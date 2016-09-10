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10 أفكار قيمة لحفلات شواء ممتعة

shereen gouda shereen gouda
Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
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لمن يمتلك منزل بحديقة خلفية بلا شك واجه حيرة و تحدي في كيفية أستغلال هذه الحديقة على أكمل وجه بحيث لا تهدر من المساحة الخضراء الرائعة و تمكننا في نفس الوقت بالتجمع. و من أكثر الوسائل المتفق عليها لدى الجميع هو تخصيص ركن من الحديقة ليكون متعدد الوظائف فتستطيع فيه أستقبال ضيوفك و التجمع مع أمكانية أقامة حفل شواء على أعلى مستوى محاطاً بالطبيعة الخلابة، فمن منا لن يشعر بالبهجة وسط هذه الأجواء المميزة؟ التحدي الحقيقي لتنفيذ هذه المهمة بسلام و نجاح هو بإيجاد توازن بين وحدة الشواء و غرفة الطعام أو المعيشة دون التغاضي عن تكامل التصميم مع المحيط. و من أكثر العناصر تأثيراً في جمال مثل هذا التصميم هو خلق وحدة مميزة و تضيف الكثير من الأمكانيات. في هذا المقال سنعرض ١٠ تصاميم مختلفة لركن الحدائق المخصص لحفلات الشواء.

1- أضافة عنصر مبهج

Casa CP78, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

قام المصمم  هنا بصنع المكان المثالي لتجمع عائلي دافئ حيث المشهد الطبيعي الخلاب بجانب الوحدة المثالية، ولم يكتفي بذلك بل أضاف لمسة مبهجة عندما قام بأختيار اللون البرتقالي الذي يعطي طابع البحر الأحمر المتوسط. بلا شك سيكون الشواء والأستمتاع بالطعام في مثل هذا المكان في غاية البهجة.

2- دمج الحضارات

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

إن كان طابع حديقتك عصري و مبسط ولكن في نفس الوقت تحب أن تتزين الحديقة ببعض اللمسات من الطابع الريفي الأصيل إذاً فهذا هو الأسلوب الأسلم لك فهنا نجد أن الدمج بذكاء بين النمط المعاصر بطابعه العملي والماضي بأكلاته الشهية كون لنا المكان المثالي لحفلات الشواء الممتازة. نحن نقر أن هذا الأتجاه في التصميم جريء بعض الشيء ولكن نضمن أيضاً أن وجود الفرن الأصلي سيكون عامل جذب للجميع بجانب أن تصميمك سيحظى بكثير من الإطراء.

3- تصميم راقي

Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design

Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design
Progetti d'Interni e Design

لمن يفضل التجمعات في أجواء تتمتع بكثير من الأناقة فمثل هذا التصميم ذو النمط الحداثي يعد الأكثر توافق فأنت هنا تشعر أنك في مكان غاية في الرقي والتناسق.التصميم هنا أعتمد على فخامة وحدة الشواء وتخفيها مع باقي وحدات التخزين في اللون الأسود وكما ندري جميعاً أن حيثما وجد اللون الأسود كان المكان أكثر أناقة و قوة. تواجد الوحدات في محيط واسع من الأبيض يخلق توازن لا مثيل له، وبجانب أن هذا المكان مثالي لتجمعات كل أنواع وأشكال المناسبات هو أيضاً يعد مكان مثالي للتفنن والأبداع في الطبخ.

4- فكرة مبتكرة

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel حدائقمواقد وشوايات
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

كثير منا لا يسعى فقط لأستقبال الضيوف بالدفئ والرحابة ولكن أيضأ يسعى لترك أنطباع مبهر، و أحياناً بإستطاعتك أن تحقق هذا الأنطباع بتصميم عنصر واحد مميز كي يلفت الأنظار ويثير دهشة الجميع بدون التنازل عن مساحة هائلة أو ضرورة رفع الميزانية على حساب عناصر أخرى. هذا بالتحديد هو ما تم صنعه في هذه الحديقة بتصميم مدفأة فريدة من نوعها! هي ليست فقط وحدة للفت الأنظار ولكن في الواقع ستتحول هذه الوحدة إلى مركز تجمع الجميع ليستمدوا الدفئ منها.

5- عصفورين بحجر

Un nuovo spazio per tutte le stagioni, Odue Modena - Concept Store Odue Modena - Concept Store مطبخألواح المطبخ
Odue Modena – Concept Store

Odue Modena - Concept Store
Odue Modena – Concept Store
Odue Modena - Concept Store

هذه الوحدة المميزة تجمع بين عدة صفات هامة للغاية في الحديقة فهي بجانب كونها مكان للطبخ والشواء مرفق بها مكان للجلوس والأستمتاع بوجبة في الهواء الطلق بالأضافة لذلك هي مصممة بمواد تتحمل كل عوامل المناخ الصعبة لكي يكون يستمر الأستمتاع بحفلات الشواء على مدار اليوم.

6- الطابع الريفي البسيط

Outdoor Cooler, Blastcool Blastcool حدائقديكورات واكسسوارات
Blastcool

Outdoor Cooler

Blastcool
Blastcool
Blastcool

لكل من يبحث عن البساطة والطبيعة المتواضعة سيكون النمط الريفي هو الأنسب له و من مميزاته بجانب بساطته هو أنسجامه بقوة وسط محيطه من الطبيعة الخلابة. مثل هذا التصميم سيكون بوابتك للعودة لجمال وعراقة الزمن الماضي.

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7- تصميم أسقف مميزة

Outdoor Cooler, Blastcool Blastcool حدائقديكورات واكسسوارات
Blastcool

Outdoor Cooler

Blastcool
Blastcool
Blastcool

عند تصميم مكان مناسب للشواء لا تتغافل عن تصميم السقف بطريقة مميزة و عملية، فإن دققت في تصميمه سيكون هو عنصر كافي لتحويل حديقتك لمكان حفلات مميزة ولعملية شواء سهلة وممتعة فكما نلاحظ هنا التلاعب في فتحات السقف تتحكم في الأضاءة وتيار الهواء.

8- مطبخ داخلي ولكن…

Casa de Tamboré, Silvana Lara Nogueira Silvana Lara Nogueira بلكونة أو شرفة
Silvana Lara Nogueira

Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira
Silvana Lara Nogueira

لكل من يفتقد وجود مساحة كافية لتواجد ركن للشواء في الحديقة لا نريدك أن تفقد الأمل فهذا التصميم هو أكبر دليل على أن بأستطاعتك خلق تكامل بين مساحة المطبخ والحديقة كي تشعر أنك ما زلت تطبخ في مساحة مفتوحة.

9- تصميم ذكي للمساحات المحدودة

Casa Caiçara, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

ليس بالضرورة أن تكون مساحة الوحدات أو الجلوس ضخمة لكي ينجح التصميم بل يفضل أن تصمم الوحدات بذكاء كي لا تهدر مساحة و من الأدهى أن تكون طاولة السفرة مرفقة بالوحدة لتوفير مزيد من المساحة.

10- الحديقة المتكاملة

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

هذا التصميم المذهل يعكس كل ما هو مثالي في الحدائق فنسب الوظائف عالية الكفاءة و تواجد سقف يجعل هذا المكان مثالي للتجمعات صيفاً وشتاء.

إن كنت ما زلت تبحث عن مزيد من الأفكار لتنفيذها فحديقة منزلك تابع هذا المقال الشيق!

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