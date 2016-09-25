حيل لجعل منزلك منظم بسهولة

مهمة ترتيب و تنظيم المنزل تشكل مشكلة يواجهها الجميع بصفة يومية مع تفاوت أحجام المنزل ويترأس هذه المشكلة هو تراكم الأغراض وتناثرها يوماً بعد يوم لينتهي بك الأمر بالشعور أنك في سباق لا ترى نهاية له و نحن هنا لنطلعك على معلومتين في قمة الأهمية: الأولى هي أنك لست مخطأ في هذه المشكلة لذا لا تلم نفسك كثيراً، والثانية أن هناك بعض السبل للتخلص من هذه الأزمة. سنطلعك على بعض النصائح الهامة التي إن أتبعتها سيصبح بيتك في أغلب الأوقات في قمة النظام.
من أكبر إلى أصغر المنازل تعد الأحذية من أكبر مسببات الفوضى تحديداً في المداخل وغرف النوم وهذا لعدم أخذها في الحسبان في أي من وحدات التخزين في المنزل. الأمر الذي يدعو للتفاؤل هو أن ما زال بأمكانك خلق وحدة تخزين مخصصة للأحذية والمكان الأمثل يكون في بهو المدخل كي توفر على نفسك مجهود تخبئتها بصفة يومية وستتجنب تلطخ الأرض حول جميع أرجاء المنزل بعلامات الأحذية.
لا يخلو مطبخ من أكواب أو أدوات لا تستخدم بأي شكل من الأشكال ولا يوجد حل ملائم لهذه المشكلة أسلم من التخلص منها أو أعطائها لمن سيتمكن من أستغلالها، ستوفر بذلك مساحة هائلة تمكنك من الحفاظ على النظام بشكل دائم
مع مرور الوقت والأستخدام العشوائي نلاحظ أن وحدات التخزين أصبحت تحتوي على كم هائل من الأغراض الغير مطابقة لبعضها البعض وهذا يسبب تناثر وعدم أنتظام أكثر. لكي تنعم بمطبخ أكثر كفاءة و جمال يمكنك أن تعيد ترتيب الأغراض وتوحيدها كي لا تتناثر مرة أخرى بعشوائية و ضع في حسبانك أن يكون في متناول اليد الأغراض الأكثر أهمية.
الخطاطيف تكون أكثر عملية للأستخدامات اليومية لأنها لا تحتاج لمجهود في التعليق أو التخزين على عكس وحدات التخزين التي تتطلب عناية و تركيز خاص فيتحول التعليق لمهمة لا أرادية يتبعها الجميع بلا تعب
في غرفة معيشتك تعد الطاولة الأساسية مصدر أزعاج للغرفة على عكس وظيفتها فتستهلك وقت يومي في البحث عن أغراض هامة مثل ريموت التلفاز ولتجنب هذا قم بأزالة كل ما هو ليس ضروري ولا تحتاجه بصفة يومية و حدد أماكن مخصصة سهلة المنال للجميع لتخزين الأغراض الهامة، بهذا ستستطيع أن تستمتع بوجبات هنيئة على الطاولة بلا الأنزعاج بصرياً.
إن كنت تهرب من الدراسة أو العمل من الملل تأكد أولاً أن سر مللك لا يكمن في هروبك من المكتب الغير منظم. إن كان الأمر كذلك فلا تيأس! كل ما عليك فعله هو التخلص من كل ما لا تحتاجه وتخزين في صناديق بعيدة إن كانت ذات أهمية. خصص المكتب للدراسة فقط وليس التخزين. تابع تنفيذ هذه النصيحة و سوف تحظى بمكتب مذهل كتصميم المحترفين!
لا تقم بتوزيع مجموعة واحدة بأرجاء الغرفة لأنها ستفقد قيمتها و ستكون عامل بصري سلبي لأإيحائها بأن الغرفة عشوائية. أضف كثير من التنظيم في غرفك بتجميع كل مجموعات الديكور مع بعضها البعض فهذا يعطي أتزان للتصميم.
هذه الأضافة هي تعد الأسلم في كل المنازل لأنها تجبر الجميع على الأنتظام وتعطي مجال واسع لشتى الأستخدامات.
عند أهمال الأكسسوارات ووضعها في أماكن لا تليق بها سيتدهور حالها سريعاً بل وقد تواجه كسر أو خدوش لذا قم بإيجاد أماكن تخزين ملائمة في دولاب الملابس كي تحتفظ برونقها و توفر مساحة لتخزين آخر.
فليكن هذا المكان عند المدخل، و لا يجب أن يكون مكان ذو تصميم خاص، طاولة في بهو المدخل قد تفي بالغرض.
هذه العادة يجب أن تكون سنوية لأنها ليست فقط توفر كثير من المساحة وتساعد على التنظيم هي أسضاً تحافظ على صحتك من أي أدوات مرت بتاريخ الأنتهاء.
لا يضر أيضاً أن تضع علامات مفهومة لوظيفة كل سلك على حدة لتجنب تشابكهم مجدداً
على الحاويات أن تتواجد في كل غرفة على حدة وأن كنت من مشجعي الحفاظ على المناخ لما لا تضع حاويتين و تخصص واحدة لأعادة التدوير؟ تذكر أن العادات لا تبدأ إلا ندما تخلق لها مساحة من وقتك و مجهودك.
فهذه العادة تؤثر بشكل مباشر على حيويتك في النهار وراحتك النفسية في المساء
لكي تتمكن من متابعة كل ما عليك أنجازه و عدم تركها لتتراكم عليك في يوم واحد
تخلص من أي ملابس لم تستخدمها من زمن لكي تستمتع بدولاب مليء بكل ما له قيمة فقط، وبهذا ستتمكن من الحفاظ على ترتيب غرفة الملابس في أطول وقت ممكن
وهذا لكي لا تتناثر أغراضه في أرجاء المنزل!
إذا أعجبتك هذه النصائح و كنت تبحث عن مزيد من الأفكار العملية لتطوير منزلك تابع قرأة هذا المقال الرائع!