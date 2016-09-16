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منزل الأحلام من البرازيل بين الأناقة والحداثة

shereen gouda shereen gouda
homify غرفة المعيشة Beige
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من منا لا يذهب بخياله لتتأمل كيف سيكون منزل الأحلام الفريد ؟ لكل منا تخيل في ذهنه عن خواص وشكل المنزل المثالي و مع ذلك نبحث دائماً عن أفكار تلهمنا بكل ما هو جديد واليوم سنحقق هذه الأمنية فقد سافرنا إلى موطن مصمم معماري محترف في البرازيل حيث  البيت المثالي الذي يفوق التوقعات فبه الأشكال العضوية كعوامل رئيسية في التصميم. المنزل  يتميز برحابة غير مسبوقة وفخامة لم نعتد عليها و كل ذلك في قالب عصري عملي. أنضم إلينا لنبدأ الرحلة المثيرة داخل هذا المنزل العجيب!

1- المدخل يغوي الجميع

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

ندرك تماماً ما ينتظرنا خلف هذه الواجهة المذهلة من فخامة وأبهار فالواجهة تتألق بتكوينها الفريد وع الكتل الدائرية، و حتى الحديقة الأمامية لم تسلم من عوامل الأبهار. المثير للدهشة أن البيت مع قوة الأنطباع إلا أن المنزل يتبع النمط الحداثي البسيط.

2- كتل أنسيابية رائعة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

ما يضيف من جمال الكتل الأنسيابية في العمارة الحديثة أنها تندمج بنعومة وسط الطبيعة الخلابة فنادراً ما نرى خطوط مستقيمة من وحي الطبيعة، لذلك فقد أكتمل المبدأ بتصميم مسبح أيداً بشكل أنسيابي .

3- تناغم بين الكتل والأضاءة المثيرة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الأضاءة الليلة تلعب دوراً هاماً جداً في خلق أجواء دافئة ومليئة بالحيوية بل وأيضاً هي سبب أساسي لتكامل التصميم الداخلي هنا مع الفن المعماري لدى المنزل.

4- غرفة معيشة أنيقة

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

لم يستعين المصمم بزخرفة كثيرة لكي يظهر التصميم الداخلي على أنه فخم بل أكتفى بأختيارات منمقة للأثاث وتنسيقها بحرفية فلا شيء يعبر عن الأناقة أكثر من البساطة والتناسق.

5- مساحات تنافس الفنادق

homify غرفة السفرة Beige
homify

homify
homify
homify

نرى أن المساحات الهائلة تكاد تكون منافسة بجدارة لمساحات الفنادق الفاخرة ولم يقوم المصمم بملئ هذا الفراغ بكل ما ليس له ضرورة حتى لا يفقد هذا الأنطباع الفاخر بأنت في مثل هذا المنزل ستشعر أنك في قصر مشيد. أضافة بعض العناصر مثل وحدات الأضاءة الفاخرة تضيف أيضاً من قيمة التصميم.

6- تواضع أم جرأة؟

homify غرفة السفرة Beige
homify

homify
homify
homify

النمط الحداثي هنا هو المسيطر في التصميم فكل الخطوط مبسطة ولكن ما يعطي غرفة المعيشة هنا رونق خاص هو أناقة الألوان و تدريجات البيج بجانب أستخدام الخامة الفضية للمسات أنيقة.

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7- السلم العجيب

homify غرفة المعيشة Beige
homify

homify
homify
homify

أستمد السلم قوته من خطوطه الأنسيابية بجانب الجدارية الحجرية ليتحول هذا العنصر المعماري إلى عنصر جمالي للمكان.

8- غرفة معيشة و ميديا مميزة

homify غرفة الميديا Grey
homify

homify
homify
homify

بجانب الألوان والخامات الفاخرة ما يلفت الأنتباه على الفور عدم تواجد شاشة تلفزيون وهذا لأن التصميم أخفاه، و في الحقيقة الشاشة متواجدة ولكن في السقف فهي شاشة عرض تتدلى من السقف حيثما أردت.

9- مطبخ فاخر على أعلى مستوى

homify مطبخ رخام Brown
homify

homify
homify
homify

المطبخ يتألق بيت الأبيض والخشب بجانب وحدة الرخام السوداء لما يحمل اللون الأسود من قوة ليوازن التصميم.

10- التفاصيل الدقيقة لكي تكتمل الصورة

homify مطبخ رخام Brown
homify

homify
homify
homify

لاحظ أختيار لون الرخام لكي يتناسب بكل حرفية مع لون الخشب المستخدم و هذا تحدي بالتأكيد لم يكن سهلاً.

