منزل الأحلام من البرازيل بين الأناقة والحداثة

من منا لا يذهب بخياله لتتأمل كيف سيكون منزل الأحلام الفريد ؟ لكل منا تخيل في ذهنه عن خواص وشكل المنزل المثالي و مع ذلك نبحث دائماً عن أفكار تلهمنا بكل ما هو جديد واليوم سنحقق هذه الأمنية فقد سافرنا إلى موطن مصمم معماري محترف في البرازيل حيث البيت المثالي الذي يفوق التوقعات فبه الأشكال العضوية كعوامل رئيسية في التصميم. المنزل يتميز برحابة غير مسبوقة وفخامة لم نعتد عليها و كل ذلك في قالب عصري عملي. أنضم إلينا لنبدأ الرحلة المثيرة داخل هذا المنزل العجيب!
ندرك تماماً ما ينتظرنا خلف هذه الواجهة المذهلة من فخامة وأبهار فالواجهة تتألق بتكوينها الفريد وع الكتل الدائرية، و حتى الحديقة الأمامية لم تسلم من عوامل الأبهار. المثير للدهشة أن البيت مع قوة الأنطباع إلا أن المنزل يتبع النمط الحداثي البسيط.
ما يضيف من جمال الكتل الأنسيابية في العمارة الحديثة أنها تندمج بنعومة وسط الطبيعة الخلابة فنادراً ما نرى خطوط مستقيمة من وحي الطبيعة، لذلك فقد أكتمل المبدأ بتصميم مسبح أيداً بشكل أنسيابي .
الأضاءة الليلة تلعب دوراً هاماً جداً في خلق أجواء دافئة ومليئة بالحيوية بل وأيضاً هي سبب أساسي لتكامل التصميم الداخلي هنا مع الفن المعماري لدى المنزل.
لم يستعين المصمم بزخرفة كثيرة لكي يظهر التصميم الداخلي على أنه فخم بل أكتفى بأختيارات منمقة للأثاث وتنسيقها بحرفية فلا شيء يعبر عن الأناقة أكثر من البساطة والتناسق.
نرى أن المساحات الهائلة تكاد تكون منافسة بجدارة لمساحات الفنادق الفاخرة ولم يقوم المصمم بملئ هذا الفراغ بكل ما ليس له ضرورة حتى لا يفقد هذا الأنطباع الفاخر بأنت في مثل هذا المنزل ستشعر أنك في قصر مشيد. أضافة بعض العناصر مثل وحدات الأضاءة الفاخرة تضيف أيضاً من قيمة التصميم.
النمط الحداثي هنا هو المسيطر في التصميم فكل الخطوط مبسطة ولكن ما يعطي غرفة المعيشة هنا رونق خاص هو أناقة الألوان و تدريجات البيج بجانب أستخدام الخامة الفضية للمسات أنيقة.
أستمد السلم قوته من خطوطه الأنسيابية بجانب الجدارية الحجرية ليتحول هذا العنصر المعماري إلى عنصر جمالي للمكان.
بجانب الألوان والخامات الفاخرة ما يلفت الأنتباه على الفور عدم تواجد شاشة تلفزيون وهذا لأن التصميم أخفاه، و في الحقيقة الشاشة متواجدة ولكن في السقف فهي شاشة عرض تتدلى من السقف حيثما أردت.
المطبخ يتألق بيت الأبيض والخشب بجانب وحدة الرخام السوداء لما يحمل اللون الأسود من قوة ليوازن التصميم.
لاحظ أختيار لون الرخام لكي يتناسب بكل حرفية مع لون الخشب المستخدم و هذا تحدي بالتأكيد لم يكن سهلاً.
السقف هنا قام بعكس فراغ البهو لكي يرفع من قيمة المنحنيات وبأضاءة غير مباشرة و هو أسلوب يتبعه المصممين في النمط الحداثي.
لم يسلم البهو في الدور الأول من لمسة أستغلالية ذكية فبوضع وحدة تخزين خدمية حولت هذا المكان من مهمل إلى مكان ذو أمكانيات عالية لتجمعات غير رسمية أو أمتداد للحفلات.
رغم أن مساحة المكتب ليست برحابة كبيرة ما زال التصميم يتفوق في رقيه لأستخدام الأخشاب الدافئة.
تألق السرير بورق حائط لامع بنمط أنسيابي باللونين الرمادي والفضي وسط مساحة لا بأس بها من الأبيض، ولأن الغرفة مساحتها ليست كبيرة أستخل المصمم جوانب السرير لتصميم وحدات تتسع لتخزين ووضع ديكورات جميلة.
أستغلال المساحات لم يقتصر على غرفة النوم فقط بل نلاحظ أن حتى الحمام المرفق بالغرفة فيه تعامل ذكي في إدارة المساحات المهدرة.
الأضاءة مع الألوان مرحة تعطي أنطباع مبهج وعفوي لغرفة النوم و ما يزيد من هذا الأنطباع قوة هو السقف ذو المنحنيات القوية.
في وسط محيط واسع من الرخام الأبيض الفاخر بقع نظرنا على الفور في أتجاه الفتحات الدائرية باللون الوردي ليعطي الطابع الأنثوي للحمام.
هذا التصميم الشبابي يتسم بالعصرية والجرأة فهو محدد باللون الأبيض والأزرق مع مساحة لا بأس بها من المرايا لكي تخدعك بصرياً في أنطباع أبعاد الغرفة.
أمتد أسلوب تصميم غرفة النوم الشبابية داخل الحمام، فهو مصمم بأتزان وعصرية بين الأبيض والأزرق أيضاً
غرفة النوم تتبع النمط الحداثي بقوة و فيها كل العناصر التي قد تجعل أي غرفة نوم مثالية، بين الخامات الأنيقة والألوان الهادئة مع مفارش السرير الفاخرة، و كل هذا بجانب تواجد أضاءة مريحة تناسب كل الأوقات.
التغافل عن التفاصيل أحياناً قد يدمر تصميم رائع و بلا شك المصمم هنا محترف لأنه لا يهمل حتى أصغر التفاصيل فقد أوجد غرفة ملابس متكاملة فيها كل الأحتاجات متحققة.
هذه الرفاهية تضاهي جمال المنتجعات الصحية فمن منا له طموح في منزل بجناح أكثر جمالاً من هذا التصميم؟ هذا يعد تصميم مثالي لمن يحب تدليل نفسه بالأسترخاء والأستمتاع بجاكوزي آخر اليوم.