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حيل لجعل منزلك منظم بسهولة

shereen gouda shereen gouda
Products, Maze Interior Maze Interior سلالم وأروقة شماعة ملابس
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مهمة ترتيب و تنظيم المنزل تشكل مشكلة يواجهها الجميع بصفة يومية مع تفاوت أحجام المنزل ويترأس هذه المشكلة هو تراكم الأغراض وتناثرها يوماً بعد يوم لينتهي بك الأمر بالشعور أنك في سباق لا ترى نهاية له و نحن هنا لنطلعك على معلومتين في قمة الأهمية: الأولى هي أنك لست مخطأ في هذه المشكلة لذا لا تلم نفسك كثيراً، والثانية أن هناك بعض السبل للتخلص من هذه الأزمة. سنطلعك على بعض النصائح الهامة التي إن أتبعتها سيصبح بيتك في أغلب الأوقات في قمة النظام.

1-إيجاد مكان ملائم لتخزين الأحذية

Wolfgangstraße, Schmidt Holzinger Innenarchitekten Schmidt Holzinger Innenarchitekten الممر الحديث، المدخل و الدرج
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten
Schmidt Holzinger Innenarchitekten

من أكبر إلى أصغر المنازل تعد الأحذية من أكبر مسببات الفوضى تحديداً في المداخل وغرف النوم وهذا لعدم أخذها في الحسبان في أي من وحدات التخزين في المنزل. الأمر الذي يدعو للتفاؤل هو أن  ما زال بأمكانك خلق وحدة تخزين مخصصة للأحذية والمكان الأمثل يكون في بهو المدخل كي توفر على نفسك مجهود تخبئتها بصفة يومية وستتجنب تلطخ الأرض حول جميع أرجاء المنزل بعلامات الأحذية.

2- التخلص من أغراض غير مستخدمة في المطبخ

Classic mugs Blue Dot Pottery Ltd مطبخأدوات المطبخ
Blue Dot Pottery Ltd

Classic mugs

Blue Dot Pottery Ltd
Blue Dot Pottery Ltd
Blue Dot Pottery Ltd

لا يخلو مطبخ من أكواب أو أدوات لا تستخدم بأي شكل من الأشكال ولا يوجد حل ملائم لهذه المشكلة أسلم من التخلص منها أو أعطائها لمن سيتمكن من أستغلالها، ستوفر بذلك مساحة هائلة تمكنك من الحفاظ على النظام بشكل دائم

3-أعادة ترتيب الأغراض في وحدات التخزين

Rustic cake plate and bowl homify مطبخأدوات المطبخ
homify

Rustic cake plate and bowl

homify
homify
homify

مع مرور الوقت والأستخدام العشوائي نلاحظ أن وحدات التخزين أصبحت تحتوي على كم هائل من الأغراض الغير مطابقة لبعضها البعض وهذا يسبب تناثر وعدم أنتظام أكثر. لكي تنعم بمطبخ أكثر كفاءة و جمال يمكنك أن تعيد ترتيب الأغراض وتوحيدها كي لا تتناثر مرة أخرى بعشوائية و ضع في حسبانك أن يكون في متناول اليد الأغراض الأكثر أهمية.

4- أستخدام الخطاطيف

Products, Maze Interior Maze Interior سلالم وأروقة شماعة ملابس
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

الخطاطيف تكون أكثر عملية للأستخدامات اليومية لأنها لا تحتاج لمجهود في التعليق أو التخزين على عكس وحدات التخزين التي تتطلب عناية و تركيز خاص فيتحول التعليق لمهمة لا أرادية يتبعها الجميع بلا تعب

5- أعادة تشكيل وظيفة الطاولة الرئيسية

Kech , Cheb Fusion Cheb Fusion غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Cheb Fusion

Kech

Cheb Fusion
Cheb Fusion
Cheb Fusion

في غرفة معيشتك تعد الطاولة الأساسية مصدر أزعاج للغرفة على عكس وظيفتها فتستهلك وقت يومي في البحث عن أغراض هامة مثل ريموت التلفاز ولتجنب هذا قم بأزالة كل ما هو ليس ضروري ولا تحتاجه بصفة يومية و حدد أماكن مخصصة سهلة المنال للجميع لتخزين الأغراض الهامة، بهذا ستستطيع أن تستمتع بوجبات هنيئة على الطاولة بلا الأنزعاج بصرياً.

6- مكتب عمل منظم لمهمة أكثر كفاءة

Elmsman desk homify مكاتب العمل والدراسةمكتب خشب Wood effect
homify

Elmsman desk

homify
homify
homify

إن كنت تهرب من الدراسة أو العمل من الملل تأكد أولاً أن سر مللك لا يكمن في هروبك من المكتب الغير منظم. إن كان الأمر كذلك فلا تيأس! كل ما عليك فعله هو التخلص من كل ما لا تحتاجه وتخزين في صناديق بعيدة إن كانت ذات أهمية. خصص المكتب للدراسة فقط وليس التخزين. تابع تنفيذ هذه النصيحة و سوف تحظى بمكتب مذهل كتصميم المحترفين!

