوحدات بذكاء كي لا تهدر مساحة و من الأدهى أن تكون طاولة السفرة مرفقة بالوحدة لتوفير مزيد من المساحة.
هذا التصميم المذهل يعكس كل ما هو مثالي في الحدائق فنسب الوظائف عالية الكفاءة و تواجد سقف يجعل هذا المكان مثالي للتجمعات صيفاً وشتاء.
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