11- أسقف مذهلة للتأكيد على الفراغات

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج Beige
homify

homify
homify
homify

السقف هنا قام بعكس فراغ البهو لكي يرفع من قيمة المنحنيات وبأضاءة غير مباشرة و هو أسلوب يتبعه المصممين في النمط الحداثي.

12- وحدة تخزين تتخفى في الأبيض

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام Beige
homify

homify
homify
homify

لم يسلم البهو في الدور الأول من لمسة أستغلالية ذكية فبوضع وحدة تخزين خدمية حولت هذا المكان من مهمل إلى مكان ذو أمكانيات عالية لتجمعات غير رسمية أو أمتداد للحفلات.

13- مكتب عمل ينافس مكاتب المدراء

homify مكتب عمل أو دراسة خشب Brown
homify

homify
homify
homify

رغم أن مساحة المكتب ليست برحابة كبيرة ما زال التصميم يتفوق في رقيه لأستخدام الأخشاب الدافئة.

14-نعومة التصميم

homify غرفة نوم Grey
homify

homify
homify
homify

تألق السرير بورق حائط لامع بنمط أنسيابي باللونين الرمادي والفضي وسط مساحة لا بأس بها من الأبيض، ولأن الغرفة مساحتها ليست كبيرة أستخل المصمم جوانب السرير لتصميم وحدات تتسع لتخزين ووضع ديكورات جميلة.

15- أستغلال المساحات إلى أقصى حد

homify حمام رخام Beige
homify

homify
homify
homify

أستغلال المساحات لم يقتصر على غرفة النوم فقط بل نلاحظ أن حتى الحمام المرفق بالغرفة فيه تعامل ذكي في إدارة المساحات المهدرة.

16- غرفة نوم ناعمة

homify غرفة الاطفال Purple/Violet
homify

homify
homify
homify

الأضاءة مع الألوان مرحة تعطي أنطباع مبهج وعفوي لغرفة النوم و ما يزيد من هذا الأنطباع قوة هو السقف ذو المنحنيات القوية.

17- تفاصيل مؤثرة

homify حمام رخام White
homify

homify
homify
homify

في وسط محيط واسع من الرخام الأبيض الفاخر بقع نظرنا على الفور في أتجاه الفتحات الدائرية باللون الوردي ليعطي الطابع الأنثوي للحمام.

18- غرفة نوم شبابية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذا التصميم الشبابي يتسم بالعصرية والجرأة فهو محدد باللون الأبيض والأزرق مع مساحة لا بأس بها من المرايا لكي تخدعك بصرياً في أنطباع أبعاد الغرفة.

19- أستكمالأسلوب غرفة النوم

homify حمام رخام Blue
homify

homify
homify
homify

أمتد أسلوب تصميم غرفة النوم الشبابية داخل الحمام،  فهو مصمم بأتزان وعصرية بين الأبيض والأزرق أيضاً

20- غرفة نوم فاخرة

homify غرفة نوم Beige
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم تتبع النمط الحداثي بقوة و فيها كل العناصر التي قد تجعل أي غرفة نوم مثالية، بين الخامات الأنيقة والألوان الهادئة مع مفارش السرير الفاخرة، و كل هذا بجانب تواجد أضاءة مريحة تناسب كل الأوقات.

21- عدم أهمال التفاصيل

homify غرفة الملابس Brown
homify

homify
homify
homify

التغافل عن التفاصيل أحياناً قد يدمر تصميم رائع و بلا شك المصمم هنا محترف لأنه لا يهمل حتى أصغر التفاصيل فقد أوجد غرفة ملابس متكاملة فيها كل الأحتاجات متحققة.

22- جناح متكامل بكل الرفاهيات

homify حمام رخام Beige
homify

homify
homify
homify

هذه الرفاهية تضاهي جمال المنتجعات الصحية فمن منا له طموح في منزل بجناح أكثر جمالاً من هذا التصميم؟ هذا يعد تصميم مثالي لمن يحب تدليل نفسه بالأسترخاء والأستمتاع بجاكوزي آخر اليوم.

23- خدمات و وظائف متوفرة لكل دور على حدة

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

تواجد مساحة خدمية في كل جناح يجعل هذا المنزل متفوق من جهة الرفاهية المتحققة في كل أنحاء المنزل مثل تواجد هذا المطبخ مع طاولة الطعام في الدور الأول فيكون هذا المنزل مثالي لتجمعات وأحتفالات هائلة.

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