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قاعة سينما مصغرة في منزلك

آية علم الدين آية علم الدين
homify غرفة الميديا
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لمحبي السينما خاصة المهووسين منهم بها مزاج خاص في الاستمتاع بها، ومن منهم لايحب أن يجلب السينما في منزله ليشاهد الأفلام متى شاء مع الأهل والأصدقاء في مساحة مناسبة ومريحة مع بعض الأطعمة المنزلية المحببة؟ بالطبع كلهم يفضلون ذلك خاصة بعد انتشار الشاشات الكبيرة وخاصية الNetflix  التي توفر الأفلام في المنزل بجودة عالية… فما الذي ينقصهم إذاً لتحقيق هذا الحلم؟

الذي ينقصهم هو تصميم الغرفة التي ستقام فيها هذه السينما المنزلية المصغرة وديكوراتها و أثاثها الذي لابد وأن يكون مبهرًا ومريحًا في آن واحد حتى يتناسب مع المهمة المنشأة لأجلها.

واليوم سوف نستعرض بعض الأفكار الرئيسية التي يجب أن تراعى في هذا التصميم لكي يصل إلى درجة المتعة التي ترضى محبي السينما.. فهيا بنا إلى هذه الأفكار:

حائط ومقعدين واكتملت المتعة

Casa2020, MapOut MapOut غرفة الميديا
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

في هذا التصميم نستطيع أن نرى كيفية صناعة سحر السينما من البساطة، فالتصميم عبارة عن حائط كبير وقد غُطِّي بالستائر المكتبية الزرقاء وقد توسطته شاشة التلفاز الكبيرة وأمامها وضع مقعدين وثيرين من الجلد الأحمر مع وسائد الأقدام أمامهما لمزيد من الراحة والاستجمام في الجلوس وقد استخدم الخشب الطبيعي للأرضيات وعلى الجانبين وضعت الخزانات التي تحوي مستلزمات المشاهدة من أفلام وأجهزة مساعدة على اكتمال المتعة.

تجهيز غرفة المعيشة العصرية

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة الميديا
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

يمكنك استغلال غرفة المعيشة العصرية لتؤدي هذا الغرض فهي أقرب الغرف للشبه بقاعة السينما، فهنا مثلًا اختار المصمم CONCEPTO TALLER DE ARQUITECTURA للحوائط والأرضيات مادة الخشب الطبيعي لمعالجة الصوت بشكل جيد، حتى السقف اختار أن يكون ذو ارتفاع منخفض حتى يحافظ على الصوت نقي في الغرفة ومع استخدام خزانات خشبية وشاشة كبيرة على الحائط اكتمل التصميم المثالي العصري لغرفة المعيشة كسينما صغيرة.

وهنا تستطيع أن تجد تصاميم غير تقليدية لغرف المعيشة.

إبهار السينما كمحفز للتصميم

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

يمكننا أن نستلهم من إبهار السينما بعض التفاصيل التي تجعل التصميم فريدًا، ففي هذه القاعة مثلاً اقتبس المصمم شريط السينما ووضعه على الحائط بشكل مموج جميل باللونين الأبيض والأسود لإضافة لمحة من الرومانسية والحنين للماضي وقد اقتبسها أيضًا في السقف المموج الأبيض والذي جعله ذو مستويين كما جعل الخزانات أسفل الشاشة ذات شكل مموج أيضًا مع وضع مقاعد مريحة بيضاء اللون واسعة المساحة لضمان الاستجمام تمامًا كما في السينما.

الطاولات الجانبية للمساحات الصغيرة

Casa Moema, Tria Arquitetura Tria Arquitetura غرفة الميديا
Tria Arquitetura

Tria Arquitetura
Tria Arquitetura
Tria Arquitetura

في هذا التصميم نستطيع أن المصمم قد تغلب على المساحة الضيقة للقاعة التي تشبه في الحقيقة ممرًا صغيرًا ولكنه استطاع أن يتغلب على ذلك عن طريق وضع الطاولات المساعدة في الجوانب حتى يوفر المساحة لوضع الكنبة المريحة و أمامها الجدار الحجري المميز الذي وضعت عليه الشاشة وخزانة التلفاز الصغيرة الأنيقة.

