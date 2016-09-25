حيل لجعل منزلك منظم بسهولة

مهمة ترتيب و تنظيم المنزل تشكل مشكلة يواجهها الجميع بصفة يومية مع تفاوت أحجام المنزل ويترأس هذه المشكلة هو تراكم الأغراض وتناثرها يوماً بعد يوم لينتهي بك الأمر بالشعور أنك في سباق لا ترى نهاية له و نحن هنا لنطلعك على معلومتين في قمة الأهمية: الأولى هي أنك لست مخطأ في هذه المشكلة لذا لا تلم نفسك كثيراً، والثانية أن هناك بعض السبل للتخلص من هذه الأزمة. سنطلعك على بعض النصائح الهامة التي إن أتبعتها سيصبح بيتك في أغلب الأوقات في قمة النظام.