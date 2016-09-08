قاعة سينما مصغرة في منزلك

لمحبي السينما خاصة المهووسين منهم بها مزاج خاص في الاستمتاع بها، ومن منهم لايحب أن يجلب السينما في منزله ليشاهد الأفلام متى شاء مع الأهل والأصدقاء في مساحة مناسبة ومريحة مع بعض الأطعمة المنزلية المحببة؟ بالطبع كلهم يفضلون ذلك خاصة بعد انتشار الشاشات الكبيرة وخاصية الNetflix التي توفر الأفلام في المنزل بجودة عالية… فما الذي ينقصهم إذاً لتحقيق هذا الحلم؟

الذي ينقصهم هو تصميم الغرفة التي ستقام فيها هذه السينما المنزلية المصغرة وديكوراتها و أثاثها الذي لابد وأن يكون مبهرًا ومريحًا في آن واحد حتى يتناسب مع المهمة المنشأة لأجلها.

واليوم سوف نستعرض بعض الأفكار الرئيسية التي يجب أن تراعى في هذا التصميم لكي يصل إلى درجة المتعة التي ترضى محبي السينما.. فهيا بنا إلى هذه الأفكار: