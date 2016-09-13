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6 أفكار للتخزين سيذهلك ذكائها

shereen gouda shereen gouda
In einer geschmackvollen Küche..., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ MDF White
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لسعينا الدائم لعرض كل ما هو جديد ومبتكر نبحث عن أكثر المعوقات التي يواجهها أغلب الناس في الحياة اليومية و بعد فحص دقيق توصلنا أن من أحد أكثر المشاكل المشتركة هي كيفية أدارة المساحات والتعامل مع الغرف والمنازل الصغيرة. وقد أجتمع عدد هائل من المصممين على أن أحد أبرز الحلول لتجاوز هذه الأزمة هو إيجاد أماكن تخزين تتسم بالكفاءة والعملية. ولأن فريق الخبراء على قدر عالي من أستيعاب هذه المشكلة فقد أجتمعوا لكي يطرحوا حلول و صنع عدة خيارات لوسائل تخزين عملية تناسب جميع المنازل. لنرى معاً مجموعة من 6 أفكار مبتكرة كفيلة بتوفير أماكن تخزين بلا التضحية بأماكن واسعة أو مبالغ ضخمة!

1- خزانة المطبخ المتكاملة

In einer geschmackvollen Küche..., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ MDF Blue
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

يهرب البعض من فكرة أستغلال حائط كامل وتخصيصه لوحدات التخزين فقط ظناً منهم أن بهذا سيهدر مساحة لا بأس بها من الغرفة وسيزيد هذا من أختناق المساحة، وهذا الظن ليس مرفوضاً تماماً ولكن هناك أساليب قد تستخدم لعكس هذا المفهوم. نلاحظ في المطبخ هنا أن المصمم قام بأستخدام حائط كامل كوحدة تخزين ولكي لا يكون تأثير هذا القرار سلبياً على المطبخ صنع باب يتبع النمط الحداثي وأستغله كي يعد عنصر من عناصر الديكور التي تضيف إلى التصميم رونق خاص، وهذا ذكاء لا يمكن نكرانه!

2- تعليق الأغراض الصغيرة

In einer geschmackvollen Küche..., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ معدن Metallic/Silver
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

نبحث دائماً عن أفكار ذكية للتخزين في المنازل الصغيرة حتى نجد الفكرة التي تتناسب مع أحتياجاتنا ويوجد بعض الأفكار قد تناسب الجميع مع أختلاف أسلوب تطبيقها مثل هذه الوحدة الفريدة فهي تتميز بقدرتها على التواجد في أي مكان و بالمساحة التي تحددها أنت. هذا الحل مثالي في المطابخ الصغيرة لأنها توفر مساحة للتحزين بجانب الوحدات الأساسية بلا التعدي على مسطح الوحدات أو أستهلاك مكان في الأرض

3- أدراج بعيدة عن المألوف

In einer geschmackvollen Küche..., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ معدن White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

لكي نجد حلول لمشاكل معروفة علينا اللجوء لأفكار لم نعتد عليها مثل هذه الأدراج العجيب! هي ليست فقط رحيمة على الميزانية و لكن أيضاً تخدم المساحات الصغيرة في عدم أحتياجها لعمق كبير ولا تستهلك مساحة بصرية مغلقة قد تؤثر سلباً على شعورنا بالأختناق بصرياً.

4- تعليق متعدد الأستخدامات

In einer geschmackvollen Küche..., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ معدن White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

التعليق لا يقتصر فقد على الأرفف ولكن مثل هذه الوحدة يمكنك أن تصنع بنفسك وحدة معلقة ذات أستخدامات عديدة مطابقة لهذه الوحدة الصغيرة و بالرغم من حجمها هي تتحمل كل من الأغراض لا بأس به  و بها قد تستطيع أن تضع كل ما تحتاجه بصفة يومية في متناول يدك. هذا الحل ليس فقط يوفر في المساحة و لكن سيساعد على أن يكون المطبخ منظم بالطبيعة.

5- الركن العملي

In einer geschmackvollen Küche..., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ معدن White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

لمن يفضل دائماً الحلول العملية مع قليل من التكلفة يمكنك أن تعلق بعض الأرفف المتحركة في أي ركن غير مستغل. من مميزات هذه الأرفف أن يمكنك ضبط أرتاعات الأرفف وتغيرها وقتما شئت لتناسب أحتياجاتك فنحن نحتاج دائماً حلول عملية أكثر مرونة مثل هذه الوحدة.

6- التخفي وراء الباب الأبيض

In einer geschmackvollen Küche..., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH مطبخ MDF White
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

إن كنت تعاني من مساحة محدودة و لم يكن لديك خيارات سوى أن يكون مكان التخزين في غرفة المعيشة أو السفرة على سبيل المثال فبأمكانك أن تتبع هذا التصميم الذي يعد في غاية الذكاء لأنه بكل سهولة سيمكنك من وضع وحدة التخزين في أي مكان شئت مع الحفاظ على سريته التامة. أرفف التخزين هنا في ثانية واحدة ستختفي خلف الباب الأبيض الذي بالكاد يظهر أنه باب وهذا لتوحيد لونه مع لون الحوائط المحيطة.

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من بين هذه الأفكار أيهم أثار أندهاشك؟

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