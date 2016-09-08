قاعة سينما مصغرة في منزلك

لمحبي السينما خاصة المهووسين منهم بها مزاج خاص في الاستمتاع بها، ومن منهم لايحب أن يجلب السينما في منزله ليشاهد الأفلام متى شاء مع الأهل والأصدقاء في مساحة مناسبة ومريحة مع بعض الأطعمة المنزلية المحببة؟ بالطبع كلهم يفضلون ذلك خاصة بعد انتشار الشاشات الكبيرة وخاصية الNetflix التي توفر الأفلام في المنزل بجودة عالية… فما الذي ينقصهم إذاً لتحقيق هذا الحلم؟
الذي ينقصهم هو تصميم الغرفة التي ستقام فيها هذه السينما المنزلية المصغرة وديكوراتها و أثاثها الذي لابد وأن يكون مبهرًا ومريحًا في آن واحد حتى يتناسب مع المهمة المنشأة لأجلها.
واليوم سوف نستعرض بعض الأفكار الرئيسية التي يجب أن تراعى في هذا التصميم لكي يصل إلى درجة المتعة التي ترضى محبي السينما.. فهيا بنا إلى هذه الأفكار:
في هذا التصميم نستطيع أن نرى كيفية صناعة سحر السينما من البساطة، فالتصميم عبارة عن حائط كبير وقد غُطِّي بالستائر المكتبية الزرقاء وقد توسطته شاشة التلفاز الكبيرة وأمامها وضع مقعدين وثيرين من الجلد الأحمر مع وسائد الأقدام أمامهما لمزيد من الراحة والاستجمام في الجلوس وقد استخدم الخشب الطبيعي للأرضيات وعلى الجانبين وضعت الخزانات التي تحوي مستلزمات المشاهدة من أفلام وأجهزة مساعدة على اكتمال المتعة.
يمكنك استغلال غرفة المعيشة العصرية لتؤدي هذا الغرض فهي أقرب الغرف للشبه بقاعة السينما، فهنا مثلًا اختار المصمم CONCEPTO TALLER DE ARQUITECTURA للحوائط والأرضيات مادة الخشب الطبيعي لمعالجة الصوت بشكل جيد، حتى السقف اختار أن يكون ذو ارتفاع منخفض حتى يحافظ على الصوت نقي في الغرفة ومع استخدام خزانات خشبية وشاشة كبيرة على الحائط اكتمل التصميم المثالي العصري لغرفة المعيشة كسينما صغيرة.
وهنا تستطيع أن تجد تصاميم غير تقليدية لغرف المعيشة.
يمكننا أن نستلهم من إبهار السينما بعض التفاصيل التي تجعل التصميم فريدًا، ففي هذه القاعة مثلاً اقتبس المصمم شريط السينما ووضعه على الحائط بشكل مموج جميل باللونين الأبيض والأسود لإضافة لمحة من الرومانسية والحنين للماضي وقد اقتبسها أيضًا في السقف المموج الأبيض والذي جعله ذو مستويين كما جعل الخزانات أسفل الشاشة ذات شكل مموج أيضًا مع وضع مقاعد مريحة بيضاء اللون واسعة المساحة لضمان الاستجمام تمامًا كما في السينما.
في هذا التصميم نستطيع أن المصمم قد تغلب على المساحة الضيقة للقاعة التي تشبه في الحقيقة ممرًا صغيرًا ولكنه استطاع أن يتغلب على ذلك عن طريق وضع الطاولات المساعدة في الجوانب حتى يوفر المساحة لوضع الكنبة المريحة و أمامها الجدار الحجري المميز الذي وضعت عليه الشاشة وخزانة التلفاز الصغيرة الأنيقة.
إن عنصر الإضاءة من أهم العناصر في هذه الغرفة لأنه قد يؤثر على المشاهدة إذا وجد مصدر للضوء في موضع غير مناسب، لذا فإن دراسة الإضاءة هي أمر مهم للغاية.
ويمكن جعل الإضاءة خفيفة وهادئة كما في السينما تمامًا مثل هذا المثال، فوحدات الإضاءة الصغيرة المختفية في السقف مع الأباجورات الصغيرة على الطاولات الجانبية قد أعطوا الغرفة لمسة رومانسية هادئة تسمح بالتركيز في المشاهدة كما في السينما الحقيقية.
في هذا التصميم نستطيع أن نميز كيف أن النظام الصوتي لهذه الغرفة وإن لم يكن ظاهرًا إلا أنه مهم جدًا لتحقيق المتعة اللازمة، فمكبرات الصوت موزعة على السقف بشكل مناسب مع الحائط الخشبي الكبير الذي يحمل الشاشة الضخمة وأمامها الطاولة العصرية ذات اللون الأبيض مع طاولة تكميلية زرقاء بنفس لون الكنبة الوثيرة العريضة أمامها.
في هذه الغرفة نرى أن المصمم FIGOLI-RAVECCA ARQUITETOS ASSOCIADOS قد استلهم التصميم من التكنولوجيا الحديثة عن طريق استخدام المواد الحديثة مثل البلاستيك المقوي اللامع في الخزانات والتي اتخذت أشكالًا عصرية وزوايا دائرية من اللونين الأبيض والأسود العصريين، وقد أكمل التصميم النقوشات العصرية على ورق الحائط الذي كسى الحائط الجانبي مع الكنبة البسيطة أمام الشاشة.
في هذا التصميم الفريد اختار المصمم أن يجعل الفراغ أكثر من مجرد قاعة سينما مصغرة في منزل وإنما جعله وكأنه صحراء كبيرة في الليل وقد جعل السقف يبدو وكأنه سماء كبيرة مليئة بالنجوم المضيئة وذلك عن طريق الدهان المميز و الذي كان يعكس الأضواء الآتية من الجوانب حيث وحدات الإضاءة موجودة في الفراغات المحفورة في الحوائط الجانبية وقد فرش الأثاث أمامها لتبدو كقاعة سينما.
لن تصدق عندما تعرف أن هذه مجرد غرفة في منزل، فتصميمها كما نرى متكامل تمامًا وكأنه سينما واقعية، فالدرج المبطن بالسجاد الذي يحافظ على نقاء الصوت داخل القاعة مع المقاعد الجلدية المريحة جدًا مع الشاشة الكبيرة و اللون الأسود الذي يساعد على خفض الإضاءة داخل القاعة لزيادة التركيز مع مكبرات الصوت على الجوانب ووحدات الإضاءة الصغيرة، كل هذه العناصر قد جعلت من هذه القاعة سينما حقيقية مصغرة لا أعتقد أن أحد مهووسي السينما إن رآها سوف يتركها أبدًا.