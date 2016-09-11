افكار بسيطة لتجديد غرفة نومك وبتكلفة قليلة

قد تكون بشكل ما راض عن تصميم غرفة نومك ولكن مع الوقت تشعر بالملل منها، فبقاء كل شئ في مكانه وإن كان جميلًا في البداية ولكنه يصبح مملًا عندما تعتاده العين فلا ترى فيه الجمال الذي رأيته فيه أول مرة.

لذا فإن التجديد مطلوب دائمًا في الديكورات والأثاث ولكن هذا التجديد قد يكون مكلفًا لتنفيذه كل فترة، وللتغلب على هذه المشكلة يمكننا أن نجعل التجديد عن طريق بعض اللمسات الصغيرة في الديكور والتي تستطيع أن تضفي على الغرفة روحًا جديدة من الإبداع والمتعة .

وفي هذا الموضوع سوف نستعرض لك بعض هذه اللمسات التي سوف تجعل من غرفة نومك مكانًا متجددًا مليئًا بالتفاؤل والحيوية: