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افكار بسيطة لتجديد غرفة نومك وبتكلفة قليلة

آية علم الدين آية علم الدين
homify غرفة نوم ألمنيوم/ زنك Wood effect
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قد تكون بشكل ما راض عن تصميم غرفة نومك ولكن مع الوقت تشعر بالملل منها، فبقاء كل شئ في مكانه وإن كان جميلًا في البداية ولكنه يصبح مملًا عندما تعتاده العين فلا ترى فيه الجمال الذي رأيته فيه أول مرة.

لذا فإن التجديد مطلوب دائمًا في الديكورات والأثاث ولكن هذا التجديد قد يكون مكلفًا لتنفيذه كل فترة، وللتغلب على هذه المشكلة يمكننا أن نجعل التجديد عن طريق بعض اللمسات الصغيرة في الديكور والتي تستطيع أن تضفي على الغرفة روحًا جديدة من الإبداع والمتعة .

وفي هذا الموضوع سوف نستعرض لك بعض هذه اللمسات التي سوف تجعل من غرفة نومك مكانًا متجددًا مليئًا بالتفاؤل والحيوية:

النقوشات المبهجة للمفارش

Bordados 100% a mano, Tienda de Costumbres Tienda de Costumbres غرفة نومأقمشة و منسوجات
Tienda de Costumbres

Tienda de Costumbres
Tienda de Costumbres
Tienda de Costumbres

اقتناء المفارش ذات الألوان والنقوشات المبهجة كالأزهار وغيرها والمصنوعة من الأقطان يضفي روح التفاؤل والبهجة على المكان مع السجاجيد ذات الألوان والأشكال الغير مألوفة كالسجاد الدائري ذو الألوان المتداخلة من أفضل الوسائل للتجديد بتكلفة قليلة وقد يعطي شكلًا غير متوقع للغرفة مع مراعات تغيير الوسائد الصغيرة على المقاعد أيضًا فبالتأكيد سوف يجعل هذا من غرفة نومك غرفة جديدة.

الأزهار في جوانب الغرفة

homify غرفة نوم ألمنيوم/ زنك Wood effect
homify

homify
homify
homify

ومن منا لا يشعر بالبهجة والجمال عندما يرى الأزهار تحيطه من كل جانب حتى في غرفة نومه؟ إن هذه تعد من أجمل الوسائل ذات التكلفة المنخفضة أيضًا لتجديد غرفة النوم.

فكما نرى هنا لم يكتف المصمم  PRODUCTOS CRISTALUM بالشباك الكبير الذي يطل على الطبيعة الجميلة في الخارج وإنما نقلها للداخل عن طريق توزيع المزهريات الصغيرة على مسند السرير وعلى الطاولة الجانبية، كما يمكن التنويع كل فترة عن طريق ألوان الأزهار المستخدمة في المزهريات.. وقد أكمل المصمم الشكل الجمالي باستخدام الوسادات الأنيقة ذات النقوشات المزهرة أيضًا.

الألوان الدافئة والعصرية

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca غرفة نوم
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

إن استخدام الألوان الدافئة في المنزل خاصة في غرفة النوم من أكثر اللمسات التي تحبب الإنسان في منزله ولكن عيبه الوحيد هو أن هذه الألوان أحيانًا تعطي شعورًا بالاكتئاب عند الإفراط فيها دون استخدام ألوان فاتحة عصرية ، لذا فإن المزج بين الألوان الدافئة ودرجات البني والبرتقالي مع الأبيض العصري في الحوائط والأسود في الخشب يكون مزجًا رائعًا بين الدفء والعصرية ويعطي إحساسًا بالتفاؤل والجمال.

تمازج العصرية مع الكلاسيكية

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

يمكنك أيضًا أن تضفي بعضًا من روح التفرد على تصميم غرفة النوم عن طريق استخدام شكل مميز للسرير كالذي في الصورة هنا، فالسرير نفسه عبارة عن مستطيل مستوي وسط قاعدة مموجة من الخشب الأبيض الأنيق ذو الشكل المبتكر العصري ، ولمزيد من التفرد استخدم المصمم DELIFE هذه النجفة الكلاسيكية من الكريستال ذو الحليات الكثيرة المتلألأة والتي أعطت للغرفة شكلًا نهائيًا رائعًا.

الديكورات البسيطة لغرفة نوم مريحة

Homegram , Homegram Homegram غرفة نومديكورات واكسسوارات
Homegram

Homegram
Homegram
Homegram

هذا المثال يعتبر مثالي جدًا للتكلفة المنخفضة جدًا في تجديد غرفة النوم، فالمصمم اختار أن يضع رفًا بامتداد السرير على الحائط أعلاه فقط وقد رص عليه إطارات الصور وألبومات الصور التي تحمل الذكريات الجميلة للعائلة مع جملة تحفيزية تحمل التفاؤل وتوقع الخير في الغد .. فكرة في غاية الذكاء والتحفيز لهؤلاء الذين يحبون التشجيع عن طريق تذكر الأهداف في الحياة والذكريات الجميلة التي عشناها في الحياة.

الإضاءة الجيدة والتهوية المنعشة

Villa S'Aranjassa auf Mallorca, Dolores Boix Dolores Boix غرفة نومديكورات واكسسوارات حديد Metallic/Silver
Dolores Boix

Dolores Boix
Dolores Boix
Dolores Boix

من العناصر الهامة دائمًا والتي قد تجعل من التصميم مثاليًا أو سيئًا  اختيار الإضاءة المناسبة، سواءًا الإضاءة الطبيعية في النهار عن طريق الشبابيك والأبواب خاصة إذا كانت تطل على الطبيعة الجميلة في الخارج دون أن تؤثر سلبًا على الخصوصية المطلوبة في غرفة النوم أو عن طريق الإضاءة الصناعية التي لابد وأن تكون موزعة بشكل جيد، فلابد من تواجد وحدة إضاءة أعلى السرير مباشرة بالإضافة إلى الأباجورات الجانبية حسب تفضيل مستخدميها مع توزيع الوحدات الأخرى حسب الاحتياج في الغرفة.

أما التهوية الجيدة فلابد ألا نعتمد فيها على التكييفات فقط وإنما تكون عن طريق الفتحات والتي لابد أن توزع أيضًا بحيث تسمح بفرش الغرفة بشكل جيد.

لمزيد من التصاميم المثالية لغرف النوم الهادئة الجميلة اضغط هنا.

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أي هذه الأفكار تجدها مناسبة لغرفة نومك؟ شاركنا برأيك

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