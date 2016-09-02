الأناقة تتجلى في كلاسيكية هذا المنزل

على الرغم من سيطرة النمط العصري على المنازل الحديثة، إلا أن الكلاسيكية لا يمكن أن تنتهي أو تصبح في طي النسيان، فلازال هناك من يقدرون القطع الكلاسيكية الفاخرة، ويسعون خلف هذه الأناقة الراقية، وربما نستطيع أن ندفعك إلى الوقوع في حب الكلاسيكية اليوم، من خلال جولتنا في مشروع Villanova، من تصميم MEL MCDANIEL.
المدخل منذ اللحظة الأولى، وبمجرد الدخول من باب المنزل، يمكننا الشعور بالفخامة والرقي في كل ركن وتفصيلة، حيث يستقبلنا البهو المتسع الكبير، وقد تزينت أرضيته بسجادة مستديرة باللون النبيتي، مع خطوط بيضاء تحدد ملامحها، وقد وضعت اثنين من الكراسي البيضاء الأنيقة بينهما تمثال لصياد ينتصر على تمساح قد شكل قاعدة للمنحوتة. فيما طُليت الجدران ببراعة، بمربعات بلون بين الكافيه والرمادي، تحددها خطوط بيضاء، تجسد التناغم مع الكراسي وخطوط السجاد، وأيضًا تلك الابواب الخشبية ذات المرايا.
من تلك الزاوية، يمكننا رؤية السلم الخشبي الضخم، الذي يحتل مدخل المنزل بتصميمه الشبه حلزوني، وقد استطاع أن يُضفي لمسة كلاسيكية عتيقة وفاخرة، خاصة مع تلك السجادة الطولية التي غطت درجاته. وإذا ما ارتفعنا بنظرنا إلى الأعلى، سنرى تلك الثريا الأنيقة، تزين السقف الأبيض المرتفع، بتصميمها الكلاسيكي البسيط، ووحدات إضاءتها الصغيرة. أما في أقصى اليسار، فيمكننا رؤية تلك القطعة البيضاء الرقيقة، وقد زينت المدخل، بما فوق سطحها من مزهرية فخارية كبيرة، تحوي الكثير من الفروع الخضراء، وقد غطت المرآة المستطيلة القابعة خلفها.
من المدخل، نأخذكم إلى غرفة السفرة، حيث تجسدت الكلاسيكية بكل معانيها الفاخرة ، بدءًا من طاولة الطعام الممتدة لأكثر من متر، بتصميمها الخشبي اللامع، وتلك الكراسي مرتفعة الظهور، وقد اكتست بقماش قطيفة فاخر باللون الأزرق، وحتى تلك الثريا المتدلية من السقف في منتصف الطاولة، بتصميمها العتيق، ووحدات إضاءتها التي تشبه الشموع.
وإذا ما تأملنا الغرفة، لوجدنا الكلاسيكية في كل تفاصيلها، حيث اللوحة ذات الإطار المذهب يمينًا، وكلتا المرآتين ذاتا الإطار الخشبي، فضلًا عن
الأباليج المثبتة في الحائط، والخزانات الخشبية التي تزين سطحها بمزهريات تحوي مزروعات صناعية ملونة.
ومن غرفة السفرة إلى هذا الركن الهادئ والناعم للغاية، حيث اللونين المحايدين، الأبيض والرمادي، قد سيطرا على الجدران والسقف، في تصميم إبداعي، وقد تزين الجدار الأيسر بلوحات بيضاء تحوي بداخلها العديد من الالوان ولكن دون زحام أو مبالغة، فيما احتضن الجدار الذي أمامنا مباشرة، ثلاث نوافذ طولية متجاورة، عملت على منح االغرفة إشراقة طبيعية، زادت من اتساعها. أما عن قطع الأثاث، فلا نعتقد أنه من الممكن أن تكون أكثر بساطة وأناقة من هذا، حيث الكرسي المستدير ووسائده، يعلن عن توفير الكثير من الراحة، وتلك الأريكة المنخفضة، ووسائدها الكبيرة، إضافة إلى الخزانة الصغيرة التي وضعت في الزاوية، ولا يمكننا عدم ملاحظة تلك الثريا الكريستالية المتدلية من السقف، والتي تزيد الغرفة فخامة ورقي.
منزل بتلك الأناقة والرقي، لابد وأن تكون غرفة نومه هكذا، ناعمة وهادئة، وتحتضن بعض من الرومانسية، حيث الألوان المحايدة الناعمة، ورقة الأثاث الكلاسيكي البسيط التصميم، ومزهرية زجاجية مع لمسة خضراء نابضة بالحياة، وشاشة تلفاز مسطحة كبيرة قد تم تثبيتها على الجدار المقابل للسرير لبعض من التسلية، ويمكننا ملاحظة أن غرفة النوم مفتوحة على ركن الاسترخاء ذو الكرسي الدائري.
أخيرًا، نختتم جولتنا في هذا الركن الساحر، بلونه البرتقالي الجريء، والكرسي المريح مع وسادته الملونة، وتلك المنضدة المعدنية متعددة الأدوار، إلى جانب اللمسة الخضراء في المزهرية الصغيرة، ولا يمكننا إلا أن نلاحظ تلك الإطارات المزينة للجدار، ونعجب بحب صاحب المنزل للرياضة والفن.
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