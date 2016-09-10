10 أفكار قيمة لحفلات شواء ممتعة

هذا التصميم المذهل يعكس كل ما هو مثالي في الحدائق فنسب الوظائف عالية الكفاءة و تواجد سقف يجعل هذا المكان مثالي للتجمعات صيفاً وشتاء.

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