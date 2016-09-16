منزل الأحلام من البرازيل بين الأناقة والحداثة

من منا لا يذهب بخياله لتتأمل كيف سيكون منزل الأحلام الفريد ؟ لكل منا تخيل في ذهنه عن خواص وشكل المنزل المثالي و مع ذلك نبحث دائماً عن أفكار تلهمنا بكل ما هو جديد واليوم سنحقق هذه الأمنية فقد سافرنا إلى موطن مصمم معماري محترف في البرازيل حيث البيت المثالي الذي يفوق التوقعات فبه الأشكال العضوية كعوامل رئيسية في التصميم. المنزل يتميز برحابة غير مسبوقة وفخامة لم نعتد عليها و كل ذلك في قالب عصري عملي. أنضم إلينا لنبدأ الرحلة المثيرة داخل هذا المنزل العجيب!