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7- تجميع عناصر الديكور لراحة بصرية

Black and White Enamel Pot rigby & mac المنزلأغراض منزلية
rigby &amp; mac

Black and White Enamel Pot

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

لا تقم بتوزيع مجموعة واحدة بأرجاء الغرفة لأنها ستفقد قيمتها و ستكون عامل بصري سلبي لأإيحائها بأن الغرفة عشوائية. أضف كثير من التنظيم في غرفك بتجميع كل مجموعات الديكور مع بعضها البعض فهذا يعطي أتزان للتصميم.

8- أضف خطاطيف متعددة الأشكال

WOODEN WALL HOOKS, SQUARE AND RECTANGULAR DESIGN, PLAIN COLOURS chocolate creative المنزلمخزن
chocolate creative

WOODEN WALL HOOKS, SQUARE AND RECTANGULAR DESIGN, PLAIN COLOURS

chocolate creative
chocolate creative
chocolate creative

هذه الأضافة هي تعد الأسلم في كل المنازل لأنها تجبر الجميع على الأنتظام وتعطي مجال واسع لشتى الأستخدامات.

9- تأكد من تخزين الأكسسوارات الشخصية القيمة بصورة عملية

homify غرفة الملابسديكورات واكسسوارات ألواح خشب مضغوط White
homify

homify
homify
homify

عند أهمال الأكسسوارات ووضعها في أماكن لا تليق بها سيتدهور حالها سريعاً بل وقد تواجه كسر أو خدوش لذا قم بإيجاد أماكن تخزين ملائمة في دولاب الملابس كي تحتفظ برونقها و توفر مساحة لتخزين آخر.

10- خصص مكان محدد للبريد

Waney console table homify سلالم وأروقة رفوف وأدراج خشب Wood effect
homify

Waney console table

homify
homify
homify

فليكن هذا المكان عند المدخل، و لا يجب أن يكون مكان ذو تصميم خاص، طاولة في بهو المدخل قد تفي بالغرض.

11- التخلص من أي مواد تجميلية قديمة

Nellie dressing table Loaf غرفة الملابسديكورات واكسسوارات خشب Wood effect
Loaf

Nellie dressing table

Loaf
Loaf
Loaf

هذه العادة يجب أن تكون سنوية لأنها ليست فقط توفر كثير من المساحة وتساعد على التنظيم هي أسضاً تحافظ على صحتك من أي أدوات مرت بتاريخ الأنتهاء.

12- أعادة تنظيم الأسلاك الكهربائية

NUD Classic Textile Light Cord Roo's Beach غرفة المعيشةإضاءة
Roo&#39;s Beach

NUD Classic Textile Light Cord

Roo's Beach
Roo&#39;s Beach
Roo's Beach

لا يضر أيضاً أن تضع علامات مفهومة لوظيفة كل سلك على حدة لتجنب تشابكهم مجدداً

13- لا تستهن بحاويات القمامة

1.5 litre tabletop bin, simplehuman simplehuman المنزلمخزن
simplehuman

1.5 litre tabletop bin

simplehuman
simplehuman
simplehuman

على الحاويات أن تتواجد في كل غرفة على حدة وأن كنت من مشجعي الحفاظ على المناخ لما لا تضع حاويتين و تخصص واحدة لأعادة التدوير؟ تذكر أن العادات لا تبدأ إلا ندما تخلق لها مساحة من وقتك و مجهودك.

14- ترتيب السرير.. أجعلها عادة يومية

Cliff Dwelling, Specht Architects Specht Architects غرفة نوم
Specht Architects

Cliff Dwelling

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

فهذه العادة تؤثر بشكل مباشر على حيويتك في النهار وراحتك النفسية في المساء

15- قم بصنع قوائم بمهامك اليومية والأسبوعية

Tropical Print A5 Notebook rigby & mac مكاتب العمل والدراسةديكورات واكسسوارات tropical,notebook,tutti frutti,banana,splatter,swimmers,people
rigby &amp; mac

Tropical Print A5 Notebook

rigby & mac
rigby &amp; mac
rigby & mac

لكي تتمكن من متابعة كل ما عليك أنجازه و عدم تركها لتتراكم عليك في يوم واحد

16- قم بعملية فرز شرسة في دولاب ملابسك

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA Campbell Watson غرفة الملابسخزانات وادراج
Campbell Watson

Novenove Walk In Wardrobe by LEMA

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

تخلص من أي ملابس لم تستخدمها من زمن لكي تستمتع بدولاب مليء بكل ما له قيمة فقط، وبهذا ستتمكن من الحفاظ على ترتيب غرفة الملابس في أطول وقت ممكن

17- خصص مكان محدد لحيوانك الأليف

Huts and bay , HUTS & BAY HUTS & BAY المنزلاكسسوارات الحيوانات الاليفة
HUTS &amp; BAY

HUTS & BAY
HUTS &amp; BAY
HUTS & BAY

وهذا لكي لا تتناثر أغراضه في أرجاء المنزل!

إذا أعجبتك هذه النصائح و كنت تبحث عن مزيد من الأفكار العملية لتطوير منزلك تابع قرأة هذا المقال الرائع!

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