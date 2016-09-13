6 أفكار للتخزين سيذهلك ذكائها

لسعينا الدائم لعرض كل ما هو جديد ومبتكر نبحث عن أكثر المعوقات التي يواجهها أغلب الناس في الحياة اليومية و بعد فحص دقيق توصلنا أن من أحد أكثر المشاكل المشتركة هي كيفية أدارة المساحات والتعامل مع الغرف والمنازل الصغيرة. وقد أجتمع عدد هائل من المصممين على أن أحد أبرز الحلول لتجاوز هذه الأزمة هو إيجاد أماكن تخزين تتسم بالكفاءة والعملية. ولأن فريق الخبراء على قدر عالي من أستيعاب هذه المشكلة فقد أجتمعوا لكي يطرحوا حلول و صنع عدة خيارات لوسائل تخزين عملية تناسب جميع المنازل. لنرى معاً مجموعة من 6 أفكار مبتكرة كفيلة بتوفير أماكن تخزين بلا التضحية بأماكن واسعة أو مبالغ ضخمة!
يهرب البعض من فكرة أستغلال حائط كامل وتخصيصه لوحدات التخزين فقط ظناً منهم أن بهذا سيهدر مساحة لا بأس بها من الغرفة وسيزيد هذا من أختناق المساحة، وهذا الظن ليس مرفوضاً تماماً ولكن هناك أساليب قد تستخدم لعكس هذا المفهوم. نلاحظ في المطبخ هنا أن المصمم قام بأستخدام حائط كامل كوحدة تخزين ولكي لا يكون تأثير هذا القرار سلبياً على المطبخ صنع باب يتبع النمط الحداثي وأستغله كي يعد عنصر من عناصر الديكور التي تضيف إلى التصميم رونق خاص، وهذا ذكاء لا يمكن نكرانه!
نبحث دائماً عن أفكار ذكية للتخزين في المنازل الصغيرة حتى نجد الفكرة التي تتناسب مع أحتياجاتنا ويوجد بعض الأفكار قد تناسب الجميع مع أختلاف أسلوب تطبيقها مثل هذه الوحدة الفريدة فهي تتميز بقدرتها على التواجد في أي مكان و بالمساحة التي تحددها أنت. هذا الحل مثالي في المطابخ الصغيرة لأنها توفر مساحة للتحزين بجانب الوحدات الأساسية بلا التعدي على مسطح الوحدات أو أستهلاك مكان في الأرض
لكي نجد حلول لمشاكل معروفة علينا اللجوء لأفكار لم نعتد عليها مثل هذه الأدراج العجيب! هي ليست فقط رحيمة على الميزانية و لكن أيضاً تخدم المساحات الصغيرة في عدم أحتياجها لعمق كبير ولا تستهلك مساحة بصرية مغلقة قد تؤثر سلباً على شعورنا بالأختناق بصرياً.
التعليق لا يقتصر فقد على الأرفف ولكن مثل هذه الوحدة يمكنك أن تصنع بنفسك وحدة معلقة ذات أستخدامات عديدة مطابقة لهذه الوحدة الصغيرة و بالرغم من حجمها هي تتحمل كل من الأغراض لا بأس به و بها قد تستطيع أن تضع كل ما تحتاجه بصفة يومية في متناول يدك. هذا الحل ليس فقط يوفر في المساحة و لكن سيساعد على أن يكون المطبخ منظم بالطبيعة.
لمن يفضل دائماً الحلول العملية مع قليل من التكلفة يمكنك أن تعلق بعض الأرفف المتحركة في أي ركن غير مستغل. من مميزات هذه الأرفف أن يمكنك ضبط أرتاعات الأرفف وتغيرها وقتما شئت لتناسب أحتياجاتك فنحن نحتاج دائماً حلول عملية أكثر مرونة مثل هذه الوحدة.
إن كنت تعاني من مساحة محدودة و لم يكن لديك خيارات سوى أن يكون مكان التخزين في غرفة المعيشة أو السفرة على سبيل المثال فبأمكانك أن تتبع هذا التصميم الذي يعد في غاية الذكاء لأنه بكل سهولة سيمكنك من وضع وحدة التخزين في أي مكان شئت مع الحفاظ على سريته التامة. أرفف التخزين هنا في ثانية واحدة ستختفي خلف الباب الأبيض الذي بالكاد يظهر أنه باب وهذا لتوحيد لونه مع لون الحوائط المحيطة.