افكار بسيطة لتجديد غرفة نومك وبتكلفة قليلة

قد تكون بشكل ما راض عن تصميم غرفة نومك ولكن مع الوقت تشعر بالملل منها، فبقاء كل شئ في مكانه وإن كان جميلًا في البداية ولكنه يصبح مملًا عندما تعتاده العين فلا ترى فيه الجمال الذي رأيته فيه أول مرة.
لذا فإن التجديد مطلوب دائمًا في الديكورات والأثاث ولكن هذا التجديد قد يكون مكلفًا لتنفيذه كل فترة، وللتغلب على هذه المشكلة يمكننا أن نجعل التجديد عن طريق بعض اللمسات الصغيرة في الديكور والتي تستطيع أن تضفي على الغرفة روحًا جديدة من الإبداع والمتعة .
وفي هذا الموضوع سوف نستعرض لك بعض هذه اللمسات التي سوف تجعل من غرفة نومك مكانًا متجددًا مليئًا بالتفاؤل والحيوية:
اقتناء المفارش ذات الألوان والنقوشات المبهجة كالأزهار وغيرها والمصنوعة من الأقطان يضفي روح التفاؤل والبهجة على المكان مع السجاجيد ذات الألوان والأشكال الغير مألوفة كالسجاد الدائري ذو الألوان المتداخلة من أفضل الوسائل للتجديد بتكلفة قليلة وقد يعطي شكلًا غير متوقع للغرفة مع مراعات تغيير الوسائد الصغيرة على المقاعد أيضًا فبالتأكيد سوف يجعل هذا من غرفة نومك غرفة جديدة.
ومن منا لا يشعر بالبهجة والجمال عندما يرى الأزهار تحيطه من كل جانب حتى في غرفة نومه؟ إن هذه تعد من أجمل الوسائل ذات التكلفة المنخفضة أيضًا لتجديد غرفة النوم.
فكما نرى هنا لم يكتف المصمم PRODUCTOS CRISTALUM بالشباك الكبير الذي يطل على الطبيعة الجميلة في الخارج وإنما نقلها للداخل عن طريق توزيع المزهريات الصغيرة على مسند السرير وعلى الطاولة الجانبية، كما يمكن التنويع كل فترة عن طريق ألوان الأزهار المستخدمة في المزهريات.. وقد أكمل المصمم الشكل الجمالي باستخدام الوسادات الأنيقة ذات النقوشات المزهرة أيضًا.
إن استخدام الألوان الدافئة في المنزل خاصة في غرفة النوم من أكثر اللمسات التي تحبب الإنسان في منزله ولكن عيبه الوحيد هو أن هذه الألوان أحيانًا تعطي شعورًا بالاكتئاب عند الإفراط فيها دون استخدام ألوان فاتحة عصرية ، لذا فإن المزج بين الألوان الدافئة ودرجات البني والبرتقالي مع الأبيض العصري في الحوائط والأسود في الخشب يكون مزجًا رائعًا بين الدفء والعصرية ويعطي إحساسًا بالتفاؤل والجمال.
يمكنك أيضًا أن تضفي بعضًا من روح التفرد على تصميم غرفة النوم عن طريق استخدام شكل مميز للسرير كالذي في الصورة هنا، فالسرير نفسه عبارة عن مستطيل مستوي وسط قاعدة مموجة من الخشب الأبيض الأنيق ذو الشكل المبتكر العصري ، ولمزيد من التفرد استخدم المصمم DELIFE هذه النجفة الكلاسيكية من الكريستال ذو الحليات الكثيرة المتلألأة والتي أعطت للغرفة شكلًا نهائيًا رائعًا.
هذا المثال يعتبر مثالي جدًا للتكلفة المنخفضة جدًا في تجديد غرفة النوم، فالمصمم اختار أن يضع رفًا بامتداد السرير على الحائط أعلاه فقط وقد رص عليه إطارات الصور وألبومات الصور التي تحمل الذكريات الجميلة للعائلة مع جملة تحفيزية تحمل التفاؤل وتوقع الخير في الغد .. فكرة في غاية الذكاء والتحفيز لهؤلاء الذين يحبون التشجيع عن طريق تذكر الأهداف في الحياة والذكريات الجميلة التي عشناها في الحياة.
من العناصر الهامة دائمًا والتي قد تجعل من التصميم مثاليًا أو سيئًا اختيار الإضاءة المناسبة، سواءًا الإضاءة الطبيعية في النهار عن طريق الشبابيك والأبواب خاصة إذا كانت تطل على الطبيعة الجميلة في الخارج دون أن تؤثر سلبًا على الخصوصية المطلوبة في غرفة النوم أو عن طريق الإضاءة الصناعية التي لابد وأن تكون موزعة بشكل جيد، فلابد من تواجد وحدة إضاءة أعلى السرير مباشرة بالإضافة إلى الأباجورات الجانبية حسب تفضيل مستخدميها مع توزيع الوحدات الأخرى حسب الاحتياج في الغرفة.
أما التهوية الجيدة فلابد ألا نعتمد فيها على التكييفات فقط وإنما تكون عن طريق الفتحات والتي لابد أن توزع أيضًا بحيث تسمح بفرش الغرفة بشكل جيد.
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