الإضاءة المدروسة

Mostra de decoração, dsgnduo dsgnduo غرفة الميديا
dsgnduo

dsgnduo
dsgnduo
dsgnduo

إن عنصر الإضاءة من أهم العناصر في هذه الغرفة لأنه قد يؤثر على المشاهدة إذا وجد مصدر للضوء في موضع غير مناسب، لذا فإن دراسة الإضاءة هي أمر مهم للغاية.

ويمكن جعل الإضاءة خفيفة وهادئة كما في السينما تمامًا مثل هذا المثال، فوحدات الإضاءة الصغيرة المختفية في السقف مع الأباجورات الصغيرة على الطاولات الجانبية قد أعطوا الغرفة لمسة رومانسية هادئة تسمح بالتركيز في المشاهدة كما في السينما الحقيقية.

دراسة أماكن الصوت

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura غرفة الميديا
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

في هذا التصميم نستطيع أن نميز كيف أن النظام الصوتي لهذه الغرفة وإن لم يكن ظاهرًا إلا أنه مهم جدًا لتحقيق المتعة اللازمة، فمكبرات الصوت موزعة على السقف بشكل مناسب مع الحائط الخشبي الكبير الذي يحمل الشاشة الضخمة وأمامها الطاولة العصرية ذات اللون الأبيض مع طاولة تكميلية زرقاء بنفس لون الكنبة الوثيرة العريضة أمامها.

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إلهام التكنولوجيا في التصميم

Casa Brooklin, Figoli-Ravecca Arquitetos Associados Figoli-Ravecca Arquitetos Associados غرفة الميديا
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados
Figoli-Ravecca Arquitetos Associados

في هذه الغرفة نرى أن المصمم FIGOLI-RAVECCA ARQUITETOS ASSOCIADOS قد استلهم التصميم من التكنولوجيا الحديثة عن طريق استخدام المواد الحديثة مثل البلاستيك المقوي اللامع في الخزانات والتي اتخذت أشكالًا عصرية وزوايا دائرية من اللونين الأبيض والأسود العصريين، وقد أكمل التصميم النقوشات العصرية على ورق الحائط الذي كسى الحائط الجانبي مع الكنبة البسيطة أمام الشاشة.

السقف كسماء مليئة بالنجوم

Heimkino Berlin, raumdeuter GbR raumdeuter GbR غرفة الميديا
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

في هذا التصميم الفريد اختار المصمم أن يجعل الفراغ أكثر من مجرد قاعة سينما مصغرة في منزل وإنما جعله وكأنه صحراء كبيرة في الليل وقد جعل السقف يبدو وكأنه سماء كبيرة مليئة بالنجوم المضيئة وذلك عن طريق الدهان المميز و الذي كان يعكس الأضواء الآتية من الجوانب حيث وحدات الإضاءة موجودة في الفراغات المحفورة في الحوائط الجانبية وقد فرش الأثاث أمامها لتبدو كقاعة سينما.

سينما متكاملة في المنزل

Stolpboerderij in Noord - Holland, Decoussemaecker Interieurs Decoussemaecker Interieurs غرفة الميديا
Decoussemaecker Interieurs

Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs
Decoussemaecker Interieurs

لن تصدق عندما تعرف أن هذه مجرد غرفة في منزل، فتصميمها كما نرى متكامل تمامًا وكأنه سينما واقعية، فالدرج المبطن بالسجاد الذي يحافظ على نقاء الصوت داخل القاعة مع المقاعد الجلدية المريحة جدًا مع الشاشة الكبيرة و اللون الأسود الذي يساعد على خفض الإضاءة داخل القاعة لزيادة التركيز مع مكبرات الصوت على الجوانب ووحدات الإضاءة الصغيرة، كل هذه العناصر قد جعلت من هذه القاعة سينما حقيقية مصغرة لا أعتقد أن أحد مهووسي السينما إن رآها سوف يتركها أبدًا.

منزل خشبي ساحر من عالم اخر
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