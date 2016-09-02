الأناقة تتجلى في كلاسيكية هذا المنزل

أخيرًا، نختتم جولتنا في هذا الركن الساحر، بلونه البرتقالي الجريء، والكرسي المريح مع وسادته الملونة، وتلك المنضدة المعدنية متعددة الأدوار، إلى جانب اللمسة الخضراء في المزهرية الصغيرة، ولا يمكننا إلا أن نلاحظ تلك الإطارات المزينة للجدار، ونعجب بحب صاحب المنزل للرياضة والفن.

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